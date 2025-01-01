Ой, мороз, мороз… Владимир Клень | 13 января 2025 г.

В период глобального потепления сильные морозы не исчезли из нашего обихода. С очень низкими температурами чаще или реже, но сталкиваются абсолютно все регионы. Эти морозы налагают особый отпечаток на всё живое, вынуждая к ним приспосабливаться. Но целесообразность поездок в такие дни на рыбалку не стоит подвергать сомнению: рыбы при температурах с большими минусовыми значениями всё равно ловятся, и порой весьма солидные.

Ловля рыбы в сильный мороз занимает лично в моей жизни особое место. Хоть я и являюсь по натуре теплолюбивым, но в плане проведения рыбалки даже мощная стужа меня не сдерживает.

Жизнь убедила, что не так страшен чёрт, как его малюют, поэтому с годами накоплен приличный опыт и сделаны конкретные выводы относительно поведения и активности многих рыб в таких условиях. Наработана собственная практика их ловли, из которой следует основной вывод: ловля в трескучие морозы чаще всего сулит благоприятные перспективы.

Да, в последние годы и даже десятилетия в нашем сознании прочно укоренилось понятие «глобальное потепление». Так, пару лет назад весь январь и даже кусочек февраля я отплавал на лодке со спиннингом. Ловил щук в одном из своих любимых озер, на которое обычно-то ездил с мормышечной снастью за плотвой и подлещиком в это время.

В общем, потепление - реальность, от которой никуда не денешься. Отсюда возникает вопрос: насколько сегодня в принципе актуальна тема рыбалки в сильный мороз. Понятно, что Россия-матушка необъятна, есть еще много регионов, в которых температура в 20 - 25 градусов ниже нуля, а то и ниже – обыденность.

Однако терминологически под «аномальными холодами» понимаются температуры воздуха, имеющие значительные отклонения от средних температур именно в конкретной местности. Поэтому понятие это относительное, так что где-то и минус 10 градусов можно смело отнести к аномальной температуре.

Кроме того, когда температура со средних в прежние годы значений в минус 10 - 15 градусов поднимается до минус трех - семи градусов, «пятнашка» из прошлого выглядит очень даже «морозной». Ведь организмы людей, да и всего живого, уже перестроились на иную, более «теплую волну».

Соответственно, категория «сильных морозов» никуда не делась и не денется, просто будет восприниматься иначе, соответственно времени. А значит ловить в такие дни нам придется, если, конечно, есть желание. У меня оно точно есть, а личная практика еще и стимулирует к рыбалке именно при солидном минусе (фото 1).

От неверия к вере

Очевидно, что отношение людей к очень низким температурам – не самое главное, куда более важным является вопрос восприятия их рыбами. Ведь сильный мороз неизбежно оказывает влияние на подводный мир.

Однако, перечитав множество литературы, в том числе претендующей на авторитетную, я пришел к неутешительным выводам: разбежка авторов во мнениях велика, выводы их основаны на поверхностной информации, что не позволяет сформировать четкого представления на данный счет.

Можно много узнать о циклонах и антициклонах, областях повышенного и пониженного давления, формирования зимой осадков и т.п., но влияние аномально низких температур на поведение конкретных рыб, да еще и обитающих в конкретных регионах, при динамичных изменениях климатических характеристик никто и никогда не уложил еще в четкие схемы и формулы. И это даже хорошо, ибо основное правило рыбалки – никаких правил. Тем она интереснее и загадочнее.

Прекрасно помню свой первый выезд на озеро при температуре минус 22 градуса и собственный скептицизм на данный счет. На кажущуюся тогда авантюрой поездку уговорил меня одноклассник. Мы расположились на яме большого озера, растворившись в многочисленной массе конкурентов.

Очень скоро я понял, что плохо готов к рыбалке в таких условиях. Хромала и экипировка, и снасти, да и навыков не доставало. Мой улов в пяток мелких плотвиц выглядел очень жалким на фоне добычи соседних мужиков, лихо таскавших из лунок подлещиков (фото 2). Да и приятель со своими полутора килограммами разнорыбицы меня уделал.

То фиаско надолго отбило желание ловить в аномальные минусы. Но, как это часто бывает, затем в дело вмешался его величество случай. Снова попытать удачу в сильный мороз уговорил убеленный сединами авторитетный рыбак. Проинструктировал даже относительно мелочей и уверенно заявил, что, если последую его советам, не пожалею. Так оно в итоге и вышло.

На той рыбалке в минус 20 градусов я установил свой первый рекорд по подлещикам, поймав ровно 50 «хвостов» (фото 3). Причем последнюю рыбу долавливал уже в сумерках, в окружении моих приятелей.

Они обступили меня кругом и переживали словно за родного спортсмена на чемпионате мира. Даже тот факт, что в их уловах значилось в полтора-два раза больше рыб, нежели у меня, отходил на второй план.

Как и то обстоятельство, что мои подлещики оказались не выдающимися по величине – 100 - 250 г. Главное, что рыбалка у меня получалась, подтверждая их вывод относительно хорошего клёва в сильный мороз и совета не терять уверенности в подобных условиях.

Благодаря этой вере я до сих пор спокойно смотрю на ртутный столбик термометра, сползающий вниз до заставляющих иных скукоживаться отметок. В моем восприятии показываемые им значения важны скорее в отношении подготовки к рыбалке. А она включает в себя не только экипировку, но и выбор подходящего водного объекта и конкретной рыбы, ведь каждому подводному обитателю свойственна своя минимальная температура активности. На этом и остановлюсь детальнее.

Сила в движении

Современная рыбалка неразрывно связана с комфортом, и это действительно важно. Отсюда появление добротных непродуваемых палаток и систем обогрева внутри них (фото 4). Но у каждого свое видение рыбалки, и лично я в сильные морозы делаю акцент не на привязку к одной, пусть даже подогреваемой чем-то точке, а на активную ходовую ловлю.

Я заметил, что очень низкие температуры перекликаются с существенными скачками давления в сторону его повышения. Кроме того, к середине зимы из-за отсутствия притока кислорода снижается насыщенность им водоема. А в прибрежной черте усиливается гниение подводной растительности. На некоторых любимых мною озерах в морозные зимы возникают заморные явления. Последствия этого бывают жуткие: погибает самая разная рыба, от мала до велика (фото 5). А на восстановление поголовья уходят годы.

С учетом сказанного, на крупных слабопроточных водоемах считаю рациональным планировать рыбалку с привязкой к зимовальным ямам. Схема ловли от лунки к лунке с частыми передвижениями рациональна как в плане поиска рыбы, так и собственной физической активности на морозе.

Движение разгоняет кровь и минимизирует влияние минусовых температур. К тому же просверленные в большом количестве лунки становятся не только точками ловли, но и окнами для поступления под воду кислорода, что облегчает жизнь обитателям водоема.

Отличным подспорьем для обнаружения перемещающихся не только по горизонтали, но и по вертикали рыб являются эхолоты (фото 6). А на небольших глубинах (1 - 3 м) я чаще обращаюсь к помощи подводных видеокамер (фото 7).

Не считаю особо нужным подробно останавливаться на выборе зимней экипировке. Сегодня ассортимент профильной рыболовной одежды очень широк. Как по отдельности, так и в комбинациях она действительно хорошо держит тепло, защищает от ветра, легка и практична. А личный выбор – дело индивидуальное, было бы желание. Кроме того, когда попадаешь на активный клёв, можно позабыть и о лютом морозе. Азарт такой, что даже перчатки-варежки порой кажутся не столь важными (фото 8).

Что касается напитков и продуктов питания для потребления на морозе, то они известны с давних времен, а проверенному надо просто следовать. Опять же, если не вести речь о палатках, в которых ныне рекомендуют готовить горячую пищу прямо на месте, используя возможности печек, специальную посуду и т.д. Всё это хорошо для длительных выездов на несколько дней. Но ведь чаще всего продолжительность рыбалок измеряется одним световым днем - с временными затратами на дорогу, конечно. Зимний день короток, так что старый добрый термос с чаем и нехитрая «ссобойка» – самое то.

Из продуктов лично мне нравятся адаптированные под морозную погоду сало, сыр, яйца, хлеб, дольки чеснока или лука. Для их хранения у меня хорошо вписался в ящик легкий контейнер-термобокс из вспененного полипропилена для целевого хранения пищевых продуктов (фото 9).

Не боятся морозов калорийные зефир и шоколад, печенье, отдельные фрукты (мандарины, скажем). Чай с лимоном хорошо утоляет жажду и согревает, чего не скажешь о кофе. Заменить в термосе чай можно горячим куриным бульоном. Вопрос употребления на рыбалке алкоголя особо не комментирую: положительный, но кратковременный эффект с массой негативных последствий.

Поскольку я отношусь к числу рыбаков, придерживающихся разноплановости в рыбалке, применяю в качестве приманок и безнасадочные, и с рыбьими вкусняшками на крючке – мотылем, опарышем, тестом и пр. Соответственно, забота о сохранности животного корма – дело не последнее.

Для этого много лет использую не внутренние карманы куртки, а меховой накладной карман, нашитый на свитер (фото 10).

Менять личинок приходится после каждой пойманной рыбы, ибо даже если они не сильно повреждены ею, то в солидные холода мгновенно замерзают на воздухе (фото 11) и не годятся для последующей проводки.

Морозные трофеи

Рыбак рыбаку – рознь. Для одних мороз является серьезной проблемой, сдерживающей от того, чтобы оторваться от дивана, а для других холодрыга - как слону дробина (фото 12).

У меня есть знакомый, который как-то раз забыл взять с собой на рыбалку черпак. Мое предложение пользоваться совместно моим он отверг, сочтя это морокой. И при морозе в минус 21 чистил лунки от стремительно образующегося льда кистью руки.

Со стороны зрелище выглядело ужасающим, но он справлялся. Выбрасывал шугу, растирал кисть второй рукой, отогревал дыханием - и ловил, ловил, ловил. Но позволить себе подобное могут единицы, поэтому на рыбалку в мороз надо готовиться обстоятельно.

Особый акцент – всегда на первоначальную чистку лунки от ледяного крошева (фото 13).

Бросать его следует против (!) ветра, а лучше даже отнести на какое-то расстояние, чтобы потом не пришлось мучиться с леской, которая то и дело под действием ветра будет падать на вытащенную шугу. И ладно, если начнет путаться, так неровен час её еще и обрезать может об острый край льдинок. Ведь на глубинах в 5 и более метров лески на лед кладется много и потому это особенно важно.

Мое личное наблюдение, совпадающее с точкой зрения многих коллег, которых не страшат сильные морозы, в такие дни надо выезжать только на хорошо знакомые озера, где на глубоководных участках есть вероятность поимки крупных рыб. Речь веду не только о трофейной плотве (фото 14), лещах или окунях, но даже о карпах и карасях (фото 15).

Предположения, что жор происходит из-за того, что в сильные морозы трещит лет и образуются пугающие некоторых трещины, воспринимаю с улыбкой. Думаю, есть некая совокупность факторов, которая, что называется, расшевеливает крупных рыб. Да и мелкие особи в морозы тоже двигаются активнее, что хорошо заметно по картинкам на эхолоте.

На ловлю каждого вида рыб настраиваюсь по-своему, но сам факт повышения их активности в морозные дни выступает дополнительной мотивацией. Вроде и оснастки прежние, и приманки те же самые, и работа с ними аналогичная, но рыбы ловятся достойные там, где в прежние дни клевали их далекие от выдающихся размеров сородичи, либо вообще представители иных видов.

К примеру, по моим наблюдениям карпы любят теснить стайных окуней. Выдаются рыбалки, когда с одной лунки вытягиваешь пару-тройку полосатых по 400 - 600 г, а затем следует поклевка с последующим «мертвым зацепом». Проходит пара мгновений - и «зацеп» оживает, уволакивая леску (фото 16).

Бывалые рыбаки научили, что при такой вероятности не следует использовать лески тоньше 0,15 мм. Это та золотая величина, когда и некрупная плотва не испугается попробовать приманку, и при неспешном вываживании можно справиться хоть с окунем-горбачом (фото 17), хоть с 5-килограммовым карпом. Да, еще наблюдение: сопротивление крупные рыбы зимой оказывают меньшее и резких рывков не делают.

Интересные метаморфозы происходят с лещами. В день, когда ударяет сильный мороз, они не торопятся устраивать массовую трапезу. Зато если «большая минусовка» продержится пару дней, вырисовываются манящие перспективы. В этом случае активный клёв может длиться даже неделями, включая период последующего падения температуры, на фоне которого снижается и атмосферное давление.

Для ловли крупных рыб на больших глубинах при сильных морозах удильники использую с длинными ручками, позволяющими делать хват всей ладонью, не накладывая указательный палец на бланк удильника (фото 18). Проводка совмещает одновременную работу кисти и предплечья с подъёмом выше головы, поэтому модели типа «балалайка» им уступают в удобстве ловли.

Околоречные перспективы

Вторым интересным для себя вариантом рыбалки в сильные морозы нахожу ловлю на безнасадочные приманки, а также «Балды» и блёсны-вертикалки в речных протоках и старицах. У такой рыбалки сразу есть как минимум два очевидных преимущества.

Первое: обычно не очень большие глубины (в среднем – 2 - 3 м), а значит - меньше хлопот с леской. И второе: снижается требовательность к чистке лунок, если ловить на крупные «безмотылки» и блёсны.

Если при ловле лещей лед из лунок приходится выбирать полностью, то в последнем случае достаточно удара каблуком сапога, чтобы пробить затянувшуюся ледком поверхность и пропустить в брешь объемную и увесистую приманку на леске сечением 0,15 - 0,18 мм.

Но главной побудительной причиной, чтобы отправиться в мороз на протоку, всё же является видовое разнообразие рыб, которых можно поймать. Тут и мерная плотва, и крупная густера, и голавли с язями, и судаки, и сырть (фото 19), и даже лини с карасями.

У меня выдавались дни, когда при хорошем клёве мороз по ходу ловли как несколько снижался, так и усиливался. В обоих случаях я наблюдал, как рыба сразу бастовала, прекращая брать, а через несколько часов клёв снова возобновлялся. Поэтому без терпения и выдержки не обойтись.

Сложнее приходится, если по ходу морозных выездов дуют еще и сильные ветры. Не всегда спасет надетый поверху куртки плотный плащ и капюшон на шапку. Так что всегда слежу за прогнозом погоды и выбираю акватории, не продуваемые ветрами. Кроме того, делаю упор на протоки со сложной зигзагообразной конфигурацией и сильной зарастаемостью прибрежной растительностью.

Плотные заросли тростника вообще являются одной из лучших естественных защитных стенок от ветра. И пусть рыба в таких местах ловится чаще некрупная, зато комфортнее ощущения от процесса (фото 20).

Окуни, плотва, красноперки, уклея, ерши – рыбы тоже достойные. Кстати, свой личный рекорд по красноперкам я установил именно в один из очень морозных дней: на глубине в 50 см поймал вперемежку с плотвой порядка сотни красно-золотых рыбок. Причем произошло это в середине марта, когда мороз в 15 градусов внезапно ударил после затяжной плюсовой температуры. По ходу того дня температура воздуха падала на несколько градусов, а затем снова поднималась, но рыбы (правда, с перерывами на первые минуты после этих скачков) клевали хорошо.

Ну и в заключение отмечу одну весьма досадную проблему, которая возникает на рыбалках в сильные морозы. Это – фотосьемка, без которой рыбалка сегодня кажется неполноценной. Носить с собой профессиональный фотоаппарат – затея несерьезная (и значительная масса его, и сложности в хранении на морозе, и постоянная протирка объектива). Фотокамера мобильного телефона выглядит приоритетнее, однако еще хуже дело обстоит с «фотомоделями».

Чуть промедлил со щелчком - и рыба на сильном морозе мгновенно теряет свою природную прелесть, превращаясь в замерзшее пугало (фото 21). Но тут уже ничего не поделаешь, ведь главное, чтобы она клевала, доставляя радость от самого процесса вываживания, за что мы, собственно, и любим любую рыбалку.