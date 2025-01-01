Сибасовая ловля на Курилах Сергей Борзов | 28 января 2025 г.

Эффектный заголовок, правда? Но как такового курильского сибаса, конечно, в природе не существует. Его роль для меня на Курильских островах (а точнее - на острове Итуруп) выполняет проходная кунджа. Почему же я назвал сибасовой ловлю* этой совсем не сибасовой рыбы? Просто крайне похож антураж – море, ветер, береговая спиннинговая рыбалка в прибое. А снасти и приманки, заточенные вообще-то на ловлю сибаса, отлично подходят и для нашей пятнистой красавицы.

Кунджа (Salvelinus leucomaenis) - одна из самых красивых рыб рода гольцов из семейства лососёвых. Этот хищник водится только в Азии, на побережье Тихого океана. Ареал её главного распространения - от Камчатского полуострова и берегов Берингова и Охотского морей на севере до Российского Приморья, Японии и Кореи на юге.

На Курилах (фото 1) эта рыба хоть за последние годы и помельчала, но в среднем весит не менее 800 - 900 г. Правда, нередки поимки и 2 – 4-килограммовых особей (фото 2), а в промысловых уловах встречаются и метровые рыбы на 7 - 10 кг.

Сопротивление, какое оказывает кунджа при вываживании любительскими снастями, заставляет еще долго вспоминать эти моменты рыбацкого счастья. Будучи уже на крючке, она выпрыгивает из воды, трясет головой, наматывает леску на тело – настоящий боец! Кунджа - рыба стайная, и поймав одну, смело долавливаем на участке её родственников, так что обычно рыбалка получается очень динамичная.

Биология

Расскажу немного о биологии кунджи (фото 3), чтобы были понятны локации и способы её ловли. На Курилах в Охотском море кунджу начинают ловить в конце апреля – начале мая с подъемом воды в реках, который происходит в результате снеготаяния. В этот период часть кунджи скатывается после зимовки из озёр и рек, часть подходит из моря в более теплые пресные воды, несущие корм.

Вообще, с приходом весны рыба старается больше проводить в низовьях рек и в приустьевых пространствах. К середине мая с прогревом воды в прибрежье кунджа начинает мигрировать вдоль всего берега. К началу июня почти вся крупная кунджа скатывается в море, в низовьях же рек остается покатная её молодь длиной 20 - 30 см. Но к началу июля и покатники кунджи также уходят на нагул в море.

Крупные особи в этот период могут заходить в реку, но в основном по приливу и на расстояние действия приливной волны – обычно не далее 300 - 400 м от устья реки. С отливом эти проходные рыбы мигрируют опять в солёную воду, совершая подобные заходы-выходы многократно.

Наибольшая концентрация кунджи в прибрежье наблюдается в период с мая по конец июля. Ну а позже, в начале августа, с прогревом воды часть рыбы уходит мористее на большие глубины, а другая часть начинает готовиться к миграции в реки для участия в нересте. В отличие от Охотского моря, в прибрежных водах Тихого океана сроки миграции и ловли кунджи смещены на более позднее время, в среднем на один месяц.

Тактика ловли

Основным кормовым объектом кунджи в прибрежных водах острова Итуруп является рыба песчанка (фото 4). Поэтому при береговой ловле кунджи спиннингом применяются в основном приманки, имитирующие эту рыбку, имеющую длинное и узкое серебристое тело (фото 5).

С учетом того, что ловля ведется в прибое и часто во время отлива (фото 6), я подбираю компактные приманки для дальнего заброса. Задача - закидывать их как можно дальше, облавливать большие пространства и при обнаружении рыбы концентрировать внимание на конкретном участке. В качестве поисковых приманок использую металл-джиги или колеблющиеся блесны. При обнаружении рыбы энергично ловлю, меняя приманки при снижении активности поклевок.

Приведу пример типового алгоритма одной из моих рыбалок. Осмотрев предустьевое пространство реки, вижу спокойный участок моря длиной под 100 м слева от устья. Непосредственно в устье - большие волны с гребнями из-за нанесенного течением песчаного бара (отмели). А на моём выбранном участке, ограниченном по краям двумя песчаными отмелями, такие волны отсутствуют (фото 7), поскольку имеются большие глубины.

Начинаю облов от границы волн в устье, делая максимально дальние забросы – примерно на 75 - 80 м. Для поиска рыбы применяю металл-джиги с солидной массой - обычно 40 - 50 г (фото 8). Делаю джиговую проводку с падением приманки на дно. Определяю особенности рельефа, регистрирую поклевки, прикусы и локацию рыбы. Обкидывая различными приманками зоны, где рыба была замечена, вылавливаю, отпускаю, затем перехожу к разведке следующей части акватории, обрабатывая таким вот образом весь 100-метровый участок.

Кунджа - рыба стайная, и приманку часто сопровождает несколько рыбин сразу. Отсутствие поклевок при таком экскорте заставляет менять приманки, подбирать как их собственную «игру», так и анимацию, темп проводки. Очень часто поклевки происходят в самом прибое, на последних метрах проводки.

Одной из моих фишек, заставляющих рыбу клевать, является анимация приманки непосредственно в прибойной волне. При проводке последних пяти – семи метров на приманку оказывает влияние и энергия возвращающейся прибойной волны. Так вот, падение приманки на дно, замедление её движения, откатывание или подброс в возвращающемся или набегающем волновом течении и провоцирует хищника на поклевку.

В прилове вместе с кунджой у меня часто случается курильский одноперый терпуг (фото 9), другие терпуги - восьмилинейный (бурый) и зайцеголовый (красный), бычки (дальневосточные шлемоносцы, керчаки), тихоокеанская навага (фото 10), японский волосозуб (фото 11), камбала, сахалинский таймень, дальневосточная красноперка, горбуша, сима, кета и другие экзотические для рыболовов средней полосы России рыбы.

Снасти

Для береговой ловли кунджи в море я бы предложил два комплекта снастей, задача которых, при собственной легкости, иметь высокую чувствительность, а также мощность и дальнобойность.

Поклевка нередко происходит на максимальном выбросе на расстоянии, близком к ста метрам, и её надо четко почувствовать и реализовать. Может клюнуть и таймень за 10 кг, или забагриться поперек тела кунджа в 4 - 5 кг и оказать на финальной стадии вываживания серьезное сопротивление, используя еще и энергию возвращающейся прибойной волны.

Итак, первый комплект (фото 12). Это специализированный сибасовый спиннинг среднего (М) или среднетяжелого класса (MH). Его длина должна быть в пределах 2,9 - 3,2 м, строй - быстрый или сложный, тест по приманкам - до 50 - 60 г. Катушка 4000-го (5000 LT) размера по японской классификации, РЕ-шнур ## 1,5 - 2,5 (0,25 – 0,26 мм), обязателен флюорокарбоновый паводок с разрывной нагрузкой 20 - 35 Lbs, застежка типа Cultiva 72802 № 2 с вертлюгом Owner 52481 № 14.

Второй комплект (фото 13). Кальмаровый спиннинг (Eging Rod, в Восточной Азии они очень популярны) среднелегкого (ML) или среднего (M) класса. Рекомендуемая длина 2,55 - 2,7 м, тест по приманкам до 22 - 30 г, катушка 2500-го (3000 LT) размера, РЕ-шнур ## 1 - 2 (0,165 – 0,235 мм), флюорокарбоновый поводок 20 Lbs, застежка Cultiva 72802 №№ 1 - 1,5, вертлюг Owner 52481 № 16.

В качестве сибасового удилища я использую, к примеру, Daiwa Morethan Branzino 96МН AGS. Длина его 2,89 м, тест 8 - 50 г. В сибасовой ловле в основном используется для работы с пилькерами, стикбейтами, крупными воблерами, тяжелыми колеблющимися блеснами.

Мой кальмаровый комплект – это спиннинг Graphiteleader Tiro GOTPS-792ML-T, длина его 2,36 м, тест 3 - 21 г. Идеальна его работа с колеблющимися блеснами, воблерами-минноу длиной до 100 мм, небольшими стикбейтами и пилькерами массой до 20 - 30 г. Я бы отметил его высокую чувствительность, вязкость при вываживании острожной рыбы.

Флюорокарбоновый поводок спасает от обрывов на камнях, кроме того кунджа при вываживании нередко наматывает леску на тело - и шнур легко повреждается на крючках приманок. Если состоялось силовое вываживание больших рыб, то обязательно инспектируем флюорокарбон и шнур, перевязываемся при необходимости, меняем поврежденные застежки.

Настройка фрикциона катушки - очень ответственный момент. Сильно закрученный тормоз приводит к сходам, слабый - к плохой реализации поклевок. Настройку катушки приходится регулировать в процессе ловли, корректируя на крупных рыбах.

Приманки

Я ловлю на следующие группы приманок: воблеры, колеблющиеся блесны, пилькеры (металл-джиги), изредка применяю силиконовые приманки.

Воблеры типа минноу длиной 120 - 140 мм (максимум - 165 мм) и массой 20 - 50 г с разной степенью плавучести (фото 14) и тонущие стикбейты длиной 100 - 140 мм с массой 20 - 50 г (фото 15). Расцветки двух видов: натуральные (вариации голубого и серебристого цветов) и яркие (зеленые, оранжевые, розовые). На глубоких участках моря возле скал при низкой активности рыбы иногда оправдано и эффективно применение диповых минноу.

Пилькеры (металл-джиги) обычно массой 30 - 40 г натуральных расцветок (для поиска, повторюсь – 40 – 50 г). Оснащение специальными крючками-ассистами не всегда оправдано - зависит от интенсивности клёва и целесообразности брать рыбу на питание.

Колеблющиеся блесны применяю в основном вытянутой формы с узким телом и массой 20 - 35 г, но возможно использование и блесен покруглее (фото 16), когда рыба неактивна и для поклевки нужно более длительное время падения на паузе или другая амплитуда и частота на проводке.

Силиконовые приманки - длиной 10 - 12 см. Как пример - Flat Junkie Rodem 4 массой 21 - 28 г (фото 17). Местные рыбаки для ловли кунджи, горбуши и кеты активно применяют «Тасманских дьяволов» (фото 18). Эта приманка показывает у этих ребят неплохие результаты, но она не задержалась в моем арсенале.

«Дьявол» – приманка пассивная, и при равномерной проводке в толще воды с ней плохая обратная связь. А мне больше по душе ловля на приманки, требующие активной анимации - такой, как твичинг воблеров, осыпание колеблющихся блесен на паузе, подрыв пилькеров.

Амуниция для ловли

Для комфортной ловли кунджи спиннингом в прибрежье необходим следующий минимальный набор снаряжения и инструментов. Рыболовный жилет-разгрузка, ретривер с кусачками для лески, рыбацкие плоскогубцы для быстрого извлечения крючков, вертлюжки с застежками, запас флюорокарбона на бобине, колотушка-демократизатор для рыбы (у меня для этого служит массивная рукоятка финской складной пилы), коробки с арсеналом приманок, запасными тройниками и ассистами.

Кулинарные изыски. Ландорики из кунджи

В кулинарном плане кунджа как поставщик сочного мяса, отличного от сухой горбуши и более грубой кеты, всегда выигрывает в деле приготовления рыбных лососёвых котлет, пельменей и местных ландориков**. Рецепт последних привожу ниже:

- Кунджу (фото 19) расфилеиваем на два пласта (хорошо бы получилось граммов 500 – 600 - фото 20). Если используем для приготовления блюда других лососёвых, до снятия филе очищаем тушку от чешуи. А когда используем лососёвых с нерестовыми изменениями - снимаем филе без кожи.

- Вырезаем реберные и пинбоновые (внутримышечные) кости, плавники, кожу не снимаем.

- Нарубаем филе с кожей на кусочки размером 1х0,5 см. Солим, перчим по вкусу.

- К рыбе добавляем нарезанные средними кусочками (кубиками) одну-две среднего размера головки репчатого лука. Вообще, хорошее соотношение рыбы и лука - 2 к 1 (фото 21). Можно положить резаный укроп или другую зелень. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 - 15 минут.

- Отдельно готовим кляр. Два яйца взбиваем вилкой (венчиком). Добавляем 3-5 столовых ложки сметаны, перемешиваем, вливаем 70 - 100 мл молока, сыпем соль, немного пищевой соды, две-три столовых ложки муки. Доводим, мешая, смесь до консистенции оладьевой густоты (фото 22).

- Теперь соединяем рыбу и кляр, тоже перемешиваем (фото 23).

- Жарим на разогретой сковородке в масле на среднем огне, формируя ландорики ложкой (фото 24). Переворачиваем, когда нижняя сторона аппетитно подрумянилась (примерно минут через 5), и пропариваем еще 5 – 10 минут под крышкой. Готово дело!

Ландорики благодаря сочетанию сладости лука, сочного мяса кунджи и мягкого кляра – непередаваемое по вкусовым достоинствам блюдо из рыбы (фото 25). Приятного аппетита и удачи при ловле в прибое!

Примечание*. Сибасовая рыбалка (SeaBass Fishing) – морская ловля сибаса (морского окуня), целое направление спортивной ловли. Выпускаются специализированные удилища (например, Abu Garcia SeaBass Rod Salty Stage PT, Shimano Seabass Rod 23 Dialuna), приманки (например, AOCLU Seabass Killer) и т.д.

Примечание**. Ландорики (одно из значений) — это что-то типа оладьев из муки с начинкой из рыбного или мясного фарша, нарезанных овощей и т.д.