Нюансы охоты за трофейным сигом Геннадий Шеляг | 3 февраля 2025 г.

Первостепенное место в приоритетах мурманских рыбаков-любителей занимает сиг, замечательная рыбка из семейства лососевых. Тому несколько причин. Главная, понятно, в кулинарных достоинствах этой рыбки: одна белая уха из сига чего только стоит! Среди остальных – доступность сиговых озер и протекающих через них рек на Кольском полуострове. Как правило, они находятся недалеко от городов или от автомобильных дорог, их соединяющих. Ну и немаловажно то, что спутниками сига в озерах могут быть и кумжа, и налим, и окунь со щукой.

Я более трех десятков лет прожил на Кольском полуострове, за моими плечами масса подледных рыбалок, на которых я прошел полный путь становления как рыболов. Спервоначалу у меня даже не было нормальной зимней экипировки. Помню, как я покупал в магазине болотные сапоги на три размера больше, чтобы поддеть побольше шерстяных носков. Потом наловчился доставать водостойкие бахилы для химзащиты, а также шить унтята из натурального меха, используя охотничьи теплые рукавицы и меховые шубки для малярных валиков.

Пойдя дальше своих коллег, я даже скроил целый меховой комбинезон из таких материалов. Он реально спасал меня в лютые морозы на льду. Это было нужно, потому что на рыбалку я выбирался только на выходных, но, как назло, почему-то в это время частенько случались морозы. Пропускать же целую неделю очень не хотелось. А тут еще местные рыбаки согласились научить меня сиговой ловле…

Азы подледной ловли сига

Что же касается освоения подледной сиговой рыбалки, то начинал я учиться недалеко от Североморска - в системе озер Нижнее Ваенгское и Среднее Ваенгское, соединенных рекой Ваенга (фото 1).

Позже мне удалось продолжить освоение этой замечательной ловли много западнее - на реке Лотта (фото 2) и на нескольких слывшими сиговыми озерах вдоль Верхнетуломской автомобильной трассы (фото 3).

Нужно сказать, что вблизи от города Мурманска предостаточно озер и рек, где можно половить сига. Более того, хорошие сиговые озера нередко лежат совсем рядом с автомобильными трассами и дойти до них можно пешком или добежать на лыжах, даже не используя снегоходы.

Давайте я начну, уважаемые читатели журнала, знакомить вас с азами сиговой рыбалки с представления подледной снасти для этого дела. В её состав входит удочка с длинным и очень тонким и гибким шестиком, оснащенным чувствительным кивком (фото 4).

Правда, в ходу в наших краях и поплавочные удочки (фото 5), но об этом расскажу как-нибудь позже. Далее: леска 0,1 – 0,13 мм, мелкие мормышки или «мушки», отдельно крючки №№ 12 – 14 с коротким цевьем под наживку.

Довольно популярная сиговая оснастка состоит из одной-единственной мормышки (или блесны) на нижнем конце основной лески и крючка на отводном поводке, привязанном выше мормышки (фото 6). Распространены и монтажи, где используются два или даже три крючка на коротких поводках.

А некоторые рыбаки для того, чтобы ни на одном водном горизонте – ни вполводы, ни подо льдом - не пропустить клёв, сооружают так называемые гирлянды (фото 7).

На них на основной леске вообще через каждый метр привязан крючок, «мушка» (фото 8) или мормышка.

Я сам не раз пользовался такими гирляндами, причем не только при ловле сига, но и гольца. Такие оснастки могут полностью перекрывать более чем 5-метровую глубину. Неудобство их использования состоит в том, что при вытаскивании всё это хозяйство приходится укладывать на лед, что нередко приводит к запутыванию монтажа, особенно на ветру.

Тем не менее в большинстве случаев мы всё же ловим сига у дна и игнорируем его активность в других слоях воды. В качестве наживки для сига чаще всего используется неокрашенный опарыш (фото 9), реже - мотыль.

Кстати, мотыль на Кольском полуострове не является популярной наживкой - в отличие от средней полосы России, и если уж он у нас используется, то именно в сиговой ловле.

Как быть готовым к поклевкам трофеев

Крупного сига мурманчане добывают даже на выходных на любом из вышеперечисленных мною водоемов (фото 10).

Один знакомый рассказывал о сигах с невероятной массой под 5 кг, вытащенных из лунок на Ловозере. Правда, это происходило в далекие 80-е, но однозначно имело место быть, я ему верю. А в реке Тулома совсем недавно моим знакомым попались сиги на 2 и 3 кг. Неоднократно отмечалось, что крупный сиг присутствует в озере Имандра, Верхнетуломском и в Серебрянском (что у пос. Туманный) водохранилищах.

Теперь стоит поговорить о том, как найти баланс возможностей в деле поимок трофейного сига, чтобы не остаться вообще без улова, и успешной ловлей сигов обычной массы, которая здесь бывает до 1 – 1,5 кг. Выше я описал популярные у нас сиговые снасти, оснащенные относительно тонкой леской. Естественно, вытащить на них даже 2-килограммового сига очень проблематично. Скажу пуще того - в большинстве случаев произойдет обрыв.

Представьте: хороший клёв, вы увлечены процессом ловли, на льду уже полно серебристых красавцев, пахнущих свежими огурцами. И вот вдруг, когда всё вроде идет как по маслу, следует уверенная поклевка - и после подсечки вы чувствуете особенную тяжесть, потом резкий рывок, заставляющий опустить удочку к самой лунке и… всё – обрыв! Это и есть тот самый трофейный сиг, о котором вы мечтали. Вы тут же запускаете в эту или ближайшую лунку удочку с более толстой леской. И что же происходит дальше? Клёв вообще прекращается. Или, по крайней мере, поклевок на эту специально заточенную под трофей снасть не происходит вовсе. Что же делать в таких случаях?

Скажу прямо, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Возможно, стоит ловить так, чтобы ваши снасти всегда были готовы к борьбе с крупной рыбой. Для этого рекомендую рыбачить сразу на две удочки с разными монтажами в соседних лунках, расположенных на расстоянии менее метра, а то и двух друг от друга. Многие любители подледного лова, и я в том числе, просто обожают выставлять рядом с собой по 2 – 3 удочки разного вида (фото 11).

В моменты активного клёва стоит использовать на удочках леску хотя бы 0,14 – 0,15 мм. Все удочки должны быть оснащены качественными катушками с незатянутыми тормозами, чтобы мгновенно позволить рыбе смотать столько метров, сколько она захочет. Подо льдом рыба не особо активна, не то что летом. Обычный рывок может смотать 1 – 2 – 3 метра, редко больше. Однако этих рывков обычно вполне достаточно для того, чтобы оборвать именно тонкую леску.

На оснастках должны быть только крепкие крючки – лучше исключить использование моделей из тонкой проволоки. Обязательно наготове должна быть такая же качественная удочка с еще более толстой и прочной леской – например, 0,18 – 0,2 мм, а также с более прочными мормышечными крючками - №№ 8 – 10, например. Вываживание крупного сига, когда лед толстый, осложняется тем, что рыбу очень трудно завести в лунку.

Если оснастка состоит из двух и более мормышек и крючков, то это чревато зацепами свободных от рыбы крючков за край лунки со стороны дна. Следует учитывать этот фактор. Если вам всё же удалось завести крупного сига в лунку, и даже поднять его к поверхности, то далее обязательно нужно перехватить его за голову рукой. Ни в коем случае не тянуть за леску из лунки. Кроме того, что леска может не выдержать, нужно помнить, что губы у сига очень слабые и их легко прорезает сталь крючка при сильной нагрузке.

Нюансы сиговой ловли

- Во время оттепелей крупный сиг часто ходит вдоль берега на небольшой глубине от 0,5 до 1,5 м. Именно там его стоит искать – кроме, конечно, традиционных мест ловли в скоплениях камней на глубине 3 – 4 метра и в ямах.

- В ясную солнечную погоду на небольшой глубине нужно обязательно затемнять лунки снегом.

- Сиговые удочки не помешает оснащать противоугонными спицами (фото 12).

- Если вы отходите на приличное расстояние от удочек, то оставляйте их воткнутыми в снег вертикально, чтобы издалека удавалось бы увидеть поклевку (фото 13).

- Обязательно стоит пробовать удочки, оснащенные небольшими подблестками, вроде блёсен без крючка (фото 14) – крупный сиг нередко может игнорировать ювелирного размера мормышку, а среагировать именно на вид подблестка.

Дело в том, что, чем больших размеров становится сиг, тем более по ходу своего роста он превращается в хищника.

Вот такие они, сложности охоты за трофейным сигом. Всё это непросто, но от этого еще более интересно.