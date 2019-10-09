Твичинг. Этапы большого пути Константин Кузьмин | 9 октября 2019 г.

В конце 70-х я выписывал журнал «Рыбоводство и рыболовство» - ради тех нескольких страничек в каждом номере, где речь шла о любительской рыбалке. Меня сильно заинтересовала одна статья, которая касалась техники спиннинговой проводки. Автор был очень убедителен. Основной его посыл заключался в том, что приманку в ходе подмотки надо подёргивать. Благодаря чему число поклевок возрастает в разы.

Первый опыт. Негативный

Я осваивал спиннинг в почти полной изоляции. Нынешнему смартфонизированному поколению тинейджеров этого – ну никак не понять. Но в те годы не было иных источников информации, кроме пары изданных еще несколько десятилетий ранее книжек по спиннингу, да плюс – тех самых нескольких страничек из журнала «РиР». Но я был прилежным учеником и старался максимально точно следовать найденным в печатных изданиях инструкциям.

В статье о «дёрганой» проводке всё было описано понятным языком, поэтому у меня не возникало сомнений – я делаю всё правильно. Если что и смущало, то только одно «малосущественное» обстоятельство.

Рыба наотрез отказывалась клевать. Точнее, отдельные поклевки и поимки всё же случались. Но только на тех проводках, когда я вел блесну (воблеров мы еще не знали) равномерно. А переход на подмотку с подёргиваниями, когда, по идее, блесна должна была изображать раненую рыбку, полностью выключал интерес хищника к приманке.

Так было на первой «дёрганой» рыбалке, повторилось на второй, третьей… И вскоре я сдался. Прекратил дёргать «колебалки». Отметив для себя, что, наверное, у меня руки растут не оттуда. Предположить, что автор статьи дал не совсем верную установку я не мог, т.к. в то время такое считалось святотатством - настолько велико тогда было доверие к печатному слову. А как итог – на полтора десятка лет я перестал отвлекаться на «дёрганую» проводку.

Каталог с «Птички»

Как-то, уже в середине 90-х, я купил на Птичьем рынке каталог Cabela’s. Не с целью что-то по нему заказать – тогда еще такой возможности у нас не было, а просто, что называется, для расширения кругозора. Это был инфопрорыв! Пусть хотя бы на картинке, но я увидел многое из того, о самом существовании чего даже и не догадывался.

Особенно меня заинтересовал раздел о спиннинговых приманках. Было важно, что каждая из них сопровождалась не только чисто техническими характеристиками, но и мини-инструкцией по применению – всего несколько строк, но это давало существенную подсказку, что и как надлежало делать с приманкой.

В описании воблеров я обратил внимание на часто мелькавшие слова twitchbait и twitching. Я понял, что это неспроста, и посмотрел в большом словаре все оттенки их перевода. Оказалось, что twitching - это «дёрганье», «вздрагивание» или что-то подобное. Еще вот я обратил внимание на то, что слова с корнем «twitch-» присутствовали в описании воблеров строго одного типа. Тех, что имели прогонистую геометрию, - тех, что мы вскоре стали называть «минноу». Теперь я знал, что следует делать с воблерами данного класса – тем более что до того у меня с ними как-то дела не складывались.

Опыт второй. Положительный

Всего в сотне метров от моего дома располагается пруд. Рыба в нём водится всякая, но я чаще всего ловлю окуня. Окунь - мелкий и капризный, но тем оно и интереснее.

В тот вечер я взял с собою на пруд всего одну приманку. Это был минноу марки Rebel – массой от силы 2,5 - 3 г, без системы дальнего заброса и сильно плавающий. Сейчас я стал бы ловить на такой в последнюю очередь, но тогда у меня просто не было ничего более подходящего.

Полетел воблерок всего метров на пятнадцать. Я успел его дернуть всего раза четыре – и на тройнике повис окунь! Впечатлило. Всего минут за сорок я поймал с десяток окуней, тогда как обычно на «вертушку» за то же время ловил одного-двух.

Теперь я понимал, что такое твичинг. И уже не сомневался в его эффективности.

«Неиграющие» минноу

К тому времени я располагал уже весьма, как мне казалось, внушительным опытом ловли на воблеры. И делил их на те, что «ловят», и те, что «не ловят». Теперь я обратил внимание, что среди последних – явно преобладали тонкотелые минноу с небольшой лопаткой.

Когда пытался проводить их равномерно, они лишь едва заметно переваливались с боку на бок, т.е. можно сказать, «не играли». Это сейчас решение, как заставить их «ловить», кажется простым и очевидным. Тогда, в 90-е, пришлось крушить стереотипы – благо к тому были предпосылки. Я начал тонкие «миношки» подёргивать, что было мгновенно оценено щукой: поклевка следовала за поклевкой!

Скажу более того, маятник качнулся в другую сторону: «неиграющие» минноу быстро в моем понимании прошли путь «кто был ничем – тот станет всем». И я теперь увязывал твичинг с этим и только этим типом приманок.

Лавина

В самом начале 00-х годов внятно ответить на вопрос о том, что такое твичинг, мог, наверное, лишь один из двух десятков представителей нашего спиннингового сообщества. Однако далее последовало то, что впору было назвать лавиной. Тому способствовали и журнальные публикации, и набравший уже силу интернет, и видео – сначала на VHS, потом – на CD.

Однако сказать, что твичинговая лавина накрыла всех и каждого, было бы неправильно. Вспоминается в этой связи чемпионат России по спиннингу 2004 года. Проходил он на Тульском затоне под Саратовом. Акватория – большей частью мелководье с травкой и без течения, что вроде бы почти автоматом предполагает ставку на рывковые воблеры. Ан нет, как оказалось, твичингом ловили всего человек десять-пятнадцать из примерно семидесяти спортсменов. И это, заметьте, чемпионат России – с соответствующим уровнем участников.

Но всё же востребованность воблеров твичевого назначения выросла за те два-три года в разы. Соответствующие цифры было очень надежны, т.к. их источником выступали те из моих знакомых, что имели самое прямое отношение к торговле рыболовными принадлежностями. Динамика продаж – очень объективный показатель.

«Сопутствующие товары»

Чем основательнее наши спиннингисты подсаживались на ловлю рывковой техникой, тем более четким становилось понимание того, что твичинг это не только сами воблеры соответствующего типа, но и спиннинги и катушки, к которым предъявляются особые требования.

В 2006 году под маркой Norstream вышла серия удилищ Dynamic II Twitch Special. Название говорило за себя. Но главное – те «Динамики» попали в тот короткий интервал времени, когда спрос на данный вид товара взлетел до почти ажиотажного, а иного внятного предложения на рынке еще не было. Потому вся партия этих спиннингов разлетелась всего за пару месяцев, это где-то вдвое быстрее, чем предполагалось.

Справедливости ради я бы отметил, что совсем уж жесткой необходимости дёргать рывковые воблеры именно твичевым спиннингом нет – я вот сам часто это делаю удилищами-универсалами. Но здесь было сыграно на желании многих наших товарищей скомпоновать снасть, как повелось говорить, «по фэньшую». Поэтому народ ринулся покупать спиннинги, на бланках которых значилось слово twitch. Вскоре такие появились под самыми разными марками. Что неудивительно, ведь спиннинги этого назначения не требуют дорогих материалов и комплектующих.

А вот с катушками вышло в некотором смысле наоборот. Далеко не все они, которыми мы без проблем ловили на «железо» и джиг, уверенно себя чувствовали в сочетании с воблерами минноу. Из-за неравномерного при рывковой проводке натяжения шнура тот ложился на шпулю менее ровно, что провоцировало скидывание «бород». Соответственно, мы стали более требовательными к качеству укладки, что «отбраковывало» многие бюджетные модели катушек.

Твичинг и течение

Первое время как бы автоматом предполагалось, что рывковые методы проводки актуальны только в стоячей воде. Ну, или максимум – на очень слабом течении. Как-то оно так сложилось, да и «первоисточник» твичинга - ловля басса - это в абсолютном большинстве случаев стоячая вода.

Но вот как-то году примерно в 2005 я ловил на Пехорке. Кто знаком с этой речкой, знает, насколько быстрое в ней течение. Не как в горной реке, конечно, но поток воды явно мощнее характерного для большинства речек Подмосковья.

При мне чисто случайно оказалась пара «миношек». Как сейчас помню: это были Rapala Husky Jerk и Ima Farina. На пробу поменял джиг на один из этих воблеров. Поначалу было очень непривычно – воблер сильно несло, и траектория его хода мало напоминала тот характерный зигзаг, что получается при твичинге минноу в спокойной воде. Но все сомнения были развеяны состоявшейся уже забросе на пятом щучьей поклевкой! По итогу в тот день на воблеры я поймал пять или шесть щук. Это было сильно больше, чем я в среднем ловил на этой речке на джиг.

В то время на Пехорке практически никто не ловил на воблеры минноу. А сейчас, если вы в сезон в выходной день пройдетесь по её берегу, то встретите с десяток спиннингистов, большинство из которых будут вооружены именно рывковыми воблерами.

В лодочную ловлю на течении твичинг тоже пришел не так сразу. Но потом – претерпел эволюцию, в ходе которой родилась, например, «5-минутная проводка». Состоит она в следующем. С зафиксированной лодки забрасываем воблер в секторе «вниз, плюс-минус 45 градусов». Возможно, даже еще позволяем ему сплыть десяток-другой метров по течению. Затем начинаем собственно проводку.

Твичинг, но с медленной подмоткой, периодическими остановками, иногда даже с отпусканием нескольких метров шнура. Сама проводка длится долго. Порою действительно минут пять. Но метод показывает очень высокую эффективность по щуке и судаку. Например, на Волге и других больших реках.

Гроссмейстерская пауза

Остановки проводки, упомянутые выше, это, понятно, не мертвые остановки. На течении на воблер давит поток воды - и он, пусть и на месте, но «играет».

Иное дело, когда мы ловим в стоячей воде, да еще и ветра нет или почти нет. Ну и воблер – максимально приближенный к нейтральной плавучести. Сразу скажу: я не сам до этого дошёл. Кто-то из знакомых рассказал примерно следующее.

«Прикупил я несколько воблеров. Решил просто посмотреть, как они себя ведут, на ближайшем дачном прудике. Один воблер значился как «суспендер». У меня таких еще не было. Было любопытно, повиснет он воде или нет?

Закинул, чуть подмотал, остановил. Воблер и в самом деле встал в толще. Висит себе и висит…

И вдруг краем глаза замечаю чуть в стороне осторожно пошевеливающую плавниками и идущую к воблеру щучку граммов на семьсот. Заключительный метр дистанции она преодолела уже броском. Воблер был схвачен, рыба попалась. Сколько времени прошло между остановкой воблера и поклевкой, точно не скажу. Мне показалось, что секунд шесть…».

История эта относится к началу 00-х, потому она произвела переоценку того, как мы понимали технику твичинга. Я стал экспериментировать с рисунком проводки, добавляя в него полные остановки большей или меньшей продолжительности. Результаты оказались такими, какие сложно было предвидеть заранее: на некоторых рыбалках до 80% поклевок приходилось на паузы!

Воспринимались они как более или менее четкий тычок или даже удар. Отчасти это напоминало поклевки при ловле на джиг ступенчатой проводкой. Там ведь тоже они случаются в основном в паузу. Но разница в том, что джиг при этом находится в движении, а воблер – ну, почти стоит как вкопанный.

130-е

Первое время мы преимущественно придерживались шаблона, согласно которому окуня полагалось твичить воблерами минноу длиной от 40 до 65 мм, щуку – от 70 до 100. Соответственно, почти все обсуждения касательно выбора оптимального воблера «укладывались» в эти два диапазона. О том, что можно ловить и на более габаритные минноу, мы как-то не задумывались.

Почему так? Скорее в силу того, что тогда мы ловили на рывковые воблеры чаще на небольших акваториях. А если и ловили на более просторных водоемах, то жались к берегу или шли в мелководные заливы. Ловилась там в основном щука-травянка, для которой минноу свыше 10 см ставить смысла не было. А что до ловли на большой воде, то там мы a priori предполагали, что это вотчина джига. Не то чтобы оно было совсем ошибочно, но постепенно мы пришли к пониманию, что рывковые воблеры на полноводных реках и водохранилищах вполне уместны. Но там и рыба в среднем крупнее, и заброс подальше приветствуется. Потому и с размером воблеров не стоит скромничать.

Лет семь назад была опубликована моя статья «Философия 130-х», где речь шла и воблерах минноу соответствующего размера. Не то чтобы она явилась прорывной, но позже я немало от кого слышал, что именно та журнальная публикация поспособствовала появлению в воблерных коробочках моделей минноу, которые на одну-две градации крупнее тех, к которым уже успели привыкнуть. Не то чтобы воблеры в 130 мм, плюс-минус, давали гарантию поимки крупной рыбы, но они хотя бы вселяли такую надежду.

Расширение списка

Первое время твичинг у нас развивался в очень узких рамках. Помните, всё началось с «неиграющих» минноу? Логика виделась такая: зачем дёргать те воблеры, которые наделены собственной «игрой» – они ведь сами колбасятся, не так ли? Так-то оно так. Но вот где-то в середине 00-х у Rapala появляется воблер X-Rap 10. Я его, как новинку, раздобыл на февральской выставке, а уже в марте «Храп» (так его у нас окрестили) творил у меня чудеса! Именно на твичинге. Правда дело было на Кипре, и объектом был басс. Но с наступлением у нас щучьего сезона воблер прекрасно проявил себя и по нашей зубастой.

«Храп» - это именно «играющий» минноу. Он стал первым из воблеров своего типа, что обрели бешеную популярность среди любителей рывковой проводки. Потом последовали такие ставшие вскоре хитами воблеры, как Lucky Craft Pointer, Jackall Squad Minnow и многие другие.

А вскоре дошел черед и до шедов. Оказалось, что и их тоже можно дёргать, делая тем самым более привлекательными для хищника.

А вот касательно воблеров-крэнков мой опыт в твичинге больше негативный. Нет, мне случалось ловить окуня и щуку, подёргивая этих толстячков, но как-то оно больше смахивало на самоцель. С другой стороны, есть вот у меня один товарищ, который, по его словам, весьма успешно твичит фэты. И у меня нет резона ему не верить.

Еще один тип спиннинговых приманок, который определенно сочетается с твичингом - это стикбейты. Но с ними проводка выходит смешанная: это сочетание характерного для минноу зигзага и «ступеньки» в толще воды. Стикбейты ведь выражено тонущие, и на остановках они, как принято говорить, сыпятся, т.е. погружаются вниз, дрожа мелкой дрожью.

Наконец то, с чего мы начали. Колеблющиеся блесны. Так можно их твичить или нет? Оказалось, что очень даже можно! Но это, пожалуй, тема для отдельной статьи.