Сплавом по Северной Швеции Алексей Коломиец | 11 октября 2019 г.

Швеция и Норвегия – это две страны, куда я в этом году пробрался в лодке и с фотоаппаратом. Какую рыбу буду ловить – имел очень отдаленное понятие. Да и сплав по системе озёр мне в новинку. Но звезды складывались так, что… пора! Пора мне посмотреть на Швецию и Норвегию через кольца спиннинга!

Если коротко рассказать о нашем маршруте, то на автомобиле из Москвы мы едем со своими лодками на север Швеции. Границу Евросоюза пересекаем в Светогорске за Выборгом, рулим через всю Финляндию, ночуем в найденных в интернете недорогих кемпингах.

В Швеции встречаемся со вторым экипажем, который едет из Германии. Собираем лодки в районе Кируна (Kiruna), самого северного города Швеции, отгоняем машины в точку старта и точку финиша. Сплавляемся по озерно-речной системе 30 км с ночевками и дневками. После сплава еще на три дня едем посмотреть Норвегию и затем в обратный путь.

Когда турист в поход идёт, с собой он спутников берёт

Собираясь писать исключительно о рыбалке, я просто не могу не сказать пару слов о туристической составляющей. Из плавсредств у нас был тримаран (связанные вместе три надувных баллона) и надувная длинная пирога, на которой крепили большую часть кемпингового хозяйства и… самого младшего члена похода. У Николая и Романа была еще надувная лодка с моторчиком.

Положа руку на сердце, признаюсь – я сплавы не люблю. Гребля – не моё. Разбирать и собирать палатки каждый день – это вообще мрак для меня. Ко всем этим ужасам я непременно добавлю свою заботу о личном позвоночнике. А почему тогда поехал? А потому что ни разу не сплавлялся с веслами, ни разу не был в походе с опытными туристами. А позвоночник – так нам почти всем уже за полтинник. Николаю, вон, уж 66 годиков! Так что собрал волю в кулак - и покинул зону комфорта.

Главное откровение в походе – это белые ночи, это шастающие по дорогам олени, словно коровы в Волго-Ахтубинской пойме, и это изумительная погода, с которой дико повезло. Ну и, конечно, красоты пейзажей, чистая питьевая вода, по которой плывешь и в которой рыбу ловишь, чистота везде, куда ни глянь, и отсутствие людей. И хоть я человек абсолютно не впечатлительный, внутри себя то и дело восклицал на народном языке одни и те же фразы, которые характеризовали и красоту, и чистоту, и саму рыбалку, ради которой я и рискнул окунуться в незабываемое действо под названием туристический сплав по системе озёр Северной Швеции.

А если кому-то интересен наш маршрут, всё происходило близ лапландского города Кируна. Начали от поселка Турнетреск (Torneträsk). Проплыли озеро Лаймолуокта (Laimoluokta), реку Алайоури (Alajaure), после переката – еще озерцо и по реке Турнеэльвен (Torneälven) закончили сплав в поселке Курравора (Kurravaara).

Лапландская рыбалка – это бессмыслица

Всё, что я расскажу дальше – это только моё видение процесса рыбной ловли как рыболова южных широт. Ну, например, мне раньше казалось, что ловить всего два вида рыб, пусть даже хариуса и форель – может показаться скучным. Может, но этого не случилось, потому как именно за этим я и поехал. И я наловился их до тошноты.

Ловил спиннингом, ловил нахлыстом. Хотя я до сих пор не могу понять своих чувств. Вроде приехал учиться ловить рыбу, которой нет в Волгоградской области. Но хариуса поймал на «вертушку» практически с третьего заброса. Затем еще одного, еще… Сразу возник вопрос – а сколько и какой рыбы нужно для еды? И вот тут я вдруг понял, что рыбалка здесь потеряла смысл. Звучит весьма трагично, если учесть, что я руководствуюсь правилом «Рыбалка - это жизнь, а семья и работа – любимые хобби».

Но я пребывал в весьма затруднительном положении. Рыба ловилась очень хорошо. Саша даже признался, что за всё время его предыдущих сплавов и рыбалок за Полярным кругом столько хариуса он никогда не видел. Эта рыба брала практически на все приманки, если подобрать оптимальную их проводку, с каждого заброса. Для кого-то такая рыбалка – мечта. А меня это немного удручало. Не в моих правилах беспрестанно ловить рыбу, чтобы её тут же выпустить. Попахивает издевательством.

На уху или на жарёху наловить хариусов и форель – одному под силу за час-полтора. А нас - четверо. И вот когда уха готова, когда малосол заряжен и есть свободное время ловить рыбу – всплывает мучительный вопрос - зачем? Пытаясь найти ответ, я постоянно менял приманки: воблеры, «вертушки», «колебалки». Сбирулино как снасть даже не рассматривал. На неё ловил Роман, и эта штука собирала практически всю рыбу. Я не удивился, когда на сбирулино был пойман хариус на 1,4 кг. Ну а когда сухая «мушка» стоит выше сбирулино, тонущая «нимфа» - ниже его, а на конце лески привязана «вертушка» – хочешь - не хочешь, а жертв статистики становится больше.

Ну а что касается меня, я остановился на мелких колеблющихся блёснах с одинарным крючком. «Микроколебалка» пробивает ветер лучше воблеров и «вертушек», а самое главное – с одинарника легче отпускать рыбу. Я брал харьюзов в подсак, доставал корнцанг, прямо в подсаке выдергивал крючок и отпускал их. Кто-то на рыболовной выставке убедил меня, что продвинутый голавлятник просто обязан иметь такую блесну.

Я окинул взглядом несколько стендов - и прикупил несколько блёсен Stinger, 5-граммовых и легче, именно из-за одинарника и очень «вкусной» расцветки. Мне что-то говорили про качественное гальваническое покрытие, но на тот момент меня интересовала только расцветка и одинарный крючок. Ведь я просто брал новые приманки для ловли голавля. Или я не продвинутый голавлятник? Вот эти блесенки среди моих остальных были вне конкуренции по уловистости и по гуманному отношению к рыбе.

В Швеции в рыболовном магазине, кстати сказать, не продавали таких блёсен. Там был явный перекос в сторону Abu Garcia, Rapala и Salmo. Я прикупил себе лишь несколько «мух», которых мне посоветовал Абориген (это никнейм Николая Горнасталева, известного туриста и рыболова, благодаря которому и был разработан наш маршрут) и флакончик с жиром для плавающих «мух» за 135 крон (на тот момент - почти тыща рубликов) – результат моей забывчивости.

Вывод, кстати: к рыбалке надо готовиться тщательно, а не надеяться, что подобный флакончик с жидкостью будет легко прикупить на месте. Что касается спиннингов – тут я попал в яблочко. Два трэвел-спиннинга Mottomo Compacto закрыли рыбалку по хариусу и по кумже. Тест 3 - 15 г косил хариуса и форельку, а 5 - 20 г выдавал на гора кумжу и щуку. Главная же радость в том, что эти спиннинги в сложенном виде поместились в мой чемодан на пути от Волгограда до Москвы и обратно абсолютно незаметно для меня и окружающих.

Уроки нахлыста

Ну как не взять с собой нахлыст, если едешь ловить хариуса и форель? Я взял свой комплектик 6-го класса (Stinger Fly North Creek SFRD NC9064 #6 и катушка Stinger Fly River Cross 3 #5/6), которым пытался не столько поймать рыбу, сколько научиться ловить на «нимфы». Как я уже говорил, хариусы кушали всё, что плыло мимо, сверху и снизу их ртов - кузнечиков, веснянок, стрекоз. Буквально всё… А я ведь учусь!

Я пробовал правильно подавать «муху», чтобы проплыв начинался без усов на воде, чтобы она падала раньше подлеска - хариус не давал ничего делать! В любом проплыве - постоянные поклевки и поимки. Я пытался ловить на крупных «мух», чтобы отсечь мелочь. Отсекал, но вместе с тем улетучивалась уверенность, что крупная рыба соблазнится этим безумием типа майского жука, что упало в воду. Всё-таки это не жерех, а хариус и кумжа. Всё-таки это исключительно чистая вода. Всё-таки рыба тут весьма разборчивая, тем более крупная. Но тогда как её ловить?

Век лови – век учись

Чтобы как-то объяснить ход моих мыслей, я придумал некоторую аналогию из рыболовной жизни. Представьте, что к вам в гости приезжает товарищ из-за Полярного круга половить крупного жереха. Такого, скажем, на 3 - 5 кг. Товарищу нравится всё: что темнеет быстро, что арбузы сладкие, что рыба клюет на каждом забросе. Только вот жерех ловится некрупный. И есть понимание, что крупного жереха надо искать в других местах или ловить как-то иначе - ведь крупный-то жерех есть же в реке. Но как, где?!

Вы это можете делать только на местах стоянки. Согласитесь, ситуация весьма интересная. Вот и я оказался в такой ситуации. Желания поймать крупного хариуса или кумжу – хоть отбавляй. С теорией знаком, а вот практики – нет совсем. Я до сих пор еще не совсем понимаю, в чём разница между форелью и кумжей. Чтобы не путаться в этих названиях, я придумал себе ассоциацию с «Ку» из кинофильма «Кин-Дза-Дза». «Ку» – это уважение, «ку» – это и форель, и кумжа.

Разумеется, я задавал вопросы знающим людям. Правда, быстро понял, что конкретного ответа я никогда не получу. Если бы это всё было так просто, я бы человеку смог бы однозначно сказать – иди туда, лови на это, вот так и поймаешь жереха на 5 кг. Не могу я такого сказать. Я могу только предположить, что крупный жерех может быть там, а иногда его ловят вон там. В «котлах» крупного не поймать.

Можно попытаться поохотиться за одиночным жерехом и т.д. Однажды Саша честно признался, что для того, чтобы поймать крупную «ку» – надо досконально знать водоем. Особенности, ямки, коряжки, валуны – что угодно. Короче говоря, нужна богатая практика и именно на этом водоеме. Самую крупную «ку» на 6 кг поймал именно он - Саша Неймарк, который и позвал меня в поход. Поймал у нас на глазах, со второго заброса. Первой попалась небольшая рыбка, которую он поцеловал и отпустил, а вторую он очень долго вываживал.

Мы с Аборигеном даже заспорили, воспользуется Саша подсаком, что у него за спиной, или нет? Воспользовался. Теперь я знаю, что такое кумжа. Это два раза «ку»! Даже шведы смотрели на сделанные мной фото и цокали языками: «Реали биг фиш!» Разумеется, эта рыба нас вдохновила. Я вдруг понял, что Саша в отличие от меня, целенаправленно охотился за кумжей. У него есть проверенные воблеры и «вертушки», есть какая-никакая практика ловли. Понятное дело, ему она и попалась.

А что касается меня, я сделал только первый шаг к пониманию ловли этой удивительной рыбы. Однажды в абсолютное безветрие я забрел выше порога чуть дальше от берега - и вдруг увидел те самые ямы, в которых отстаивается крупная рыба. Там и кумжа, и хариусы были сильно крупнее, чем те, каких мы ловили в большинстве своем. И вот тут я понял, что ловить в них очень непросто. Если ловить апстрим и пытаться заглубить «вертушку» в самую яму – нужна очень тяжелая модель. Любая «троечка» не тонула достаточно глубоко, потому как шнур подхватывало течение и вытягивало блесну еще до того, как та занырнет на нужную глубину. С другой стороны, чрезмерно тяжелая блесна норовила зацепиться за камни еще до ямы, что два раза у меня и случилось.

Джигов с собой не было. На ум пришли «Тирольские палочки», но их с собой у меня не было. Упористых крэнков тоже не оказалось. Ситуация сильно напоминала ту, что я наблюдал на реке Коламбия в штате Монтана. Крупная форель стояла в ямке, но ни на что не реагировала, кроме как на «нимф». Я побрёл к берегу, перевооружился, но когда зашел в воду вновь, уже налетел легкий ветерок - и я перестал видеть, что там творится в яме. Пробовал так, эдак.

Поймал очередных харьюзков - и, как мне кажется, они распугали осторожных крупных сородичей. А вот если б я знал, что в пределах досягаемости есть такая ямка – я бы уделил ей больше времени. Я счастлив, что это понимание ко мне пришло. А точнее, я воочию убедился, что это так. Саша оказался прав, что и подтвердилось практикой. В следующий раз я обязательно потрачу больше времени на поиск кумжи и крупной щуки. Ну а пока что я доволен случившейся рыбалкой, откровениями и переживаниями.

Еще я наблюдал за тем, как шведы рыбачат нахлыстом. Первая группа стояла на сильном течении, а точнее - в завихрениях по краям пенного потока. Они ловили почти у себя под ногами. И отпускали. Разумеется, я пробовал делать так же, ведь я приехал учиться. Но у меня, как и у них, клевала только мелкая форелька да харьюзки. Всё это сильно напоминало уженье обычной удочкой без поплавка.

Два других нахлыстовика ловили рыбу двуручными удилищами. Красиво! Наконец-то я увидел, как это делается. Как «мухой» перебрасывается река несмотря на встречный ветер. Я не мог спиннингом никакую приманку так далеко забросить. Уж не знаю, поймали они что-либо или нет. Обменялись парой фраз о рыбалке, о погоде, показали друг другу «мушки» и другие приманки - и разошлись.

Рыбалка на фьорде с берега

В Норвегию решили заехать буквально на три дня - полюбоваться фьордами, мостами и тоннелями. Ну а как же, быть в ста километрах от фьордов - и не заехать посмотреть?! Я даже и не планировал в Норвегии никакой рыбалки. Если там озеро какое-то или речка – я готов. Но как в самих фьордах ловить – я представлял себе довольно смутно. Мне всегда казалось, что это чаще всего ловля с плавсредств в отвес - и все фотографируются с треской, сайдой или что там еще у них ловится. Однако уже в конце сплава Александр вдруг заговорил, что ему просто не терпится хоть что-нибудь поймать в фьорде, в морской воде то есть. С лодки, с берега – не так важно. Вот есть у человека такое стремление! А я и не был готов к такому раскладу. Правда, Александр это предусмотрел и взял достаточно мощный спиннинг для ловли в Норвегии. Катушка с «плетенкой» 15 lb у меня, разумеется, была.

И я, и Саша знали о рыбалке в Норвегии по рассказам приятелей и по статьям в журналах и газетах. Как рыба ловится во время прилива - я сам однажды наблюдал. Чайки и бакланы сразу активизируются, ну а дальше – дело техники. Ну а раз так, мы выбрали место, где какой-нибудь фьорд сужается - в расчете, что во время прилива и отлива течение станет образовывать всякие там «обратки», на которых мы и могли бы попытаться чего-то поймать спиннингом.

Таким местом на карте был выбран фьорд около города Нарвик. Чуть севернее самого города есть глубокий фьорд с двумя мостами. Мы выбрали кусок берега под вторым, более восточным, что ли. Как раз в этом месте мы нашли кемпинг, где можно остановиться любым способом, будь то палатка или кемпер. И еще там были домики, нам достался стоящий в полусотне метров от воды. Я не успел и глазом моргнуть, как Саша расчехлил тримаран и быстро его надул.

Вроде собирались с лодки попробовать ловить завтра. Но Саша решил подготовить лодку сразу по приезду. А как тут не надуть, если бакланы и чайки уже начали свою канитель – явный признак начала прилива? Для нас - всё в диковинку. А когда начинать ловить? Во время прилива, в его апогее или во время отлива? И как часто чередуется отлив с приливом? Я всегда думал, что суть прилива – влияние луны. То есть, если я вижу луну – должен быть прилив. А оказывается, что в день случается два прилива и два отлива. Не буду вдаваться в суть гравитационных заморочек. Мы приняли это как данность и дополнительный шанс половить рыбу и так и эдак, т.е. во время прилива и отлива.

Сначала мы хотели просто покидать спиннингом с берега, но крик чаек, беснующихся совсем недалеко, заставил сесть на тримаран и попытаться хоть что-то добыть из-под чаек. Выплываем и быстро понимаем, что против течения мы до чаек не доплывем, махая веслами. Ветер еще существенно мешал. Мы решили пересечь фьорд - и хотя бы оказаться с подветренной стороны. Берега ведь высокие!

Выходим на каменистый берег, поросший какими-то водорослями типа морской капусты. Я всё время боялся поскользнуться. А дальше случилось то, чего мы с Сашей совсем не ожидали. Рыба начала ловиться с каждого заброса! Мало того, она брала практически на все приманки, которые мы привязывали. Понятное дело, первой я поставил поролоновую «рыбку», которая каким-то чудом затерялась в коробке с воблерами. Но её хватило на два или три заброса. Камни – какой уж тут джиг?! А тем временем Саша уже поймал несколько рыб. Хотелось подбежать к нему, сфотографировать, но не могу.

Скользкая бурая растительность на камнях – страшная штука! Получалось, что я ходил как будто во сне. Хочешь бежать быстрее, но понимаешь, что двигаешься очень медленно. В общем, своих первых рыб я поймал на воблеры минноу. Я и твичил, и вёл равномерно – сайда вешалась с каждого заброса. Один-два удара - и сидит! Помню, самая крупная сайда была поймана на воблер с размашистой «игрой» - его и дергать, в общем-то, незачем. Ну и мельчить с приманками там не стоило.

Главное – перебросить застругу и заглубить приманку. Дальше рыба сделает всё сама. У Саши – точно такая же картина. Он пробовал ловить на пилкер и на тяжелую «вертушку». Минут через 20 мы вычислили такой рисунок клёва: поверху ловится мелкая сайда, если даем «вертушке» тонуть около десяти секунд – ловится сайда покрупнее; если топим «вертушку» секунд 15 – попадается треска. Мы взяли на уху и «на пожарить» несколько рыбин. Дальше «ловить и отпускать» уже не было никакого смысла. Как я уже писал, так мучить рыбу я умею, но не очень люблю и не приветствую.

Вечером мы предприняли две попытки раздать рыбу соседям, но они вежливо отказались по понятным причинам - обычно все заезжают сюда просто переночевать и заморачиваться с чисткой и готовкой рыбы никто не хотел.

Нам ничего не оставалось, как самим заняться этим маленьким, но очень ответственным делом. Сняли филе с сайды и трески, положив их в отдельные емкости, чтобы потом сравнить, какая рыба вкуснее. Из хребтов сварили уху. Филе пожарили на следующий день. Нам показалось, что сайда как-то не тянет на звание вкусной рыбы. Треска тоже не ахти, но поинтересней сайды.

Саша еще несколько раз ходил со спиннингом на наш берег, но, по его словам, ловилось там очень плохо. Совсем другой рельеф дна – мель, граничащая с отвесной стеной. На мели рыбы нет, а на глубине чуть стоит заглубить приманку – та срезается о камни. Переплывать на другую сторону – смысла нет, потому как еще не съели ту рыбу, которую вчера наловили за час или полтора. А я променял такую странную рыбалку на осмотр достопримечательностей. Меня просто клинило от того, что за одну поездку я побывал в трех странах. Мы забирались на смотровые площадки, заходили в церкви и музеи. А вечером дегустировали жареную сайду и треску.

Вместо послесловия

Дорога домой оказалась проще. Мы останавливались в уже известных нам кемпингах. В Финляндии нам домик не достался - по причине проведения какого-то фестиваля, и нам пришлось вновь поставить палатки.

Кстати, общественный душ в том кемпинге имел полы с подогревом, что меня удивило и весьма порадовало. Сколько всё это удовольствие стоит по отдельности – не буду расписывать. Все цены есть в интернете. Скажу лишь, что за всю поездку мы потратили по 32 тысячи рублей каждый. Можно было уложиться в более низкую сумму, но иногда очень хотелось пообедать в Burger King или выпить кока-колы. Хотелось продегустировать ихнего алкоголя, что мы и делали.

Ну и хочу поблагодарить Сашу Неймарка за такой фантастический поход, а также сказать «Tack för hjälpen!» тем звездам, которые так удачно сложились вокруг моей бытовухи, и весь мир, включая виртуальный, терпеливо подождавший меня целых две недели!