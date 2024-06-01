Спортивное рыболовство №1 январь/февраль 2025

По родным просторам

А.Коломиец. Ловля судака без эхолота

Куда ни глянь, у кого ни спроси – все пользуются зимой миниатюрными эхолотами. Некоторые даже не раз поменяли старую модель на какую-то новую. Но у автора такого эхолота нет, и он не видит необходимости в его приобретении. В полезности он не сомневается – скорее да, чем нет. Но в насущной необходимости сильно не уверен. Автор на льду ищет и успешно ловит судака без эхолота, у него своя тактика, свои наработки. Или, как это сейчас говорится – свой нарратив, с которым автор и хочет нас познакомить.

С.Борзов. Сибасовая ловля на Курилах

Эффектный заголовок, правда? Но как такового курильского сибаса, конечно, в природе не существует. Его роль для автора на Курильских островах (а точнее - на острове Итуруп) выполняет проходная кунджа. Почему же он назвал сибасовой ловлю этой совсем не сибасовой рыбы? Просто крайне похож антураж – море, ветер, береговая спиннинговая рыбалка в прибое. А снасти и приманки, заточенные вообще-то на ловлю сибаса, а таковых в мире много, отлично подходят и для курильской пятнистой красавицы.

Г.Шеляг. Нюансы охоты за трофейным сигом

Первостепенное место в приоритетах мурманских рыбаков-любителей зимой занимает сиг, замечательная рыбка из семейства лососевых. Тому несколько причин. Главная, понятно, в кулинарных достоинствах этой рыбки: одна белая уха из сига чего только стоит! Среди остальных – доступность сиговых озер и протекающих через них рек на Кольском полуострове. Как правило, они находятся недалеко от городов или от автомобильных дорог, их соединяющих. Ну и немаловажно то, что спутниками сига в озерах могут быть и кумжа, и налим, и окунь со щукой.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Кольский, Белоусиха, сёмга

Пожалуй, сёмга - самая умная из лососёвого семейства. Сами подумайте: она единственная из наших лососей, кто нерестится по два, а то и по три раза в своей жизни. Все же остальные виды лососей после выполнения важнейшего долга – нереста - погибают. Поэтому-то сёмга, зашедшая из моря в свою реку, где она родилась, помнит все пороги, перекаты, плёсы и прочие речные участки и знает, где лучше пробраться в высокую или низкую воду к местам своего нереста. Ну а как её найти рыболову, самому впервые попавшему на какую-либо лососёвую реку? Об этом и рассказывает автор.

Методы ловли

В.Клень. Ой, мороз, мороз…

В период глобального потепления сильные морозы не исчезли из нашего обихода. С очень низкими температурами чаще или реже, но сталкиваются абсолютно все регионы. Эти морозы налагают особый отпечаток на всё живое, вынуждая к ним приспосабливаться. Но целесообразность поездок в такие дни на рыбалку не стоит подвергать сомнению: рыбы при температурах с большими минусовыми значениями всё равно ловятся, и порой весьма солидные.

Обзор рынка

К.Кузьмин. Снасти года минувшего

Автор не станет нарушать давнюю традицию, сложившуюся в «Спортивном рыболовстве», и в стартовом номере 2025 года поделится своими впечатлениями о снастях, что ему удалось опробовать в деле в 2024 году.

Снасть и тактика

Н.Линник. Три счастливых дня было у меня

Зимой очень хорошим временем для рыбалки в речных старицах считается период, когда на основной реке начинается ледоход. Шум сталкивающихся между собой льдин сильно пугает рыбу, поэтому она ищет убежища в спокойных водах стариц. К тому ж если к моменту ледохода еще и ледяной покров на этих самых старицах успеет набрать безопасную для передвижения человека толщину, то складываются очень благоприятные условия для успешной рыбалки.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. Зимняя рыбалка на Ладоге и Финском заливе. Очерки прошедшего сезона

За окунем и плотвой зимой автор, как и большинство питерских рыболовов, отправляется обычно на Ладогу, а вот за корюшкой – на Финский залив. Хотя бывают и исключения – например, возможна успешная ловля горбачей на Заливе. Об этом и о других нетривиальных вещах автор рассказывает в аналитическом очерке о своём прошлогоднем рыболовном сезоне в питерских краях.