Знакомство с Maximus Mescalito Александр Ляшенко | 17 августа 2019 г.

О спиннинге Maximus Mescalito рыболовный рынок загудел сразу же после анонса его выхода в свет, что случилось прямо перед ежегодной весенней выставкой на ВДНХ в Москве. Я, как и многие рыболовы, с нетерпением ждал его появления в свободной продаже и, уже немного половив им разнообразного хищника, наконец могу написать пару слов о его работе.

Как все знают, данный спиннинг разрабатывался совместно с профессиональными рыболовами-спортсменами (экипаж Селиванова и Федорова) и выпускается в лимитированной серии. Серия состоит из семи удилищ с минимальным тестом до 35 граммов при длине 2,34 метра и максимальным тестом до 84 граммов при длине 2,59 метра. Так как наиболее часто я ловлю на приманки до 40 - 45 граммов, для себя я выбрал модель Mescalito 802 MH и, забегая вперед, могу сказать, что остался ею полностью доволен.

Спиннинг имеет узкую специализацию, которая направлена на джиговую ловлю, но при этом, как выяснилось за время его эксплуатации, неплохо справляется и с другими типами приманок. Воблеры, всевозможные блесны при желании не составляют для него труда. Возможно, таковой окажется не вся серия спиннингов, так как большинство моделей заточены на тяжелый джиг и имеют внушительные тесты, но конкретно модель до 42 граммов показала в этом плане удобную многозадачность, при этом ни в чем не проигрывая по своему основному направлению.

Эргономика

Внешний вид спиннинга не балует глаз излишествами. Строгий дизайн и минимализм читаются в нём с первого знакомства - как по самому бланку, так и по скромному чехлу. В линейке Mescalito изначально заложены надежность, легкость, максимальное удобство и высокие рабочие характеристики, поэтому при её производстве основной упор был сделан на качественные материалы и комплектующие без излишних оберток. Ведь спортсменам важен именно рабочий инструмент и его характеристики, а не пестрые надписи и красивые вставки на рукояти.

Первым и важным фактором, который однозначно отличает от большинства серий компании Maximus – это увеличенное количество колец. Причем далеко не дешевые, а Korea T-Zirconia Slim Ring - с ультратонкой вставкой из диоксида циркония и достаточно большим пропускным диаметром. Их применение позволило повысить бросковость, чувствительность спиннинга, а также обеспечить высокую пропускную способность для шнура при ловле в условиях отрицательных температур.

Еще одной немаловажной деталью является рукоять. В серии Mescalito она выполнена из плотного материала EVA, что вместе с теплым катушкодержателем и «правильной» длиной рукояти делает спиннинг достаточно комфортным в использовании, позволяя рыболовам не отвлекаться на такие мелочи, как неудобство положения снасти в руке.

Стоит отметить, что бланк Mescalito выполнен из довольно дорогого высокомодульного графита HMN, обеспечивающего прекрасную чувствительность. Причем комлевая часть дополнительно армирована специальными углеродными волокнами для увеличения жесткости и сопротивляемости снасти на скручивании. Это делает его одновременно мощным, легким и чувствительным.

Масса моей модели составляет 142 грамма, что для такого мощного спиннинга - отличный показатель. На рыбалке в руках он просто не чувствуется. С ним легко и приятно делать заброс за забросом целый день безо всякой усталость. Пожалуй, это как нельзя лучше отражает его хорошую балансировку, и лишний раз доказывает высокий класс снасти.

Всё это в целом и есть Maximus Mescalito – отличный сбалансированный инструмент в основном для лодочного джига на большой воде с возможностью применения и других приманок при необходимости. Легкий звонкий «смычок» для спортивных целей, четко отрабатывающий все поставленные для него задачи.

Тест и чувствительность

Заявленный тест Mescalito 802 MH – 10 - 42 г - даже из небольшого опыта его эксплуатации, считаю, достаточно точным. Кончик спиннинга при использовании нетолстого шнура включается в работу с десяти граммов, и в идеальных условиях на твердом дне четко передает всевозможные касания дна и поклевки, в руку. При этом основной диапазон рабочих грузов, с которым комфортно ловить, начинается примерно от 16 - 18 граммов и заканчивается верхом заявленного теста.

В указанных границах «Кактус» (так переводится Mescalito) совершенно не проваливается, как это часто бывает на многих спиннингах, что позволяет делать активную анимацию при джиговой проводке даже на пограничных для него по тесту приманках. В связи с тем, что бланк выполнен в достаточно «конусном» исполнении, кончик спиннинга получился весьма информативным, и даже если какие-то прикосновения к приманке рыбы вы не почувствуете «в руку», то он обязательно отразит это.

Бросковость

Несмотря на кажущийся коловатый строй, с забросом у Mescalito также всё достаточно неплохо. Его поведение с самого низа теста на замахе напоминает катапульту. Изначально нагружается вершинка, затем в работу включается средняя часть - и за счет её упругости в основном получаются дальние и при этом точные броски. Стоит отметить отсутствие «сухости» бланка, что положительно сказывается на всех аспектах его работы, включая и бросковые характеристики тоже.

По моим ощущениям, у модели 802 MH рабочий диапазон комфортных для заброса грузов лежит в пределах от 20 и до 32 граммов. На таких грузах чувствуется некоторый запас и желание немного вложиться при посыле приманки за горизонт. Mescalito позволяет это делать с виртуозной легкостью, без каких-либо усилий, не требуя сложных техник заброса. Тонкие вставки на кольцах, легкая фурнитура, строй бланка – всё это сделано так, чтобы упростить жизнь рыболову и чтобы в процессе эксплуатации не возникало каких бы то ни было проблем сделать дальний, а главное точный заброс даже парусящими приманками небольшой массы.

Подсечка и вываживание

Эти два параметра имеют очень важное значение для любого спиннингиста. Порой необходимо изначально пробить костистую пасть рыбы на большой глубине, а затем на вываживании не порвать мягкие ткани трофея, чтобы нанести ему минимальный вред и при этом не упустить. Здесь рабочие качества Mescalito 802 MH тоже не подкачали. С первых рыбалок сходов с ним практически не замечено.

Большая часть бланка хорошо включается даже на небольшой рыбе, а мощный комель оставляет упреждающий запас мощности для серьезных трофеев. Причем на подсечке даже приличного жереха чувствовалось, что еще далеко не все возможности спиннинга использованы. Не было проблем и с другими хищниками с более костистой пастью, будь то судак или берш. Если они решали хоть как-нибудь клюнуть, Mescalito буквально не оставлял им шансов на побег и освобождение.

Заключение

Как итог можно резюмировать, что у бренда Maximus в ассортименте появился еще один стоящий инструмент для джиговой ловли. Теперь, еще и дополнительно проработанный со спортсменами, он вобрал в себя широкий спектр мелочей, которые изначально не бросаются в глаза, но приятно удивляют во время его эксплуатации.

Maximus Mescalito - это мощное и одновременно вязкое удилище, с которым приятно ловить как небольшую разношерстную рыбу, так и охотиться за трофеями. Проработанный до мелочей, он однозначно будет радовать своего владельца удобством в использовании и высокими эксплуатационными характеристиками изо дня в день, от рыбалки к рыбалке.