Август - время толстолобика Виталий и Анастасия Волковы | 14 августа 2019 г.

Август – благодатный месяц. Наливаясь соком, дозревают плоды, радуют освежающей сладостью арбузы и дыни. Будто угли рыбацкого костра, медленно, но неизбежно дотлевает очередное лето. И в плане рыбалки август щедрый и, можно сказать, универсальный.

По-прежнему активно ловится мирная рыба, но, оклемавшись от изнуряющего пекла, потихоньку начинает проявлять себя и хищник. Рыбалка в августе всегда разнообразна и добычлива. Но именно в это время мы с супругой готовы тратить целые ночи ради одной-единственной поклевки. Потому что в августе начинается время охоты за сильным и осторожным толстолобиком.

Несколько лет назад мы решили попробовать ловлю толстолобика, просто так – ради разнообразия и чтобы отдохнуть от фидерных и поплавочных рыбалок, которым посвящаем большую часть сезона открытой воды. Но уже в первую рыбалку, поймав за ночь трех толстолобиков, не считая пустых поклевок и сходов, мы всерьез заболели ловлей лобастого.

Из-за особенностей питания этой рыбы долгое время считалось, что выудить толстолобика любительскими снастями можно лишь случайно. Действительно, в рыболовных интернет-сообществах иногда промелькивает информация о пойманных на спиннинговые приманки огромных толстолобиках. Но чаще всего это не честные поклевки в рот, а случайные подбагривания, происходящие, по-видимому, когда толстолобик пытается отогнать назойливо мельтешащую рядом с ним «мелочь».

На биологии и питании толстолобика подробно останавливаться не будем. Лишь обратим внимание на общеизвестный факт, что эти рыбы поедают фитопланктон. Мелкие эти водоросли активно размножаются при высокой температуре – как раз во второй половине лета, и заставляют воду цвести, временами превращая её в густой зеленый кисель. Вот как естественных санитаров, способных поедать эту зелень, толстолобиков в прошлом веке и заселяли в различные водоемы, начиная с прудов и оканчивая крупными водохранилищами.

Вот только как эту рыбу ловить? Ведь сине-зеленые водоросли на крючок не насадишь! Всё изменилось после изобретения приманки под названием «технопланктон» (или «гидропланктон» у некоторых производителей) и снасти для ловли на эту приманку, известной у рыбаков под названием «Убийца толстолобика». Нам такое название режет слух, поэтому в дальнейшей статье позволим себе называть её просто – оснасткой на толстолобика.

Снасти для лобастого

При ближайшем рассмотрении снасть на толстолобика не таит в себе никаких особых хитростей. Она состоит их нескольких конструктивных элементов: грузила на трубочке-противозакручивателе, массивного поплавка из пенопласта и конструкции в виде ромба, на которую надевается бочонок спрессованной прикормки – технопланктона. Остановимся на каждом элементе подробнее.

В первую очередь на основную леску надевается трубочка-противозакручиватель, к которой с помощью застежки крепится грузило. Форма груза и его цвет совершенно не важны, т.к. оно лежит на дне, а вся остальная оснастка находится в подповерхностном слое воды. Главное назначение грузила – заякорить оснастку, поскольку во время ловли та не должна дрейфовать. Масса грузила подбирается в соответствии с условиями ловли.

Тут еще важно, каким именно способом оснастка на толстолобика доставляется в точку лова. Ведь её можно не только забрасывать с берега, но и завозить на лодке. В первом случае грузило должно быть подобрано так, чтобы обеспечивать необходимую дальность заброса, но при этом не перегружать снасть. Мы используем грузила массой 80 г – вполне хватает.

Итак, надеваем трубочку-противозакручиватель на основную леску, далее ставим бусину, которая будет защищать узел от повреждения, и вяжем к леске крупный вертлюжок. К другому концу этого вертлюжка будет привязана оснастка со всеми остальными элементами, перечисленными выше.

Готовую оснастку на толстолобика можно купить практически в любом рыболовном магазине. В нашем регионе цена на неё колеблется от 100 до 200 рублей. Некоторые из фабричных оснасток вполне пригодны к ловле без существенных доработок. И тем, кто впервые хочет попробовать ловлю лобастого, мы бы советовали купить в магазине одну оснастку, но лишь для того, чтобы не читать долгих описаний, а воочию увидеть, как там всё устроено. И, разобрав эту оснастку на составные элементы, связать её заново, но уже своими руками.

Во-первых, так надежнее, а во-вторых, запоминается раз и навсегда. Мы с супругой предпочитаем сами вязать оснастки из купленных в магазине элементов. Зато мы уверены, что ни один из элементов оснастки не подведет в самый ответственный момент.

Начнем с поплавка. Он представляет собой массивное тело из твердого пенопласта, через которое пропущена толстостенная пластиковая трубка, выполняющая одновременно роль антенны и киля. В продаже можно встретить поплавки с пластиковым телом, составляющим единое целое с килем и антенной.

Но нам больше нравятся те модели, в которых пенопластовое тело не зафиксировано мертво на трубке, а передвигается по ней с усилием. Тогда в зависимости от условий ловли можно либо удлинить антенну (для лучшей видимости при дальнем забросе в тихую погоду), либо увеличить подводную часть, сделав поплавок более устойчивым на высокой волне. А при желании и наличии необходимых материалов поплавки на толстолобика можно изготовить даже на рыбалке из подручных средств.

Особо хочу подчеркнуть, что пенопласт, из которого изготовлено тело поплавка, должен быть твердым, а трубка – толстостенной и прочной, поскольку поплавок при подсечке испытывает большие нагрузки.

У некоторых поплавков леска пропускается через центральное отверстие пенопластового тела и прижимается трубочкой-килем, но мы считаем такую конструкцию неудачной, т.к. со временем леска пропиливает пенопластовое тело (кстати, именно так устроены поплавки в недорогих готовых оснастках). Гораздо более удачным видится конструктивное решение, когда внизу пластиковой трубки расположена крепежная петля для пропуска лески, так что поплавок получается скользящим.

Его передвижение по основной леске в этом случае легко ограничить двумя резиновыми стопорами. И лучше, если крепежная петля будет не из пластика, а из свинца. Во-первых, так надежнее, а во-вторых, свинцовая петля уже огружает поплавок, так что в воде он находится в немного наклоненном состоянии.

Мы не задавались целью измерить грузоподъемность поплавка для ловли толстолобика, но, думаю, граммов 60 - 70 он на плаву удерживает. Этого достаточно для проволочного ромба, оснащенного бочонком технопланктона.

Следующий конструктивный элемент – это согнутая особым образом сталистая проволока, образующая ромб. Те ромбы, что встречались нам в продаже, изготовлены из обыкновенных велосипедных спиц. Следовательно, изготовить их под силу самостоятельно. Однако проверено на себе: велосипедные спицы гнутся очень тяжело, а придать им нужную форму без нагрева практически невозможно.

Лучше купить готовый ромб в магазине, тем более что стоит он не намного дороже велосипедной спицы, которую еще нужно согнуть. А как-то мы достали из воды оборванную кем-то толстолобиковую оснастку фабричного производства с пластиковым поплавком. Вместо ромба там была Т-образная конструкция, выполняющая те же функции, что и ромб.

Ромб имеет три отверстия: верхнее для привязывания к оснастке, два боковых – для коротких поводков с крючками. На центральную ось надевается бочонок технопланктона. На некоторых готовых оснастках на центральную ось также надевается грузило граммов 20 массой, имеющее сквозное отверстие. Но если мы используем поплавки, которые уже подгружены внизу свинцовой петлей для пропуска лески, то грузило оказывается лишним.

Поясню: целый бочонок технопланктона весит до 50 г, и в воде уже подгруженный поплавок под его тяжестью становится строго вертикально. Однако по мере растворения технопланктона поплавок начинает постепенно наклоняться - и это сигнал для рыболова, что растворившийся бочонок пора заменить на свежий.

Итак, на отрезок лески диаметром 0,3 - 0,4 мм и длиной 70 - 100 см надеваем поплавок, стопорные резинки, ограничивающие его передвижение вверх и вниз, к нижнему концу лески привязываем проволочный ромб. Верхний конец оснастки привязывается к основной леске, на которой, как мы помним, уже находятся трубка-противозакручиватель с грузилом и вертлюжок. Осталось лишь привязать к боковым отверстиям проволочного ромба поводки - и оснастка готова.

Поводки мы изготавливаем из плетеной лески диаметром 0,14 - 0,16 мм. Крючки привязываем так, чтобы один из них находился примерно посредине бочонка технопланктона, а второй – на уровне его нижнего края или даже чуть ниже. Длина поводков в этом случае получается 5 - 8 см. Крючки – карповые, с коротким цевьем и круглым загибом, и мельчить с их размером точно не стоит: на среднего толстолобика, весящего до 5 кг, лучше взять крючки №№ 3 - 4, на более массивную рыбу могут понадобиться и крупнее.

Для заброса оснастки на толстолобика как нельзя лучше подошли наши мощные фидеры длиной 3,6 - 3,9 м и тестом до 150 - 180 г, которые мы применяем на Волге. Также годятся и карповые удилища, и даже совсем уж бюджетные удилища из стекловолокна. Частые перезабросы на такой рыбалке не требуются, а запас прочности при борьбе с толстолобиком не бывает лишним.

Технопланктон и с чем его едят

Технопланктон, применяемый для ловли толстолобика и других карповых рыб, можно разделить на две большие группы - фабричного производства и самодельный. Вот перед нами лежит магазинная упаковочка технопланктона, читаем состав: зерновые культуры, сухое молоко, зоопланктон.

Под зоопланктоном, думается, производитель подразумевает сушеных дафний и прочие сухие животные компоненты, которые сейчас активно добавляются в недешевые серии рыболовных прикормок. Собственно, уже из этого можно сделать вывод, что в составе технопланктона нет ничего секретного, и его изготовление можно освоить в домашних условиях.

В интернете при желании можно разыскать много рецептов состава технопланктона, руководств и видеоуроков по его изготовлению. Умельцы конструируют и продают разного рода пресс-формы для его производства. Технопланктон нельзя назвать дешевой приманкой: упаковка из трех бочонков по 50 г стоит на прилавке до 150 рублей. Но и оборудование для его изготовления тоже может влететь в копеечку.

Пару раз мы порывались заказать оборудование для домашнего прессования технопланктона, но останавливало нас то, что ловле толстолобика мы посвящаем лишь несколько августовских рыбалок. Рядом с нами, к сожалению, не так много водоемов с толстолобиком, однако есть регионы, в которых толстолобик является очень распространенной рыбой. Вот если целенаправленно заниматься его ловлей весь теплый период года, то тогда, конечно же, целесообразнее наладить собственное изготовление технопланктона. Но нам больше подходит вариант покупки уже готового, фабричного производства, поэтому тему его самостоятельного изготовления мы опустим.

Выбирая в магазине технопланктон, в первую очередь стоит обратить внимание на его диаметр. Чаще всего попадаются бочонки диаметром 20 мм по 25 г. Но нам больше подходят более крупные бочонки, которые имеют диаметр 40 мм и весят, соответственно, 50 г. Стоят они, конечно же, дороже, но их применение оправданно тем, что крупный бочонок технопланктона дольше растворяется в воде. Следовательно, время между перезабросами увеличивается, мы производим меньше возни, шума и не так настораживаем пугливого и чуткого толстолобика.

Скорость растворения технопланктона зависит от качества его прессовки и ингредиентов, глубины погружения оснастки, температуры воды и интенсивности волнения на водоеме. Как следует из практики, бочонка диаметром 20 мм при самых благоприятных условиях хватает часа на два, но обычно его приходится менять уже через час.

Бочонок вдвое крупнее может работать от полутора до трех с половиной часов. Ловя одновременно на три удилища, мы расходуем за одну ночную рыбалку упаковок 5 - 6 технопланктона (3 штуки по 50 г в упаковке). По цене выходит около тысячи рублей.

Поскольку бочонок технопланктона редко растворяется до конца, и обычно даже через четыре часа на снасти остается тонкая пластина с отверстием посредине, мы не выбрасываем эти пластины, а собрав несколько штук, снова насаживаем на ромб и забрасываем. Получается некоторая экономия.

Второй момент – это запах. В продаже можно встретить технопланктон с ароматом различных фруктов и ягод, пряностей, молока и даже дафний. Положа руку на сердце, мы так и не смогли своим обонянием уловить разницу между запахом, скажем, бананового технопланктона и с ароматом корицы. Но утверждение, что толстолобику всё равно, чем пахнет технопланктон, было бы преждевременным, поскольку с первой нашей рыбалки и на протяжении вот уже нескольких лет мы замечаем, что наибольший интерес у толстолобика вызывает технопланктон с ароматом мёда.

Нерадивые рыбаки прямо на берегу выбрасывают целлофановые упаковки от технопланктона, так вот мы заметили, что «медовые» упаковки встречаются в большинстве случаев. А потом и сами убедились, что на «мёд» поклевки случаются чаще. При этом разницы между медовым ароматом технопланктона и другими запахами наши носы совершенно не различали! Видимо, у толстолобика обоняние более тонкое.

Конечно, мы не отказываемся от дальнейших экспериментов с запахами, и у нас были поимки на технопланктон с другими ароматами. Но тем, кто впервые собирается отправиться на ловлю лобастого, посоветуем обязательно иметь в своем арсенале медовый технопланктон.

Обычно на упаковочке технопланктона указывается срок годности: 12 месяцев с даты изготовления. На деле же оказывается, что пролежавший год в сухом месте технопланктон никак не изменяет своих свойств и продолжает исправно ловить рыбу.

Стоить сказать, что на технопланктон мы ловили не только толстолобика, но и других рыб семейства карповые. Так что вполне можно говорить о технопланктоне, как о некоторой универсальной приманке, и когда у нас появится больше наблюдений на этот счет, мы обязательно постараемся развить данную тему в отдельной статье.

Кое-что из личного опыта

Повторюсь, оснастка с надетым бочонком технопланктона забрасывается в место ловли либо завозится на лодке. Последний вариант предпочтительнее днем, когда толстолобик осторожничает и не подходит близко к берегу. А вот ночью, как показывает практика наших рыбалок, толстолобик в поисках корма рыщет по всей акватории водоема, и даже крупные особи под покровом темноты подходят близко к берегу.

После заброса или опускания оснастки с борта лодки грузило на трубочке-противозакручивателе падает на дно. Когда это произошло, нужно обратно намотать на катушку пару метров лески, пока поплавок не скроется с поверхности воды. Так мы убираем лишний провис лески, который в последующем позволил бы дрейфовать оснастке на большие расстояния. После этого осторожно отдаем леску обратно - по полметра - до тех пор, пока поплавок полностью не появится над поверхностью воды. Натяжение основной лески не должно притапливать поплавок либо изменять его естественное положение, иначе при сильном волнении он будет тонуть.

Длина рабочей оснастки на толстолобика, как мы помним, составляет от 70 до 100 см. На этом отрезке мы можем передвигать поплавок, регулируя расстояние между ним и проволочным ромбом, т.е. глубину погружения технопланктона.

По нашему опыту, оптимальным является погружение бочонка на 70 см от поверхности. Хотя один знакомый рыболов из Украины, с которым мы в сети обсуждали ловлю лобастого, рекомендовал опускать технопланктон в придонные слои. По его словам, именно так он поймал своего трофейного толстолобика на 14 кг. Но это было весной, когда рыбы действительно могли кормиться у дна. А вот в разгар лета толстолобика вернее ждать ближе к поверхности. В этом легко убедиться, когда в жаркий и тихий полдень эти рыбы показывают из воды спины, но при резком звуке на берегу тут же скрываются из вида.

Схема работы технопланктона проста и понятна: оказавшись в воде, бочонок начинает растворяться, образуя вокруг себя мутную взвесь. Подойдя к оснастке, толстолобик начинает собирать эту ароматную муть своим широким ртом - и вместе с частичками корма захватывает крючок. Пытаясь освободиться, рыба делает рывок, и крупный поплавок уходит под воду. Вот тут важно не мешкать - и сразу же ответить широкой подсечкой. В большинстве случаев крупный крючок при этом надежно впивается в широкую верхнюю губу.

Надо ли описывать, как замирает рыбацкое сердце, когда массивный яркий поплавок скрывается из вида при поклевке? Кажется, такую махину может притопить только лобастый монстр килограммов на 10. Но на практике даже килограммовые «головастики» способны утянуть поплавок – настолько мощна эта рыба!

Толстолобик клюет и днём, но ночная рыбалка гораздо продуктивнее: рыба берет смелее и чаще, подходит близко к берегу, поэтому сверхдальние забросы и не требуются. Для подсветки поплавков мы используем химические «светлячки», приматывая их к вершинкам поплавков по два штуки. Поначалу были сомнения: не насторожит ли толстолобика ярко-зеленое свечение над поверхностью воды? Но практика показала, что опасения напрасны: светлячки толстолобика не пугают. Более того, они придают рыбалке особый колорит, напоминая крупные зеленые звезды, купающиеся в неподвижной теплой воде.

И еще одно преимущество ночной рыбалки над дневной: технопланктон не атакует мелочь. Днем то и дело поплавки подрагивают и раскачиваются, даже слегка притапливаются. Это признак того, что технопланктон обклевывают мелкие рыбешки - уклейки, красноперки, плотвички и густерки. Иногда эти рыбки оказываются сразу на обоих крючках. Поэтому днем технопланктон приходится менять гораздо чаще. К тоже же, если мелкая рыбешка повисла на крючке, то толстолобик его уже не схватит. Ночью такой проблемы нет.

Толстолобик может клюнуть в любое время ночи, но самые крупные рыбы попадались нам всегда во второй её половине и под утро. Происходит это всегда неожиданно: вдруг из трех зеленых огоньков, плавающих над поверхностью водоема, остается только два. Широкой подсечкой выбираем леску, лежащую на дне, и мощный рывок на том конце снасти дает понять, что настал момент истины – проверка прочности снастей и нервов рыболова!