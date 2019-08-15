Чехонь на фидер? Легко! Николай Линник | 15 августа 2019 г.

На чехонь у нас, в Белоруссии, как правило, охотятся с поплавком-сбирулино, однако в определенные моменты эта рыбка почему-то лучше ловится не в приповерхностных слоях, а классическим фидером.

И приходится, чтобы оказаться с уловом, быстро перестраивать стратегию ловли, при этом мелочи и нюансы, на которые в другое время и внимания бы не обратил, могут сыграть ключевую роль в успехе рыбалки. Вот об этих мелочах я и расскажу.

Чехонь реки Припять

Чехонь прекрасно чувствует себя в этой нашей реке, активно размножается и может достигать весьма внушительных размеров - мой личный рекорд составляет 67 см. Но обычно в уловах преобладают рыбы длиной 30 - 40 см.

Весной, до нереста (а нерестится Pelecus cultratus в наших краях в первых числах мая) и сразу после него, чаще всего чехонь можно встретить на песчаных пляжах и речных косах. А когда река возвращается в свое русло, она уходит на самые глубокие участки реки с сильным течением, где и держится до осени.

Чехонь - рыба стайная. И чем солидней стая, тем больше шансов на стабильный клёв. Обычно и прикормки-то никакой не требуется - чехонь в борьбе за еду бросается на всё, что попадает в поле её зрения. Поэтому, когда ловят чехонь с помощью поплавка-сбирулино, в качестве приманки ставят даже просто пучки красных ниток.

Ну а чаще - гроздь опарышей, маленькие твистеры, нахлыстовые «мушки». А вот на фидер чехонь попадается в качестве прилова. И когда нацеливаешься на ловлю крупного леща, её поклевки сильно раздражают. На резкие подергивания квивертипа в момент, когда кормушка еще только опускается на дно, с тяжелой снастью вовремя отреагировать не всегда получается. А если не обращать внимания на эти «подергунчики», насадка на крючке, как правило, оказывается пожеванной - и лещ на неё просто не реагирует.

Зато в дни, когда лещ клевать отказывается, есть смысл заняться фидерной ловлей чехони целенаправленно. Вот только сделать это не очень-то просто. Я много экспериментировал, пытаясь приспособить фидер для этой цели: ставил самые легкие кормушки, удлинял поводок и даже вешал возле крючка дополнительный шарик полистирола.

Однако ловля со сбирулино всё-таки оказывалась более эффективной. Но эксперименты продолжались. Потихоньку я начал понимать методику подачи приманки - и пазл сложился. Особенно эффективной фидерная снасть оказывалась в дни, когда над водой было мало летающих насекомых, так что чехонь в верхних слоях воды не кормилась.

Требования к оснащению

Если вы хотите адресно ловить чехонь на фидер, вам понадобится качественное легкое удилище. Удилище, с которым ловят леща (обычно с тестом 80 - 120 г), для скоростной ловли чехони оказывается чересчур грубым. При поклевке рыба сразу чувствует сопротивление - и бросает приманку. Рыболов хоть и видит поклевку (несколько отчетливых тычков), но до результативной подсечки дело обыкновенно так и не доходит.

Чаще всего я пользуюсь двумя моделями удилищ, оба они длиной 3,3 м, но по строю и тесту отличаются. Одна модель (если конкретно - Team Salmo Dominant, тест до 40 г) - более мягкая, и с ней удобно рыбачить, когда попадаешь на большую стаю чехони, так что особой точности в забросе не требуется. А вот когда условия рыбалки таковы, что нужно попадать кормушкой в какую-то локальную точку, я пользуюсь более жесткой моделью Pride MC с тестом до 50 г и хорошей кучностью «стрельбы».

При поклевке изящные бланки этих пикеров нагружаются очень плавно - и у рыбы остается достаточно времени, чтобы заглотить приманку. А как они работают при вываживании! Чехонь за свою жизнь борется отчаянно - и если снасть настроена неправильно, сходы у самого берега - явление очень частое. Я одно время пытался подрабатывать фрикционом катушки, но рывки чехони всегда настолько молниеносны, что успеть настроить оптимальное тормозное усилие с помощью оперативного вращения регулятора тормоза просто невозможно. А с легким удилищем проблема решается очень просто: рыба «катается» на нём, словно в оснастке есть спасительный фидер-гам - и к берегу подходит совершенно уставшая. Мне только остается принять её в руку.

Кроме удилища понадобится устойчивая тренога или стойка с длинной мягкой подставкой. И пусть такое снаряжение выглядит как-то не по-речному, зато с широкой подставкой крайне удобно делать подсечку, если поклевка происходит в момент, когда кормушка еще только опускается в толще воды. А при ловле чехони такие поклевки случаются весьма часто.

Катушка

И тут мне пришлось немало поэкспериментировать. В качестве катушки для ловли чехони на донные снасти можно рассматривать и обычные спиннинговые модели, но на поверку настройка тормоза у них оказывается слишком грубой - и от этого происходит много сходов рыбы.

Матчевые катушки с большой шпулей, как правило, имеют мягкий тормоз, однако слишком тяжелы. А при постоянном махании удилищем несколько «лишних» десятков граммов к концу рыбалки превращаются в килограммы. Матчевые же катушки с большим передаточным числом и маленькой шпулей для фидера, пусть и легкого, оказываются слишком нежными.

В конце концов, я остановил свой выбор на катушке Allux, оборудованной рычагом для мгновенной фиксации тормоза. Нажимая на этот рычаг указательным пальцем, я могу очень плавно и оперативно регулировать тормозное усилие в процессе подсечки и вываживания рыбы.

Основная леска

В качестве основной лески для ловли чехони я использую только «монофил». В отличие от нерастяжимой «плетенки», монофильная леска дает мне дополнительное преимущество при вываживании рыбы. Да и шумит она по кольцам намного меньше шнура. Казалось бы - мелочь? Но у чехони хороший слух, и она очень настороженно относится к любому постороннему шуму.

При ловле возле берега бесшумность монофильной лески позволяет мне увидеть несколько десятков дополнительных поклевок. Чехонь, хоть и сопротивляется ожесточенно, но выдающимися габаритами не блещет, так что для её ловли лески диаметром 0,2 мм оказывается вполне достаточно.

Кормушка

Для наших целей лучше подходят модели с контейнером из крупной клетки и плоским дном. Такие кормушки быстрее других освобождаются от корма, а при выматывании снасти плоское дно создает в воде дополнительную подъемную силу - и кормушка быстро выходит в верхние слои воды. Оптимальна масса кормушек в диапазоне 20 - 30 г.

Попытки поставить более легкие модели приводили у меня к увеличению количества поклевок уклейки

Монтаж оснастки

Здесь мне тоже пришлось постараться найти что-то подходящее. Для ловли чехони все петлевые варианты монтажа оказались слишком «короткими» - рыба быстро чувствовала тяжесть кормушки и успевала выплюнуть крючок еще до подсечки. Выход нашелся после того, как я начал применять спортивный монтаж in-line. Кормушка на клипсе свободно перемещается по основной леске, так что при поклевке рыба практически не ощущает тяжести кормушки. И у меня всегда остается несколько дополнительных секунд, чтобы сделать подсечку.

Диаметр лески поводка колеблется в пределах 0,12 – 0,14 мм. Сам поводок - не всегда длинный, его размеры приходится корректировать на каждой рыбалке. Начиная рыбалку с метровым поводком, я постепенно его укорачиваю, добиваясь того, чтобы при поклевке рыба неглубоко заглатывала насадку.

Крючки

Рот у чехони большой, приманку она может заглотить глубоко. Но при активном клёве выдирать всякий раз крючок из рыбьей глотки - занятие не очень приятное. Так что крючки я подбираю в зависимости от желаемого размера трофея. Но и слишком увеличивать размеры крючка, если ловим на опарыша или кастера, не следует - на большом крючке эта приманка выглядит неестественно.

Перепробовав различные варианты, я остановился на двух моделях крючков №№ 10-12: Colmic B957 и Kamasan B511.

Прикормка

Лучше всего чехонь реагирует на активную и хорошо заметную в воде прикормку. На названия смесей типа «Лещ», «Плотва» и т.д. я давно не обращаю внимания. А из арсенала имеющихся у меня сухих смесей я выбрал Sensas Gros Gardons. Выбор этот совершенно не случаен. Ведь главное, чтобы механические свойства готового продукта подходили под задуманную мною стратегию рыбалки. А здесь немалую роль играет то, сколько воды может «выпить» сухая смесь.

Чем больше воды впитывает она при замешивании, тем проще моделировать свойства у готового продукта. Прикормки же Sensas этой серии воду впитывают очень хорошо. При неторопливом многократном замачивании и тщательном перемешивании прикормки руками, порой и дополнительной пробивки через сито не требуется - конечный продукт получается без единого комочка. Замешивая прикормку, я стараюсь получить рассыпчатую смесь, которая хорошо вымывалась бы из кормушки.

Добиваюсь я этого с помощью постепенного замачивания небольшими объемами воды. Первоначально в сухую смесь добавляется около 300 мл воды. Прикормка хорошо перемешивается и остается дозревать минут на 20. Потом вода добавляется небольшими порциями, смесь опять тщательно перемешивается рукой. При этом я постоянно контролирую, чтобы прикормка всегда оставалась немного суховатой. В итоге на весь процесс замеса уходит не менее получаса.

Чтобы сделать прикормку еще более заметной, я добавляю в неё горсть двухцветной бисквитной крошки пастончино. Кроме растительной основы в моей прикормке для ловли чехони обязательно присутствуют опарыши, кастеры, рубленые черви и мотыль.

Одна рыболовная сессия на реке Припять

После стартового закорма (а это 6 - 8 шаров прикормки размером с яблоко), который я произвел с помощью большой рогатки, поклевки начались практически сразу. В этот день чехонь атаковала приманку не в толще воды, а в первые 20 - 30 секунд после того, как кормушка под действием течения начала катиться по дну.

Чтобы поддерживать аппетит рыбы на должном уровне, каждые 10 - 15 минут я отправлял в воду еще по одному шарику прикормки размером с большое яблоко. Если поклевки не происходили, я быстро выматывал снасть и перезаряжал её свежей порцией корма. Привлеченная прикормкой, рыба бойко клевала на протяжении всей рыбалки. Причем, в отличие от ловли со сбирулино, её совершенно не пугали ни проходящие неподалеку моторные лодки, ни тренирующиеся на байдарках спортсмены. И за 4 часа рыбалки мне удалось поймать около 15 кг отборной чехони.

Надеюсь, мои рекомендации помогут вам овладеть этим несложным, но очень азартным способом скоростной ловли рыбы с помощью легкой донной удочки.