Поговорим о лососях. Кольский, Белоусиха, сёмга Татьяна Соколова | 12 февраля 2025 г.

…После оглушительного удара я нутром почуяла – это она, Королева! Никаких подсечек, стою, просто держу спиннинг в натяг. Аромат победы уже начал окутывать реку. Максим, мой гид, размахивая сачком, коршуном слетает с края каньона. Громко шепчет: «Татьяна, это «серебро», это очень крупная рыба…» Подсак – в воду, всё - взяли! Я насквозь мокрая, но очень-очень счастливая!

Лучшее время для рыбалки? Извечный вопрос

В сети постоянно спорят о лучшем времени для ловли сёмги на Кольском. Да и про других лососёвых то же самое, куда бы мы ни собирались на рыбалку. Все желают попасть на «то самое время». И обычно всё это напрасно - каждый раз природа-матушка преподносит сюрпризы. То высокая вода, то низкая, то жара, то снег с дождем. За все мои рыбалки в течение более двадцати лет лишь трижды мне удавалось попасть именно в то, нужное время, когда звезды сошлись на отличной рыболовной погоде и хороших результатах.

Первый раз - в Хабаровском крае, когда в сентябре температура воздуха ночью была 3 - 5 градусов, а днем 15 - 18. Вода прозрачнейшая. Тогда я поймала 34 зачетных тайменей от 10 до 25 кг.

Второй раз - десять лет назад, на Кольском, на реке Белоусиха, где я впервые ловила сёмгу. Погода, уровень воды, правильно подобранные приманки – в итоге 8 атлантических лососей длиной по 80 – 90 см.

Третий раз - в прошлом году, в июле, на Камчатке, когда охотились на Королевского лосося - чавычу. Только вот погода 5 дней испытывала нас на прочность, без устали выливая тонны воды. Плюс шквальный ветер. Конечно, нас это нисколечко не испугало, а лишь добавило спортивной злости и усердия. И всё же за два солнечных дня и один полудождливый на моём счету оказались 4 отличных чавычи от 8,4 до 10,8 кило. Вот радости-то было!

В 2024 году весна на Кольском затянулась. На реках нехотя таял лед, высоченная вода мутными потоками неслась в море. Берега спрятались под бурными водами. Редкие кустики и деревья, понимая безвыходность положения, держались из последних сил, с ужасом представляя, что, если нагрянет пара-тройка солнечных дней, сопки с большим удовольствием сбросят снежный наряд в реку. Ни тебе порогов, ни перекатов, одно сплошное раздолье радостных весенних вод.

А что же наш красавец, атлантический лосось – сёмга? В 2024 году на Кольском сёмгу начали ловить где-то 20 - 25 мая, причем в реках, где хоть частично распалился лед, а вода поднялась лишь слегка. Но то были считанные моменты для рыбацкой удачи, и некоторые рыболовы, в ожидании на низком старте, всё равно быстренько организовались в поездку.

Петр Москалев, рыболов-спортсмен:

«С середины мая я буквально сидел на чемоданах, а точнее - на сумке и тубусе, в ожидании отмашки друзей из Мурманска. И вот поступило долгожданное сообщение - старт! Жаль, что крыльев у авто нет, ведь каждый час был на вес золота.

Рыбалка оказалась непростая. Задача - провести приманку как можно глубже, но в то же время не засадить в камни. Течение было приличное – значит, нужна только тонущая и достаточно тяжелая приманка, обязательно - минноу. Этим кондициям отвечал новый Смитовский 40-граммовый воблер Lourdish 95HS с небольшой лопаткой. Сами понимаете, работать с такой тяжелой приманкой надо очень аккуратно.

95HS – приманка, я бы сказал, с избыточным весом, так что акцентировано играть начинает на достаточно большой скорости, что очень отчетливо ощущается по вибрациям бланка спиннинга. И даже сильнейшее весеннее течение не всегда включает приманку. Но важно то, что сёмге не нужна эта игра. Достаточно, чтобы воблер хоть слегка колебался, вроде стика, в придонном слое. А ускорения нужны больше для того, чтобы понять, что с приманкой всё хорошо, она играет и не поймала на крючки мусор, которого уж очень много в талых весенних водах.

Заброс апстрим на пару метров за камни, пауза, чтобы, заглубляясь, воблер снесло ближе к камню или лучше всего, вынесло перед ним. Тут надо почувствовать по силе течения, достаточно ли приманка заглубилась. Течение чуть-чуть меньше бьет по воблеру – значит, можно деликатно подтягивать воблер. Не твичить, а именно подтягивать».

Спасибо, Петр! Ценный опыт!

Рыба не ловится, потому что не зашла? Я не согласна

Мне думается, что сёмга - самый умный лосось. Сами подумайте: сёмга, единственная из наших лососёвых, которая нерестится по два, а то и по три раза в своей жизни. Все остальные виды лососей после выполнения важнейшего долга – нереста - погибают, у них торжественно печальная дорога в один конец. Думаю, излишне напоминать, что все лососи, идущие на нерест, не питаются.

Давайте представим, что сёмга, впервые зашедшая в свою реку, где она родилась, отложила в памяти все пороги, перекаты, плёсы и прочие участки реки. Сёмга уже знает, где лучше пройти в высокую или низкую воду. Вот тут сразу встает вопрос: а много ли сёмги зашло в реку по высокой воде? И даже не важно, где и какая это река, и какой это вообще лосось. Ловить невозможно. Аналитики нет.

Кто-нибудь стоял в устьях рек Кольского, Камчатки, Хабаровского края, Приморья - и считал зашедшую рыбу? Реально - нет такого. Были лишь довольно поверхностные научные изыскания. Сёмга, чавыча – это штучные экземпляры, они, как горбуша или кета, стадами не заходят. Стадо, которое крутится в устьях, еще можно увидеть с квадрокоптера, а вот единичную рыбу - невозможно.

Вы, наверное, много раз слышали «Рыба не ловится, потому что не зашла». По моему глубокому убеждению, у лососей в голове заложено много такого, о чём мы даже понятия не имеем. Вот, например, высокая вода – это значит, что из-за огромных потоков речной пресной воды в устьях и морских заливах вода становится менее соленой. Для рыбы это знак – высокая вода, можно быстрее пройти к местам нереста.

Не забывайте, что лососи годами ходят в океанах, нагуливая не только жирок (и, как следствие, увеличиваясь в размерах), но и мышцы, они у лососей становятся прямо-таки стальными канатами. Кто ловил 5 – 6-килограммовых лососей, отлично знают, что эти жесткие бойцы дадут такой бой, что не снился щуке или судаку даже на десять кило.

А если сам лосось «за десятку»? В таких случаях настает пора проверки точности подбора снастей, а также профессионализма рыболова, его выдержки и хладнокровия. Крупная сёмга, однажды прошедшая нерест, конечно же первая пойдет по высокой воде. Только рыболов этого не узнает и не увидит. Вот такое мое личное мнение. Причем не однажды подтвержденное на рыбалке в высокую воду.

Абсолютно уверена, что самая сложная рыбалка – в низкую воду, когда рыба в шоке от трудностей перехода. Так что за ответом на вопрос, когда самое лучшее время для рыбалки на любых лососей, можете напрямую звонить в Небесную канцелярию или пообщаться со звездами. За сколько бронируются туры на лососёвых? Правильно – за год. Попробуйте найти местечко за несколько дней до «возможного» для вас времени. Мест не будет. Так и получается, что рыбалка на лососёвых – это рулетка, где банкует только природа-матушка.

Река Белоусиха

Река Белоусиха - как бы, камерная, домашняя речка, длиной-то всего 12 км. От Мурманска до неё - 3 часа на машине по хорошей дороге. База, где мы остановились, стоит на сопке в средней части Белоусихи, что существенно облегчает перемещения по реке. А топать везде надо ножками, что вправо, что влево. За день по сопкам да болотам намотаешь километров 15 - 17, да раз 8 -10 речку перейдешь, так что получается ну очень трудовая рыбалка.

Справедливости ради надо сказать, что на базе рыболовов «в возрасте» уважают, на машине или квадроцикле до ближайшего перспективного места довезут, на камушек заветный посадят. Да еще рядом беседка для отдыха стоят. На двух рыболовов полагается один гид. Всё чин чинарем. Считаю такую заботу важным моментом. Далеко не все аки горные джейраны могут по горам и сопкам скакать. А на рыбалку, тем более на лососёвую, очень хочется.

Ведь кто когда-то хоть раз в жизни ловил лососёвых, будь то сами лососи (чавыча, сёмга, сима, кета, горбуша) или представители семейства лососёвых, в особенности сибирский или сахалинский таймени, ленки, кумжи, кунджи, они все навечно «цапнутые за душу», привороженные тайгой, сопками, горными реками, порогами, перекатами и вообще, красотой неписанной.

…Это был мой третий визит на Белоусиху. В реку я влюбилась с первого взгляда, еще десять лет назад. Ну а в этот раз моя рыболовная неделя была первой, продолжавшейся с 15 по 22 июня. За десяток дней до моего приезда река разгулялась по полной программе. С базы писали, что каньон, куда стекались воды из системы озер, откуда и берёт начало Белоусиха, бурлил, дыбился, швырялся пеной. Чтобы спуститься вниз, к реке, не было и речи.

А дальше плёсы, пороги, перекаты, опять плёсы, опять пороги… Вроде как к моему приезду немного река успокаивалась, но всё равно перейти реку, что добраться до перспективных мест, не было возможности. Да и сами места лишь угадывались. Кто знает, что такое «течение просто несёт», тот меня поймет. А для остальных это ситуация, когда невозможно провести приманку. Вернее, забросить-то приманку можно, только течение настолько сильное, что приманка, будь то тонущий, даже тяжелый, воблер минноу или же прогонистая «колебалка», будет кувыркаться в потоке, метаться, крутиться - и о её нужной игре даже мечтать не приходится.

Да, на речке Белоусихе есть несколько мест со спокойной водой. Как правило, это места под берегом в расширениях реки, защищенные несколькими большими валунами. Я называю их «жабовниками». Только вопрос в том, зачем такие места сёмге? Понятно, что рыбе надо отдохнуть перед проходом через пороги. А как же кислород, столь необходимый «на отдыхе»? Однозначно, сёмга будет жаться ближе к струе, богато насыщенной кислородом. Или она встанет под порогом, на глубине, где вода чуть спокойнее. Также и перед камнем/валуном, где струя, разбиваясь о камень/валун, образует небольшой треугольник с тоже более-менее спокойной водой.

Важно! И под порогом, и перед камнем есть течение, а значит и живительный кислород. Вот на таких местах я в первую очередь и акцентирую своё внимание.

К моему приезду уровень реки начал устаканиваться, и даже падать на 5 - 7 см в день. Для Белоусихи это много. Забегая вперед, скажу, что в последующие дни ситуация на реке менялась ежечасно. Там, где с утра порог проливался одной струей, к обеду было уже две, а то и три струи. Это к тому, что места забросов, проводки и приманки приходилось подбирать под сиюминутную ситуацию. Но об этом чуть позже.

…Всё еще 15 июня. Отобедав, быстренько собрала снасть, и около четырех часов дня мы с гидом вышли на реку. К заданной точке шли, размахивая руками и обсуждая ситуацию на каждом пороге. Моё видение потенциальных мест гид разбивал в пух и прах, мотивируя изменениями рельефа реки за прошедшие годы, а в данное время - ежедневным падением уровня воды и образования новых, более оптимальных проходов для сёмги.

Дошли до запланированной точки. Места уже знакомые, знаковые. Десять лет назад именно на этом пороге я взяла свою первую сёмгу. Тогда был конец июня, тепло, уровень воды средний, вода прозрачная, все камушки были видны как на ладони. Сёмга не то, чтобы пугливая рыба, а, как я уже говорила, умная и очень осторожная. Увидит рыболова, насторожится, запрячется в ожидании безопасной обстановки или вообще уйдет.

Поэтому, забросы в основном вверх по течению, апстрим. Тогда у меня был мой любимый спиннинг Troutin Spin Lag Less BoronTLB-69 с тестом до 16 г в паре с воблером Jib 90F. «Джиб» летал прямо в порог, выходил на струю, не сдавался потоку - и на границе сильного течения ловил свежезашедшую серебряную сёмгу. И так аж четыре рыбы я добыла за неделю только с этого порога. В мой второй приезд, в начале июля, ситуация оказалась радикально другая.

До того была ранняя весна, теплый июнь - соответственно, вода ниже среднего уровня, но холодно. Так же, в день приезда, после обеда я прямиком направилась на этот же порог. Нахально встала на валун посередине порога, выставив себя на всеобщее обозрение, и тонущий D-Contact полетел в струю. Поклевка произошла мгновенно! Сёмга – шикарное «серебро»! Вот и так случается. К сожалению, это был единственный серебряный атлантический лосось. В ту поездку окрас остальных пойманных рыб уже поменялся на розовато-сиреневый.

Еще немного про осторожность и хитрость сёмги. Наглядный пример: в первый мой приезд идём по верху сопки, разглядываем речку внизу. Вода – как стекло, чистейшая. На плёсе стоит стадо горбуш (конец июня, а горбуша уже зашла!), особей больше сотни. А в середине стада огромный, больше метра, самец сёмги.

Самец там спрятался! Умно? Очень! И нет никакой возможности выманить этого монстра из стада. Чисто теоретически: надо выловить всю горбушу, которая точно будет бросаться на приманки, потому что море всего в шести километрах и инстинкт хищника живее всех живых. Но это только теоретически. Так кто умнее? Горбуша или сёмга? Ответ очевиден.

Где ищем рыбу? Пороги

Итак, 15 июня 2024. С гидом встали в кустиках возле порога и начали приглядываться. Посередине порога торчал валун, его мы и выбрали в качестве опорного пункта.

Хочу сразу заметить один нюанс, характерный для рек с быстрым течением. И не имеет значения, в какой части мира река находится. Предположения на базе личного опыта ловли на других реках, какие приманки использовать в данном месте, после первых забросов могут разбиться о реальность.

Фактически сила течения в местах проводок часто оказывается совсем не та, что мы думали. И, как следствие, приходится тратить время на подбор приманок с эффективной на данный момент игрой. Акцентирую - «в данный момент». Как я уже писала выше, уровень реки здесь падал не по дням, а по часам. Волшебных приманок нет. Пришлось «методом тыка» подбирать возможные варианты приманок, работающих в сиюминутных условиях на конкретной части акватории.

Поддерживая друг друга, мы с гидом кое-как доползли до середины порога. Течение сбивало с ног, но мы выстояли. Притулились к валуну, оба по пояс в воде. Сама вода мутноватая, да и поток достаточно сильный, с воронками/завихрениями, так что рыба нас не увидит.

С выбором приманки определились еще на берегу, да, собственно, других-то вариантов и не было. Нужен тонущий минноу в яркой расцветке с маленькой лопаткой. Такой у нас есть - знаменитый Великий Охотник за лососёвыми – воблер D-Contact! Огненный 85-й полетел в конец струи на поиски сёмги. Проводка – простая «равномерка». Спиннинг – кончик вниз, чтобы воблер опускался глубже. Воблер шел как бы в прострации, без «истерик». Значит, есть запас расстояния до препятствий.

Помните, я столько раз писала про звуковые колебания и резонанс, когда, даже закрыв глаза и лишь слушая вибрацию лососёвого спиннинга, можно определить свободный ход приманки (это и называется «в прострации») или же «истерику» (когда приближается препятствие). Высокая вода и сила течения позволяла проскочить приманке без зацепов за подводные камни. В итоге, прекрасно держа течение, воблер добыл первую сёмгу со второй попытки. Каково же было моё удивление, когда трофеем оказалась странноватая сёмга – длинная, около метра, худая и стройная! Я таких еще не ловила.

Спиннинг Troutin Spin Lag Less Boron TLB-83 с тестом до 28 г, плавно амортизируя, легко вывел трофей. По сравнению с прошлыми поездками на Белоусиху, пришлось «утяжелиться» со спиннингом (ранее был TLB-69 до 16 г) – суровая реальность высокой воды диктовала свои условия.

Подсак, обратное выползание на берег, фото. И пока–пока, рыба! Спасибо тебе – порог! Я в тебя верила!

Важно! Абсолютно все атлантические лососи из реки Белоусиха должны быть отпущены. Гиды очень строго за этим следят. Сама река охраняется вверху, внизу и на подъезде к базе.

Теперь надо пояснить уважаемым читателям, что за чудо-чудное я поймала.

Максим Бурченя, рыболовный гид, Мурманск: «В Белоусихе ловится сёмга в нескольких состояниях. Это один и тот же вид, но из-за периода захода в реку выглядят по-разному:

- Рыбы, зашедшие в прошлом году, отнерестились осенью, большая часть из них осталась зимовать в реке. Они выглядят изрядно похудевшими, прогонистыми. При достижении определенной температуры воды они вновь приобретают серебристый «пелагический» окрас и скатываются в море.

Как и все остальные сёмги, на протяжении всего времени пребывания в реке они не питаются. Хоть они явно уступают по силе сёмге, недавно зашедшей из моря, прыть у них остается - эти рыбы любят исполнять «свечки» и виртуозно выплевывают приманку. Поэтому в первую минуту вываживания даже опытному рыбаку может показаться, что это именно свежая рыба. Немалая часть сёмги погибает зимой от истощения, какая-то уходит в море после нереста (если верить научным данным по другим рекам). Рыболовы называют их «Вальчаки», «Кельты», везде по-разному. Так, на базе «Белоусиха» гиды любовно называют этих рыб «Роберто».

- Есть также сёмга «озимой» биологической группы, которая заходит в реки осенью. «Осенка», как называют её местные, довольно редко встречаются на реках северного побережья Кольского полуострова. Это сёмга, которая заходит в осеннюю пору единично. Обычно появляется до ледостава. Она также живет в реке или в предустьевых пространствах. Её часто можно поймать в начале рыболовного сезона, она не выглядит такой истощенной, как «вальчак», но довольно часто имеет немного другой окрас - с сиреневым переливом (трудно отличить от свежезашедшей сёмги) или даже с желтым оттенком, а также не имеет на теле морских вшей, которые встречаются на большинстве рыб, зашедших из моря в ближайшие сутки.

- В Белоусихе рыба весенне-летней миграции - «яровая». В начале июня, как правило, заходят самые крупные рыбы, в июле добавляется «тинда», небольшая сёмга, которая провела в море всего один год, в основном это самцы. На протяжении всего сезона, вплоть до осени, группы атлантического лосося продолжают заходить в реки».

Где ищем рыбу? Сливы и плёсы перед порогом

Для начала, надо разобраться, что именно называется сливами. В разных регионах России понятие «слив» имеет свои значения. Где-то слив — это место перед порогом/перекатом, где-то - сразу после порога/переката.

На Кольском сливом называют участок реки, где плёс переходит в порог. В зависимости от акватории, порог разделяют боковые валуны, как бы сужая его, и получается только одна струя. Или же валуны, один или несколько, разбросаны по порогу, разделяя его на несколько струй. Глубина между валунами разная. И если в высокую воду течение может покрывать все валуны (зависит от высоты камней), то при понижении уровня воды струи концентрируются и бегут по более глубоким местам. При низком же уровне воды остается лишь одна струя. Такая ситуация определяет места миграции любого проходного лосося. Вспомните поговорку: «Рыба ищет, где глубже...» У нас именно такой случай.

Как только лосось преодолел порог, рыбе требуется короткая передышка. Не то, чтобы рыба встала и стоит себе, просто лососи чуть замедляют ход и проходят как по глубоким местам плёса, так и жмутся к бровкам свалов, даже если они небольшие.

Что ж у нас получается по тактике забросов?

- Забросы апстрим прямо в порог, проводка по струе, которая немного успокаивается, растворяясь в плёсе.

- Забросы вниз по течению в струю перед порогом. В этих местах мы ищем сёмгу «на отдыхе», которая готовится к преодолению порога и стоит рядом с ним возле камней/валунов. И здесь есть важный нюанс: частенько бывает целый каскад порогов с перепадами высот между ними до 5 - 10 м и даже более. Крайне сложное препятствие для лосося! После прохождения таких порогов рыбе особенно требуется длительный отдых на плёсе. И вот тут, казалось бы, рыболов может бомбить приманками столь удобное и комфортное пространство. Вот, дескать, она - легкая добыча! Но не тут-то было! Рыба находится в шоке, много сил отдано на разгон, прыжки. Прибавьте сюда, что проходные лососи не питаются - и получится, что поклевка маловероятна.

- Забросы с плёса вниз по течению, прямо в гребень струи, на границу начала падения струи, можно и чуть ниже, в поток на метр-полтора. Возможны зацепы? Еще как! Но на этой границе, пока лосось практически в полёте, зачастую и происходят мощные поклевки. Мы используем эффект неожиданности, помноженный на подачу «еды» прямо в рот рыбе.

Ну, хорошо, сёмга клюнула и рванула вниз, в струю, где множество камней и прочих прелестей. Ребром встает вечный вопрос: что делать? как остановить рыбу? Может, бежать по берегу? Или как-то добраться до середины порога? Или вытянуть руки вверх и подождать, пока рыба остановится? А если нет?

Напоминаю одно из решающих правил при ловле лососёвых: затянутый фрикцион катушки – практически на 100% залог схода рыбы. И еще одно: прежде чем забросить приманку, подумайте, как вы сможете вывести рыбу.

Опыт. Творчество. Усердие. По моему мнению, это три столпа успеха

А так как опыта у меня с лихвой - более двадцати лет лососёвой рыбалки на Камчатке, Сахалине, в Хабаровском крае, Приморье, Абхазии, Патагонии, Японии, Пакистане, Австрии, Финляндии и прочей Европе, то мозаика рыбалка уже сама собой складывается в голове.

…Шикарный плёс перед высоким порогом. Мощная струя алмазными брызгами разлетается над акваторией. Красота! Совет по выбору приманок, тактике забросов и проводок держали с гидом на крутом берегу. Сошлись на D-Contact 85. Тактика – начать с гребня струи, дальше векторными забросами пробивать весь плёс, начиная с ближних дистанций — это, что называется, заброс под ноги. Забрались с гидом по пояс в воду - и понеслась.

Но не пошло. На гребне 85-й цеплялся за камни и его быстро выбрасывало на мелководье под берегом, где течение еле-еле. Получилось, что для струи на гребне порога 85-й оказался тяжеловат. Менять 85-й на 72-й нельзя: на 72-м крючки не выдержат. Ставить на 72-й большие крючки – значит, сбить всю игру приманки. А лососёвые ох какие привереды! Попробовали «колебалки» Buch Japan и Pure. Не то пальто. Не раскрывается игра приманки - следовательно и эффективности не будет.

Прогонистую блесну Heaven даже ставить не стали - без толку. Неужели Jib 90F, наша легендарная палочка-выручалочка? Да, забросы чуть-чуть выше гребня порога, в самый-самый поток. И «Джиб» справился. Вышел на оперативный простор. Засверкал боками. Спокойная проводка. Жадные поклевки на бровке свала плёса. Привет, привет, атлантические лососи! Фрикцион расслаблен, я его вообще не трогаю. Было в моей рыболовной жизни несколько ситуаций, когда совершала эту ошибку – подтягивала тормоз. И каждый раз дело кончалось сходом рыбы.

В общем, фрикцион для меня – табу. Я уверена в своём спиннинге, знаю, что повышенная амортизация бланка мягко погасит рывки сёмги, комель возьмет на себя всю нагрузку. Да, конечно, голова рыболова — это самое главное, но технику-то никто не отменял. А лососёвый спиннинг SMITH – это высокотехнологичный инструмент. Доверьтесь ему. Я даже рыбу не подсекаю – спиннинг это сам сделает. Отрицательный угол – и это пожалуйста. Смитовские лососёвые спиннинги уже простили ошибки многим начинающим рыболовам.

За час я уже знала каждый камушек, ямку этого плёса – пригодится. Поймано три сёмги под красивой кличкой «Роберто». Приятно, конечно. Но где же ты, серебряная Королева Кольского?!

Вода холодная, плюс 8,5, я немного подзамерзла.

Надо бы переходить на другое место, но что-то меня задержало. Прогуляйся-ка Jib еще раз по бровке. Заброс вверх по плёсу. Сёмга как-то легонько мазанула по «Джибу» и уверенно, я бы даже сказало - вальяжно двинулась вверх по плёсу. Фрикцион не пел, а слабо попискивал, но было понятно – это она, крупная серебрянка! Во второй мой визит на Белоусиху у меня происходила похожая ситуация.

Крупная сёмга просто неспешно тянула и тянула леску. И никакой возможности бежать не было. Не та позиция. Неопытность сыграла со мной злую шутку. Когда сёмга размотала большую часть лески, я вынуждена была подзатянуть фрикцион. Тогда сёмга и сошла. Сейчас же я двинулась вдоль берега, вслед за рыбой. Гид с квадратными глазами прошипел: «Куда?! Там глубоко!» Еще сантиметров десять - и вода зальется за вейдерсы. Буду затягивать фрикцион, выбора нет. Не понадобилось. Рыбина просто сошла…

Глядя на меня, гид видимо потонул в потоке тех «приличных» слов, которые я низвергала в свой адрес. Гид: «Не переживай, так бывает. Сама понимаешь, сёмга взяла слабенько. Ты всё сделала правильно. Завтра будет другая...»

И на следующий день, и еще три дня я боролась с итальянским нашествием. «Роберты» скакали под порогами и даже на мелководных перекатах. В фаворитах – воблеры Jib 90F, D-Contact 85, 18-граммовые «колебалки» Pure, Buch Japan. 100% реализации всех поклевок. Приличные кумжи добавили интриги. Спиннинг радостно наслаждался своими новыми игрушками.

По технике проводок всё просто: для всех приманок – никаких «твичей» - «равномерка» на грани сбоя игры. Чем медленнее, тем лучше. Тщательные векторные забросы по струям, вокруг и около. Большинство забросов – вверх по течению (апстирм). Немного забросов вниз по течению (даунстрим). На вываживании не торопимся, не форсируем, даем рыбе погулять.

По снастям: катушка-трехтысячник с хорошо расслабленным фрикционом, леска 0,31 мм, карабин на подшипнике Cross Lock Bearing Swivel #2 и крючки Assist ## 6 и 7.

Но где мы только с гидом не ползали, в какие уголки реки не заглядывали - нет «серебра», и всё тут. Наверное, рыба уже пролетела наверх. Забегая вперед месяца аж на три, скажу: в 2024 году в Белоусихе «серебра» было поймано очень-очень мало. По моему мнению, основная рыба уже пролетела где-то в конце первой декады июня, по самой высокой воде.

Там, где наступило завтра

«Завтра», обещанное ранее гидом, наступило на пятый день. За бортом плюс 4, шквалистый ветер. Дождь лил с особым усердием, а нам до каньона еще топать 6 км по сопкам, грязи, дважды пересекать реку. Стенки каньона возвышались метров на пять. Острые камни внизу и еще на пару метров под водой. Где встать? Как выводить? На вываживании рыбины обязательно будут давить ближе к берегам, а там камни запросто срежут леску. Но делать-то нечего. Рискнем.

Ну и как же без «итальянцев»! Первые три заброса апстрим точно в порог – три «Роберто». Что-то радости не прибавилось. Так хотелось «серебра». Зато разобрались с приманками: проводку надо было делать апстрим через два порога, сбросить на плёс (если так можно назвать 20 м водного пространства до следующего порога), стараясь не зацепить огромный плоский камень.

Золотисто-бордовый с блестками Heaven 16 г выловил всех трех «Роберто», практически сразу по касанию воды. Молодец, конечно, но если в пороге отработал отлично, то при дальнейшей проводке по поверхности большого камня цеплялся за него, сводя на нет важную часть проводки. С D-Contact 85 похожая история. «Колебалка» Pure 18 г скользила уж совсем по поверхности: широкая плоскость блесны не для этих условий.

Верный, проверенный в боях с лососями красно-золотистый с полосками Buch Japan – на тебя вся надежда! Заброс, опять же, в верхний порог. Блесна скользнула во второй порог, проплыла над большим камнем и свалилась за него. Пару секунд планирования - вода за камнем намного спокойнее. Удар! Нутром почувствовала – она, Королева! Никаких подсечек, стою, просто держу спиннинг в натяг.

Аромат победы окутал каньон. Максим, мой гид, размахивая подсачеком, коршуном слетел с верха каньона. Громко шепчет: «Татьяна, это «серебро», и крупное!» - «Да вижу я, вижу! Ты чувствуешь? Это же наша рыба!» Стоя на одной ноге, я задрала спиннинг вверх, потихонечку поднимая рыбу. «Повозимся мы с ней», - Максим волнуется за спиной. «Слышишь, фрикцион молчит – значит, спиннинг справляется». Катушку подкручиваю понемногу, чтобы сильного напряга не было - так рыбе спокойней. Сёмга встала. Я опять аккуратно поднимаю рыбу и снова выбираю леску. В камни бы не дернулась! Как могу, вытягиваю руки. В реку бы не завалиться…

Макс наиделикатнейшим образом, как под хрустальную вазу, заводит подсачек. Всё! Взяли! Длина рыбины – 85 см, обхват груди – 47 см, весит 8,5 кг. Отличный трофей! На фото я мокрая и очень счастливая!

В который раз – хвала лососёвым спиннингам! Столько лет, ты, Leg Less Boron, и твои напарники – лососёвые Смитовские приманки, добываете мне радость побед в лососёвых рыбалках! Спасибо вам!

Кстати, как потом выяснилось, за весь рыболовный сезон 2024-го на Белоусихе моя серебрянка - самая крупная. Молодец, Танюша, так держать! А с тобой, Белоусиха, мы снова встретимся в июне 2025!