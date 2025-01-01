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Журнал №1-2025 отправлен подписчикам 19 декабря
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Сибасовая ловля на Курилах

Сергей Борзов |

Эффектный заголовок, правда? Но как такового курильского сибаса, конечно, в природе не существует. Его роль для меня на Курильских островах (а точнее - на острове Итуруп) выполняет проходная кунджа. Почему же я назвал сибасовой ловлю* этой совсем не сибасовой рыбы? Просто крайне похож антураж – море, ветер, береговая спиннинговая рыбалка в прибое. А снасти и приманки, заточенные вообще-то на ловлю сибаса, отлично подходят и для нашей пятнистой красавицы.

Кунджа (Salvelinus leucomaenis) - одна из самых красивых рыб рода гольцов из семейства лососёвых. Этот хищник водится только в Азии, на побережье Тихого океана. Ареал её главного распространения - от Камчатского полуострова и берегов Берингова и Охотского морей на севере до Российского Приморья, Японии и Кореи на юге.

На Курилах (фото 1) эта рыба хоть за последние годы и помельчала, но в среднем весит не менее 800 - 900 г. Правда, нередки поимки и 2 – 4-килограммовых особей (фото 2), а в промысловых уловах встречаются и метровые рыбы на 7 - 10 кг.

Фото 1 Фото 2

Сопротивление, какое оказывает кунджа при вываживании любительскими снастями, заставляет еще долго вспоминать эти моменты рыбацкого счастья. Будучи уже на крючке, она выпрыгивает из воды, трясет головой, наматывает леску на тело – настоящий боец! Кунджа - рыба стайная, и поймав одну, смело долавливаем на участке её родственников, так что обычно рыбалка получается очень динамичная.

Биология

Расскажу немного о биологии кунджи (фото 3), чтобы были понятны локации и способы её ловли. На Курилах в Охотском море кунджу начинают ловить в конце апреля – начале мая с подъемом воды в реках, который происходит в результате снеготаяния. В этот период часть кунджи скатывается после зимовки из озёр и рек, часть подходит из моря в более теплые пресные воды, несущие корм.

Фото 3

Вообще, с приходом весны рыба старается больше проводить в низовьях рек и в приустьевых пространствах. К середине мая с прогревом воды в прибрежье кунджа начинает мигрировать вдоль всего берега. К началу июня почти вся крупная кунджа скатывается в море, в низовьях же рек остается покатная её молодь длиной 20 - 30 см. Но к началу июля и покатники кунджи также уходят на нагул в море.

Крупные особи в этот период могут заходить в реку, но в основном по приливу и на расстояние действия приливной волны – обычно не далее 300 - 400 м от устья реки. С отливом эти проходные рыбы мигрируют опять в солёную воду, совершая подобные заходы-выходы многократно.

Наибольшая концентрация кунджи в прибрежье наблюдается в период с мая по конец июля. Ну а позже, в начале августа, с прогревом воды часть рыбы уходит мористее на большие глубины, а другая часть начинает готовиться к миграции в реки для участия в нересте. В отличие от Охотского моря, в прибрежных водах Тихого океана сроки миграции и ловли кунджи смещены на более позднее время, в среднем на один месяц.

Тактика ловли

Основным кормовым объектом кунджи в прибрежных водах острова Итуруп является рыба песчанка (фото 4). Поэтому при береговой ловле кунджи спиннингом применяются в основном приманки, имитирующие эту рыбку, имеющую длинное и узкое серебристое тело (фото 5).

Фото 4 Фото 5

С учетом того, что ловля ведется в прибое и часто во время отлива (фото 6), я подбираю компактные приманки для дальнего заброса. Задача - закидывать их как можно дальше, облавливать большие пространства и при обнаружении рыбы концентрировать внимание на конкретном участке. В качестве поисковых приманок использую металл-джиги или колеблющиеся блесны. При обнаружении рыбы энергично ловлю, меняя приманки при снижении активности поклевок.

Фото 6

Приведу пример типового алгоритма одной из моих рыбалок. Осмотрев предустьевое пространство реки, вижу спокойный участок моря длиной под 100 м слева от устья. Непосредственно в устье - большие волны с гребнями из-за нанесенного течением песчаного бара (отмели). А на моём выбранном участке, ограниченном по краям двумя песчаными отмелями, такие волны отсутствуют (фото 7), поскольку имеются большие глубины.

Фото 7

Начинаю облов от границы волн в устье, делая максимально дальние забросы – примерно на 75 - 80 м. Для поиска рыбы применяю металл-джиги с солидной массой - обычно 40 - 50 г (фото 8). Делаю джиговую проводку с падением приманки на дно. Определяю особенности рельефа, регистрирую поклевки, прикусы и локацию рыбы. Обкидывая различными приманками зоны, где рыба была замечена, вылавливаю, отпускаю, затем перехожу к разведке следующей части акватории, обрабатывая таким вот образом весь 100-метровый участок.

Фото 8

Кунджа - рыба стайная, и приманку часто сопровождает несколько рыбин сразу. Отсутствие поклевок при таком экскорте заставляет менять приманки, подбирать как их собственную «игру», так и анимацию, темп проводки. Очень часто поклевки происходят в самом прибое, на последних метрах проводки.

Одной из моих фишек, заставляющих рыбу клевать, является анимация приманки непосредственно в прибойной волне. При проводке последних пяти – семи метров на приманку оказывает влияние и энергия возвращающейся прибойной волны. Так вот, падение приманки на дно, замедление её движения, откатывание или подброс в возвращающемся или набегающем волновом течении и провоцирует хищника на поклевку.

В прилове вместе с кунджой у меня часто случается курильский одноперый терпуг (фото 9), другие терпуги - восьмилинейный (бурый) и зайцеголовый (красный), бычки (дальневосточные шлемоносцы, керчаки), тихоокеанская навага (фото 10), японский волосозуб (фото 11), камбала, сахалинский таймень, дальневосточная красноперка, горбуша, сима, кета и другие экзотические для рыболовов средней полосы России рыбы.

Фото 9 Фото 10 Фото 11

Снасти

Для береговой ловли кунджи в море я бы предложил два комплекта снастей, задача которых, при собственной легкости, иметь высокую чувствительность, а также мощность и дальнобойность.

Поклевка нередко происходит на максимальном выбросе на расстоянии, близком к ста метрам, и её надо четко почувствовать и реализовать. Может клюнуть и таймень за 10 кг, или забагриться поперек тела кунджа в 4 - 5 кг и оказать на финальной стадии вываживания серьезное сопротивление, используя еще и энергию возвращающейся прибойной волны.

Итак, первый комплект (фото 12). Это специализированный сибасовый спиннинг среднего (М) или среднетяжелого класса (MH). Его длина должна быть в пределах 2,9 - 3,2 м, строй - быстрый или сложный, тест по приманкам - до 50 - 60 г. Катушка 4000-го (5000 LT) размера по японской классификации, РЕ-шнур ## 1,5 - 2,5 (0,25 – 0,26 мм), обязателен флюорокарбоновый паводок с разрывной нагрузкой 20 - 35 Lbs, застежка типа Cultiva 72802 № 2 с вертлюгом Owner 52481 № 14.

Фото 12

Второй комплект (фото 13). Кальмаровый спиннинг (Eging Rod, в Восточной Азии они очень популярны) среднелегкого (ML) или среднего (M) класса. Рекомендуемая длина 2,55 - 2,7 м, тест по приманкам до 22 - 30 г, катушка 2500-го (3000 LT) размера, РЕ-шнур ## 1 - 2 (0,165 – 0,235 мм), флюорокарбоновый поводок 20 Lbs, застежка Cultiva 72802 №№ 1 - 1,5, вертлюг Owner 52481 № 16.

Фото 13

В качестве сибасового удилища я использую, к примеру, Daiwa Morethan Branzino 96МН AGS. Длина его 2,89 м, тест 8 - 50 г. В сибасовой ловле в основном используется для работы с пилькерами, стикбейтами, крупными воблерами, тяжелыми колеблющимися блеснами.

Мой кальмаровый комплект – это спиннинг Graphiteleader Tiro GOTPS-792ML-T, длина его 2,36 м, тест 3 - 21 г. Идеальна его работа с колеблющимися блеснами, воблерами-минноу длиной до 100 мм, небольшими стикбейтами и пилькерами массой до 20 - 30 г. Я бы отметил его высокую чувствительность, вязкость при вываживании острожной рыбы.

Флюорокарбоновый поводок спасает от обрывов на камнях, кроме того кунджа при вываживании нередко наматывает леску на тело - и шнур легко повреждается на крючках приманок. Если состоялось силовое вываживание больших рыб, то обязательно инспектируем флюорокарбон и шнур, перевязываемся при необходимости, меняем поврежденные застежки.

Настройка фрикциона катушки - очень ответственный момент. Сильно закрученный тормоз приводит к сходам, слабый - к плохой реализации поклевок. Настройку катушки приходится регулировать в процессе ловли, корректируя на крупных рыбах.

Приманки

Я ловлю на следующие группы приманок: воблеры, колеблющиеся блесны, пилькеры (металл-джиги), изредка применяю силиконовые приманки.

Воблеры типа минноу длиной 120 - 140 мм (максимум - 165 мм) и массой 20 - 50 г с разной степенью плавучести (фото 14) и тонущие стикбейты длиной 100 - 140 мм с массой 20 - 50 г (фото 15). Расцветки двух видов: натуральные (вариации голубого и серебристого цветов) и яркие (зеленые, оранжевые, розовые). На глубоких участках моря возле скал при низкой активности рыбы иногда оправдано и эффективно применение диповых минноу.

Фото 14 Фото 15

Пилькеры (металл-джиги) обычно массой 30 - 40 г натуральных расцветок (для поиска, повторюсь – 40 – 50 г). Оснащение специальными крючками-ассистами не всегда оправдано - зависит от интенсивности клёва и целесообразности брать рыбу на питание.

Колеблющиеся блесны применяю в основном вытянутой формы с узким телом и массой 20 - 35 г, но возможно использование и блесен покруглее (фото 16), когда рыба неактивна и для поклевки нужно более длительное время падения на паузе или другая амплитуда и частота на проводке.

Фото 16

Силиконовые приманки - длиной 10 - 12 см. Как пример - Flat Junkie Rodem 4 массой 21 - 28 г (фото 17). Местные рыбаки для ловли кунджи, горбуши и кеты активно применяют «Тасманских дьяволов» (фото 18). Эта приманка показывает у этих ребят неплохие результаты, но она не задержалась в моем арсенале.

Фото 17 Фото 18

«Дьявол» – приманка пассивная, и при равномерной проводке в толще воды с ней плохая обратная связь. А мне больше по душе ловля на приманки, требующие активной анимации - такой, как твичинг воблеров, осыпание колеблющихся блесен на паузе, подрыв пилькеров.

Амуниция для ловли

Для комфортной ловли кунджи спиннингом в прибрежье необходим следующий минимальный набор снаряжения и инструментов. Рыболовный жилет-разгрузка, ретривер с кусачками для лески, рыбацкие плоскогубцы для быстрого извлечения крючков, вертлюжки с застежками, запас флюорокарбона на бобине, колотушка-демократизатор для рыбы (у меня для этого служит массивная рукоятка финской складной пилы), коробки с арсеналом приманок, запасными тройниками и ассистами.

Кулинарные изыски. Ландорики из кунджи

В кулинарном плане кунджа как поставщик сочного мяса, отличного от сухой горбуши и более грубой кеты, всегда выигрывает в деле приготовления рыбных лососёвых котлет, пельменей и местных ландориков**. Рецепт последних привожу ниже:

- Кунджу (фото 19) расфилеиваем на два пласта (хорошо бы получилось граммов 500 – 600 - фото 20). Если используем для приготовления блюда других лососёвых, до снятия филе очищаем тушку от чешуи. А когда используем лососёвых с нерестовыми изменениями - снимаем филе без кожи.

Фото 19 Фото 20

- Вырезаем реберные и пинбоновые (внутримышечные) кости, плавники, кожу не снимаем.

- Нарубаем филе с кожей на кусочки размером 1х0,5 см. Солим, перчим по вкусу.

- К рыбе добавляем нарезанные средними кусочками (кубиками) одну-две среднего размера головки репчатого лука. Вообще, хорошее соотношение рыбы и лука - 2 к 1 (фото 21). Можно положить резаный укроп или другую зелень. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10 - 15 минут.

Фото 21

- Отдельно готовим кляр. Два яйца взбиваем вилкой (венчиком). Добавляем 3-5 столовых ложки сметаны, перемешиваем, вливаем 70 - 100 мл молока, сыпем соль, немного пищевой соды, две-три столовых ложки муки. Доводим, мешая, смесь до консистенции оладьевой густоты (фото 22).

Фото 22

- Теперь соединяем рыбу и кляр, тоже перемешиваем (фото 23).

Фото 23

- Жарим на разогретой сковородке в масле на среднем огне, формируя ландорики ложкой (фото 24). Переворачиваем, когда нижняя сторона аппетитно подрумянилась (примерно минут через 5), и пропариваем еще 5 – 10 минут под крышкой. Готово дело!

Фото 24

Ландорики благодаря сочетанию сладости лука, сочного мяса кунджи и мягкого кляра – непередаваемое по вкусовым достоинствам блюдо из рыбы (фото 25). Приятного аппетита и удачи при ловле в прибое!

Фото 25

Примечание*. Сибасовая рыбалка (SeaBass Fishing) – морская ловля сибаса (морского окуня), целое направление спортивной ловли. Выпускаются специализированные удилища (например, Abu Garcia SeaBass Rod Salty Stage PT, Shimano Seabass Rod 23 Dialuna), приманки (например, AOCLU Seabass Killer) и т.д.

Примечание**. Ландорики (одно из значений) — это что-то типа оладьев из муки с начинкой из рыбного или мясного фарша, нарезанных овощей и т.д.

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