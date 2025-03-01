Спортивное рыболовство №3 май/июнь 2025

По родным просторам

А.Коломиец. Про «море», жереха, голавля - и не только

Автор - о практике ловли спиннингом белого хищника с берега. Каждый год с конца мая и на весь июнь он отправляется на Волгоградское водохранилище за жерехом и голавлем.

Д.Колеров. Хариус полярного Урала

Автор считает, что сплавная рыбалка — особый вид искусства, а одна из лучших площадок для её осуществления - Полярный Урал. Практически ежегодно он едет туда в поисках трофейного хариуса. И самым любимым считает сплав по реке Собь, одной из многочисленных горных рек Уральского хребта. Об особенностях уральской сплавной ловли и пойдёт речь в предлагаемой статье.

Методы ловли

А.Гнеушев. Ловля белого хищника в Черноземье

Есть среди спиннингистов каста, фанатеющая от особенных видов хищных рыб – тех, что без зубов в пасти. И это, конечно же, страстные поклонники ловли белого хищника - жереха и голавля. Всю зиму они тоскуют по ловле на речных перекатах с сильным течением и по неистовым поклевкам этих рыб. А каждый, кто хоть раз получал такую поклевку, уже никогда не сможет её забыть.

Н.Линник. Густера речных стариц

Крупная густера массой за 200 г не появляется в малых речушках, разве что по весеннему разливу непосредственно перед нерестом. Связано это с её характером питания: крупная густера питается моллюсками-дрейссенами и водяными червями, которые на илистом дне не живут. В поисках корма эта рыба постоянно мигрирует, чем по поведению сильно напоминает крупного речного окуня. Но, как и за крупным окунем, гоняться за густерой по реке практически бесполезно. Эффективнее всего поджидать её в нужном месте и в нужное время. И есть категория водоемов, где весной - в начале лета густера появляется с вероятностью в 100%. Это большие речные старицы. Об этом и будет рассказ.

В.Клень. Прогнозируемый бонус

В современном рыболовном сленге прочно укоренился термин «бонус». Обычно с ним связывают трофейный экземпляр пойманной рыбы, о котором даже не грезил рыболов. Но бонусная и трофейная рыба – не одно и то же, поэтому есть резон глубже разобраться в вопросе. Это позволит сформировать более ясное представление о бонусах с целью увеличения прогнозируемых, а не только случайных поимок таких рыб.

Снасть и тактика

С.Акулич. Тейлспиннер для окуня Большой воды

Автор с нетерпением ждет ежегодного старта увлекательной охоты с тейлспиннером за крупным окунем на просторах пригородных водохранилищ. Он делится своими бывшими наработками в освоении этой ловли, рассказывает о её нюансах, рассматривает сезонность применения тейлспиннеров, а также перспективные места, где ловля окуня наиболее эффективна.

Новости спорта

NE PAL: Битва за трофеи и лодки

Готовы вы к адреналину, азарту и бескомпромиссной борьбе за самые желанные призы? Тогда вам дорога на регулярные любительские соревнования по спиннинговой ловле хищной рыбы с лодки – NE PAL! Сезон 2025 года обещает быть жарким, и вы не захотите это пропустить!

Рыбалка. Северо-Запад

В.Соколов. О рыбалке в устьях ладожских рек

Устоявшаяся десятилетиями география рыболовных вылазок автора в прошедшем сезоне значительно расширилась. Ранее-то значительную часть рыбалок он проводил на Балтике, на Онежском озере, на самой Ладоге. Прошлый же год оказался разноплановым: помимо посещения одного из самых крупных озёр в Европе - Белого, несколько раз автор отправлялся на реки бассейна Ладожского озера в Ленобласти. О рыбацких открытиях в этих поездках и пойдет рассказ.

Из первых уст

Петр Денисов: соревновательный дух прочно вшит в мою натуру

Здесь не о приключениях-путешествиях, природных красотах и рыбацких секретах, а о человеке, который если и не перевернул рыболовный мир спорта с ног на голову, то сильно раскачал его. О Петре Денисове. А беседовала с ним Алиса Янелис.