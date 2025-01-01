Три счастливых дня было у меня Николай Линник | 9 января 2025 г.

Первый лед. Это словосочетание греет душу любого рыболова, который начинал свою карьеру хотя бы десятка три лет назад. Зимы-то в те времена были стабильными, ледостав начинался в ноябре. А лед держался до апреля. Так что первые несколько недель подледной рыбалки традиционно выходили чрезвычайно уловистыми. В основном - по хищнику: окуню и щуке.

Для более же молодых рыболовов желание их старших коллег во что бы то ни стало попасть на лед в первые дни после его становления - совершенно непонятны. И чего, мол, старички себя изводят? Лед тонкий, частенько опасный для передвижения. Зимы у нас сейчас такие, что периоды коротких заморозков чередуются с продолжительными оттепелями. Из-за этого подледная рыбалка может начаться и в январе. Рыба к этому времени клюет уже весьма посредственно. Зачем рисковать жизнью, если можно чуток подождать - и в очередную оттепель порыбачить со спиннингом?

Но моё становление как рыболова-зимника происходило аккурат в те благословенные времена настоящих зим. И всякий раз, когда имеется потенциальная возможность того, что зима вот-вот возьмет верх над слякотью, в памяти всплывают образы из прошлого: звонкий и ровный как стекло лед, а возле каждой лунки ворочаются мордатые окуни и увесистые плотвицы. Эти приятные воспоминания заставляют меня, словно завороженного, идти к ближайшему водоему, чтобы проверить на прочность ледяной панцирь: походить вдоль берега, постучать по льду палкой, побросать на него камни.

Но чаще всего все эти душевные порывы заканчивается весьма прозаически, и из-за погодных превратностей всплывшие в памяти перволедные картинки так и не успевают материализоваться. Однако и из этого правила бывают приятные исключения. Одно из таких исключений случилось прошлой зимой.

Тогда мне удалось попасть на короткий период массового захода рыбы из реки в затоны, так что судьба подарила возможность пополнить хранилище перволедных приключений. Потом, правда, пришла очередная оттепель, и до конца зимы выйти на лед так и не получилось. Но обо всём по порядку.

Немного о гидрологии

Все реки южной части Беларуси протекают по песчаным грунтам. От этого и берега у них чаще всего низкие, и рельеф русла меняется после каждого более-менее сильного паводка. Как говорят гидрологи: такие реки сильно меандрируют*, образуя множество стариц. Процесс этот непрерывный. Одни старицы появляются, другие превращаются в мелководные озера, зарастают травой, а потом быстро исчезают.

Я люблю рыбачить на молодых старицах, которые прочно связаны с рекой. И глубины здесь еще достаточно, чтобы ловить различными снастями, и набор рыбьего населения впечатляет своим разнообразием. Да и найти рыбу в старице намного проще, чем в реке.

Еще одной приятной особенностью молодых речных стариц является их способность принимать в себя рыбу из реки, если там происходит какая-нибудь стрессовая ситуация: резкое колебание уровня воды или её температуры.

Под влиянием популярного в народе мнения, долгое время я был уверен в том, что если уровень воды в реке уменьшается, то вся рыба скатывается к устью. Это не совсем так. Если в реке по каким-то причинам становится рыбе некомфортно, она сначала ищет убежища в глубоких участках больших речных стариц, а только потом задумывается об эмиграции. Об этом мало кто говорит, но это так.

Первые несколько дней после, например, резкого подъема или падения уровня воды в реке можно очень хорошо рыбачить на предустьевых глубоких участках стариц. Приблизительно то же происходит и когда температура воды в реке сильно повышается. В этом случае рыба собирается на участках стариц, где бьют подводные ключи. У самого дна вода здесь намного холоднее, чем в реке. Так что коль есть возможность выбраться в это время на рыбалку, я всегда ею пользуюсь.

Зимой очень хорошим временем для рыбалки в старицах считается период, когда на реке начинается ледоход. Шум сталкивающихся между собой льдин сильно пугает рыбу, поэтому она ищет убежища в спокойных старицах. К тому же если к моменту ледохода еще и ледяной покров на старицах успеет набрать безопасную для передвижения человека толщину, тогда складываются очень благоприятные условия для успешной рыбалки. А прошедшей зимой к ледоходу добавились и резкие колебания уровня воды.

День первый. Разведка

Морозики под минус пять держались уже около недели. Ситуацию, конечно, усложнял, выпавший снег, но на рыбалку очень уж хотелось. Решил для разминки проверить домашнюю лужу - пожарный водоем, выкопанный лет 20 назад мелиораторами. По площади водоем этот достаточно большой, но мелкий.

В самые лучшие времена глубина здесь не превышает полутора метров. В этой копанке очень много мелкого окуня и красноперки. На них, собственно, я и рассчитывал. Вооружившись пешней (в нестабильных условиях белорусского перволедья этот инструмент намного надежнее бура), я отправился на разведку. Благо идти от дома до этого пожарного водоема метров 500. И вот я на берегу.

Рыболовов, кроме меня, на льду нет. Неужели я один такой нетерпеливый? Но раз пришел – нужно пробовать. Ледок, хоть и потрескивает, но держит хорошо. Пробиваю одну, вторую третью… десятую лунку. И ни одной поклевки! Даже намека не видно на то, что кто-то интересуется моей «безмотылкой». Вот так сюрприз!

В голове сразу начинают роиться мысли на тему - почему не клюет? Вспоминаю о том, что все здесь рыбачат с подсадкой на мормышечный крючок мотыля. Но не может «безмотылка» вот так, всухую, проиграть мотылю!

На поиски рыбы ушло часа два драгоценного времени рыбалки. От нуля я таки ушел. Десяток окуней, пусть и размером с мизинец, стали моей наградой за труды и потраченное время. После полудня решаю прекратить это издевательство над собой, но идти домой неохота.

Ноги несут меня на ближайший речной затон. А это еще километра два в один конец. Выхожу на берег. Картина удручающая. Уровень воды минимальный. Изо льда торчат пни деревьев, которые сюда массово завозили из реки в советские времена. А это значит, что глубина между льдом и грунтом сейчас не превышает и полуметра.

А по самой реке идет плотный ледоход. Сталкиваясь между собой, льдины издают сильный грохот. Так что у меня есть призрачный шанс на успех, благо лед на затоне выдерживает тяжесть моего тела. И что вы думаете? Поклевки рыбы начались в первых же лунках. Окуни-матросики, небольшие плотвички и ерши активно атаковали мормышку лишь та успевала оторваться от грунта. Вот только размер рыбы был «на утоп», так что я активно отпускал свои «трофеи» обратно. Зато уже в самых сумерках возле одного из пней мне удалось поймать несколько увесистых окуней.

Я понял, что это был всего лишь кратковременный вечерний «выход» хищника на кормежку, так что сильно упираться в ловлю дальше нет смысла. Как говорится, спасибо и на этом. Но назавтра рыбалку решаю начать здесь. Только нужно успеть к рассвету, пока окуни не отправились гулять по водоему.

День второй. Куда делась вода?

Утром, еще затемно, я был на льду. К своему ужасу, я обнаружил, что воды в затоне стало еще меньше. Видимо, выше на реке образовался ледяной затор. На реках Полесья такое случается часто и не сулит ничего хорошего. Рыба, скорее всего, скатилась в яму в устье затона, а там еще льда нет.

Припоминаю, где есть хоть малейший приямок, и в одном из них нахожу-таки рыбу. Размер вылавливаемых окуней теперь увеличился от «матросика» до «сковородника». Под вечер вместе с окунями начали поклевывать и увесистые плотвицы.

Лучшей тактикой оказался щадящий облов каждой лунки, когда после поимки нескольких рыб я просто менял точку ловли. Если же в азарте я вылавливал из лунки всю рыбу до прекращения поклевок, она замолкала до самого конца рыбалки. Из всей цветовой гаммы, предлагаемых рыбе мормышек, лучше других работали темноокрашенные приманки - чёрные или коричневые. Мормышки же ярких расцветок, а также балансиры, вообще не работали.

Интересным оказалось и поведение рыбы. По характеру поклевок было понятно, что аппетит у неё не очень. Поклевкой считался легкий «прижим» кивка или даже его «залипание». Совсем как в глухозимье. Зато сопротивлялась подсеченная на крючок рыба очень активно.

Вываживать 100 – 200-граммовых окуней на тонкой леске длиной всего 70 - 90 см оказалось непросто. Было много сходов. Случались и обрезания с «помощью» рыбы лески о край лунки. Но, тем не менее, рыбалкой я остался вполне доволен. За короткий зимний день удалось поймать килограмма три мерной рыбы.

…Под вечер уровень воды в реке качнулся в сторону увеличения. Стоило мне пробить во льду очередную свежую лунку, как лед вокруг неё тут же делался мокрым. Видимо, река начала потихоньку размывать ледяной затор.

День третий

И вот оно, рыбацкое счастье! «Сесть» на рыбу – мечта всякого рыболова. Случается такое крайне редко, но каждый из подобных случаев помнится годами.

А потом, в ожидании повторения чуда, мы преодолеваем сотни километров дороги, коротаем время на берегу реки и в дождь, и в холод. Маемся, ищем такой же рельеф, такие же погодные условия – «как тогда»... Но лично у меня случаи стопроцентного попадания на живой ход рыбы случались раз 10 за всю мою многолетнюю карьеру. И следующий счастливый случай чаще всего происходил совершенно неожиданно. Так было и в этот день.

…Ранним утром, попав на берег затона, я понял, что просто так на лед не забраться. За ночь уровень воды в реке прибавился приблизительно на метр. Не окрепший еще как следует ледяной покров не выдержал такого напора - и отошел от берега. Хорошо еще, что не все лодки вытащили на берег, и если использовать слани из одной из них и ветки ближайшего кустарника, то теоретически можно будет попасть на лед.

Но, странное дело, в пылу азарта как-то совсем не думаешь о своей безопасности. Перспектива искупаться в ледяной воде, пусть даже в спасательном средстве (с прошлого года в Беларуси запрещено находиться на льду без спасжилета, хотя я использую костюм-поплавок), совсем не пугала. Все помыслы почему-то работали только на то, как добраться до заветных лунок.

В общем, соорудив переправу из сланей и веток, я с грехом пополам забрался на крепкий лед. А дальше-то что? За ночь все торчавшие из воды пни попрятались. Там, где я рыбачил вчера, уже наблюдалось течение. А площадь водоема увеличилась раза в четыре. И где сегодня искать рыбу?

Опять включаю воображение и пытаюсь вспомнить, где расположены участки, чтоб и вновь появившееся течение недалеко проходило, и глубина была метра полтора. С третьей попытки что-то похожее отыскать удалось. Но рыба никак не желала показывать свое присутствие.

Лезу как можно ближе к затопленным прибрежным кустам - и нахожу небольшую стайку окуней. Размер такой же «как вчера». Часа два рыбачу на этом островке (по льду особо не набегаешься: страшно). Надоело. Решаю еще раз проверить предыдущую локацию.

Едва мормышка оказалась ниже кромки льда, как происходит поклевка в стиле «отдай удочку». К счастью, удочку рыбе я не отдал, зато после непродолжительной, но очень азартной борьбы на льду оказался полукилограммовый «полосатик». Ого, вот так сюрприз! Еще две проводки - и опять такая же по стилю поклевка. И еще один увесистый окунь тяжело заворочался на льду.

На третьей подсечке моя коричневая «лесотка» осталась по ту сторону льда. Пробую балансир. Мимо. Рыба никак на него не реагирует. Привязываю такую же по размеру, но ярко-зеленую «лесотку». Есть контакт!

Чуть позже вперемежку с окунями на «безмотылку» стали попадаться такого же размера плотвицы. Вся рыба яркая, сочная, словно с картинки. Видно, что она зашла из реки в затон всего несколько часов назад. Азарт зашкаливает! Увлекшись ловлей, я не прятал рыбу в ящик. Кучки ворочающихся в снегу окуней лежали почти возле каждой лунки.

Досаднее всего было, когда мормышкой интересовались щучки. Нескольких зубастых на лед я вытащил, но мормышек они откусили намного больше. Щукам, как и окуням, в этот день нравились именно мормышки с яркой окраской. Пробовал рыбачить с мормышками темного окраса - поклевки тут же становились более осторожными и редкими, да и размер вылавливаемой рыбы заметно мельчал.

Так бывает, когда нарываешься на косяк мигрирующей рыбы. Ей некогда рассматривать приманку в деталях. А яркая мормышка и видна издалека, и размер её визуально кажется больше. А вот балансиры почему-то в этот раз так и остались невостребованными, хотя я честно предлагал их рыбе в разных вариациях цвета и размера. Видимо, не то настроение было у рыбы.

Ближе к вечеру, когда я уже утолил свой рыбацкий голод, в голове стали появляться мысли о безопасном выходе со льда. За те несколько часов, что я провел на рыбалке, уровень воды еще более повысился, и моя временная переправа, хоть и была сооружена с запасом, могла оказаться короткой. Так что, не дожидаясь наступления сумерек, я прекратил рыбалку. И с небольшими приключениями, но всё же успешно добрался со льда на берег.

Спасибо тебе, Припять, за три счастливых дня, которые в счет жизни точно не пойдут! Рыбачьте в удовольствие!

Примечание*. Под меандрированием в данном контексте понимается процесс, сводящийся к изменению плановых очертаний русла реки в форме развития плавно изогнутых извилин.