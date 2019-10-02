Игнорируя стереотипы: на «поверхностники» - в холодной воде Андрей Швец | 2 октября 2019 г.

Все мы в той или иной степени находимся под влиянием различных стереотипов - не являются исключением и спиннингисты: рыболовная литература годами вливала в сознание людей различные, нередко - не совсем правильные постулаты. Свою долю сейчас вносят и многочисленные рыболовные форумы, где под видом непререкаемых истин часто подаются откровенно ошибочные подходы к ловле хищника.

Эти стереотипы, в которые многие свято верят и даже не думают ставить под сомнение, просто-напросто мешают находить правильные решения в нестандартных ситуациях, порой складывающихся на рыбалке. Это касается как поведенческих особенностей хищников, так и приманок и способов ловли, применяемых для охоты за ними. Назову для примера пару самых часто встречающихся стереотипов, прочно засевших в головах многих, даже вроде бы и думающих спиннингистов.

Очень распространенный миф, уже много лет кочующий и по страницам рыболовной литературы, и по профильным форумам, касается размеров приманки для ловли, например, щуки в весенний период. Якобы в этот период щучье брюхо забито икрой, из-за чего зубастая не может проглотить большую добычу - и переходит на питание мальком размером чуть ли не со спичку. Исходя из этого и приманки, мол, весной нужно выбирать небольшого размера, иначе удачи не видать: я по роду своей работы общаюсь с множеством спиннингистов и поэтому знаю, что это клише и сейчас живее всех живых.

Хотя стоит лишь немного подумать, да плюс не бояться экспериментов на рыбалке, и очень быстро станет понятно, что щука весной превосходно ловится как на биг-минноу, так и на крупный «силикон», свимбейты и джерки. И в самом деле, для более-менее крупной хищницы гоняться за крошечным мальком - просто невыгодно: потраченная на его поимку энергия попросту не восполнится съеденной добычей. Зато проглоченный подлещик или плотва граммов на триста восполнят хищнице затраты энергии с лихвой – отсюда надо делать и выбор размера приманки.

То же самое и с величиной приманок для ловли судака: как ни воблер, то нужен не больше семи сантиметров, как ни «силиконина», то максимум 8 – 9 - дескать, пасть у него маленькая. Между тем те спиннингисты, кто не боится нетривиальных решений, ловят именно трофейных судаков на «силикон» размером 15 - 18 см, я же лично не раз ловил клыкастого совместно со щукой и на биг-минноу, и на 13-сантиметровые свимбейты.

В общем, стереотипов множество, но мы сегодня подробно поговорим только об одном из них – о сезонности ловли щуки на всевозможные поверхностные приманки. Как учит нас сакраментальная рыболовная литература, лучшее время для ловли хищника на топ-вотеры – уокеры, попперы, кроулеры, «фроги» – это период с конца мая по первую половину сентября.

Иными словами, как только вода весной достаточно прогрелась и со дна поднялась водная растительность - можно начинать ловить щуку на «поверхностники», а первой половине сентября с похолоданием воды мы эту лавочку сворачиваем. И вся беда в том, что огромная масса спиннингистов следует этим «прописным истинам», действуя строго по шаблону, и тем самым лишая себя множества интереснейших рыбалок.

По собственному многолетнему опыту и опыту своих товарищей скажу, что щуку можно поймать на тот же, скажем, уокер даже в ноябре или декабре месяце. Всё, что нужно для этого - это чтобы щука находилась в это время на небольшой глубине и была хоть немного активна, плюс правильная подача приманки и чуточку здорового упорства. Понятно, что чем холоднее вода в водоеме, тем медленнее должна быть проводка топ-вотера.

Я один раз в декабре сногсшибательно отловился на уокер, хотя ни на какие другие приманки щука ни в какую не реагировала. Честно говоря, в тот раз уокер, а это был Huss Penn Tsunekichi, я пристегнул к поводку уже от отчаяния, на авось: шёл уже четвертый час рыбалки на хорошо знакомом мне водоеме с большим количеством щуки, а я не увидел и поклевки. Правда, пришлось немного поколдовать с подбором проводки, но всё получилось просто лучше некуда – щуке нравился вяло двигающийся уокер: одиночная потяжка с последующей 10 – 15-секундной паузой.

Картина была впечатляющая – утром на остатках травы лежал иней, но щука отлично брала на «поверхностник»: тогда это стало для меня самым настоящим откровением, т.к. было против всех существующих правил. Поймал я тогда порядка десяти хороших щук, и такой успех настолько впечатлил меня, что я и в дальнейшем стал пробовать ловить на поверхностные приманки, так сказать, «не в сезон».

Признаюсь, мне по сердцу ломать какие-то стереотипы, ограничивающие рыболовное творчество и попросту лишающие запоминающихся моментов на рыбалке. Нравится ловить щуку на нестандартные приманки – это приносит несравненное чувство морального удовлетворения. Когда приманка в чём-то необычна, на неё и ловить интересно, а уж «неправильно» поймать щуку – тем более: именно о таких «поверхностниках» и пойдет речь ниже.

Открытием прошлого сезона для меня стала модель DUO Dekashinmushi – если бы мне кто сказал, что я смогу ловить на неё щуку, я просто посмеялся бы в ответ. Это вообще-то кроулер, только с очень необычным дизайном – красиво стилизованный под огромную муху.

С кроулерами я знаком давно и ставлю их на щуку на небольших глубинах – приманка предполагает самую обыкновенную равномерную проводку в медленном или среднем темпе. При проводке кроулер с бульканьем идёт, переваливаясь то на один, то на другой бок - как заправский пловец кролем – с его помощью очень удобно работать «по площадям», охотясь за активным хищником.

Полетные качества у кроулеров малой массы средненькие – крылья приманки здорово парусят, поэтому многие воблеростроительные конторы, особенно японские, делают их складными. В итоге крылья в полёте прижимаются к телу кроулера, улучшая его аэродинамику – это дает лишних 5 – 8 м к забросу, которые лишними никогда не бывают.

Оптимальная глубина для ловли на эти приманки, как и на любые другие топ-вотеры – это 1,5 – 2 м максимум. Однако на двух метрах щука, стоящая у дна, не всегда стартанет вверх за идущей приманкой – она может по какой-то причине оказаться не в духе и не проявлять особой активности. А вот на метровой глубине энергичный шумный кроулер будет идти у неё, что называется, по голове, и игнорировать его ей будет сложно – тут даже неактивная хищница может рефлекторно атаковать такой мощный раздражитель.

Стилизованные под муху кроулеры есть у многих фирм, как японских, так и европейских с американскими, и в ультралайтовом исполнении они должны имитировать упавшее на воду насекомое, барахтающееся из последних сил на поверхности. Не знаю, что напоминает щуке этот топ-вотер длиной 7,5 см и массой 33 г, но, думаю, точно не гигантское насекомое – скорее, плывущую мышь или другого мелкого грызуна.

Щука, как известно, хищник всеядный, и не брезгует ничем – в желудках пойманных щук находят мышей, ужей, утят и даже взрослых уток: всё живое, попавшее в воду, может оказаться в её зубастой пасти. Тело приманки выполнено из твердого пластика, а крылья – из очень плотного силикона и, что непривычно, сделаны нескладными: это немного ухудшает полетные характеристики, но приличная масса приманки нивелирует этот недостаток.

Многие скептически относятся к возможностям этой огромной «мухи» и не верят, что на неё что-то соблазнится, ну а для меня поймать щуку на Dekashinmushi стало просто своеобразным делом чести.

Первая рыбалка с это приманкой оказалась особенно запоминающейся. Была вторая половина апреля, водичка даже в стоячих водоемах еле-еле прогрелась до пятнадцати градусов – по всем хрестоматийным правилам на любые «поверхностники» в эту пору ловить рано и бесперспективно. Мы с товарищами приехали на небольшое заливное озеро, где особо крупных экземпляров не водилось, но щука там жила очень сильная и бойкая, и ловить её было сплошным удовольствием.

Посредине озера находится трехметровая яма, окаймленная довольно крутыми бровками, а затем идут поливы с глубиной до полутора метров: просто идеальные условия для ловли на всевозможные воблеры. До этого неделю стояла стабильная погода, синоптики никаких атмосферных катаклизмов не обещали, и мы были полны радужных надежд на успешную рыбалку.

На рассвете над водой рваными клочьями стелился легкий туман, кое-где виднелись всплески мелкой рыбешки. Однако спустя час наше радужное настроение улетучилось: на троих мы не поймали ни одной щуки, а в активе сиротливо числились лишь два невнятных тычка по приманке. Как всегда при отсутствии клёва начался перебор всего имеющегося в коробках – от самых проверенных минноу до крэнков, вибов, чаттербейтов, спиннербейтов, «колебалок» и «вертушек» с «силиконом»: но создавалось такое впечатление, что щука в одночасье вся вымерла тут, или что недавно браконьерили «электрики». Наконец я дошел до гигантской «мухи».

Если честно, надежд на успех я не таил, но вдруг повезет – сделал заброс в сторону ямы. Как я и предполагал, сперва ничего не произошло - ни в эту, ни в последующие десяток проводок: «муха» бесплодно тащилась с красивым подбулькиванием, широко загребая крыльями и оставляя за собой отчетливый след на воде.

Но всё изменилось, лишь я сделал заброс вдоль береговой линии: кроулер приводнился, я выждал пару секунд и начал проводку – приманка шла впритирку к берегу, максимум в полуметре от уреза воды. Сначала щука просто крутанула бурун возле кроулера, но не схватила его, а через пару метров атаковала с фонтаном брызг, полностью вылетев из воды с приманкой в пасти.

От неожиданности я чуть в воду не свалился – такой бурной поклевки никак не ожидал, поэтому эмоции просто зашкаливали. Сфотографировав щуку с приманкой в пасти, я осторожно освободил её от тройников и отпустил домой расти дальше, но легкий мандраж меня так и бил. Следующий заброс вдоль берега, за ним второй, третий, пятый – и опять злая поклевка: чтоб не растягивать рассказ, просто скажу, что за пару часов я поймал на Dekashinmushi полтора десятка щук.

Товарищи в это время вынуждены были быть просто зрителями: «поверхностников» ни у кого с собой не оказалось, и всё по тому же стереотипу - типа, не сезон еще для этих приманок. Когда мне поднадоело таскать щук, я дал приманку половить товарищам – и каждый поймал по несколько хищниц.

Чуть позже хорошо проявила себя эта приманка в начале октября на сильно закоряженной малой речке: при проводке над лежащими в воде деревьями щука атаковала её очень яростно. Причем часто я просто действовал рыбе на нервы, проводя кроулер у неё над головой по десятку - полтора раз: в какой-то момент щучьему терпению приходил конец - и она его атаковала. С тех пор я практически постоянно вожу эту крупную «муху» с собой.

Очень интересную и необычную поверхностную приманку выпускает Imakatsu – называется она Kominami Gill Pop, при длине 12 см весит 45 г и представляет собой помесь двухсоставного высокотелого свимбейта и поппера. При проводке ритмичными потяжками - типа уокерных - она идёт широкими галсами с отчетливым сочным подбулькиванием, создавая очень сильные возмущения водной поверхности.

Если увеличить силу и длину потяжек, то можно загнать Gill Pop под поверхность воды и заставить его идти под ней, но тогда приманка не станет издавать такого привлекательного бульканья. Долго эта приманка провалялась этакой девственницей у меня в коробке – то ли не её время было, то ли еще что, но в первый раз она у меня «выстрелила» именно по холодной воде - в конце сентября. Стоял ветреный бесклёвый денёк – прокатавшись на лодке впустую полдня, мы заплыли пообедать в мелководный заливчик, закрытый от ветра со всех сторон высокой стеной камыша.

Пока перекусывали, заметили недалеко от стены камыша всплеск, затем другой – это явно был хищник, т.к. оба раза в месте выхода рыбы во все стороны брызнул разбегающийся в панике малёк. Глубина в заливчике - метра полтора максимум, а под камышом, где вышла на поверхность рыба - и того меньше, порядка метра: для такого меляка приманок у меня не оказалось. Ставить же неподходящую, чтобы на первых же сантиметрах проводки набрать на тройники пучки травы и распугать рыбу, я не хотел. И тут взгляд упал на катающийся уже пару месяцев со мной на рыбалки Gill Pop.

По условиям он подходил как раз просто идеально, поэтому я без тени сомнения пристегнул гибрид к поводку – хотелось разловить новую приманку. Заброс, перед приводнением приманки придержал шпулю, натягивая шнур, чтобы гибрид упала на воду плашмя – иначе по инерции он вошёл бы глубоко в воду и сразу нацеплял бы водорослей. Даю успокоиться потревоженной падением приманки водной глади и начинаю медленно вести «поверхностник»: на первых же потяжках его с буруном атаковала щука, но промахнулась – сердце чуть не выскочило из груди…

Продолжаю вести гибрид к лодке – и щука вновь атакует его, на этот раз надежно сев на оба тройника – товарищ аж жевать перестал от удивления… Поймал я в том заливчике еще двух щук и заработал несколько холостых выходов – и с тех пор эта приманка стала у меня одной из любимых, когда дело шло о ловле щуки на мелководье. Причем как-то так получалось, что в теплое время года она весьма средненько ловила, зато «выстреливала» по холодной воде – осенью, когда листья кувшинки уже опускались на дно.

Еще один необычный «поверхностник», который этой весной, в середине апреля, отличился по щуке на одном из небольших лесных прудиков – это гибрид чаттербейта и воблера Zoe Top Blade японской кастомной конторы TH Tackle. Ни о какой водной растительности в ту пору еще не было и речи, т.к. вода только-только прогрелась до температуры в десять градусов - и ловить на какие бы то ни было поверхностные приманки казалось бы по меньшей мере странным.

Причиной же моего открытия для себя этой приманки стал плохой клёв щуки, а точнее - его полное отсутствие. Правда, тут были свои нюансы: водоем был типичным прудом на подпруженной лесной речушке-переплюйке, глубины - по классике: верховье пруда – мелководье от полуметра до полутора с обилием стволов деревьев и прочего коряжника, посередине шел трехметровый плес, а ближе к дамбе находилась локальная ямка с глубиной до пяти метров. Здесь я не раз ловил щуку и весной, и летом, и осенью, а бывало и зимой в оттепели, когда лед долгое время не становился.

Местная щука никаких особых предпочтений не имела и исправно ловилась и на минноу, проводимые рывковой проводкой, и на крэнки, а также на спиннербейты, «чаттеры», джерки, свимбейты и прочие продукты рыболовной индустрии. Бывала и активной, но чаще «выходами», а случалось - впадала в ступор и отказывалась реагировать на что бы то ни было, иногда её приходилось уговаривать на поклевку подбором приманок и проводок – всё было как всегда на рыбалке.

В тот день щука плотно закрыла рот на замок с самого утра – все мои ухищрения оставались тщетными: рыба категорически отказывалась атаковать те приманки, которые я ей предлагал. Я уже дважды обошел пруд по периметру, тщательно облавливая все проверенные перспективные точки, но водоем словно вымер. Я уж было совсем смирился с поражением и, присев на поваленный ствол сосны, достал термос и бутерброды.

Обед обедом, а глаза по привычке прикованы к водоему – и в какой-то момент заметил волну от движения под поверхностью какой-то рыбы. Через пару минут картина повторилась, но в этот раз щука вывернулась на поверхность, а во все сторону сыпанула испуганная мелочь: то ли начался «выход», то ли еще что, но стало понятно, что рыба появилась на прогретом солнцем мелководье. Более теплая вода привлекала сюда мелкую кормовую рыбу, а за ней подтягивался и хищник – грех было не воспользоваться таким случаем.

Я пристегнул к поводку новиночку, т.к. глубина у коряг была максимум метр, да еще внизу навалено непонятно что, и сделал заброс к стоящему в воде огромному пню. На равномерной проводке гибрид двигался вперед, а пластина чаттербейта колебалась под поверхностью, раскачивая лежащее на воде плоское тело приманки и заставляя его колебаться с боку на бок. Добавляла заметности гибриду и объемная «юбка» из силиконовых нитей на заднем тройнике, которая при движении колебалась, оставляя на поверхности воды отчетливый след – наблюдать за ходом этого топ-вотера было одно удовольствие.

Конечно, беспрепятственно пропустить такого возмутителя спокойствия мимо своей пасти щука не смогла, поэтому шумно атаковала, вывернувшись всем телом из воды и накрыв приманку. Теперь надо было не дать щуке затянуть воблер в коряги, поэтому я форсировал вываживание, благо с мультипликаторной снастью это было плёвым делом. Поймал я в тот раз на мелководье пяток щук, и всех на Zoe Top Blade: на другие же приманки я не добыл вообще ничего, хотя за полдня перепробовал их очень много.

Это был парадокс – щука ничего не хотела кушать, кроме необычного «поверхностника», атакуя его с какой-то непонятной яростью. С тех пор это моя любимая приманка для ловли над корягами – например, в завалах на моей любимой малой речке это гибрид уже три раза показывал отличный результат. Причем дважды - тоже в период холодной воды, в конце апреля месяца: утром температура воздуха стояла не более пяти градусов, а вода на быстром течении была холоднючая – и, тем не менее, этот топ-вотер работал.

У каждого спиннингиста со стажем, я уверен, наберется много таких же примеров, когда в патовой ситуации вопреки всем правилам срабатывала какая-то нетипичная приманка: просто надо не бояться нестандартных решений и побольше экспериментировать с приманками – и тогда «ловля верчением» откроется вам с совершенно другой стороны…