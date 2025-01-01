Ловля судака без эхолота Алексей Коломиец | 7 февраля 2025 г.

Куда ни глянь, у кого ни спроси – все пользуются зимой миниатюрными эхолотами. Некоторые даже поменяли старую модель на новую. Но у меня такого эхолота нет, и я не вижу необходимости в его приобретении. В полезности не сомневаюсь – скорее да, чем нет. Но в насущной необходимости я сильно не уверен. Я на льду ищу и ловлю судака без эхолота, у меня своя тактика, свои наработки. Или, как это сейчас говорится – свой нарратив, с которым я и хочу вас познакомить.

Основные преимущества эхолота зимой очевидны. Он помогает изучать рельеф, он может показать какие-то структурные аномалии на дне (коряги, затонувшие плоты и т.п.), он расскажет о наличии кормовой рыбы. И, конечно же, поможет в поисках судака и как тот реагирует или не реагирует на вашу приманку.

Из минусов – всё же этот девайс мешает мобильности ловли (надо ведь сперва датчик опустить в лунку, а в нужный момент вынуть), плюс занимает драгоценное место в рыбацком ящике. Но почти все пользователи зимних эхолотов считают, что если судак под лункой, но не клюет – то и незачем бродить по водоему. Надо сидеть и уговаривать его: менять приманки, предлагать различные их подачи и темпы проводки. И как они все утверждают, когда видишь, как тебе удается уломать судака и получить долгожданную поклевку не только на экране, но и почувствовав удар «в руку» – это настоящий кайф! Не буду спорить с ними.

Скажу лишь, что пока что никто из моих знакомых с эхолотами не обловил меня хотя бы в разы. Кроме того, что я сам знаю, как «вслепую» уговаривать судаков (о чём уже писал в январе 20-го года и в феврале 21-го), еще я люблю непосредственно процесс поиска. И неожиданная как бы спонтанная поклевка не только радует меня, но еще перестраивает все логические цепочки в моей голове: «Ага! Значит, я был прав! Сейчас мы тут еще ему что-нибудь предложим, нащупаем причину нахождения судака именно в этом месте». И рыбалка принимает совсем другой рисунок. Кто-то скажет, что я попросту бегаю по водоему в поисках активного хищника и что не всегда это оправдано. И снова я соглашусь, с одной лишь поправкой – не всегда, но часто! Однако об этом чуть ниже.

Рыбацкие контуры Волгоградского водохранилища

Есть один фокус у любителей современных гаджетов – программы, рисующие и запоминающие рельеф дна. Выглядит это очень заманчиво. Сразу видно, в какой стороне от тебя и как меняется донный рельеф. Где ямка, где поворот затопленной речки и так далее.

Раньше это делали при ловле с лодок, а теперь и «пехоте» доступны подобные приложения. На первый взгляд, имея этакую подробную карту, на которой можно указать конкретные точки поимок судака – можно прийти к определенному выводу.

Например, сегодня судак лучше ловился на свалах, а к вечеру - на фарватере. Только вот есть одна проблема. Дело в том, что я учился на инженера-информатика и имею представление, что такое аппроксимация и как она зависит от качественных и количественных величин выборки случайных величин.

Другими словами: вы были на рыбалке, поймали трех судаков и отметили это точками на карте. Вы также отметили поимки своих соседей, приятелей и еще парочку приятелей из рыболовного форума. Получили, допустим, выборку из 10 - 15 поимок судаков. А теперь представьте себе, что где-то выше по течению поймали 20 судаков вдвоем, но эта информация вам недоступна. И не на фарватере или на свале, а просто на ровном «столе».

На деле же все эти интересные места надо проверять, буря лунки и опуская туда приманки. Получается, что практика не совсем подтверждает вашу теорию. Принято считать, что неровный рельеф, перепады глубин и бровки со ступеньками – указывают на большую вероятность встретить там судака. Но практика упрямо возражает, что судак может вообще-то стоять не конкретно «на рельефе», а где-то рядом.

Приведу характерный пример. Есть у меня одно место, где я нечаянно наткнулся на большую корягу. Облавливал подводный стол с легким наклоном в сторону ямы и неожиданно мой виб обо что-то начал биться лбом при взмахе. А глубина-то 16 м – видеокамерой достать не удалось, так что эту корягу я обурил всю.

Бросил в бой тяжелого «Чёрта» и 4 раза спасал его отцепом. Зато понял, что коряга большая и как она расположена относительно ямы. Только вот непосредственно около коряги за пять лет я видел только лишь одну поклевку - и всё. Зато чуть в стороне, на том самом пологом столе – регулярно с приятелями мы ловим судаков и порой вполне нарядных.

Я такую тактику поиска называю «бабочка». Это когда от какой-либо точки я делаю лунки, располагая их по криволинейной замкнутой траектории – что типа петли. Если все эти лунки соединить воображаемой линией – получится контур бабочки с открытыми крыльями. Ну а что до ценности сложного рельефа, за всю свою практику я лишь однажды поймал большого судака на краю свала с 14 м на 18. Всех остальных клыкастых удавалось поймать где-то поблизости, метрах в двадцати пяти, а то и ста.

И получается, что доскональное изучение рельефа полезно, но только чтобы определиться с гипотетическим местом обитания судака. А есть он там или нет – это нужно идти и ловить. Сверлить, пробовать, предлагать разные приманки и их подачу.

К слову, красноречивее всего потенциальные места обитания судака выдают старые лунки. Так и хочется пробурить в эпицентре таких набуров. Я так и делаю. Но чаще получается поймать судака, когда я начинаю бурить лунки метров за 30 и эдакой змейкой приближаюсь к старым набурам. В принципе - та же «бабочка», только начинаю лунками очерчивать контур её крыльев снаружи.

У зимних приманок не только своя «игра», но и звук

У каждого рыболова сейчас имеется персональный списочек уловистых приманок. Но наши-то деды – те вообще раньше ловили всей деревней на одинаковые блёсны и в ус не дули. Они говорили, мол, если судак клюет – он на всё клюет. А если не клюет – значит, день такой. Трудно с ними спорить. Парировать, разве что, тем, что в те дремучие времена рыбы водилось больше и она была крупнее.

Вот и лично у меня есть среди вибов свои любимчики. Некоторые проявили себя как разведчики. Другие «выстрелили» на глубинах 10 - 12 м, а есть очень тяжелые, которые дотягиваются до глубин в 20 и более метров.

Кроме того, с появлением подводных видеокамер в интернет выкладывают всё больше видеороликов про реакцию хищников на приманки, находящиеся у них перед носом. Иногда рыбья апатичность просто зашкаливает. Или судак нехотя разворачивается мордой к дергающейся приманке, а потом уплывает прочь. А бывает, что и яростно атакует.

Я не особо стараюсь углубляться в причины всего этого, потому как считаю, что рыбалку нельзя представлять в виде какого-то застывшего алгоритма. Но чисто субъективно мне кажется, что зимой важнее всего обращать внимание судака на приманку так, чтобы при этом не напугать его. А затем уже уговаривать всякими нежными движениями. Кроме этого, я считаю, что звук в воде играет не последнюю роль.

Сами посудите: налим реагирует на постукивание приманки о дно, сом реагирует на звуки квока. Наверняка, и судак как-то реагирует на звук.

Однажды я наткнулся на статью своего земляка, который описывал свою ловлю судака зимой на мормышку с мальком. Так вот, на свою снасть выше мормышки он вешал специальную шумовую капсулу. Почему – сам толком не знает. Все так ловили - ну и он тоже.

Так вот, я не использую никаких шумовых капсул. Они и так есть в большинстве вибов. Например, Usami Daiba 70S – стучит, но еле слышно. Он-то уж точно не напугает судака резким шумом. Но при подергивании всё же издает какие-то глухие звуки, как будто что-то шепчет, так что хочется подплыть к нему поближе – чтоб расслышать.

Usami Tsunami Vib 90 стучит чуть громче и форма у него более чем прогонистая. Многие рыболовы предпочитают вибы именно такой формы, и я не исключение. А вот Usami Vertigo 80S – хорошо шумит мелкими шариками, т.е. частота звука достаточно высокая относительно привычного стука других воблеров. Еще он весит 21,6 г, что часто выручает, когда на водохранилище вдруг появляется течение. Более легкие приманки начинает сносить прочь от уловистых лунок, а «Вертиго» всё ж таки чуть ближе играет к оси просверленной лунки.

Мне кажется (и некоторые видеоролики тому подтверждение), что иногда судак просто обязан обратить внимание на приманку - развернуться хотя бы головой в её сторону.

Но, конечно, гарантий поклевки при этом никаких нет. Когда я чувствую, что судак где-то рядом и просто брать не хочет - пробую и бесшумные раттлины, и большие балансиры. В моём арсенале для такого случая присутствует балансир Usami Dansa 75 (20 г). Лично я редко встречаю такие большие балансиры, которые способны работать на глубинах 10 - 18 м.

Уверен – лови. Не уверен – тоже лови!

Перечислять уловистые приманки можно долго. Аппетит приходит во время еды, как говорится: садишься перебирать свои вибы - и залипаешь в воспоминаниях надолго. И у каждого пингвина-судачатника есть свои любимые бренды, которым он доверяет безоговорочно.

Кто-то предпочитает исключительно японские - типа Smith, Lucky Craft и им подобные, а кто-то ловит на бюджетные приманки – например, Mottomo, German или SanSan. Выше я лишь перечислил разловленную мной линейку Usami, чтобы обозначить их характеристики, которым не сразу придаешь значение. Но чем дольше ловишь, тем явственнее понимаешь разницу между возможностями моделей.

Собственно, я к тому, что каждый из нас предлагает судакам разные приманки. У кого-то клюнет, а у кого-то нет – и мы считаем, что счастливчику повезло, что он просто попал приманкой судаку по носу. Но так ли это на самом деле? Эта заноза сомнений сидит во мне всегда, и я пытаюсь её вытащить.

Иногда прохожу по одним и тем же лункам, но с разными приманками. Да, теряется драгоценное время. Да, с некоторыми приманками нет такой уверенности, как с другими. Но предлагать надо. И со временем уловистых приманок в коробке становится всё больше и больше, а значит - и уверенности прибавляется. Я считаю, что именно уверенность в уловистости приманки – это чуть ли не самое главное в поиске судака.

А когда есть уверенность в приманке – бурить много лунок уже не кажется ненужным занятием. Первые две лунки — это для знакомства с глубиной. Леску выматываю руками, поэтому примерно знаю, сколько метров под лункой. Обычно считаю, что глубина 14 - 16 м вполне приемлемая.

Если меньше — это уже возвышение, и я тут задержусь подольше. Начиная с третьей лунки я уже изучаю рельеф. И переходя от лунки к лунке, отслеживаю локальные ступеньки, ямки и тенденцию к изменению фоновой глубины. Если разница в метр и больше — значит, это свал.

Конечно, я обязательно исследую его, сделаю там лунок пять, но не больше. А вот недалеко от свала я задержусь подольше. То есть - сделаю больше лунок. Всегда есть вероятность обнаружить какой-либо пенёк на дне. Со временем в навигаторе появляются эдакие поляны с пеньками, поливы с одинокой корягой, «пупок» около продолговатой ямки или гряда, идущая под углом к основному течению.

Размер приманки тоже можно варьировать. Но на больших глубинах трудно почувствовать «игру» маленького раттлина, поэтому я достаю удочку-безмотылку и пробую соблазнить клыкастых большим «Чёртиком». Чаще, правда, на «Чёрта» реагируют берши, но это ведь тоже рыба. Да еще и повкуснее судака будет!

Нередко случается, что ловим судака компанией в 3-4 человека. Как правило, у одного-двух есть эхолот типа «Практик». Они сообщают, что прибор фиксирует наличие рыбы, но поклевок чего-то нет. Это тот самый случай, когда я начинаю ловить на «Чёрта». Не всегда мне удается всех обловить, но от нуля ухожу частенько.

Там, за горизонтом…

Помню одну рыбалку в относительно молодежной компании. Место на водохранилище было для меня новое. Я намекнул, что ходить по 7 км в одну сторону мне уже как-то не очень хочется. Меня успокоили - мол, есть «пенсионерская» точка недалеко от берега. И рядом еще в паре километров можно рыбу поискать.

Мы все вместе начали именно с «пенсионерской» точки. Но когда я только-только начал понимать рельеф дна и у меня появились идеи, как и чем обловить это интересное место, молодежь уже рванула куда-то к центру водохранилища. Одна холостая поклевка на пятерых - для них совсем не показатель. Километрах в двух они снова остановились, но ненадолго. Я же не стал за ними гнаться. Ловил по своей методе.

Оббурил свою «пенсионерскую» точку по системе «бабочка». Поймал хорошего берша и судачка съедобного. Но одному ловить скучно. Да и новые места полезно посмотреть - побрёл к ним. Но пока я шел, они убежали за горизонт, я их потерял из виду. А ко второй точке, где они останавливались, я подходил медленно, буря лунку за лункой. И нашел своих двух судаков!

Обе поклевки были не в эпицентре от старых лунок, а метрах в двадцати. Вечером мне, «пенсионеру», сказали, что 4 «хвоста» — это, оказывается, очень хороший результат. Много кто из молодежи и поклевки не увидел, а кто-то видел пару поклевок - и на этом всё. Вот вам и пожалуйста: беготня и езда по заведомо уловистым точкам, даже с эхолотами, не всегда гарантирует улов.

Рыбалке – время, улову – час

Есть еще один важный фактор в рыбалке — это определенное время, когда судак начинает активно питаться. Очень часто бывает так, что после пары часов бесполезной ловли, когда уже с горя решили перекусить и попить горячего чаю, судак неожиданно начинает атаковать неподвижно висящие приманки, будь то вибы или мормышки с мальком. Местные рыболовы отлично осведомлены об этом и особо не занимаются поиском и бурением новых лунок.

Если в определенное время на старых лунках не клюет – значит, «просто день такой». Они придут сюда в это же время завтра или через день - им недалеко от дома. Ну а мы, приезжие, бурим-сверлим весь световой день. Домой уезжать глупо. Зная всё это и имея свои наработанные точки, которые забиты в навигаторе, я распределяю день так, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте.

Только вот мест этих много, а времени - мало. Но и рыбалка бывает не одна в месяц. Так что один раз я строю маршрут передвижения так, чтобы начать облов ближних клёвых точек с самого утра, а в другой раз начинаю ловлю с дальних точек и заканчиваю на ближних.

Первый вариант срабатывает чаще. Ведь обязательно встретятся рыболовы на снегоходах и «мотособаках», которые по-любому передвигаются быстрее, чем я. Да и за молодыми «пехотинцами» угнаться трудно. А когда на ближних точках удалось поймать парочку клыкастых, то уже и искать новых судаков не так тяжко, и ловить вообще-то веселее.

Более того, отчетливо вижу, что я не одинок в своей тактике поиска судак «отсюда и во-о-он дотуда». Частенько вижу на чистом льду одинокие лунки, пробуренные метров через 10 – 20 в одну линию. Как будто кто-то бурит и изучает дно. И вдруг - вокруг одной из лунок пробурено еще штук пять. Явно, что у предшественника, шедшего тем же маршрутом, случилась поклевка или поимка. Надо на этом месте и мне покрутиться. Расширить плацдарм поиска, так сказать.

Вместо эпилога

Бывало и так, что я пытался поймать судака на так называемых заведомо уловистых лунках. Кто-то кому-то по секрету сказал, что «вон там» позавчера судака ловили все и крупного. Такая информация сведет с ума любого рыболова. И я, разумеется, соглашался оказаться там безоговорочно. И раза четыре меня возили на пресловутое судачье Эльдорадо. Однако ни разу я не поймал ни одного судака. Видел старые лунки, видел кровавые следы возле них. Явно здесь кто-то что-то ловил. Заманчиво ведь попасть на такое место по свежей информации? Но, видимо, мне просто не повезло. А может быть, я просто отошел от своего привычного метода поиска и ловли судака?

А теперь, когда я поделился с читателями своим нарративом зимней ловли судака – объясните пожалуйста, нужен мне эхолот или нет?