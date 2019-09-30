Ищу клыкастого у Дамбы Максим Ефимов | 30 сентября 2019 г.

Дамба - знаковое место для рыболовов Санкт-Петербурга. Кто-то проводит здесь все свои рыбалки зимой и летом, а кто-то терпеть не может из-за большого количества конкурентов и влияния на обстановку техногенного фактора. Но каждый знает наверняка, что рыба здесь есть. И касается это не только плотвы и леща, но и хищника, и в основном, конечно, судака и окуня.

Лично мне это место интересно не только из-за того, что здесь действительно ловится рыба, но потому что оно доступно: сюда можно приехать в любой день, даже после работы, а дорога занимает меньше часа. А это важно, поскольку в последнее время приходится выбирать время на рыбалку по погоде, и хорошо, если приемлемый день случается хоть раз в неделю.

Где ловить

Ловить на Дамбе можно как с берега, так и с лодки, но и там и там есть определенные трудности. После того, как Дамба полностью начала функционировать и заработал КАД, припарковаться удается лишь в нескольких точках и уже от них идти пешком до мест рыбалки. С лодками еще сложнее: если надувную можно спустить там же, где припарковал машину, то организованные слипы для катеров находятся только в Кронштадте, у форта «Константин» (фото 1), где, хоть всё и неплохо организовано, но стоит солидных денег.

Я там спускаю катер, если иду на южную часть Дамбы. Или в гаражном кооперативе для лодок, но здесь официально такой услуги нет, нужно договариваться. Можно, конечно, спустить катер и на побережье материковой части (естественно, тоже не бесплатно), но там и ближе Дамбы есть подходящие места для рыбалки.

Рыбалка на Дамбе со спиннингом интересна в первую очередь судаком. Есть здесь и другая рыба: в прилове постоянно окунь (фото 2), иногда на спиннинговые приманки попадается и «экзотика» - например, чехонь (фото 3). Ну а в камышовой части (фото 4), конечно, стоит щука, но всё ж основная цель - это клыкастый (фото 5).

Дамба - искусственное сооружение, и, естественно, глубины здесь подходят прямо к берегу и соответствуют той глубине, которая есть в Заливе. За исключением тех мест, которые были позже искусственно изменены. Выбор мест для ловли довольно очевиден, и все они находятся недалеко от пропускных шлюзов (фото 6).

Ловят как с внутренней, городской стороны, так и с внешней, морской. А также в южной и северной части. Если посмотреть на карту, то видно, что южная часть идет практически с севера на юг, а северная - с запада на восток (фото 7). Поэтому при выборе места ловли лично я чаще всего исхожу, из прогноза погоды, а конкретнее - из направления и силы ветра. Зная это, всегда можно найти место, более или менее прикрытое, где не будет больших волн.

Рельеф у Дамбы - неравномерный, дно очень сильно изменено искусственно, есть и ямы, и возвышения, что для рыбы даже и неплохо - есть за что «зацепиться». Понятно, судак стоит не только возле пропускных шлюзов, попадается он и непосредственно в Финском заливе, но там его надо искать, причем раз обнаруженные клёвые точки меняются практически каждый год - и на поиски новых приходится тратить много времени.

Как известно, Дамба разделяет восточную часть Залива на две части, их так и называют - внутренняя и внешняя. Судак ловится с обеих сторон, но вот где и когда лучше - вопрос спорный. Если еще в прошлом году для меня приоритетна была внутренняя часть, то сейчас ситуация изменилась - и я начинаю рыбалку чаще всего с внешней стороны. И только если там не клюет, начинаю поиски во внутренней части, где случается множество зацепов, но, увы, именно там находятся самые интересные точки для ловли судака. Так что приходится выбирать - или постоянные зацепы и рыба, или редкие поклевки.

В большинстве перспективных мест глубина колеблется от 5 до 8 м, на меньших глубинах судака ловят редко. По северной части я ловлю возле всех пропускников - кроме, разве что, первого, самого близкого к берегу. У остальных он берёт с переменным успехом, лично я предпочитаю 2-й и 3-й пропускники. Ближайший к Кронштадту 3-й пропускник - самый мелководный, и здесь чаще всего стоит и самый мелкий судак – правда, его там много.

Под Горбатым мостом (официально - Судопропускное сооружение С2) - самые большие глубины, но из-за судового хода ловить здесь запрещено. На южной части, кроме фарватера, только два пропускника, и у каждого рыба есть, но постоянно толчется просто огромное количество рыбаков, в основном троллингующих, что мешает ловить взаброс. Как только наступает хорошая погода, лодки на воде исчисляются сотнями. Как раз здесь очень хорошая парковка, прямо на берегу, и именно это привлекает сюда рыбаков, т.к. до первого шлюза можно доплыть даже на гребной лодке минут за 10.

Многие рыбаки ловят непосредственно с берега Дамбы. На мой взгляд, это не очень интересно, т.к. получается, что при ловле у пропускника ты привязан к одной точке и за рыбалку, по большому счету, можно переместиться разве что с одного берега шлюза на другой. И до каждого из шлюзов приходится идти пешком, поскольку припарковаться возле них не получится. А это время и расстояние.

В целом, если рыба клюет, то и так можно неплохо отловиться, но вот если рыбы на этом шлюзе не будет, то рыбалку придется закончить - просто не хватит время добраться до следующего пропускника. Ну а в хороший клёв, знаю по опыту, приходится ловить буквально рука об руку с соседом.

Что влияет на клёв

Одним из составляющих успеха рыбалки на Дамбе является течение. Если его нет или оно очень слабое, то практически со стопроцентной гарантией не будет и клёва. То же самое происходит, если течение идёт в сторону города. Правда, в этом случае могут быть варианты, но всё же при сильном течении из города поклевки случаются всегда - естественно, если судак вообще есть в данный момент.

Само течение зависит от нескольких факторов, но основной - это ветер. Именно он как нагоняет воду в сторону города, так и увеличивает скорость её прохождения из города. Соответственно, самое маленькое течение должно быть при западных и юго-западных ветрах. Но, к сожалению, не всё бывает так очевидно: направление ветра в конкретный момент времени в этом месте не всегда соответствует течению. Неоднократно замечал, что при ветрах, которые вроде бы должны нагонять или, наоборот, усиливать течение из города, всё получается с точностью до наоборот.

Чаще всего это происходит из-за инертности воды, и если посмотреть архив погоды за предыдущий день, то, скорее всего, обнаружатся именно западные направления. Очень хорошо это отображается на некоторых сайтах о погоде, где информация представлена в виде карт. По ним прекрасно видно, что в районе Дамбы может дуть один ветер, а на самом Финском заливе, откуда, собственно, и нагоняет воду, может быть совсем другое направление.

Снасти и приманки

Для рыбалки на Дамбе я использую два спиннинга длиной 2,4 м, но с разными тестами – 8 - 35 и 21 - 56 г. Естественно, оба они с быстрым строем, т.к. предназначены для джиговой рыбалки. Они полностью перекрывают те диапазоны по приманкам, которые могут быть применены. Тот или иной спиннинг берется в зависимости от силы течения, которое может измениться за очень короткое время.

В зависимости от силы течения и условий ловли используются разные грузы. Легче 20-граммовых применять мне доводилось крайне редко, но и больше 50-граммовых тоже, зато в этом промежутке надо иметь большую линейку грузов. Чаще всего нужны 30 – 45-граммовые, вот их надо всегда иметь с запасом (фото 8).

Стоит заметить, что массу груза выбираешь в зависимости не только от силы течения, но и от диаметра шнура: чем тоньше шнур, тем легче груз можно поставить. Какой-либо точной информации по соотношению лично у меня нет, но примерно так: если ловишь на диаметр 0,12 мм, то для нормальной проводки хватает груза в 30 г, а если при том же течении ставишь 0,16 мм, то 40 г. На Дамбе чисто для ловли хватило бы и шнура 0,08 мм – каких-либо «крокодилов» ожидать здесь не приходится, а рыбу до 4 - 5 кг вытащить на него - без проблем, но вот зацепы…

Судака здесь ловят либо джигом, либо на «Отводной поводок». Считается, что на джиг ловится более крупная рыба, чем на «Отводник». Не вполне согласен с этим мнением - лично я разницы по размеру особой не заметил. Но в определенных местах «Отводной поводок» выигрывает у джига за счет того, что меньше цепляется за дно. А поскольку в большинстве мест зацепов уйма - это несомненный плюс. Зато на джиг поклевки более яркие, что ли, да и очень часто клюет на него лучше, чем на «Отводник», хотя, впрочем, бывают и обратные ситуации. Так что в целом надо быть готовым как к первому, так и ко второму варианту. Ну а в некоторых случаях можно и скомбинировать снасть - и повесить вместо обычного концевого груза на «Отводнике» груз-чебурашку аналогичной массы с «офсетником».

Для поводковой оснастки обязательно использование флуорокарбонового поводка. Я применяю леску диаметром от 0,3 до 0,4 мм: по моему опыту, толщина поводка не очень сильно влияет на клёв – главное, чтобы это был действительно настоящий «флюр» и чтобы величина его разрывной нагрузки не превысила разрывную нагрузку шнура. Иначе в поводке теряется смысл - и вы будете отрывать всю снасть целиком.

Средняя величина клыкастого в районе Дамбы - меньше килограмма, хотя иногда бывают рыбалки, когда клюет не один вполне зачетный судак на несколько десятков мелких. Правда, лично мне больше «двушника» здесь не попадалось, да и знакомые крупнее «трёшника» не ловили. Но зато не надо вымучивать поклевку и чаще всего скучать не приходится.

Обычно я ставлю вначале виброхвост стандартной формы в размере 100 мм (фото 9). Это одна из проверенных приманок, которая неоднократно доказывала свою уловистость по судаку в этом месте. Она полностью напоминает его кормовую базу, а здесь это корюшка и уклейка. При хорошем клёве я перехожу на эту же модель, но в большем размере - на мой взгляд, это увеличивает шанс на поимку более крупной рыбы. При затухании же клёва или его отсутствии приходится экспериментировать как с моделями, так и с цветом.

Цвет приманки зависит от освещенности: чем темнее, тем более яркую приманку используем - и наоборот. Очень часто работают не совсем традиционные цвета - например, розовый (фото 10), так что стоит пробовать различные варианты. Я практически всегда начинаю с желтого или зелено-желтого цвета – исходя из моей практики, это самые результативные расцветки.

Иногда начинают работать червеобразные приманки - типа твистеров с длинным телом и небольшим хвостом. У таких приманок «игра» получается более интенсивной, что часто привлекает рыбу. Приоритеты у судака могут меняться в течение одной рыбалки, так что даже при непродолжительном отсутствии клёва необходимо менять или цвет, или приманку, провоцируя рыбу на поклевку и подыскивая необходимую на данный момент. Неоднократно замечал, что в момент прихода или перемещения на новую точку практически сразу происходили несколько поклевок, а затем клёв прекращался - и только после смены приманок опять возобновлялся.

Время клёва. Мне редко доводилось проводить целый день на рыбалке на Дамбе, чаще всего это был именно вечер, после работы. Поэтому по активности судака в другое время большой статистики не имею. А вот по вечеру могу сказать следующее: чаще всего ловиться начинает с момента прихода на точку, а это где-то 18 - 19 часов, так что вероятно он клюет и раньше. Пик же клёва начинается с закатом солнца (фото 11), в это время попадаются и самые крупные экземпляры.

Замечу один момент с якорем. Поскольку здесь очень много зацепов, если якорь просто опустить, то вероятность оставить его на дне навсегда очень велика. Я привязываю его за нижнюю часть (фото 12), а трос закрепляю у верхней части с помощью пластикового хомута. При зацепе хомут рвется - и якорь можно спокойно достать. Такой способ я использую везде, т.к. зацепы мешают не только на Дамбе. Нужно только иметь запас хомутов необходимой толщины, чтобы он рвался только на зацепе.

Дамба для меня стала своеобразной палочкой-выручалочкой, туда я могу выбраться в любой момент, не израсходовав при этом каких больших средств на тот же бензин и не потратив много времени. Да, на трофей здесь рассчитывать довольно сложно, хотя всякое может быть, но вероятность клёва всё-таки выше, чем его отсутствие.