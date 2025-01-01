Снасти года минувшего Константин Кузьмин | 22 января 2025 г.

Не стану нарушать давнюю традицию, сложившуюся в «Спортивном рыболовстве», и в стартовом номере 2025 года поделюсь своими впечатлениями о снастях, что мне удалось опробовать в деле в 2024 году.

Катушки

Некоторое время назад воронежская компания «Пиранья» ассоциировалась у нас главным образом с воблерами Lucky Craft. Но японские воблеры – дорогая позиция. Много на них не заработаешь. А потому лет около десяти назад было принято решение о развитии собственного бюджетного бренда Nautilus.

Поначалу под этой маркой были представлены спиннинги и какая-то мелочёвка, а через несколько лет дошло дело и до катушек. Одной из тех катушек «первой волны» я лет пять-шесть назад ловил. Название модели вспомнить затрудняюсь, но та катушка мне определенно нравилась.

А что мы видим сейчас? А видим то, что модельный ряд катушек марки Nautilus сильно-сильно расширился. Теперь в нём порядка дюжины серий, не считая фидерных. И, представьте себе, более половины из них мне прислали на тест! Но нельзя объять необъятное. Даже при моём очень плотном графике ловли опробовать все их в деле было едва ли реально. Поэтому я выделил для себя из всей совокупности катушек Nautilus две модели.

Первая — это закос под Shimano Twin Power. У Nautilus модель называется Twin Force 3500 PG. Две последние буквы (иногда такие катушки у нас называют «пыжиками») означают пониженную силовую передачу. То есть этот Twin Force исполнен с акцентом ловли на тяжелые или упористые приманки и на силовое вываживание в сложной обстановке.

Мой опыт пользования этой катушкой – пока три рыбалки. Особой разницы с «Твином» от Shimano я не заметил. Если добавить сюда положительный отзыв Алексея Коломийца, у которого Twin Force появился несколько раньше, то можно ожидать, что данная катушка, как иногда говорят, «зайдет» тем спиннингистам, что ловят в весовых классах от среднего и выше.

И вот – другая крайность. Лет семь-восемь назад любители ультралайта сетовали на то, что очень непросто найти в продаже катушку нужного класса по приемлемой цене. Потом этот вопрос был в основном решен. Но тут как-то незаметно в употребление вошло словечко «мормышинг». Ну, и соответствующая ему «матчасть», на фоне которой привычная снасть для УЛ — это уже «хэви».

Так, нормальная для УЛ-катушки масса в 190 – 200 г - для мормышинга это уже существенный перебор. Так что этот тренд не остался незамеченным. И в ассортименте Nautilus появилась катушка Black Moon 1500 – как специально под мормышинг. Масса – всего лишь 135 г. Плюс тонкая регулировка фрикциона в сегменте малых значений — это как раз то, что важно для катушек самых легких категорий.

Если же говорить о чистом УЛ или даже УЛ+, то в прошлом сезоне весьма приятное впечатление оставила катушка «Олта Навахо 1000». За последние года три-четыре через мои руки прошло семь или восемь катушек марки «Олта-Рыболов», и я всем им готов дать положительную оценку, особенно – с учетом прайса. «Навахо 1000» точно не выпадает из этого ряда. Разве что я её малость перегружал – ловил с «плетенкой» #0.6 (0,128 мм) и приманками до 9-10 г. Проблем не было. Потому и УЛ+.

Катушку Maximus Indigo 2000 я брал на тест без особо радужных ожиданий. Однако к концу отчетного периода вдруг оказалось, что в 24-м году я использовал её чаше, чем какую-либо еще из своих катушек. А это весьма показательно, т.к. теми катушками, что мне с той или иной позиции сразу не понравились, я ловлю не более одного-двух дней.

«Индиго» же, простите за избитый штамп, это такая «рабочая лошадка». Хотя в принципе у неё есть всё, что должно быть у современной катушки среднелегкого класса: шпуля небольшой емкости, рукоятка, вкручивающаяся в главную пару, и т.д. Тягу я бы оценил как среднюю. Поэтому работа, например, с большими упористыми «вертушками» даётся «Индиго» с напряжением.

Но это не особо критично. А из того, что всё-таки можно отнести к недостаткам, отмечу только попадание шнура под боковую клипсу шпули. Механика явления мне до конца не понятна, но такое изредка происходит с разными катушками с аналогичной круглой клипсой.

Sprut Renzo 2500. Питерская компания Sprut представляет на российском рынке полный ассортимент недорогих снастей спиннинговой тематики. Мне из всего этого была интересна названная «мясорубка».

2500 – самый ходовой размер катушек. Для меня – уж точно. И поэтому есть, из чего выбрать.

Для «Рензо» я определил как основную тематику ночную ловлю судака – пару раз в неделю выходил вечерами на пруд в надежде поймать клыкастого. Что в данном контексте важно: катушка для ловли по темному времени должна быть минимально склонна к скидыванию «бород» и петель. Ну просто потому, что распутать шнур, если вдруг будет нужда, даже под фонарем весьма затруднительно.

Так вот, «Рензо» не давала мне здесь особых поводов для беспокойства. Разве что раза два или три шнур недостаточно четко попадал на ролик, отчего он наматывался не туда, куда положено, а на заднюю часть шпули. Но за этим надо просто следить.

Black Side Espada 2500. Выше был рассмотрен пример «борьбы за граммы» - катушка Black Moon. Есть неписанное правило, согласно которому масса катушки УЛ-класса никак не должна превышать 200 г. А как оно с катушками более тяжелых классов? Где-то я встречал цифры 225 - 230 г – как рекомендованный максимум для лайтовых катушек. Если и могу с ними согласиться, то с существенными оговорками.

Не стоит забывать, что помимо общей массы спиннинговой снасти, существует еще и её общий баланс. И что утяжеление катушки идёт, как правило, в плюс балансу, т.к. при этом центр тяжести смещается ближе к лапке катушки. Это к тому, что масса катушки для спиннинга класса лайт (а заодно и ML) в 250 - 260 г – очень даже нормальна.

Espada 2500 – тот самый случай. При этом данная катушка, как иногда принято говорить, «плотно сбитая». Что означает небольшие геометрические параметры при весьма приличных силовых данных.

Шпуля – оптимальной (т.е. небольшой) емкости. Намотка – качественная. Характерно, что её не пришлось регулировать, тогда как в целом до двух третей безынерционых катушек с невысоким ценником изначально требуют регулировки. Еще вот характерно, что представители дилера позиционируют Espada прежде всего как катушку для твичинга. А это как раз и предполагает ровную укладку шнура.

После двух непродолжительных рыбалок едва ли можно делать далеко идущие выводы, однако если бы в катушке сидели, как говорят программисты, «скрытые баги», они бы уже успели себя проявить. Но пока – ноу проблем. Espada определенно нравится.

Haibo Arise. Хоть я и нечасто ловлю кастинговой снастью, тема эта мне интересна. «Хайбо» - это реальный производитель. Что уже изначально делает катушки данной марки подчеркнуто конкурентоспособными.

Этот «мульт» оказался для меня малость неудобным - только потому, что достался мне в леворучной версии, а я привык к кастинговым катушкам под правую руку. Впрочем, на адаптацию ушло не более получаса - и всё стало нормально получаться.

Вообще, когда ко мне попадает новый «мульт», и без того требуется некоторое время для адаптации – нужно привыкнуть к работе тормозов в разных режимах. Это приоритет дальности или точности, работа с компактными или объемно-парусящими приманками и т.д.

Так вот, с Haibo Arise всё прошло очень быстро – уже после пяти-шести забросов у меня стало получаться посылать приманку далеко и точно. То есть этот мульт легок в понимании и освоении. А это особенно важно для тех из нас, чей опыт ловли кастинговой снастью невелик.

Удилища

Mottomo Jig Soul 762 ML. В ассортименте спиннингов марки Mottomo серия Jig Soul - это самая верхняя. В продаже эти модели представлены уже года три, поэтому успело сформироваться определенное общественное мнение.

Основная идея здесь такова, что серия, заявленная как джиговая, в принципе отвечает своему назначению, но у каждой модели есть свой нюанс, который влияет на их оптимальное сочетание с разными типами приманок.

В этом смысле появившаяся у меня с полгода назад моделька 762 ML более всего похожа на 762 M, которой я отловил уже три сезона. Только она чуть более лайтовая, что видно и по цифрам на бланке. А вот что менее очевидно, это немного разный расклад по приманкам.

Приоритет джига - это остается, но в данном случае он менее очевиден. Зато выше роль приманок, предполагающих равномерную проводку – «колебалок», «вертушек», крэнков. То есть спиннинг несколько ближе к универсалу, чем 762 M. А если учесть еще и повышенную сенсорику, свойственную данной серии, то модель 762 ML способна стать решением задачи поиска спиннинга «подо всё».

Maximus Resident Jig 228М. Джиг – он разнообразен. Этот спиннинг тоже проходит как джиговый. Но, во-первых, существенно бюджетнее, а главное - сконструирован больше с прицелом не на классическую ступенчатую (с неподвижным удилищем) проводку, а на технику с более или менее резкими подбросами. И даже если масса приманки приближена к верхней границе теста бланка, нет ощущения перегруза или провала вершинки.

Не уверен, правда, что так было сделано осознанно, но в отличие от некоторых других спиннингов сверхбыстрого строя вершинка «Резидента» исполнена довольно жесткой.

Напомню, что джиговая ловля начиналась в нашей стране с мертвой рыбки на снасточке с груз-головкой. Потом были «поролонки». В обоих этих случаях применяли классическую схему «три оборота – пауза».

Собственно, многие, даже, пожалуй, большинство, применяют её и до сих пор. Но сейчас немало среди нас и тех, кто чаще анимируют джиг рывковой техникой. И модели с «живой» вершинкой для них менее удобны. Другое дело - Resident Jig. Плюс еще подобные спиннинги очень хороши в твичинге.

Zetrix Headway772ML. Вы ловили когда-нибудь подписными спиннингами от Андрея Питерцова? Я вот ловил – четырьмя из разных серий, включая теперь Headway. Авторский стиль – чувствуется. Недавно я поговорил с Андреем на эту тему. Он подтвердил оценку манеры своей ловли как энергично-силовую. Что, понятное дело, находит отражение в типаже его именных спиннингов.

Другое дело, что этот самый типаж кому-то может нравиться, а кому-то – не очень. У меня вот восприятие серии Headway в целом однозначно позитивное. Особенно это касается коротких твичевых моделей – в идеале и по классике. А вот касательно моделей, которые можно было бы отнести к голавлевым, я бы сказал, что не всё здесь очевидно и однозначно.

С моей колокольни представляется, что оптимальный спиннинг под голавля (плюс – окуня, язя, жереха) должен быть «подобрее», что ли. Сказанное справедливо и для модели 772ML. Не настаиваю, конечно, но по мне, так это скорее джиг-твичевый универсал. А как спиннинг на голавля его я бы рассматривал разве что в третью очередь.

Если уж мы затронули голавлиную тему, то в ассортименте Zetrix (или, тем более, другой марки из пула брендов от компании «Мида») всегда можно найти спиннинги нужного типа, от бюджетных и до очень дорогих. Я это отметил не в пику авторским сериям, а чтобы обозначить их взаимодополняющие роли в связке с сериями «безымянными».

Шнуры

Помнится, с десяток лет назад мы с голландцем Яном ван Бовенкампом, представлявшим марку Dyneema, совершили небольшое турне по городам России с семинарами на тему плетеных лесок. Как-то речь зашла о «плетенке» китайского производства. Ян ухмыльнулся и сказал, что существует «Дайнима» и существует «Чайнима». И это две большие разницы.

Но прошли годы. И китайцы, как нация легко обучаемая, сильно повысили качество этой самой «Чайнимы». Сезона три-четыре назад мне прислали на пробу шнур Fast Flying. Впечатления явно превзошли ожидания. Это был Китай, но очень качественный Китай. И с весьма гуманным ценником. А с полгода назад мне приходит посылка с «плетенками» марки Falcon Flight.

Не уверен, конечно, но по текстуре и некоторым иным признакам очень похоже на то, что они производятся на одном предприятии. Тем более что даже в Китае не так много заводов, выпускающих плетеные лески.

А вот шнуры марки Travel Fishing Gear - это то, при рождении чего я, можно сказать, присутствовал. На одной из недавних выставок в столице Виталий Шиндин* где-то в дальнем конце зала набрёл на китайский стендик, на котором выставлялся производитель плетеных лесок.

За полчаса они с ним обо всём договорились, а еще через пару месяцев пришла первая товарная партия. Я участвовал в тестировании. Ловил шнурами Travel Fishing Gear трех серий. Всем им дал очень приличную оценку. Особенно отметил бы «нить» Jig Sensory PE X9. Она стоит сравнительно более существенных денег. Но и заслуживает того.

Вы заметили – я сегодня избегаю говорить о численных параметрах шнуров – это диаметр, разрывная прочность, растяжимость? Просто потому, что эта тема заслуживает отдельного аккуратного разбирательства с привлечением специальных измерительных средств.

Лучше вернемся к этому вопросу в какой-нибудь другой раз. А сегодня я кратко поделюсь своими чисто экспертными (т.е. сделанными без инструментария) оценками шнуров трех торговых марок.

Одним из шнуров Akkoi Mask я ловил еще лет пять назад. Детали впечатлений мне не особо запомнились, но это скорее плюс, чем минус. Поясню. Чисто профессионально мне важнее замечать в рассматриваемом объекте какие-либо косяки, нежели достоинства. Ну, чтобы побудить сотрудников компании проделать работу над ошибками, если таковые найдутся. В нынешней программе Mask впечатлила серия Unique.

Разве что в ней не помешал бы вариант окраски в светлых тонах. Плюс серия Ultra ценна тем, что в ней имеются реально тонкие диаметры. Это редкость в бюджетном сегменте. А вот шнуры базовой серии Plexus – типичный пример дешёвого изделия в плане соответствия параметрам. Прописанные 0,18 мм — это в реале где-то 0,25. Зато вот фактическая прочность при правильном узле даже выше заявленной. Обычно-то бывает наоборот.

Вообще, по вопросу соответствия параметров плетеных лесок уже сломано немало копий. Единых правил игры здесь нет. С этой позиции показательна подборка шнуров от Travel Fishing Gear. Соотношение цены и качества – на очень достойном уровне, а вот к килограммам и миллиметрам имеется ряд вопросов.

Впрочем, сама марка – молодая. И можно ожидать, что цифры еще будут подкорректированы.

Наконец, Falcon Flight. Марка, скажем так, не на слуху. Наверное, просто из-за отсутствия пиар-поддержки. Ценник – очень гуманный. А по рабочим качествам – уровень приличных японцев.

Примечание*. Виталий Шиндин - владелец российского торгового знака Shindin.