Осенняя щука малой реки Николай Лебедев | 8 октября 2019 г.

В нашем регионе октябрь – один из лучших месяцев для поклонников спиннинга. Но одни ищут удачу на больших реках - таких как Волга, Дон и Сура – в надежде поймать настоящего «крокодила», а другие, и я в их числе, с удовольствием отправляются на маленькие речушки неподалеку от своего дома и радуются скромным трофеям.

Именно в октябре у нас на малых реках ловить комфортнее всего. Во-первых, не жарко, во-вторых, не докучают летучие гады - вроде комаров, оводов и слепней, а в-третьих, густую растительность, которая мешала свободно передвигаться по берегу летом, прибило утренними заморозками. Ну и, наконец, последний аргумент в пользу малой реки заключается в том, что здесь поймать щуку намного проще, чем на большом водоеме. Малые реки легко «читаются», а большинство перспективных мест видно невооруженным глазом. Именно поэтому я делаю свой выбор в пользу малой реки.

Реки лесного и степного типа, что лучше?

У нас в Саратовской области вообще-то преобладают реки степного типа. И все они - лакомый кусок для браконьеров, поэтому рыба здесь либо выбивается любителями легкой наживы, либо настолько испугана, что в день на достаточно большом участке реки удается получить максимум несколько поклевок.

Однако в том районе, где я живу, степных рек мало, зато есть небольшие лесные речушки, скрывающиеся под зарослями деревьев, и чтобы добраться до перспективных мест, нужно приложить немало усилий. Одной из таких рек является Кистендейка. О ней я уже писал в своей статье в сентябрьском номере журнала, где речь шла о голавле. Особенность Кистендейки в том, что она как бы симбиоз рек лесного и степного типа, но та часть, что протекает по степи, значительно меньше, поэтому мерзотные сеточники и «электрики» наведаются сюда крайне редко, и, наверное, только по этой причине мне всегда удается повстречать здесь зубастую красавицу.

Каждый год в речку падает большое количество веток, да и бобры – местные трудяги - вносят свой вклад. Затопленный коряжник становится настоящим домом для щук. В таком месте, отличном варианте для её засады, зубастая чувствует себя комфортно. Дело - за малым: вооружиться спиннингом, взять пару коробок с приманками и отправиться на её поиск.

Щучьи манеры в октябре

В октябре щука чувствует себя вольготно. Солнце не палит, вода сильно не нагревается, а потому зубастая практически всегда активна. Но это не значит, что она гоняет по всей реке в поисках зазевавшейся рыбешки. Как правило, щука привязана к конкретной точке, здесь её прописка. На участках с более-менее сильным течением и небольшой глубиной рыба практически не встречается. За редким исключением - если рядом не находится какая-то привлекающая аномалия в виде глубокой ямы с корягами или затопленного дерева.

Щука, которая летом активно кормилась на мелководных поливах и песчаных косах, скатывается в омуты. Именно там удается встретить приличную концентрацию рыбы. Нередко даже удается попасть на «партсобрание» и поймать с одного места четыре, а то и пять «хвостов»! Однако мало найти перспективную точку, нужно еще подобрать правильную приманку, а это куда сложнее.

В утренние часы, когда лужицы прихватывает мороз, а пожелтевшая трава хрустит под ногами, щука стоит у дна и реагирует на медленно опускающиеся приманки. Утром хорошо работают твистеры и виброхвосты. Часов в 11 - 12 солнце начнет припекать, зубастая повысит горизонт - и вот тут-то уже в полной мере себя покажут воблеры.

Летом можно часто наблюдать одну и ту же картину. Рыба стоит, прижавшись к берегу, и даже не шевелит плавниками. Осенью такого нет, даже в самые солнечные дни щука находится в среднем горизонте.

Если летом на малой реке у щуки два пика активности – утром и вечером, то осенью такого нет. Рыба может клевать на протяжении всего дня. А ближе к вечеру зубастая вновь возвращается на глубину.

Снасть: прицел на универсальность

Поскольку большую часть рыбалок я ловлю исключительно в местах с большим количеством коряжника, то выбираю спиннинг помощнее, которым можно с легкостью развернуть рыбу и буквально выдрать её из подводного бурелома. К снасти у меня три основных требования: мощность, чувствительность и универсальность.

Мощность нужна, чтобы можно было без проблем припарковать щуку «методом подъемного крана», закинув на высокий берег. А «чуйка» позволит отслеживать самые аккуратные поклевки. Поскольку я ловлю в основном на джиг, но еще использую воблеры, мне необходимо универсальное удилище с легким уклоном в джиг. С такой задачей справляются спиннинги с быстрым строем. Всем вышеописанным критериям хорошо соответствуют бассовые спиннинги, но, правда, удовольствие это не из дешевых.

Оптимальным вариантом для моих условий являются удилища длиной 210 или 220 см с тестом до 21 г. В местах, где река широка, а берега не сильно высокие, использую специализированное джиговое удилище Maximus Gravity с тестом до 12 г. И это редкий случай, когда спиннинг с таким тестом обладает способностью силком выдернуть щуку из коряг. А при ловле в самых крепких местах приходится применять более грубые снасти - например, бассовый «коротыш» Palms Jetta с тестом до 21 г. Но чтобы активно перемещаться без лишнего груза, беру собой на рыбалку только одно из этих удилищ, а какое именно – зависит от намеченного маршрута и предполагаемых мест ловли.

Поскольку ширина реки - в основном не больше четырех метров, а на некоторых участках речка и вовсе превращается в ручей, надобности в длинном спиннинге просто не возникает, да и с «коротышом» гораздо проще передвигаться через заросли терновника и другой малопроходимой растительности.

На одном и на другом спиннинге ставлю катушку в размере 2500 по шкале Shimano, но с разными шпулями: для спиннинга до 12 г у меня намотана «плетенка» диаметром #0.8 (0,148 мм), а для другого инструмента - #1.35 (0,195 мм).

Что касается плетеной лески, то я не использую «восьмижилку», т.к. из-за постоянного контакта с корягами она начинает интенсивно ворситься. В большой дальности заброса нет необходимости, а вот прочность очень важна, поэтому практически всегда использую четырехжильную «плетенку». В прошлом сезоне неплохо себя проявила леска от фирмы Power Phantom PE4. Она прочная, а самое главное – долго сохраняет свои качества, и это очень важно при ловле в крепких зарослях.

Рабочая коробка

Я считаю, что «силикон» является самой эффективной приманкой из тех, что могут выманить зубастую из коряг. Твистеры, виброхвосты и всякого рода «креатура» дают отличный результат. И здесь не нужно руководствоваться стереотипом, что раз на малой реке удается в основном поймать только маленькую рыбу, то приманки нужно выбирать небольшие. Для меня ходовым размером являются 3- и 4-дюймовые твистеры и виброхвосты. На приманку в размере 90 - 95 мм отлично ловится щука средних размеров (конечно, по меркам малой реки, а это приблизительно 1,5 - 2 кг).

При ловле в «крепких» местах за один день можно с легкостью оторвать две, а то и три упаковки хорошей «резины», поэтому приходится как-то выкручиваться из этого положения и выбирать те приманки, которые не сильно бьют по кошельку. Благо на данный момент у нас на рыболовном рынке есть множество бюджетных фирм, предлагающих вполне качественный товар по разумным ценам - например, Kosadaka Easy Shiner в размере 95 мм. Этот виброхвост - реплика одноимённой японской приманки, но стоит вдвое дешевле. При этом приманка является «съедобной», что увеличивает шанс на результативную поклевку.

Тело этого виброхвоста - эластичное, мягкое, хвостик подвижный, нет никаких подтёков, как это бывает у иного бюджетного «силикона». Плюс эта модель очень живуча - выдерживает по несколько яростных поклевок. Оснащаю её офсетными крючками в размере 3/0. Еще одна уловистая приманка от этой же фирмы - Spikey Shad. В отличие от предыдущей модели «Спайки» более миниатюрна и имеет интересную «волосатую» поверхность тела. «Волоски» хорошо защищают жало офсетного крючка, что позволяет избежать неприятных зацепов. Но данная приманка нежнее, чем предыдущая, и выдерживает меньшее количество поклевок. И я использую её, когда щука не реагирует на Easy Shiner или когда нужна приманка чуть меньшего размера.

Крупные виброхвосты я применяю в достаточно обширных местах с большой глубиной, а вот в ямах и на мелководных участках с интересной фактурой (подмытый берег с коряжником, «окна» среди ряски, повороты, завалы) лучше всего работают твистеры, оснащенные небольшой «чебурашкой» массой 0,8 - 1 г. Поскольку в таких точках рыбалка осуществляется вприглядку и очень важен контроль над приманкой, я использую яркие провоцирующие цвета.

Воблерам тоже находится применение. Для меня наиболее результативны всего два типа воблеров: миноу и составники. Составники применяю некрупные, сантиметров 8, а вот «минохи» предпочитаю побольше. Если щука стоит в толще воды, то её проще поймать на приманку, которая идёт в этом горизонте. С воблером горизонт держать просто - куда заглубишь, там и проведёшь, а вот «силикон» более эффективен при «облизывании» коряг.

Крупные воблеры всегда выручают, если нужно быстро обработать большой участок водоема. Провоцирующая дёрганая «игра» воблера вытянутой формы хорошо работает при ловле активной щуки. Составники использую только в двух случаях. Первый – долавливаю наколовшуюся рыбу, второй – применяю на обратном пути в тех местах, где были холостые поклевки. Другими словами, крупный воблер минноу – для сбора сливок, а вот небольшой составник скорее провокатор, позволяющий раздраконить пассивную щуку.

Тактика

Свой путь начинаю часов в восемь. На мелководных участках не останавливаюсь, а сразу же направляюсь к омутам. Первым делом ставлю крупный виброхвост на 5-граммовом разборном грузике типа «зубец» со смещенным центром тяжести. Забросы выполняю под противоположный берег. А дальше всё как по учебнику: два оборота - и пауза. Классическая «ступенька» еще никогда не подводила.

Использую веерный метод облова, когда постепенно отклоняешься от того места, куда бросал, на несколько градусов, таким образом удается тщательно обловить интересующий участок. Если забросы под противоположный берег не приносят результата, велика вероятность, что рыба стоит в ближней зоне. А когда забросы, параллельные берегу, тоже не срабатывают, просто меняю точку ловли. Сюда я еще вернусь на обратном пути, но ловить буду уже другой приманкой. Ведь нецелесообразно подолгу находиться на одной точке, когда на намеченном маршруте еще много перспективных мест.

Новички в спиннинге, видя, как поверхность воды застлана плотным ковром ряски, сразу же пропускают это место и идут дальше. Когда мне было лет четырнадцать, то я тоже пропускал эти места, пока не посмотрел видео, где Константин Кузьмин с Сергеем Титовым успешно ловят щуку в ряске. Многие опытные рыболовы знают, что под ряской обязательно есть щука. На Кистендейке таких участков реки предостаточно, поэтому я уже приноровился к такой рыбалке.

В данном случае есть два варианта. Первый – использовать поверхностную приманку - например, «лягушку» или «Хорватское Яйцо». Второй вариант – применить тяжелый воблер. В данном случае воблерная тема намного предпочтительнее.

Сразу оговорюсь, что с легким воблером вы вряд ли добьетесь успеха. Полая пластиковая приманка просто упадет на поверхность, нахватает на крючки лохмы ряски - и на этом рыбалка закончится. А вот тяжелым цельным воблером удастся выполнить результативную проводку. Первым забросом пробиваем воблером ряску, но на крючки налипнет трава, а вот вторым забросом, если получится точно попасть в небольшое «окно», удастся провести воблер уже под ряской. Вот именно в таких местах и ловятся настоящие «крокодилы»!

Почему я не применяю здесь джиг? Тот идёт в одной плоскости - и при этом из-за постоянного контакта с ряской теряется чувствительность, и своевременно выполнить результативную подсечку очень сложно, т.к. обычно у меня стоит офсетный крючок. С воблером всё значительно проще. Во-первых, им удается обловить значительную площадь под ковром из ряски, а во-вторых, благодаря тройникам обеспечивается хорошая засекаемость. В общем, в местах, где река покрыта ряской, я задерживаюсь дольше, нежели у омутов, поскольку тут велика вероятность поймать трофей.

Самые лакомые места оставляю напоследок. Для меня такими являются участки реки, где в воде лежит множество коряг и река в прямом смысле перегорожена поваленными деревьями. Ловить здесь воблером - себе дороже. И на помощь приходят твистеры и виброхвосты, причем самые яркие, на самых маленьких «чебурашках». Если же ставить привычные 5 или даже 3 грамма, то даже грузик с повышенной проходимостью обязательно застрянет на одной из коряг.

Такое место требует сосредоточенности и большой концентрации. Тут я уже не применяю классическую «ступеньку», а выполняю проводку вершинкой спиннинга, подбрасывая приманку на очередной затопленной ветке. Важно обстучать и «облизать» каждую коряжку, и если всё сделать правильно, щука не заставит себя долго ждать. Перед тем, как подойти к подобному месту, я обязательно затягиваю фрикцион.

Сразу после поклевки щука стремится как можно быстрее зарыться в корягах - и на ослабленном фрикционе она, вероятнее всего, осуществит побег. Усмирить горячий пыл хитрой щуки поможет мощный спиннинг, затянутый фрикцион и бескомпромиссное быстрое вываживание.

Помимо омутов и мест с большим нагромождением коряг, я уделяю особое внимание излучинам реки. Такие места всегда привлекают щуку. Здесь она стоит и летом, и осенью. А вот какого типа приманку использовать, зависит от глубины и рельефа. Если глубина небольшая и на дне практически нет коряг, тогда ставлю воблер с нейтральной плавучестью и средним заглублением. Если же дно неровное и присутствуют коряги, тогда джиг вне конкуренции.

На обратном пути я облавливаю те места, которые молчали утром. Эффективнее всего здесь использовать воблеры с нейтральной плавучестью. Первые проводки выполняю в агрессивном стиле. Если щука активна, то обязательно отреагирует. Когда поклевки присутствуют, но рыба мажет, я стараюсь максимально замедлить скорость проводки. Бывает так, что атака случается на третей - четвертой секунде молчания. Когда и воблер не способен спровоцировать привередливую зубастую, приходится использовать небольшой твистер на минимальной огрузке. Медленное опускание приманки в толще воды и легкое трепыхание хвостика просто не может оставить щуку равнодушной.

В идеале нужно иметь одну и ту же приманку в разных размерах. Если у меня следуют холостые поклевки на «силикон» в размере 4 дюйма, я просто ставлю такую же 3-дюймовую - и получаю долгожданную поклевку.

Еще хотелось бы сказать о двух основных принципах, которых я придерживаюсь при ловле щуки на малой реке. Первый: не задерживаться долго на одном месте (за исключением мест, где река затянута ряской) и постоянно перемещаться. Второй: активно менять приманки и не зацикливаться на той, которая когда-то сработала.

Как видите, ничего сложного в ловле щуки на малой реке нет. Нужно всего лишь прийти на приглянувшуюся реку, взяв с собой пару пачек «резины» и небольшую коробку с воблерами, а легко читаемый водоем обязательно подарит зубастый трофей!