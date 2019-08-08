Голавль: выбираем тип приманки Константин Кузьмин | 8 августа 2019 г.

Эта рыба – в целом, может, и не самый популярный объект у спиннингистов, но вот в летние месяцы голавля ловят многие из нас. Одни – просто потому, что летом вообще ловится самая разная хищная рыба – и голавль в том числе, другие – охотятся на лобастого предметно, предпочитая его всем другим хищникам.

Будет, наверное, не совсем корректным сказать, что успех голавлёвой рыбалки в максимальной степени определяется верно подобранной приманкой. Скорее, это один из факторов успеха. Но сегодняшний наш разговор – именно об этом. О том, в каких условиях тот или иной тип голавлёвой приманки способен проявить себя оптимальным образом.

Вращающиеся блесны

Первых своих спиннинговых голавлей я поймал, а было это в начале 80-х, как раз на «вертушку». И в следующие несколько сезонов почти все случаи поимки голавлей были у меня связаны с вращающимися блеснами. Как и у практически всех спиннингистов моего и более старших поколений. Что было, с одной стороны, обусловлено тем, что в тот период у нас и выбора-то особого не было. Но главное – голавль на «вертушку» охотно отзывался, что он и продолжает делать по сей день, и это в условиях «жесткой конкуренции» со стороны приманок других типов.

В 80-е в ловле голавля на «вертушку» я, можно сказать, собаку съел. Много экспериментировал, опрашивал других спиннингистов, выискивал что-то относящееся к блеснам на голавля в тогдашней скудной литературе.

В итоге у меня сформировалось такое вот мнение об оптимальной голавлёвой «вертушке». Во-первых, размер – где-то от второго до третьего, если придерживаться усредненной нынешней шкалы нумерации. Но здесь стоит заметить, что понятия «ультралайт» в те годы еще не было – ну, просто потому, что не было соответствующих снастей. А значит, всякие так «нулевки» - не то чтобы были исключены в принципе. Скорее, не было матчасти для их применения. А на «двойку» на Оке клевали голавли граммов от трехсот и выше, что меня вполне устраивало.

Далее. Форма лепестка. Возможно, кто-то помнит – была в советские годы такая блесна «Окуневая». Так вот, я на неё ни одной рыбы не поймал. Не поймал, понятно, и голавля, хотя и, что называется, поупирался. То же самое было у меня и с самоделками с подчеркнуто длинными лепестками. Методом проб и ошибок пришел для себя к выводу, что голавлёвый идеал - это средний по длине лепесток, примерно с такими пропорциями, как у МЕППСовской «Кометы».

Та характеристика, что, может, не так сразу бросается в глаза, но по существу – весьма важная, это скорость вращения лепестка. Определяется она несколькими факторами, но более – глубиной штамповки. Общее правило таково, что голавль охотнее реагирует на блесны с быстрым вращением. Я им руководствовался как непреложной истиной, и в общем – правило работало. А случаи поимки голавля на «медленные» модели (т.е. те, у которых отдельные обороты лепестка были хорошо различимы глазом) относил к числу исключений.

Но с какого-то момента я понял, что блесны с медленным вращением тоже могут быть использованы в целенаправленной ловле лобастого. В определенных условиях они работают, возможно, даже не хуже, а лучше «быстрых».

Где сейчас, в наши дни, наиболее уместно применение «вертушек»? В первую очередь – на Большой воде, где критична дальность заброса. И там, где мы рассчитываем на поклевки в верхних слоях воды, это примерно до полутора-двух метров от поверхности.

С размером блесен я бы посоветовал не мельчить. Ультралайт это, конечно, направление по-своему увлекательное, но «не царское это дело» - тягать на «нулевку» 100-граммовых голавликов. «Вертушка», рассчитанная на зачётного голавля, начинается граммов с шести.

«Колебалки»

Мне здесь вспоминается фраза из старой советской книжки по спиннингу. Выглядела она примерно так: «На асимметричные колеблющиеся блесны ловят голавля на струе…». Это сейчас можно было бы где-то на форуме найти автора и попросить его рассказать о том несколько детальнее. Тогда же приходилось всё домысливать самому.

Я так и не понял, почему блесна должна быть асимметричной, и какого она предпочтительнее размера. Но, что удивительно, своего первого голавля на «колебалку» я поймал как раз на асимметричную «Озёрну» - многие, наверное, помнят такую. Но габаритов она была чисто щучьих, а никак не голавлёвых. Этим, правда, мои успехи на данном направлении и ограничились, и в следующие лет пятнадцать тема «голавль на колеблющуюся блесну» не поднималась ни разу.

Но вот в конце 90-х до нас дошли «колебалки», которые уже можно было называть «микро» - весили они граммов до пяти. Сначала – от американской фирмы Acme, а потом – и японские. Тривиальная логика никак не увязывала их с голавлем – ну, просто потому, что ни в Штатах, ни в Японии этой рыбы нет.

Поэтому первое время я особо-то и не пытался ловить на «микроколебалки» именно голавля. Зато это стали делать, и не без успеха, другие. Сначала один мой товарищ «отчитался» - рассказал на одном из форумов, как он поймал пяток голавлей на форелевые «колебалки», потом – другой… Тогда это было в диковинку. Но прошло какое-то время – и число голавлятников, в чьих коробочках непременно лежат маленькие колеблющиеся блесны, выросло на несколько порядков!

Вдруг выяснилось, что «микроколебалки» то и дело переигрывают в ловле голавля не только воблеров, но и своих ближайших родичей – «вертушек». В сравнении с ними есть один до сих пор непонятный мне момент. Помните, выше я заметил, что голавлёвые «вертушки» начинаются для меня с шести граммов? Так вот, голавлёвые «колебалки» – граммах на пяти заканчиваются. Другими словами, для ловли голавля среднего размера (примерно 300 - 800 г) мы используем вращающиеся блесны в интервале 6 - 10 г, а вот колеблющиеся – 3 - 4 г.

Нет, можно, конечно, и выходить за рамки этих диапазонов, но в среднем максимально эффективными оказываются те блесны, которые «в рамках». Иначе говоря, один и тот же голавль предпочитает «колебалку» меньшей величины, нежели «вертушку». Имейте это в виду.

Теперь – несколько слов о применении «микроколебалок». В чем их объективное преимущество над другими приманками, так это в проходимости. Здесь я имею в виду комплектацию «микроколебалки» с одинарным крючком. Ведь голавля нам часто случается ловить среди коряжек, и особенно – среди травы. Там, где «вертушка» или воблер с большой вероятностью «впарывается», колеблющаяся блесна, как правило, проходит.

«Колебалка» вообще предпочтительнее «вертушки» или воблера, когда случается ловить в сильно закрытой обстановке. Например, есть вот на небольшой речке прогал в несколько метров между притопленными деревьями. Воблеру требуется после заброса некоторая дистанция, чтобы уйти на рабочую глубину, «вертушке» – тоже – чтобы завестись. «Колебалка» же включается в работу сразу - и привлекает голавли от момента падения в воду до окончания проводки.

Еще один плюс «колебалки» в том, что она забрасывается дальше воблера или «таракана» одной с нею массы. И не так болезненно реагирует на боковой или встречный ветер.

«Колебалка» проста в плане техники анимации. По крайней мере, у меня колеблющиеся блесны дают больше всего поклевок голавля на строго равномерной проводке. Единственное, чем есть смысл озадачиться, так это подбором её оптимальной скорости.

Чаще всего наиболее эффективной оказывается скорость, которую можно охарактеризовать как «среднюю». Это примерно когда блесна идет на грани срыва колебательного движения и перехода его во вращательное. Или уже за этой гранью. Но если поклевок нет, или они какие-то «вороватые», стоит попробовать вести блесну или быстрее, или медленнее.

Джиг

Не самый голавлёвый вид приманок. Однако приносящий порою крупные экземпляры – от килограмма и более. Правда, такие поимки – крупняка - носят чаще случайный характер. Ловим мы вот щуку или судака - и вдруг с мощной поклевкой «влетает» хороший голавль! Точнее, какое-то ожидание именно такого развития событий есть – крупный голавль нередко соседствует с зубастыми хищниками в кронах упавших или затопленных деревьев и ведет себя там как типичный засадчик. Ну а предложить ему в таких местах что-то кроме джига сложновато.

Более системно можно ловить мелкого, граммов до 300, голавлика на сверхлегкий джиг. Чаще всего эта тема реализуется по прохладной воде – например, на не замерзающей зимой Москве-реке. Типичная приманка – небольшой силиконовый «рачок» на трехграммовой, скажем, головке. Типичное место – что-то напоминающее перекат, разве что с не особо быстрым течением и глубиной полтора-два метра. Желательно еще, чтобы рядом была граница с «обраткой» или с затишком. Проводка – «ступенька» в толще воды, против течения или на снос.

Крэнки

В одной из своих старых публикаций я подразделил все небольшого размера воблеры этого типа на «голавлёвые» и «язёвые». Первые отличались от вторых более интенсивной и амплитудной «игрой» и более напряженным ходом в целом. В принципе, я бы и сейчас поддержал такое деление, но с существенной оговоркой, что граница между язёвыми и голавлёвыми крэнками весьма и весьма размыта. И в каких-то случаях вдруг оказывается, что вроде бы вяло играющий крэнк (от которого вершинка спиннинга почти не вибрирует) провоцирует больше поклевок голавля, чем тот, что на проводке так напрягает бланк, будто на конце шнура находится миниатюрный отбойный молоток.

Еще менее однозначный момент - это выбор размера воблера на голавля. В кругу моего общения – под полсотни спиннингистов, которые более или менее регулярно ловят лобастого. И «размерные предпочтения» у всех какие-то свои. Я вот сам чаще всего ловлю средней величины голавля на воблеры где-то от Lucky Craft Clutch (т.е. от 6 - 7 г) и выше, тогда как многие другие пользуются крэнками размера «Чаббика»(Jackall Chubby) и ниже, это максимум 4,5 г.

И что меня несколько удивляет, выбор в пользу мелких крэнков характерен не только для тех, кто чаще ловит на малых реках, но и для спиннингистов из стоящих на берегах Волги городов. А на Большой воде более крупные крэнки актуальнее уже в силу такой объективной причины, как приоритет дальнего заброса и заметности приманки для хищника. Да и сам голавль в среднем покрупнее. Потому мой вам совет: не мельчите с выбором крэнка на голавля.

Наконец, рабочий горизонт. Вы, вероятно, подмечали, что у крэнков в рамках одной серии больше вариаций по глубоководности, чем у минноу? Например, у того же Clutch их целых пять! И такое разнообразие, скажу я вам, очень даже мотивировано. Для крэнков менее чем для минноу свойственно такое качество, как «подъемная сила». Это когда хищник атакует воблер, идущий несколькими метрами выше. Для крэнка важно попасть в правильный горизонт: сколько было случаев, когда ловишь, к примеру, на крэнк в версии SR – нет поклевок, ставишь такой же, но MR* – и тут же атака за атакой!

Попасть в горизонт особенно важно на Большой воде, когда мы ловим на плёсе со значительными, по голавлёвым меркам, глубинами – скажем, от 2 до 6 м. В отдельные дни, правда, бывает, что голавль нормально откликается и на «метровики». Но чаще большее число поклевок приносят те крэнки, что идут пониже. Вплоть до чиркающих время от времени лопаткой по дну.

Сезонность. С нею тоже не всё просто и однозначно. Считается, что крэнки «включаются» по голавлю в конце мая и «выключаются» - в конце сентября. Но это в средней полосе РФ и «в среднем».

Так, на малых речках ЮФО** я успешно ловил голавля на крэнки в первой декаде апреля, что по фенологическим признакам соответствовало началу мая под Москвой. Или вот Волга – Средняя и Нижняя. Подмечено, что голавль там активно реагирует осенью на крэнки до температуры примерно 4 - 5 градусов. То есть - где-то до конца октября.

Безлопастные крэнки, они же – раттлины

А еще они известны как «вибы» – какое-либо единое название для данного типа воблеров не прижилось. Я уже как-то отмечал, что в отношении к раттлинам все спиннингисты делятся на два враждующих лагеря – тех, кто их очень ценит, и тех, кто на дух не переносит. Я вот определенно ближе к первым. Более того, если вопрос поставить ребром – какой один воблер я бы взял на голавля на Волгу под Балаково или Волгоград, я бы назвал Mottomo Saltar, т.е. типичный воблер – представитель данного класса.

Пожалуй, что на малых речках раттлины не очень уместны. Они раскрываются на более полноводных акваториях. Благодаря тому, что и летят отменно, и допускают проводку в разных горизонтах, а это, как мы отметили выше, очень важно.

Раттлины, как мы знаем, различаются по пропорциям и плавучести, точнее – «тонучести». Те из них, что узкие и удлиненные, в Японии больше ориентированы на ловлю сибасса, а у нас больше используются в ловле судака в отвес, а в голавлёвой рыбалке менее уместны, чем относительно широкие. За ориентир оптимальной геометрии можно взять всем знакомый Rapala Rattlin.

Что до «тонучести», то здесь я бы исключил крайности – те вибы, что совсем уж камнем идут на дно, и те, что чуть тяжелее суспендеров.

Я немало экспериментировал с рисунком проводки раттлинов, но я итоге утвердился в выводе, что самая простая – равномерная – она же и самая эффективная. А вот что допускает плюс-минус, так это как скоро после падения воблера в воду мы начинаем подмотку, да и сама скорость подмотки. Верный выбор того и другого положительно сказывается на числе поклевок.

Минноу

На воблеры этого класса мы большей частью ловим щуку, окуня и судака. Но есть ситуации, когда они очень результативно работают и по белому хищнику, по голавлю – в том числе. В первую очередь это касается ловли в прохладной воде, когда те же крэнки не вызывают у голавля того интереса, что характерен для летних месяцев.

Точнее – так. Если крэнк и теплая вода, образно говоря, созданы друг для друга, то минноу и вода холодная – временами (ключевое слово) неплохо сочетаются. Так, скажем, в конце сентября на малой речке крэнк уже не при делах, а вот минноу вполне может сработать. Но может и не сработать. Тут нет уверенности, но есть шанс.

Воблеры-минноу мы привыкли вести твичингом. А как лучше, когда ловим голавля? Не скажу, что всегда и всюду, но в целом, по моему опыту, больше поклевок дает монотонная проводка, т.е. та самая, что чаще практикуется для крэнков.

Самое впечатляющее по теме «голавль – минноу» происходит, когда мы, собственно, ловим-то не голавля. Ночь, речной берег, немаленький минноу, цель – судак. Знакомый многим вариант воблерной рыбалки, правда? Только вот вдруг – с хорошим ударом – вместо клыкастого садится красноперый. Причем размер радует – от кила и выше. И ведь нельзя назвать такие поимки исключительными. На некоторых участках акваторий на трех-четырех судаков приходится один голавль. А это уже немало.

«Тараканы»

Не так давно в журнале проходила моя отдельная статья про этот тип голавлёвых приманок. Поэтому – коротко.

В ловле на «таракана» меня больше привлекает не «сухой остаток» в виде пойманных голавлей, а сам процесс, по ходу которого мы можем непосредственно наблюдать за реакцией рыбы на приманку. Поэтому рыбалка получается колоритной и эмоциональной.

Сезон «тараканинга» в средней полосе – лето и первая декада сентября, на юге – плюс май в начале - и до первых чисел октября в конце.

Три основные тактические схемы. Первая – ловля с дрейфующей лодки вдоль берега с подтопленными деревьями – с забросами между ними. Выходит очень динамично – каждый заброс – в новую точку.

Вторая схема - это ловля «по площадям» - с забросами без особой прицельности, просто на относительно однородном участке, где голавль может проявить себя в любом месте. Схема применима как с лодки, так и с берега. Наконец, третий вариант - это «точечная» ловля, когда надо положить «таракана» на компактный пятачок – например, в «окно» среди травы или под нависшие над водой ветки. Метод особенно актуален на небольших речках.

«Тараканинг» плохо сочетается с ветреной погодой. Лучше для рыбалки с «тараканом» выбирать тихие дни. Или утренние и вечерние часы, когда ветер обычно слабый.

Другое

Голавль с аппетитом кушает не только те приманки, что мы рассмотрели выше, но и тейлспиннеры, «цикады» (блейдбейты), спиннербейты. Список можно и продолжить, но мы ограничимся этими тремя.

Помните, наверное, что в прошлом номере в статье про рыбалку в речках Каталонии я назвал миниатюрный спиннербейт недооцененным? Так вот, если говорить о голавле, то эта ни на что не похожая приманка еще более недооценена. Причем я не раз в разное время упоминал о форелевом спиннербейте в контексте ловли голавля, но могу из числа своих знакомых назвать от силы двоих, кто бы хоть сколько-нибудь системно реально ловил бы на него лобастого. Упущение, иначе не скажешь.

«Цикады» вот куда как более у нашего брата-голавлятника популярны. Есть мнение, что они дублируют воблеры класса раттлин. Отчасти я с этим соглашусь: и принцип работы у них схож, и АЧХ*** «игры»… Только вот в результативности ловли – именно голавля – «цикады» у меня всегда несколько уступали раттлинам. Далеко идущих выводов из сказанного не делаю. Возможно, просто стечение обстоятельств.

Наконец тейлспиннеры. Они определенно хороши на больших водных просторах. Благодаря компактности, тейлспиннер далеко забрасывается, а благодаря жужжащему лепестку – голавль замечает его со значительного расстояния. И что не менее важно, тейлспиннером можно проловить все слои воды, варьируя скорость проводки.

Примечание*. SR - Shallow Runner, MR - Middle Runner.

Примечание **. ЮФО – Южный федеральный округ Российской Федерации.

Примечание ***. АЧХ – амплитудно-частотная характеристика.