Зимняя рыбалка на Ладоге и Финском заливе. Очерки прошедшего сезона Владимир Соколов | 17 января 2025 г.

За окунем и плотвой зимой обычно я еду на Ладогу, а вот за корюшкой – на Финский залив. Хотя бывают и исключения, о них и о других интересных вещах сегодня и расскажу в аналитическом очерке о прошлогоднем рыболовном сезоне в питерских краях.

К Ладоге отец приучал меня еще с младших классов. А если в автобусе от общества рыбаков и охотников института, где он работал, были свободные места, то там непременно оказывалось три-четыре мальчишки-школьника, сыновья или внуки сотрудников.

Первый выезд в 1965 году на Ладогу в Коккорево (фото 1), где сейчас стоит памятник «Разорванное кольцо», символ несгибаемой воли ленинградцев в годы Великой Отечественной войны (фото 2), мне запомнился на всю жизнь.

Именно с тех пор и начала разгораться моя привязанность, даже любовь к Ладожскому озеру. К его безграничной щедрости и открытым просторам, к его своенравному, а подчас и свирепому норову, каковой невозможно побороть, но к которому, учитывая его особенности, можно как-то притереться, не подвергая себя особому риску. Ну а на то, чтобы завязать тесные отношения с Ладогой, ушли десятилетия - и вот теперь, спустя много-много лет, мне кажется, что мы подружились. Причем дружим и летом, и зимой.

Мне зимой интересен в первую очередь окунь, поэтому стараюсь отслеживать всеми доступными средствами его перемещения вдоль южного берега Ладоги, его активность в разных местах и доступность этих мест пешком или на специальной технике.

Вот, например, напротив деревни Чёрное (фото 3) в губе Чёрная Сатама (её еще называют бухтой – см. фото 1) встает самый первый лед, который в начале сезона притягивает полчища зимних рыбаков Санкт-Петербурга, возжелавших «погонять окунька» (фото 4).

Однако после перволедья эта публика плавно рассредотачивается по Ладожскому озеру, по рекам и озерам Карельского перешейка, по ближней и дальней Карелии и чуть позднее – по Балтике. Это, можно сказать, уже многими годами проверенный алгоритм питерских и областных рыбаков.

Вот и в сезоне 2023-24 гг. всё для меня началось в Чёрной Сатаме. Правда, вот уже который год попадался в основном средне-мелкий окунь с редкими вкраплениями крупного, которого я эпизодически добывал довольно далеко от берега. И практически без особо интересных бонусов - в виде приловов налима или крупного леща.

Чуть позднее стала доступна и губа Глубокая (см. фото 1) южнее деревни Коккорево, она же Кокорево, Татарщина. А спустя малое время пришла информация из Крениц у Новой Ладоги. Там вдоль тростника «на километрах» также встал лед, так что народ активно ловил, но, опять же, средне-мелкого окуня.

Побывав во всех этих локациях и поймав свои 3 - 5, а то и 10 кг, да проверив свои «домашние заготовки» - новые удочки и приманки, я задумался. А что делать дальше? С одной стороны, окунь есть практически везде, но мелкий. Да и ехать до него, учитывая плотные автопотоки на Мурманском шоссе, более двух часов в одну сторону. Плюс помимо автомобиля нужно бы и средство доставки до лунок, т.к. обычно путь от берега неблизкий и всё укрыто довольно толстым слоем снега, что делает переход даже на 2 - 3 км уже затруднительным.

Можно, конечно, воспользоваться сторонними услугами доставки (фото 5), но это – дополнительное время в пути и финансовый расход, который не всегда оправдан, потому что тебя привезут на ту же средне-мелкую рыбу. Вот за этими размышлениями и застал меня звонок знакомого из Репино. Его интересовало, как там с рыбой на Ладоге. Выслушав невеселый отчет, он сказал, что уже несколько раз побывал на Финском заливе и успешно половил там окуня.

Окунь хоть и тоже некрупный, но зато в каждой лунке. Этот год, как выяснилось из его рассказа, особенный – окунь подошел по всему северному побережью от Курорта и до Окуневой бухты. Словом, там, где есть хотя бы несколько сот метров припайного льда, его и ловят. Конечно же, следующую рыбалку мы с приятелями стали планировать выезд на северное побережье Финского залива в район Зеленогорска (фото 6).

Понятно, что у любого водоема есть своя специфика, и более того - свои признаки того, где может стоять и ловиться рыба. Для Финского залива также есть своя методика её поиска.

Всё, разумеется, описывать не стану, а вот общий подход обозначу. Окунь практически по всему побережью ловится среди торосов или вблизи от них. Те громоздятся в одной-трех сотнях метров от берега (фото 7), обычно в районе подводных каменных банок, где глубины с трех - пяти метров резко уменьшаются до метра-двух. И опыт показывает, все наши успешные окуневые рыбалки проходили именно в таких местах. Причем первые лунки рассверливались на расстоянии в 100 - 150 м от стоянки машины (фото 8), что просто несравнимо с рубежами ловли на Ладоге.

Но надо отметить, что на Заливе важно именно попасть в «пятно» концентрации рыбы. В начале зимы та в основном кучковалась либо на банках, либо совсем рядом с ними. На самих банках нужно было изрядно полазить по торосам, чтобы найти место, где лед лежит в один слой. Иначе, если внизу обнаруживались плавающие льдины, добраться до воды было бы нереально.

Рядом же с банкой мы искали участок, где в районе его границ нет двойного/тройного льда. И это должен быть еще и свал банки, т.к. на ровных «полянах» у подножия рыбы практически не наблюдалось. Уловив все эти закономерности, мы уже через пару часов определились и нашли свои рабочие лунки.

Но и здесь не всё оказалось просто. Окунь у расположившихся тут же соседей очень активно отзывался на мормышку с мотылем или опарышем. Охотно ловился он и на мои самодельные «безмотылки» (фото 9 и 10), что, естественно, радовало. Но вот с блёснами всё оказалось сложнее. Ладожские варианты небольших легких блёсен длиной до 40 мм здесь явно игнорировались.

Пришлось задействовать метод подбора. В итоге я начал ловить на авторские модели. В нашей компании есть один самодельщик, который ловит исключительно на свои блёсны (фото 11). Так вот, и он тоже свой наборчик основательно перебрал. И из его «впаев» лучше всего себя показали себя хитрые такие «ромбы» длиной 55 - 65 мм (фото 12). Судя по форме и массе у этих авторских блёсен характер «игры» совершенно другой, нежели у «фирмы», и именно этой нестандартной «игрой» они окуня сильно заинтересовали.

Несколько рыбалок в течение двух недель у нас прошли именно в этой локации, а те приманки, что были подобраны в первый день, прекрасно отработали всё это время. Один из экспедиционеров на такие окуневые «раздачи» брал даже своего сына-школьника (фото 13). Аккурат в том же возрасте, в котором и мой отец приобщал к рыбалке когда-то меня.

Паренек начал неплохо ловить и принимал активное участие в подведении итогов негласного соревнования внутри коллектива в роли независимого и неподкупного (как оказалось) рефери.

Затем решили разведать уже и дальние кордоны. Там, на глубинах 3 - 4,5 м, а это примерно 600 - 700 м от берега, окунь оказался заметно крупнее. Но лунки приходилось «раскачивать» подольше.

Судя по всему, в этот период окунь был рассредоточен по всему этому участку акватории и попасть ему «на голову» удавалось не часто. Да и когда начинались поклевки, то пресловутого «лифта» не было, приходилось настойчиво работать, меняя анимацию, варьируя частоту и амплитуду взмахов, и длительность пауз. Судя по показаниям эхолота, окунь подходил небольшими группами по двое - пятеро штук.

Такая компания изымалась довольно быстро, а потом секунд 30 - 40 экран эхолота оставался пустым. И лишь спустя какое-то время опять появлялись признаки наличия рыбы. Молчащих лунок при этом бывало довольно много. Я отработал для себя такой алгоритм ловли: если 3 - 5 минут лунка молчит, то двигался дальше.

На этих глубинах среди магазинных блёсен показала себя уловистой LureMax Killka (фото 14). Что касается авторских приманок, то эффективными оказались размеры 70 - 75 мм (фото 15).

В морозец порядка минус пятнадцати с весьма крепким ветерком ловля на самодельные «впаи» для меня была предпочтительнее, т.к. на руки пришлось натягивать рукавицы, а извлекать из рыбы такую блесну можно и в них. Хотя, конечно, поклевка чувствуется чуть слабее, да и вынимать леску из лунки при вываживании в рукавицах менее удобно. Мучился я, но терпел: для меня хуже переохладить руки.

Прошла информация, что крупный окунь неплохо ловился до рассвета. Естественно, еще по темноте мы примчались на лед, так что была не совсем обычная ловля с фонарями-налобниками (фото 16). Зато были вознаграждены за упорство! Когда же через пару дней мы решились на повтор такой рыбалки, то были уже разочарованы: больше часа просто слонялись по льду на свежем воздухе, хотя приехали через несколько минут после восхода светила.

На этих глубинах (чего я совсем не ожидал от Залива) случались и весьма интересные приловы. Так, попались несколько крупных рипусов (фото 17), один закилошный сиг (фото 18) и даже форель-беглянка (фото 19).

В последние годы в связи с повсеместным появлением большого количества садков для выращивания различных видов лососевых участились случаи побега искусственно выращиваемой рыбы. Первое время она, как правило, не сильно далеко уходит от садков, и счастливчики её активно вылавливают неподалеку. А те особи, что не попались в первую неделю-две, разбредаются весьма далеко. И их потом долавливают почти по всему водоему. Когда нацелился лишь на окуня, такой бонус — очень приятный прилов.

Одна наша рыбалка прошла на отмели, которая находится почти в километре от берега. Крупного окуня там нашли случайно. И мы оказались на отмели на второй же день после его обнаружения. Наш зимний эхолот просто сходил с ума от количества рыбы под лункой, а камера подводного наблюдения подтверждала, что это не глюк эхолота, а реальность!

Однако опустив в воду одну за другой почти с десяток своих самых уловистых блёсен и несколько «безмотылок», ничего интересного я не почувствовал. У моего товарища всё было точно так же. И лишь после того, как я на леску повесил Нильсовский балансир расцветки «жаба» (фото 20), а он - Рапаловский «сильвер-блю» (фото 21), процесс, что называется, пошёл.

Причем так, что уже после двух – трех сработавших лунок мы еще до обеда решили вернуться в город. А вот попытка половить там же спустя всего лишь два дня оказалась практически провальной. Окунь оттуда ушел. Но пробегав по Заливу больше полусуток, мы всё-таки его нашли на глубинах в 7 м. А еще точнее, на совсем небольшой банке, что возвышалась на 4,5 м над 7-метровым донным уровнем. И там пришлось предлагать окуню несколько вариантов приманок. В итоге заработали, обеспечив нам улов, магазинные «вертикалки» длиной 65 - 70 мм.

…А следом пошла корюшка. Точнее, её начали активно ловить после того, как над глубинами в 8 - 10 м встал надежный лед. Но в те места мы собрались лишь после того, как достоверно стало известно, что лед крепкий и рыбы много. И что она в среднем заметно крупнее, чем в предыдущие годы (фото 22).

И вроде как хорошо ловят в Ушково, это чуть за Зеленогорском (см. фото 6 и фото 23). Пока я готовился к корюшке, обратил внимание, что неподалеку от 10-метровой изобаты, где ловят рыбку с запахом огурца, расположена большая банка - целое плато размером в сотни метров и с глубинами в 4,5 - 7 м.

Там точно должен быть и окунь! Поэтому, наловив, в основном на блесну, корюшки на пару сковородок (фото 24) - ох, не люблю я ставить рекорды в сотни штук, вспотеешь потом готовить, я подался на это самое плато. Народ, как выяснилось, там сидел с самого утра, и заметив, что к ним еще кто-то идёт, быстро стал прятать свои мешки с окунями. Так что стало понятно, что окунь там присутствует.

В новой точке также пришлось заняться подбором оптимальных приманок. Самые большие самоделки работали, но по одной - три поклевки с лунки - и тишина. Хотя эхолот показывал, что стая никуда не ушла. Решил еще укрупниться, попробовал несколько моделей, но в итоге вернулся к довольно тяжелой LureMax Killka 60.

Показалось, что с ней процесс извлечения окуней из воды пошел заметно веселее (фото 25). Однако стоило солнцу лишь прикоснуться к горизонту, как мои блёсны резко перестали работать. Причем это произошло одномоментно и у соседей. А окунь-то остался под лункой.

Обычно на Ладоге в таких случаях меня выручает «безмотылка», в которой есть светящиеся элементы – типа флуоресцентного или фосфорного покрытия. И ладожская тема и на Заливе сработала, и работала еще около получаса после заката. В результате со льда меня забирали коллеги, которые почти до заката ловили свои полторы-две сотни корюшки.

Еще дважды мне удалось потом побывать в Ушково, и каждый раз получалось половить и корюшку, и окуня на том плато. Но потом корюшиная стая оттуда сдвинулась куда-то - и мои приятели решили поехать в район поселка Пески. А это уже примерно 30 км за Зеленогорск.

Место из-за своей гидрологии, что называется, отрывное - лед рвет, стоит чуть измениться ветру и появиться течению в этой горловине Финского залива. Но по прогнозу вроде бы никаких природных катаклизмов не предвиделось. И до корюшки, которую ловят на 15 - 25 метрах глубины, идти не очень далеко. Понятно, что я изучил прибрежные банки, где можно будет во второй половине дня погонять полосатого.

При выходе на лед стало понятно, что подвижки льда здесь явление довольно частое: много сильно заторошенных участков, которые надо обходить. Ведь пробираться без специального оснащения через ледяную природную архитектуру высотой до двух метров просто нереально.

Народ нашел там корюшку на шестнадцати метрах. Крупная и голодная, та стала клевать уже с первых лунок, которые пробурили еще до восхода солнца. Эта радость длилась почти три часа, но потом всё резко оборвалось. Правда, я даже успел перевыполнить свою норму «трех сковородок». Команда наша решила пойти на поиски корюшки чуть в сторону на свал. А я, поставив в известность, в каком направлении буду двигаться, пошел за окунем ближе к берегу. И так и ушел бы за полосатым, если бы не услышал из уст чужого корюшатника, стоявшего у нас за спинами, «родной могучий русский».

Смысл его тирады заключался в том, что какая-то бестия клюнула так, что чуть не утащила удочку. Удочку всё же удалось схватить, но при вываживании рыбка перехлестнула еще две соседние снасти, которые потом канули в пучине. И в итоге, оборвав леску, бестия эта всё же ушла со всей вязанкой из снастей. Глубина в том месте, по словам коллеги, была где-то под 14 м, так что в теории кандидатов на роль похитителя могло быть трое.

Во-первых, заблудившаяся треска - в тех краях её периодически вытаскивают корюшатники, если, конечно, их не подводит леска. В нашей части Залива, разумеется, нет крупных северных экземпляров, но про «хвостики» в 5 кг я слышал, а чуть меньше того – и видел, причем не единожды.

Второе: вполне возможно, что это был кто-то из лососевых приличных размеров. Ну и третий вариант, как наиболее вероятный, так это судак. Клыкастый нередко «пасёт» огромные стаи корюшки, особенно по северному побережью.

В приливе нахлынувших эмоций я вспоминаю, какие у меня есть удочки и сможет ли моя самая мощная окуневая снасть выдержать натиск кого-то из вышеперечисленных. И решаюсь: неподалеку, но всё же культурно, метрах в полусотне, сверлю лунку своим 140-миллиметровым буром. Глубина там вышла 13,8 м. Но минут через 10 - 15 махания моей 75-сантиметровой удочкой с «вертикалкой» длиной 90 мм на свежайшей леске 0,33 мм никто в поле зрения эхолота так и не появился. Тогда отхожу чуть мористее, где, как оказалось, глубина почти на 2 м меньше. И пока я подматываю леску, на краю луча эхолота вижу возникшее «утолщение дна». Значит, кто-то крадется. Приятно, что жизнь в лунке наблюдается.

Леска на разрыв - 12 кг, так что все шансы на успех у меня есть. «Утолщение» практически у дна - предполагаю, что это судак. И вот поклевка! Идёт тяжело, чувствую, что на пределе прочности лески и моей бедной кожи. Медленно, но подтягиваю его под лунку - и дальше всё, уперся. Лед-то торосистый, в подводной части его складки, поэтому в лунку гипотетический судак заходить не хочет. А просто рукой его не достать, ведь лед толстый. Рукой вычерпал часть шуги - и уже вижу его спину. Но до заветных санок с багориком метров 15. Тоже не достать. Звать постороннего человека на помощь, чтоб порылся в моем рюкзаке, не стал.

Короче, все попытки припарковать добычу оказались тщетными. Клыкастый немного продышался, отошел от резкого подъема с глубины, мотнул головой - и был таков. Но блесна, к счастью, цела, крючок – тоже, а на нём кусочек губы. Типа, на память - за мою легкомысленность и отсутствие перспективного мышления.

Пришли на ум недавние слова соседа, потерявшего разом все снасти. Хотя у меня-то всё на месте. Понятно, что я расстроился, но рук не опустил: решил всё же поискать поблизости – и в третьей лунке, представляете, нашел! Правда, не бестию, а совсем уж мелкого (фото 26), зато клыкастого. Ну хоть что-то!

В той акватории, судя по всему, все козырные места располагались в лютых торосах. Ближе к берегу пытаешься лунку пробить – и бац! - а там второй слой льда, который просто плавает в воде. А его сверлить - дело совсем безнадежное. Поэтому, помучившись немного, пошел завершать «триатлон» окунями. И пары предзакатных часов вполне хватило, чтобы поймать свои пять кило.

В следующий приезд сюда опять вначале была корюшка, а потом пара судаков. А просверлил всего-то полтора десятка лунок. Учитывая, что все питерские судачатники сидят в устье Невы, ловить в районе Песков, конечно, просто замечательно - конкуренции нет вообще! Сделал для себя пару отметок. Первая - судак проявлялся на глубинах от 14 до 9 м, а где мельче и ближе к берегу, начинается окунь, и они между собой, судя по всему, не пересекаются. И второе: надо будет в дальнейшем разлавливать вибы. Не зря же на них подсело большинство любителей ловли клыкастого.

Завершали мы сезон на Финском заливе в последних числах марта. Ловили на двух - пяти метрах. Всё время окунь брал на блёсны: с утра, хоть и через пень-колоду, на «впай» и чуть лучше на модели с тройником на цепочке (фото 27). А уж после обеда блёсны оказывались в игноре и в дело шли только «безмотылки» или мормышки с органическими насадками.

Ну а в завершающую сезон рыбалку, когда уже в обед пришлось срочно ретироваться на берег из-за катастрофически быстрого таяния льда и роста ледяных кристаллов (фото 28), с раннего утра поклевки были только на мелкие «безмотылки» типа «Уралок», а потом без органики и вовсе ни в какую.

Так прошедший сезон для меня стал неожиданным откровением. И, естественно, интересно, будет ли успешным такой же подход к ловле полосатого в наступившем сезоне. В общем – ждем-с!