В Норвегию - не за треской и палтусом Александр Суворов | 4 октября 2019 г.

Норвегия... Обычно страна фьордов ассоциируется с ловлей трофейных трески и палтуса, ведущейся с катеров в свинцово-серых морских волнах под постоянным ветром и дождем. Так оно и бывает в северной части этой страны. Мне же Норвегия открылась под другим углом.

Раз в год я езжу в командировки в Южную Норвегию на побережье Осло-фьорда - залива Северного моря, глубоко вдающегося в скандинавское побережье. На его берегах расположена столица страны – Осло. О рыбалке в этом регионе я и хочу рассказать.

Если командировка выпадает на благоприятный для ловли период, я стараюсь посвящать рыбалке большую часть свободного времени – выходные и вечера после работы. Так случилось и в этом августе. В это время нежаркое норвежское лето плавно переходит в осень. Часто идут дожди невысокой интенсивности. В целом - время подходящее для ловли различных видов рыб. Ну а многочастный спиннинг в travel-исполнении - незаменимая вещь для рыболова-путешественника.

Такая модель помещается в стандартный чемодан и избавляет от любых проблем с авиакомпанией - не нужно оплачивать провоз дополнительной негабаритной единицы и значительно меньше вероятность получить по прилету обломки. Я обычно беру с собой в регион Осло-фьорд (Oslofjorden - фото 1) как минимум два таких travel-спиннинга: один для рек, другой - для моря. Для реки подойдет спиннинг с тестом до 20 г, если не подразумевается целенаправленная ловля лосося. Для моря же в данных условиях будет достаточно верхнего теста в 40 г.

Сперва коснемся морской составляющей. Приятным фактом является то, что для ловли на море лицензия не требуется. При этом существуют правила и нормы вылова, которые можно легко найти в интернете. Например, с этого года в Осло-фьорде введен запрет на вылов трески в связи с сокращением её популяции. Треска здесь мелкая. Основной же целью для рыболовов-спортсменов является скумбрия (фото 2).

Она заходит в Осло-фьорд в больших количествах с мая по октябрь. Ловить, конечно, лучше с плавсредства, но и с берега вполне возможно. Следует выбирать скальные берега с резким свалом до глубины хотя бы в 10 м или портовые причалы и волноломы, их можно найти в любом прибрежном норвежском городе. Я ловил скумбрию рывковой проводкой пилкеров массой 20 – 30 г, но некоторые используют оснастки типа черноморского «самодура».

Рыбачить лучше в пасмурные утренние и вечерние часы. При ярком же солнечном свете вероятность успешной ловли крайне мала. Скумбрия, как и все пелагические хищники, невероятно сильная рыба для своих размеров - и вываживать её одно удовольствие. В уловах преобладают экземпляры около полукилограмма, но с непривычки даже такая рыба приятно удивит рыболова, особенно пресноводного, своим сильным сопротивлением с крайне резкими рывками. Кроме того, эта жирная морская рыба обладает и неоспоримыми гастрономическими достоинствами.

Тех, кто живет вдали от моря и привык к магазинной копченой, соленой и мороженой скумбрии, явно восхитит вкус свежевыловленной. Нелишним также будет подчеркнуть, что во время ловли необходимо следить за остротой крючков, т.к. пасть скумбрии практически лишена мягких тканей и, следовательно, засекается она плохо.

Помимо скумбрии, береговой рыболов может рассчитывать на небольшую треску и её родственников – сайду и люра. Они клюют довольно часто, но размер их редко превышает 1 кг. Также попадается морская форель – кумжа. Эта рыба вполне может достигать нескольких килограммов.

Если же серьезная рыба не ловится, всегда можно перейти на микроджиг и половить мелочь у берега и из-под причалов. Поклевки бычков и нескольких видов губанов (фото 3) не заставят себя ждать.

Кстати, масса радужного губана может достигать 4 кг, но, увы, не здесь.

Морской ловле я обычно уделял вечера после работы. Выходные же предпочитал проводить на реках. Здесь у меня и опыта больше, и, вообще, рыбалку на живописных реках, протекающих среди зеленых холмов, я предпочту любой другой. В реках Норвегии в первую очередь стоит ловить, конечно, лососевых рыб. Ручьевая форель есть в большинстве рек. В те, где плотины не препятствуют сообщению с морем, заходит и её проходная форма – кумжа. В эти же реки заворачивает и атлантический лосось, также известный как семга. В озерах водится голец. А вот хариус живет далеко не во всех реках.

Вот для рыбалки в пресноводных водоемах уже требуется лицензия. Причем разобраться в тонкостях лицензирования – ой как непросто. Во-первых, нужна общенорвежская лицензия, которую можно оплатить через интернет на сайте inatur.no. Она стоит относительно недорого. Далее: практически каждая река или озеро в густонаселенной южной части страны опекается тем или иным рыболовным клубом, которые выдают свои собственные лицензии на подконтрольные участки. Стоимость таких лицензий зависит от перспективности водоема.

Например, на популярной лососевой реке это может быть порядка 40 евро в день (здесь и далее я буду для удобства указывать цены в евро, а курс норвежской кроны к евро составляет примерно 10:1). На «обычной» же реке дневная лицензия будет стоить 3 – 5 евро.

Кроме однодневных, существуют также трехдневные и недельные лицензии, а также лицензии на весь сезон/год. При длительном пребывании в Норвегии выгоднее приобретать именно такие. Помимо этих лицензий, при ловле лосося необходимо оплатить дополнительный сбор в пользу государства. Всё это можно сделать с помощью того же сайта inatur.no. Правила и нормы вылова индивидуальны для каждого водоема - и даже для различных участков одной и той же реки. На многих водоемах в популярных точках доступа установлены информационные стенды с реквизитами для оплаты лицензии с помощью SMS. Это удобно, но необходимо иметь норвежский телефонный номер.

Самой желанной рыбой в норвежских реках является, конечно же, лосось. Наиболее популярные лососевые реки находятся на западном побережье страны, но и в столичном регионе можно приобщиться к ловле этой благородной рыбы. Менее чем в 100 км на юго-запад от Осло протекает река Логен (Lagen - фото 4), которая притягивает любителей ловли лосося не только из Норвегии, но и из других стран. Я посетил эту реку и пообщался с рыболовами. От них я узнал, что лосося в реке много, но ловится он крайне плохо из-за низкого уровня и теплой воды.

Для активизации клёва были необходимы затяжные дожди. Лицензия с учетом лососевого сбора стоит здесь более 50 евро за один день рыбалки. Поэтому я ловить не стал, учитывая стоимость и низкие шансы на успех. Река при этом выглядит очень перспективно. Удалось понаблюдать вблизи прыжки лососей около 8 – 10 кг. Впечатляющее зрелище.

Без лосося я в этой поездке, однако, не остался. На работе предложили провести один из уик-эндов в домике в горах. Узнав, что там протекает красивая река, я с радостью согласился. Река Бёэльва (Bøelva), текущая к юго-западу от Драммена (Drammen) в провинции Телемарк (Telemark), не относится к особенно популярным, поэтому однодневная лицензия стоит всего 3 евро. Лосось в неё, тем не менее, заходит, хоть и в небольших количествах. Я не рассчитывал на его поимку и собирался ловить форель.

Пройдя вдоль реки 3,5 км, обнаружил лишь два перспективных места на этом участке, представляющим собой сплошной бурный перекат. Первое место у моста с глубиной, рельефом и обратными течениями (фото 5) принесло мне несколько пустых выходов и поклевок мелкой форели и окуня. Хотя одну форель здесь удалось поймать.

Следующее место представляло собой излучину реки с перспективным рельефом, каменистыми косами и глубиной (фото 6). Сперва я поймал здесь несколько мелких форелей и пестряток – мальков лосося. В этот день шел дождь, который периодически то затихал, то усиливался. Периоды усиления я пережидал под деревьями. Но в момент очередного усиления дождя я решил надеть непромокаемый плащ и продолжить ловить.

Первый же заброс 5-граммовой «вертушки» в зону спокойной «обратки» в стороне от основной струи принес мне поклевку. Вижу в воде серебристое изгибающееся тело и понимаю, что это он – атлантический лосось! С легкой снастью в руках пришлось изрядно поволноваться. Вываживание заняло более 15 минут, но в итоге лосося удалось благополучно вывести на прибрежную отмель. Он оказался небольшим – ровно 3 кг, но как первый взрослый лосось стал для меня, безусловно, приятным трофеем (фото 7).

Здесь следует особо отметить, что хотя в населенных районах берега рек зачастую находятся в частной собственности, в Норвегии действует право беспрепятственного прохода к рекам, что выгодно отличает её от некоторых других стран.

Второй из своих уик-эндов я посвятил знаменитой реке Гломма (Glomma). Это самая длинная река Норвегии и известна она, в первую очередь, популяцией трофейного хариуса. Совсем недавно, месяц назад, я поймал своих первых мелких хариусов в Тверской области. Здесь я рассчитывал существенно повысить свой личный рекорд по этой рыбе, поскольку для Гломмы килограммовый хариус является нормой, а изредка попадаются экземпляры и до двух кило.

Эта река считается одной из лучших в Европе для ловли хариуса, и на её берегах можно встретить много иностранцев. Однодневная лицензия стоит здесь где-то 13 евро. Наиболее перспективные места находятся в верхнем течении близ городов Тюнсет (Tynset) и Толга (Tolga) в провинции Хедмарк (Hedmark).

Поскольку я был ограничен во времени и не успевал забраться к этим местам, а затем вернуться, пришлось пойти на компромисс и ловить значительно ниже, близ города Коппанг (Koppang). Здесь Гломма представляет собой уже достаточно большую реку, сравнимую с Верхней Волгой в Тверской области (фото 8). Ловить здесь взабродку затруднительно и малоперспективно, не зная конкретных точек. Однако ниже города Коппанг река разделяется на множество рукавов с островами между ними, а затем вновь сливается воедино. Эти рукава показались мне перспективными на спутниковых картах. Именно здесь я решил ловить и не ошибся.

В первый день шел дождь - и я успел половить всего-то часа три с утра. Сразу же начались выходы мелкого хариуса за «вертушкой» - и я поймал несколько. Рыба держалась на быстринах у подмытого берега. Под одним из нависших деревьев я заметил круги – рыба подбирала насекомых. Здесь удалось поймать хариуса побольше (фото 9). Не та трофейная рыба, на которую я рассчитывал, но свой тверской рекорд я побил с большим отрывом.

На следующий день, наоборот, весь день светило солнце (фото 10). Активность рыбы ожидаемо снизилась. Вся она стояла исключительно у подмытых берегов в густой тени среди древесных завалов на течении. Чем ближе к завалу удавалось забросить приманку, тем больше была вероятность поклевки. Локальных точек, сочетавших в себе все перечисленные условия, имелось не так много - и пришлось изрядно походить по реке. Поймал несколько небольших хариусов (фото 11) и форелей.

К середине дня, выйдя из очередного небольшого протока между островами, я обнаружил напротив себя очень перспективный завал из нескольких еловых стволов с приличной глубиной и течением (фото 12). Если на этом участке и есть приличная рыба, то она должна быть именно здесь. Подошел на дистанцию заброса и начал облавливать завал. Никак не мог попасть в нужное место. Как раз подул ветерок, так что у меня получались то недолеты, то перелеты. При перелетах блесна цеплялась за ветки, но, к счастью, при легкой потяжке отцеплялась.

Так недолго и испортить место, встревожив рыбу и так и не сделав удачный заброс. Наконец кладу блесну идеально - прямо на границу завала. Начинаю проводку - и вижу, как из-под завала выскакивает большая рыба и хватает блесну! Подсекаю и немедленно ослабляю фрикцион, не надеясь на прочность лески. Начинаю спокойно её вываживать. На поверхности рябь от ветра и течения, рыбу плохо видно в толще воды. Долгожданный трофейный хариус, хорошая форель или заурядная щука? По резким движениям рыбы склоняюсь к форели.

Утомив рыбу, вывожу её на удобную отмель. Это действительно форель, но какая! Таких я еще никогда не ловил. Потрясающе яркий наряд в леопардовых пятнах, большая голова и огромная зубастая пасть свирепого хищника (фото 13). Длина этой рыбы без учета хвостового плавника составила 42 см, а потянула она на чуть более килограмма. Я ловил и более крупных, но то были проходные кумжи.

Чисто же речная форель такого размера – это незаурядное событие! Именно речные отличаются такой яркой окраской. Эту рыбу я отпустил с особым удовольствием (фото 14). Она зацепилась за край челюсти и обошлась без серьезных повреждений, поэтому уверен, что с ней всё будет хорошо.

Кстати, поймал я её в яркий полдень, а крупную форель обычно ловят в сумерках. Очень мне повезло. После этого я поймал еще несколько небольших форелей. И упустил щуку - эта вездесущая рыба есть и здесь. Поскольку лососевых я ловлю без поводка, встреча со щукой закончилась закономерным срезом.

В целом мне очень понравилась река Гломма. Здесь есть более чем достойная рыба и при условии благоприятной погоды вероятность её поймать высока. Хотелось бы посетить её снова, теперь уже в более перспективных верховьях.

В заключение хотел бы поделиться некоторыми практическими соображениями, которые могут быть полезны тем, кто захочет самостоятельно посетить Норвегию. Норвегия – страна, как известно, дорогая. Для того чтобы сэкономить на проживании, лучше пользоваться сервисами аренды жилья в интернете. Например, две ночи на реке Гломма обошлись мне всего в 35 евро. За эти деньги мне удалось найти жилье в небольшом доме, включающее индивидуальную комнату с беспроводным интернетом и общую кухню, на которой можно было готовить пойманную рыбу.

Также вполне можно путешествовать и с палатками. Для полноценного знакомства с реками Норвегии совершенно необходим автомобиль. Аренда автомобиля компактного или субкомпактного класса в аэропорту обойдется примерно в 40 евро в день. Всё рыболовное снаряжение лучше везти с собой. На месте выбор будет небольшой, а цены - высокими.

Главным достоинством Норвегии для рыболова-путешественника является возможность результативной ловли тех рыб, за которыми в наших краях нужно ехать в совсем уж отдаленные или дикие места. Здесь же благородных лососевых рыб можно половить в условиях развитой инфраструктуры, но при этом в абсолютно диких условиях. Отсутствие широкомасштабного браконьерства также будет неоспоримым преимуществом.