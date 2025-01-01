Спортивное рыболовство №2 март/апрель 2025

Методы ловли

Н.Линник. Уловистый апрель

Весна в этом году для регионов с умеренно континентальным климатом ожидается прохладная и маловодная. Для рыб питающихся в прибрежной зоне водоемов это крайне плохо. Но нерест никто не отменял. И для произведения потомства большая часть рыб устремится в большие речные старицы, где природные условия напоминают залитые водой пойменные луга, которые этой весной снова окажутся для рыб недоступными. Основными рыбами, ради поимки которых стоит ходить на рыбалку в марте – апреле, являются плотва и лещ. Автор рассказывает о своём опыте ловли этих рыб в первой половине весны.

Г.Шеляг. Нахлыст для самых нетерпеливых, или кумжа на Кольском ранней весной

На Кольском полуострове сезон подледной ловли обычно продолжается до середины мая. Метровый лед, часто многослойный, тает не очень быстро и позволяет без особого риска передвигаться по нему, даже близко подходя к открытой воде. Кто-то еще продолжает ловить со льда на зимние удочки, а кто-то уже расчехлил свои нахлыстовые снасти и ловит на «мушку». Эту ловлю никак не назовешь простой, но долгая зима в Заполярье заставляет многих нахлыстовиков становиться нетерпеливыми. О деталях и тонкостях такой ловли автор и рассказывает.

По родным просторам

А.Коломиец. Холодная вода – отнюдь не приговор

Искать рыбу в марте - апреле на Волжских и Ахтубинских просторах довольно сложно. Тем не менее, автор по роду своей деятельности – рыболовного гида - много раз рыбачил на вышеуказанных больших реках с лодки в означенное время, так что имеет что сказать, опираясь на личную практику.

Т.Соколова. Поговорим о лососях. Камчатка. Лето. Чавыча

Есть рыболовы, которые впервые поймав ценную трофейную рыбу, будь то чавыча, сёмга, сибирский или сахалинский таймень, считают себя уже спецами, а поимку такой рыбы - плёвым делом. А если во второй раз не случается повторить успех – виноваты, дескать, гиды, или рыба не зашла, или давление не то – в общем, «гранаты не той системы». И всё же большинство рыболовов, что называется, не закусывают удила - и пытаются вдумчиво разобраться, что же надо сделать для достойного результата. Вот для таких рыболовов, целеустремленных и творческих, стремящихся познать мир, предназначена эта статья.

Снасть и тактика

С.Райков. Сверхлегкий бейткастинг на весенних реках

Весна - прекрасное время для бродячего спиннингиста. Реки, освобождаясь из ледяного плена, набираются сил. Природа, а вместе с ней и рыба радуются пока скромному, но уже теплому солнцу. Вооружившись сверхлегкой бейткастинговой снастью, автор отправляется на рыбалку. Почему он выбирает ультралайт и почему именно бейткастинг - читайте в этой статье.

В.Клень. Квест для пикера

Активность в рыбалке – это не только частые перезабросы оснастки и постоянные эксперименты с нею, приманками и прикормкой. Сюда входят и регулярные передвижения по реке или озеру в поиске новых мест концентрации активных рыб. И подобная тактика хороша не только для спиннингистов, нахлыстовиков или поплавочников, но и для доночников с пикером или легким фидером. А весной такой подход дарит очень приятные открытия.

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. На Ладоге и Онего в прокатной лодке

Иногородние рыболовы частенько интересуются на питерских рыболовных форумах: куда можно подъехать на личном авто на знаменитую Ладогу в пределах городской досягаемости, чтобы половить с берега хищную или мирную рыбу? Однако таких мест в пределах 50 - 70 км от мегаполиса за редким исключением просто нет. Так что остается нацелится на лодочную ловлю. Но где же гостю нашего города взять лодку, если не везти её с собой? Автор подробно освещает этот вопрос.

Д.Колеров. Рыбацкий фарт на Дамбе

Жители Санкт-Петербурга знают, что можно на Дамбу приехать со спиннингом за судаком да окунем или выбраться с фидером за лещом. Но ведь на Дамбе на поплавочную удочку успешно ловится практически вся «белая» рыба нашего региона. Об особенностях такой ловли и пойдет речь.