Серебро золотой осени. Пора за плотвой Николай Линник | 3 октября 2019 г.

Для ловли каждого вида рыбы, безусловно, существует своя лучшая пора года. Так, красноперую крупную густеру лучше всего ловить в мае, время бронзового леща наступает в июле - августе, а в середине осени для многих рыболовов наступает золотое время для ловли хищника. Я же предлагаю сходить в октябре с легкой поплавочной удочкой за осенним серебром - плотвой.

Удовольствие от этой рыбалки можно получить колоссальное. И не только от количества пойманной рыбы. Возможность неторопливо созерцать осеннее буйство красок успокаивает душу, выравнивает мысли и делает нас чуточку добрее, что ли. Я очень люблю плотвиные рыбалки в пору листопада. Надеюсь, после моего рассказа вы их тоже полюбите.

Временные рамки

Начало сезона ловли осенней плотвы я определяю очень просто. Пожелтели верхушки кленов – можно начинать рыбачить. К этому времени, как правило, уже заканчивается неразбериха с переходом рыбы на осеннее расписание жизни и ситуация с клевом начинает потихоньку выравниваться. В отличие от лещовой родни (синца, густеры и собственно леща) осенью плотва не отходит далеко от берега, а продолжает кормиться на береговых свалах. Иногда период её активной ловли может продолжаться и до самого ледостава. Но лучше всего красноглазая ловится в промежутке времени, который называют золотой осенью.

Требования к снаряжению

Одной из отличительных черт осенних плотвиных рыбалок, благодаря чему они не могут не нравиться, является минимализм в снастях. Представляете, вам не нужно тащить с собой громоздкое фидерное, или штекерное снаряжение. Достаточно одного махового удилища, нескольких готовых оснасток и чего-нибудь в качестве сиденья.

Мне нравится ловить плотву с легкими и достаточно быстрыми по строю маховыми удилищами. Вот уже много лет для ловли плотвы я использую немного модернизированные 6- и 7-метровые удилища Team Salmo серии Tournament Pole (фото 1). Это высококачественные телескопические удилища спортивного уровня. За счет уменьшения количества секций (шесть против семи у большинства похожих удилищ) производителю удалось добиться правильного строя.

Правда, транспортная длина удилища при этом увеличилась до 150 см. Благодаря своему жесткому строю, «Турнаменты» очень хорошо работают даже с самыми легкими оснастками. А модернизация моя заключается в том, что я заменил штатный полый хлыстик на монолитный. Он намного мягче своих полых аналогов, что при ловле на тончайшие оснастки дает мне дополнительное преимущество при вываживании рыбы. Причем хлыстик этот одинаково хорошо подходит, и для «семерки», и для «шестерки». Имея такой в запасе, можно быстро приспособиться к любым условиям рыбалки.

Кроме удилища я ношу с собой на рыбалку три телескопические подставки. Две под удилище и одну для крепления садка. В качестве сиденья уже много лет я использую стул-рюкзак. Это очень удобно. Особенно, когда за одну рыбалку приходится сменить несколько точек. Если нет желания таскать за собой рюкзак, рекомендую обзавестись туристической «сидушкой» из ЭВА – просто так сидеть на сырой осенней земле опасно для здоровья.

Оснастки и презентация

Для ловли осенней плотвы в каналах и озерах я использую всего две простейших модели поплавков (фото 2). Первый – это поплавок типа «капля». Второй – тоже «капля», только колечко для пропуска лески располагается в нём на несколько сантиметров ниже основания антеннки - за счет низко расположенного колечка часть лески перед поплавком оказывается притопленной. Это очень удобно, когда рыбачить приходится при сильном боковом ветре и нужно добиться того, чтобы насадка на крючке не стягивалась ветровым течением с прикормленной точки.

Оба поплавка - с металлическим килем. Поплавки с карбоновым килем я использую только в штиль или при небольшом ветре. А осенью такая погода случается крайне редко. Огрузка - тоже очень простая: комбинация грузила-оливки Drennan Olivette (фото 3) и набора из грузил-дробинок для поплавков грузоподъемностью 2,5 - 3 г (или же набора из грузил-дробинок для поплавков грузоподъемностью менее двух граммов). В качестве «подпаска» особо мелкими грузилами не пользуюсь - обычно это набор из трех дробинок 8-го или 9-го номера (0,07 и 0,055 г соответственно).

Сделано это, опять же, для того, чтобы оснасткой можно было одинаково успешно пользоваться и в штиль, и в ветер. Если ветер несильный, я раздвигаю эти грузила по леске - и насадка на крючке опускается в воде очень медленно и правдоподобно. В ветреные дни все три грузила сдвигаются в одну точку и служат для поплавка своеобразным якорем, который препятствует сносу насадки с прикормленной точки.

С диаметром основной лески в последние годы я не мельчу. Переболев модой на всё тонкое и изящное, я, в конце концов, пришел к выводу, что особого преимущества в количестве поклевок рыбы применение основной лески толщиной 0,1 – 0,14 мм не дает. А вот путаются они намного чаще своих более грубых аналогов. Золотой серединой для меня оказалась основная леска диаметром 0,18 – 0,2 мм. Хорошо, если это вообще будет флуорокарбон (фото 4, вверху).

И причина здесь не в том, что флуорокарбоновая леска невидима в воде. Она более жесткая, чем капроновые или нейлоновые лески - и, значит, еще меньше подвержена перехлестыванию в процессе эксплуатации.

А вот поводок для ловли осенней плотвы однозначно должен быть мягким. Что это будет - нейлоновая, или капроновая леска - дело выбора. Лично я следую такому правилу: чем глубже осень и чем капризнее делается клёв рыбы, тем чаще я использую нейлоновую леску. По сравнению с другими полимерами, нейлон (фото 4, внизу) всегда оказывается более мягким.

С оптимальной длиной поводка определяюсь уже в ходе рыбалки. В основном это зависит от вида насадки. Если рыбачу на опарышей, кастеров или кусочки навозного червя, поводок ставлю длинный - около 15 см. Если же в качестве насадки используется тесто из черного хлеба или манная болтушка – тогда поводок однозначно короткий – не более 7 см. Причина такой большой разбежки в длине следующая.

При заглатывании животной насадки рыба старается её сначала умертвить - и поэтому, прежде чем проглотить, долго держит приманку во рту. Если поставить короткий поводок, окончательной поклевки может и не случиться. Почувствовав тяжесть, рыба просто выплюнет приманку еще до того, как вы успеете сделать подсечку. А вот с растительными насадками всё совершенно по-другому. Здесь поклевка длится считанные доли секунды, а на длинном поводке её можно просто не заметить. Заготовленные дома поводки очень удобно хранить в поводочнице.

Выбираем лучшие крючки

В ловле осенней плотвы я использую три модели крючков (фото 5). Первая – Kamasan B512 Wide Gape Red №18. Эти крючки очень хороши для ловли на опарыша, кастера или мотыля. Тонкая проволока минимально травмирует нежную кожу насадки, так что личинки долго остаются живыми. А длинное цевье облегчает процесс наживления. Использование в этой модели крючка тонкой проволоки имеет и обратную сторону: чтобы сохранить форму изгиба поддева при вытаскивании крючка из пасти рыбы приходится обязательно использовать экстрактор.

Крючки Flagman Silver Fish №14 очень похожи на предыдущую модель, но намного прочнее. Эти крючки очень хороши для ловли рыбы на растительные насадки типа хлебного теста и манной болтушки. А когда предстоит рыбалка на реке, чаще всего я использую крючки Flagman Super Pole №14. На них я поймал колоссальное количество рыбы. Я заметил, что они намного прочнее, чем предполагает диаметр проволоки, из которой эти крючки изготовлены.

Насадки

Здесь всё тоже предельно просто. Набор животных и растительных насадок для ловли этой рыбы остается приблизительно таким же, как и летом. Это опарыши и кастеры (фото 6), кусочки навозного червя, тесто из мякиша ржаного хлеба и манная болтушка. Какая из этих насадок окажется предпочтительнее – решаю уже на рыбалке. Можно, конечно, побаловаться и с мотылем, но для любительских рыбалок эта насадка оказывается неоправданно дорогой.

Опарыш тоже не всегда является приоритетной насадкой. Дело в том, что осенняя плотва редко образует стаи, сформированные по возрастному принципу. Чаще всего рядом с трофейной рыбой обитает большое количество вечно голодных сеголетков. Для них опарыш является легко доступным лакомством. И очень вероятно, что вместо ожидаемых «батонов», вы раз за разом будете вытаскивать из воды плотвичек размером с указательный палец. Чтобы такого не случилось, в точках, где точно обитает солидная плотва, осенью я пользуюсь исключительно растительными насадками: тестом из ржаного хлеба и манной болтушкой.

Как прикармливать рыбу

Правило, которое активно пропагандируют рыболовы-спортсмены, выглядит приблизительно так: чем ниже температура воды, тем меньше в прикормке должно быть растительных компонентов. Если прикармливать рыбу на основе купленной в магазине растительной сыпучки – то это абсолютно верно.

В холодной воде массовая доля растительной прикормки в смеси для привлечения плотвы не должна превышать 25%. Всё остальное – это земля и животный компонент (фото 7). Но когда рыбачить предполагается на растительные насадки, прикармливать рыбу нужно тем, на что будем ловить. А грунт использовать только в качестве балласта для облегчения доставки прикормки в точку ловли.

Если я рыбачу на тесто из черного хлеба – тогда в качестве прикормки использую нащипанное и скатанное в галушки это же тесто. Лучший прикорм при ловле на манку – галушки из пшеничного батона (фото 8).

Осенью рыба много не питается, поэтому летние объемы прикормки нужно урезать в два, а то и в три раза. В противном случае рыбу можно банально перекормить - и «убить» точку. Да и по тактике прикармливания осенью имеются важные нюансы.

Массированный стартовый закорм в эту пору противопоказан. Если вы уверены, что на точке имеется рыба, для начала достаточно одного-двух шаров прикормки размером с мандарин. Если поклевки прекратились, можно попробовать активизировать рыбу, подбросив в точку ловли еще шарик прикормки. Но часто такая тактика ничего не дает, и поклевки не возобновляются. Проще перейти на другую точку.

Если же рыбачить приходится на незнакомой точке, лучшей тактикой для начала рыбалки является ловля на опарыша без всякого предварительного прикармливания. Даже если первой на крючок стала садиться мелочь – это знак того, что рыба здесь есть, и можно попробовать её собрать прикормкой.

Научиться правильно презентовать насадку

Осенью правильная презентация насадки играет едва ли ключевую роль в успехе рыбалки. И сейчас я хочу рассказать вам о трех техниках, которыми пользуюсь чаще всего. Но сначала хочу отметить, что совершать забросы на всю длину снасти осенью не требуется - самая интересная рыба в эту пору года питается у первого берегового свала. А это 4 - 5 м от уреза воды, и для манипуляций с оснасткой вполне хватает длины удилища, и маховую удочку можно даже использовать как спортивный «штекер», перемещая её на стойках горизонтально (фото 9).

Первая тактика очень действенна, когда рыба ведет себя активно. Перед забросом оснастки я оставляю приблизительно полтора метра удилища позади себя. После того, как основное грузило упадет в точку ловли, я быстро выдвигаю удилище вперед, и кладу поплавок точно в то место, где упал в воду груз. Благодаря этому наживка попадает к рыбе намного быстрее, а кроме того мне удается добиться очень правдоподобной презентации насадки. Это, конечно, потребует от вас некоторой практики, но техника является очень эффективной.

Вторая техника заключается в том, чтобы опустить всю оснастку в прикормленную точку вертикально, но при этом придержать поплавок над поверхностью воды около шести секунд, чтобы грузила в воде заняли рабочее положение. Затем я медленно опускаю поплавок. Вместе с поплавком медленно опускается и насадка на крючке. Медленно падающую в воде насадку рыба берет уверенно. Кроме того, снасть постоянно находится в рабочем состоянии - и холостых поклевок выходит гораздо меньше.

Третьей техникой я пользуюсь в дни, когда ветер мешает осуществить медленное опускание насадки. Суть этой техники заключается в том, что нужно добиться, чтобы поплавок как можно быстрее занял рабочее положение, а насадка, минуя последнюю дробинку, быстро опустилась ко дну.

Кроме вертикальной презентации насадки существует еще и презентация горизонтальная. Если в течение двух-трех минут поклевки не произошло, я медленно подтягиваю оснастку к берегу и снова выжидаю около двух минут. Затем опять слегка подтягиваю оснастку к берегу. Такие циклы повторяются до тех пор, пока нижнее грузило не начнет чиркать по дну, а поплавок не начнет приподниматься над водой.

Как видите, осеннюю ловлю плотвы никак нельзя назвать статичной. Здесь почти как в спиннинге: не заинтересуешь рыбу – не поймаешь. И поэтому осенние рыбалки всегда получаются очень интересными. Рыбачьте в удовольствие!