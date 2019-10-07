Октябрём за карасём Владимир Клень | 7 октября 2019 г.

Удачливо ловить карасей можно круглогодично. И даже середина и конец осени - весьма неплохой период для рыбалки, особенно, если речь о трофейных карасях - вероятность их поимки перед листопадом как раз возрастает. Расскажу, как я это делаю на озере или реке с поплавочной удочкой.

Осеннее похолодание существенно влияет на поведение всех рыб. Готовясь к зиме, они теряют активность, меньше двигаются, нестабильно питаются. Караси в этом плане не исключение. Но, несмотря на свой капризный от природы характер, эти рыбы не отказываются от пищи.

Успешность в ловле карасей в это время года зависит от ряда факторов. Первостепенным является хорошее знание водного объекта - неважно, озеро это, водохранилище или река. Если караси обитают в достаточно большом количестве и есть четкое представление о местах их концентрации, рыбалку можно планировать.

Практика показывает, что собравшиеся в стаи караси по мере снижения температуры воды уходят на более глубоководные участки. Как правило, это ямы глубиной три метра и более. А если водоем мелководный, но проточный, караси концентрируются в русле.

Верный ориентир присутствия карасей – дамбы (фото 1), где есть и глубина, и движение воды. Приток кислорода увеличивает активность рыб. К тому же течение является дополнительным поставщиком корма. Проверено, что на крупных проточных водоемах шансы на успех в ловле карасей выше, нежели на малых. Причина в более высокой температуре воды - мелководные пруды и озера охлаждаются стремительнее, как бы «затормаживая» рыб. Однако в теплые солнечные дни и в бабье лето рыбалка с ориентиром на карасей возможна и в таких местах. Караси становятся подвижнее, расходятся по водоему и ловить их можно даже у мелководного берега.

На реках караси осенью сосредотачиваются опять же в ямах, а также в заводях на границе с обратным течением и у подмытых берегов. Они традиционно присутствуют в заиленных старицах, заливах, затонах и протоках со слабым течением. Перемещаются по водным объектам рыбы слабо и, как правило, не уходят далеко от мест зимовок.

С надеждой и верой. Далеко не последнюю роль в успешности рыбалки играет наличие в зоне ловли водной растительности. Количество мягких водорослей к этому времени значительно уменьшается, но тростник и камыш еще вовсю шелестят. И хорошо, если они будут располагаться в непосредственной близости (фото 2).

То же самое можно сказать о подтопленных траве и кустарниках, а также донных нагромождениях в реках (фото 3). Именно в таких немелководных акваториях я чаще всего ловил осенью крупных карасей.

Выше я отмечал, что в погожие дни вероятность хорошего клёва карасей выше, нежели при неблагоприятной погоде. Однако в личной практике выдавались рыбалки, когда даже после ночных заморозков и во время ненастья караси исправно ловились. Поэтому в данном вопросе исхожу не только из температурного фактора.

Куда более существенное влияние на поведение карасей оказывает атмосферное давление. Его резкие перепады способны обречь рыбалку на провал. Поэтому стабильность данной характеристики крайне важна. И если столбик барометра не имеет существенных отклонений на протяжении трех-четырех суток, на ловлю карасей можно настраиваться. Тогда даже холод, дождь и ветер не станут преградой.

Немаловажными считаю еще два фактора. Первый – особенности конкретного водного объекта. Если обитающие в озере караси являются доминирующим видом и их постоянно ловят от лета до зимы, шансы на успех высоки. Знаю водоемы, где даже зимой улов в несколько килограммов карасей является обычным явлением. Ну и второй фактор – это пресловутая непредсказуемость карасей. Иной раз в самый благоприятный день при внешне идеальных условиях они способны напрочь отказаться от любой приманки. И что ни делай, ничем их не проймешь. Увы, так бывает, с этим необходимо считаться, принимая как должное. Главное после этого - не сделать неверные выводы и не пасть духом. Караси никуда не делись и непременно проявят себя в другой раз.

Я анализировал почасовую активность карасей поздней осенью. В результате заключил, что самый оптимальный интервал рыбалки – от полудня до сумерек. Необходимости же приезжать к водоему ранним утром нет. Разве только в целях неторопливой подготовки. Иной раз я вообще практикую перед рыбалкой побродить по окрестному лесу, собирая грибы. Ловить начинаю ближе к одиннадцати, когда вода прогреется. Ночное же время суток из рыбалки исключил - в отличие от лещей, караси холодными ночами пассивны. Исключения не в счёт.

Ожидать в октябре и ноябре высокой активности рыб и пулеметного клёва не приходится в принципе. Каждой поклевкой приходится дорожить, но оно того стоит. Пяток пойманных за день упитанных карасей или даже десяток-другой мелких доставят большое удовольствие.

Тонкая линия

В своей рыболовной практике я пробовал ловить карасей на разные типы оснасток, как поплавочных, так и донных. В результате определился, что осенью мне ближе поплавочные. Их возможности шире и потому общаться с несговорчивым карасем проще. И осенью с удочкой я неизменно облавливал по карасям себя же, но с фидером.

Обратил внимание, что при ловле карасей весной и летом оснастки поплавочных удилищ у большинства рыболовов отличаются незатейливостью. Считается, что если карась будет клевать, но фактически на любую снасть. Полагаю, именно такая установка и обуславливает тот факт, что глубокой осенью карасевые водоемы практически пусты. Про реки речь вообще не веду. Побросав раз-другой поплавок на воду и оставшись без улова, народ чаще всего оставляет эту затею до будущей весны. В крайнем случае - переключается на иную рыбу, которую поймать проще.

Помню, как в один год выдалась очень теплая осень и даже декабрь.

Конечно, я сделал вылазку на реку с удочкой. Тем более что пару перспективных карасевых мест имел на примете. Не скажу, что был уверен в результате, скорее надеялся, да и знакомые рыболовы посчитали это пустой затеей.

Итог рыбалки приятно удивил меня самого и обескуражил скептиков. До обеда поймал пяток мерных карасиков и еще двух упустил у берега по причине отсутствия подсачека. Мои клёвые точки исправно давали результат еще несколько лет, пока не вмешались люди, изменившие строение реки на этом участке. Караси переместились, и теперь их требуется искать в других местах.

За неудачами тех, кто так и не увидел осенью карасей в своих садках, могут скрываться разные причины. И оснастка среди них занимает одну из первых позиций. На топорную снасть карася в это время года не поймать. Она требуется максимально деликатная, утонченная. Увы, прежде чем я сам проникся этим выводом, тоже порой недооценивал карасей. Расскажу о характерном случае из личной практики.

Ловил с приятелем на типично карасевом озере. Погода была хуже некуда: после ночного заморозка шел занудливый мелкий дождь, завывал порывистый ветер. Лишь к полудню стали изредка попадаться некрупные карасики размером с пол-ладони. Причем поклевки были очень робкие, едва заметные. Затем погода окончательно испортилась - и клёв даже этой мелочи прекратился. Закралась мысль о завершении рыбалки. Возможно, именно так бы я и поступил, если бы не напарник, ловивший поодаль.

Подозвав к себе, он показал рукой на садок. Приподняв его, я очень удивился. Внутри тыкали носами сетку с десяток достойных карасей. А секрет успеха приятеля заключался в полной перекомпоновке оснастки. Что касается основной лески, то там он перешел с 0,18 мм на 0,14 мм, а в поводке – с 0,14 мм на 0,10 мм. Кроме того, уменьшил грузоподъемность поплавка с 2,5 г до 1,2 г. При этом изменил глухую конструкцию сигнализатора поклевки с фиксацией в двух точках на скользящую.

Крючок привязал №14 вместо прежнего №10. Но и это еще не всё. Он отказался от всех ранее используемых приманок - червей, мотылей, опарышей и перловки. Учитывая, что караси клевали на них слабо, замесил манную болтушку, сдобрив её карасевым аттрактантом. В результате поклевки заметно участились и стали выразительными.

Увидев, как на моих глазах приятель выволок из воды очередного увесистого карасика, я попробовал ловить на тесто из манки. Оснастку при этом не менял, полагая, что секрет успеха кроется только в приманке. Оказалось – напрасно. На каждого пойманного мною карася приятель отвечал тремя, что заставило точно последовать его примеру.

Описанный случай наглядно характеризует подход, которого я сегодня придерживаюсь при компоновке карасевой оснастки. Удилища болонского (фото 4) или матчевого типа оснащаю максимально тонкими качественными лесками и некрупными крючками. На озерах поплавок грузоподъемностью свыше 2 г ставлю только при ловле на значительном удалении от берега в условиях непогоды. На реке использую поплавки от двух до четырех граммов. Заметил, что даже грузило-оливку иной раз рациональнее заменить на несколько дробинок, чтобы не настораживать осторожных карасей.

Упомянутый выше скользящий поплавок (фото 5) хорош не только для дальних забросов, но и в плане повышения чувствительности оснастки. Немалая собственная масса при минимальности огрузки – то, чего требует ситуация. А в условиях сырости и дождей особо ощущается польза от высоких пропускных ножек колец «матча» (фото 6).

Мотыль – фаворит

Невзирая на пример с манной болтушкой, подчеркну, что среди приманок для ловли карасей осенью вне конкуренции животные приманки. Растительные насадки если и «выстреливают», то в виде исключения из правил. Приятным, конечно, но всё-таки исключением, которое чаще наблюдается в теплые солнечные дни.

Как и весной, среди всех наживок в этот период на первое место выходит мотыль. Несмотря на то, что карась – рыба прожорливая, объемные приманки оказываются не всегда выигрышными. Частенько он более жалует своим вниманием одну-две личинки на крючке (фото 7), нежели объемную «кисточку» из них. Если велика вероятность объедания мотылей иными мелкими рыбами, можно добавить к ним одного мелкого опарыша. Я в таком случае старюсь, чтобы он тоже был красного или розового цвета. Опарыш в чистом виде не так хорош, как весной или летом. Но «вторым номером», наряду с иными приманками, он выступать может.

Одна из традиционно топовых карасевых наживок – черви - проявляют себя нестабильно. Знаю водоемы, где в плане привлекательности для рыб они обходят мотылей. Но есть и такие, где караси не обращают на них внимания. К тому же в большинстве известных мне водоемов с карасями соседствуют окуни. На фоне осенней пассивности карасей «полосатики» чаще соблазняются червями, уводя их от объекта моих притязаний.

По общему правилу, я стараюсь брать с собой на рыбалку 5 - 6 наживок и насадок. Экспериментируя на месте, можно подобрать одну из них или комбинацию, которая окажется наиболее выигрышной. Но в так называемых бутербродах одной из составляющих всегда использую животную приманку. Комбинация же из нескольких растительных насадок бесперспективна. Хороший эффект может дать и тактика чередования приманок. Причем не факт, что изначально отвергнутая карасями наживка или насадка не проявит себя несколькими часами позже.

Лучше меньше, да лучше

Если говорить в целом, то глубокой осенью мне нравится ловить рыбу поплавочным удилищем, не привязываясь к одному месту. Динамичная ходовая рыбалка с минимумом прикорма или вообще без него – вот что мне по душе. Но при ловле карасей такая тактика неэффективна. Без прикармливания и выжидательной стратегии не обойтись.

Основное правило закорма – знать меру, не переусердствовать. Массово на кормовое «пятно» караси не становятся, едят мало и насыщаются быстро. Поэтому перекормив точку, можно не дождаться момента, когда их привлечет приманка. Доводилось наблюдать, как караси в это время года не реагировали на наживку, находящуюся всего в метре от них. Когда же её удавалось подать им под самый нос, все рыбы на приманку опять же не набрасывались. Однако затем находилась особь, которая покрутившись вокруг крючка, решалась на поклевку. Этот пример наглядно характеризует ситуацию, определяя схему прикармливая.

Прикорм достаточно производить всего раз перед началом ловли. Хватает трех-четырех шаров размером с некрупное яблоко (фото 8). У каждого рыбака свое видение относительно того, из чего готовить кормовую массу.

Меня в последние годы вполне устраивает готовый сухой прикорм мелкой и среднемелкой фракции для ловли карповых рыб в холодной воде. В него добавляю с полстакана вареного пшена, а также мотыля или рубленых червей. Пшено варю лишь по той причине, что в моем регионе к нему приучена фактически вся рыба. Так что немного каши не повредит. Её крупинки, обильно пересыпанные «сыпучкой» вперемешку с «мясом», плотно не слипаются. На дне такие шары распадаются быстро, комком не лежат. Оставшегося запаса прикорма хватает для того, чтобы в случае чего сменить место ловли или подкормить прежнее при достаточной активности рыб.

Вместо пшена можно добавить в смесь немного пареной перловки. Её же можно использовать в качестве насадки. Эта крупа вообще выделяется среди всех иных насадок. На многих водоемах именно на неё способны клевать фактически до ледостава и караси, и иные рыбы. К тому же у неё хорошая сочетаемость с любыми иными насадками и наживками.

Что касается ароматики, то благодаря широкому выбору запахов сегодня имеется возможность экспериментировать. Но осенью это следует делать с опаской. С насыщенным запахом можно просчитаться, скорее отпугнув карася. Более надежной мне представляется ароматизация приманок дипами.

Используя жидкие ароматизаторы, несложно обработать наживку или насадку и посмотреть на результат. А если такового нет, поэкспериментировать с иными запахами или вообще отказаться от них. В любом случае, сладковатые и фруктовые ароматы в условиях холодной погоды неэффективны. А вот запахи опарыша, мотыля (фото 9), чеснока, кориандра и некоторые иные способны себя проявить.

В последние годы происходят ощутимые климатические изменения. Лето наслаивается на осень, а осень – на зиму. Поэтому октябрь и ноябрь становятся благоприятнее для ловли, в том числе карасей. И этим надо пользоваться.