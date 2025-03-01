Тейлспиннер для окуня Большой воды Сергей Акулич | 2 июня 2025 г.

С нетерпением жду старта охоты с тейлспиннером за крупным окунем на просторах пригородных водохранилищ. Эта ловля настолько увлекательна, что в последнее время стала для меня более приоритетной, нежели поиск судака или щуки. Поделюсь своими наработками в освоении этой спиннинговой дисциплины и расскажу о её нюансах. Рассмотрю и сезонность применения тейлспиннеров, а также перспективные места, где ловля окуня этими приманками наиболее эффективна.

Сезонность ловли на «тейлы»

Раннее лето. В нашем регионе где-то к середине июня в большинстве водохранилищ вода прогревается аж до 20 - 22 градусов тепла. К этому времени окунь, уже оправившись от процесса икрометания, сбивается в небольшие стаи и начинает активно кормиться. Некрупный «полосатик» сейчас очень сговорчив. Его можно поймать в прибрежной зоне, у зарослей надводно-подводной растительности, на вершинах донных аномалий и во многих других местах. Моя же цель – не он, а упитанный горбач. А этот хищник в любое время коварен, хитер и капризен - и потому наиболее желанный трофей для любого спиннингиста.

Во второй половине июня лучшими местами ловли крупного окуня являются русловые поливы с неоднородной структурой дна. А также плавные понижения глубины от островов и участки водохранилищ со средними глубинами, где присутствует редкий коряжник. Ну и, конечно же, свалы со всевозможных подводных гряд и хребтов и их подножья.

Хищник всегда неплохо откликался на «силикон» - и, соответственно, ловили его обычно классическим джигом. Но теперь всё чаще окунь обращает внимание на приманки с более активной «игрой», в числе которых и мои сегодняшние герои - тейлспиннеры. Это связано, как мне кажется, с увеличением из года в год прогревания водных масс водохранилищ, что является последствием глобального потепления. А это, в свою очередь, ускоряет метаболизм в организме окуня – и тот начинает больше двигаться, активнее и чаще питаться.

К тому же кормовой объект полосатого обжоры - различная мелочевка – всё реже застаивается у дна, а предпочитает перемещаться по водной толще, где и становится добычей мордатых горбачей. Спиннингисту сейчас как никогда необходимо быть гибким, способным подстраиваться под изменчивое настроение окуня. Постоянно экспериментировать в подборе подходящих приманок, менять угол их подачи и проводки, проверять различные горизонты водной толщи, чтобы добиться приемлемого результата. В подтверждение своих слов приведу один из характерных примеров из своей практики.

…За окном начало третьей декады июня. При планировании рыбалки выбор пал на городское море. Цель – крупный окунь. На воду мы с приятелями вышли в 7 утра. Практически штилевая ветровая обстановка, ясная погода, температура воздуха где-то плюс 25 и стабильное атмосферное давление должны были, по нашему мнению, поспособствовать активности полосатого разбойника. Чуть более часа поисков - и хищник был найден.

У подножия обширной донной возвышенности и на её крутой бровке обнаружили локальное скопление мелкой «бели». Окуня здесь же удалось обнаружить пробными забросами. Довольно хорошо хищник отзывался на пассивный «силикон» в размерах 2,5 - 3 дюйма. Поклевки - четкие и весьма злые. Так продолжалось около трех часов, затем клёв начал сникать. Между тем ветер южного направления заметно усилился, по небу поползли облака, вскоре и вовсе стало пасмурно. Окунь вообще затих.

Смена видов силиконовых приманок, типов проводок и работа с их огрузкой результата не принесла. Тогда чуть сместились, чтобы при забросах доставать верхушку донной аномалии, и принялись работать здесь тейлспиннерами. Сперва пошли редкие, одиночные, но холостые тычки. Это уже вселяло оптимизм. Утяжелили приманки до 14 г - проводки стали более агрессивными. Окунь как будто этого и ждал. Мощные поклевки в виде одиночных ударов случались на каждой проводке.

Порой один подсеченный хищник сходил на вываживании, а освободившийся тейлспиннер тут же атаковал другой «полосатик». Размер вылавливаемого окуня варьировался от 300 до 900 г! Этот «выход» продолжался около двух часов, затем всё стихло. А после обеда на одном обширном плато с глубинами 4,2 – 4,6 м мы снова обнаружили активного хищника. Полосатый здесь даже лучше отзывался на тейлспиннеры, только уже в одной точке. Но окунь попадался некрупный - максимум 200 - 250 г.

Середка лета. Середину лета по праву можно назвать лучшим периодом для охоты с тейлспиннерами именно за крупным окунем. Температура воды в это время в большинстве водохранилищ нашего региона с его умеренно-континентальным климатом достигает своего годового максимума. Вкупе с высокой продолжительностью светового дня это способствует бурному развитию жизни в водоеме.

Обильно поднимаются всевозможные водоросли, массово размножаются микроорганизмы, которые являются кормом для подрастающей молоди мирных рыб. А ею, в свою очередь, питаются хищники, в том числе и окунь. Исходя из складывающихся климатических условий и обилия кормовой базы, метаболические процессы в организме полосатого происходят еще быстрее. Хищник сейчас кушает чаще, больше, да и продолжительность его так называемых выходов при благоприятных обстоятельствах может существенно возрастать.

К тому же окунь начинает сбиваться в самые многочисленные стаи за весь период открытой воды. В июле везло попадать на такие роскошные рыбалки, когда полосатый разбойник радовал своей активностью по 4 - 6 часов, а то и дольше!

С крупным окунем в это время можно пересечься на границе водной растительности и свала в глубину, на мелководных, хорошо прогреваемых участках водохранилищ, недалеко от островов и в прибрежной зоне. Однако, как правило, стайный горбач здесь скорее редкость, нежели закономерность. Вышеперечисленные места привлекают в основной своей массе относительно некрупного хищника.

Безусловно же лучшими местами в середине лета являются всевозможные донные возвышения – так называемые подводные банки и горки. Но на небольших по площади аномалиях дна кучкуется не очень многочисленный окунь. К тому же он даже в июле здесь присутствует далеко не всегда, посещая такие локальные участки водоема лишь периодически. А вот обширные банки как магнит притягивают значительные скопления крупного окуня.

Хищник здесь держится практически постоянно. И в зависимости от климатических факторов и наличия кормовой базы может сосредотачиваться либо на вершинах возвышенностей, либо поглубже - у их основания. В моём каталоге перспективных мест есть парочка приличных по площади горок, где в определенное время именно в середине лета могут обитать и одновременно кормиться несколько обособленных стай крупных горбачей. И будет настоящей удачей для рыболова, если он окажется здесь вовремя. В подтверждение своих слов приведу интересный пример из личной практики.

…23.07.2024 г. Полтора десятка километров от Минска, Столичное море. За окном плюс 23, днём по прогнозу синоптиков плюс 28, преимущественно ясно, ветер северо-восточного направления от слабого до умеренного. На воду мы вышли в 7.45. По плану - облов обширной донной возвышенности. В течение нескольких часов ловли - лишь полдюжины мелких окуней на тейлспиннеры. На «силикон» же - вездесущий некрупный судачок.

Поиск. Проверили с десяток других локаций — это и русловые поливы, и другие донные аномалии, и галечная гряда, идущая от небольшого острова. В итоге - один крупный окунь, пойманный напарником на «силикон», и два условно-зачетных судака. Возвратились на утреннюю банку. Заякорились у её более крутого окончания. На «силикон» сразу стал отзываться полосатый среднего размера. Товарищ на раттлин поймал щуку на 2 кило.

Я перешел на тейлспиннеры, чтобы обловить узкий сектор с интересным рельефом дна. И началось! Мощнейшие поклевки горбачей от 500 г до килограмма! 3 - 5 поклевок - минут 5 - 10 затишья. Смена тейлспиннеров как по величине, так и по расцветке. И снова хищник с неистовством атаковал приманки. Такая «раздача» продолжалась пару часов, затем на точке обосновался относительно некрупный окунь.

Вдруг заметили, как метров в двухстах от нас, на этой же донной возвышенности, чайки пикировали в воду. Окуневый «котел»? Быстро перешли на моторе в нужную точку, в ход пошли тейлспиннеры. Приманки только опускались в водную толщу, как их здесь сразу же атаковали мордатые горбачи. Так и есть – это пелагический «котёл» крупного окуня. Размер вылавливаемого хищника - от 600 г до кило! «Выход» продолжался чуть менее часа, затем окунь исчез, да и чайки улетели. Температура воды на момент ловли - плюс 25 - 27 (в поверхностном слое), её прозрачность из-за обильного цветения сине-зеленых водорослей - не более полуметра.

Окончание лета. Вторая половина лета тоже перспективна и результативна с точки зрения применения тейлспиннеров. Но сразу оговорюсь. Просматривая дневники своих выездов за последние пять лет, могу с уверенностью констатировать, что в это время лучших результатов при охоте за полосатым разбойником на Большой воде удалось добиться с силиконовыми приманками. Попробую разобраться, почему так происходит, и выяснить, когда тейлспиннеры всё же предпочтительнее джига.

В августе ночи становятся уже длиннее, да и теплая погода порой сменяется кратковременными периодами небольших или существенных похолоданий. В итоге температура воды в водохранилищах нашего региона начинает понижаться. И для окуня сочетание этого климатического фактора вкупе с существенным сокращением продолжительности светового дня служит, на мой взгляд, своего рода сигналом – осень не за горами, так что нужно отъедаться.

Хищник сбивается в еще большие по численности стаи и временами очень даже приемлемо кушает. Чтобы не быть голословным, приведу личную статистику по замерам. Температура поверхностного слоя воды в наиболее перспективных местах ловли окуня на Минском море в июле 2024 года находилась в пределах плюс 23,5 – 28 градусов. В августе же – плюс 21 - 23! В периоды слома погодных условий, когда на место теплу приходит похолодание, окунь охотнее отзывается на силиконовые приманки у самого дна. Это же применимо и к затяжному похолоданию.

Но как только существенно теплеет, особенно если прогнозируется довольно продолжительный (одна – две недели) временной интервал настоящего лета, полосатый начинает активно кормиться, закручивая хороводы в виде пелагических или придонных «котлов», порой даже поднимаясь к самой поверхности водоема. Тогда уже джиг отходит на второй план, а лучшими приманками вновь становятся исключительно тейлспиннеры.

Здесь важно отметить, что лучших результатов в это время я достигаю в послеполуденное время, когда температура - как воды, так и воздуха - достигает своего максимума за весь световой день. Утром же и вечером - часто наоборот: джиг выигрывает у «тейлов». По сравнению с июлем, в августе снижается продолжительность так называемых выходов окуня. И если в середине лета можно попасть на многочасовую активность крупняка, то к его окончанию этот временной интервал сокращается до одного - трех часов.

В августе одними из наиболее перспективных мест, где можно успешно ловить крупного окуня тейлспиннерами, являются крутые бровки обширных донных возвышенностей, причем по всей их глубине. Чуть похуже в это время работают более пологие склоны. Когда же наблюдается устойчивая теплая погода, полосатый является частым гостем и на вершинах подводных банок и горок.

Очень интересны и подводные столы со средними значениями глубин, которые простираются недалеко от русла водохранилища и его ответвлений, а также недалеко от обширных и протяженных ям. Дополнительными факторами, привлекающими горбачей в такие места, будут галечно-песчаная структура дна, наличие здесь обильной ракушки и невысокого редкого коряжника. В конце лета нужно проверять и прибрежную зону, относительно неглубокие локации, находящиеся недалеко от островов различной площади, куда в определенное периоды наведывается крупный окунь, охотясь здесь не только на подрастающую «бель», но и своих младших собратьев.

Начало осени. Исходя из климатических особенностей нашего региона, когда сентябрь частенько бывает довольно теплый и даже жаркий, особенно в последние 5 - 7лет, охота за окунем с тейлспиннерами в это время весьма актуальна. Для такой ловли лучшими в начале осени считаются так называемые периоды бабьего лета. На улице очень тепло, комфортная ветровая обстановка, светит по-летнему яркое солнышко, одним словом – благодать. Подрастающая молодь рыб различных видов активно кормится, поднимаясь в более прогреваемую водную толщу, либо к самой поверхности, выдавая здесь свое присутствие несильными всплесками. За ней же в поисках добычи подтягивается и крупный окунь.

Лучшими сентябрьскими местами, где поклевки полосатого разбойника на тейлспиннеры наиболее вероятны, можно считать не обширные донные возвышенности, а именно локальные бугры и горочки. Увеличивает привлекательность таких аномалий нахождение их в глубоководных локациях водохранилищ, даже если они возвышаются над дном относительно невысоко – на метр-два. Также в это время хищника можно обнаружить на русловых поливах с умеренно твердой структурой дна, обильной ракушкой и редким невысоким коряжником. Пологие входы в глубокие ямы и выходы из них весьма привлекательны сейчас для окуня.

Далее хотел бы отметить одну важнейшую, на мой взгляд, особенность ловли окуня в начале осени. Рассчитывать на летнюю результативность тейлспиннеров сейчас, конечно же, не стоит. Фаворит – однозначно джиг. Но спиннингисту надо уметь подстраиваться под изменяющиеся условия ловли и постоянно экспериментировать. Помимо этого, он обязан обладать большим арсеналом разноплановых приманок, чтобы для достижения приемлемого результата воспользоваться каждой из них в нужном месте в подходящее время! В подтверждение своих слов, приведу яркий пример из личной практики.

…Конец первой декады сентября. В разгаре бабье лето. Температура воздуха ночью и в утренние часы - всего плюс 9, прогнозируемая днём - до плюс 25. Ветер переменный, слабый. Давление растет, ясно. Спланировали выезд на небольшое, но довольно глубокое водохранилище, находящееся недалеко от города. Цель – крупный окунь, популяция которого здесь весьма внушительна. На воду вышли в 7 утра.

За три часа ловли на «силикон» поймали лишь с полдесятка «матросиков». Кардинально сменили локацию - картина та же. Везде редкие поклевки некрупного окуня, хотя напарник получил хорошую, но холостую поклевку на тейлспиннер. Сместились на противоположный край водохранилища, где чуть поглубже. Я на «силикон» поймал небольшую щучку, товарищ же обрыбился парочкой среднего размера «полосатиков» на «тейлы».

В 14 часов вернулись на утреннюю, более мелководную акваторию. К этому времени стало по-летнему очень тепло. У небольшого по площади подводного бугра, где глубины наверху 3,8 – 4,2 м, а вокруг 5 м, по эхолоту засветили приличное скопление «бели». На «силикон» практически одновременно получили два мощных, но холостых удара. Тогда в воду полетели тейлспиннеры.

Пошла рыбацкая страда: крупный окунь от 400 до 900 г атаковал приманки на каждой проводке. Поклевки - как на верху аномалии, так и на крутой бровке. Но была одна особенность: хищник предпочитал тейлспиннеры лишь кислотных расцветок. «Выход» продолжался чуть менее часа, затем клёв резко прекратился.

Смена приманок результата не принесла. Сместились на противоположный, более пологий склон локальной горки - и опять попали на «раздачу» горбачей, но только лишь получасовую. Здесь полосатый отзывался исключительно на пассивный «силикон» 2,5 - 3 дюйма. Затем снова вернулись на первую якорную стоянку и доловили по несколько крупных окуней на тейлспиннеры, но те уже были натуральных расцветок. Вот так превосходно зачистили точку! Температура поверхностного слоя воды в течение дня – плюс 18,5 – 21,3 градуса, её прозрачность - более полуметра.

Рабочие проводки

Сразу отмечу важный момент. Какой тип проводки выбрать - зависит, в первую очередь, от настроения окуня на момент ловли, и лишь затем от глубины в месте ловли и донного там рельефа.

Равномерная проводка. Произвожу заброс тейлспиннера. Он, опускаясь, достигает какого-то горизонта водной толщи, тогда я начинаю равномерно вращать катушку, выбирая «плетенку». Скорость подмотки можно регулировать. При этом приманка движется в горизонтальной плоскости в нужных мне слоях водной толщи. Этот тип проводки рассчитан на очень активного окуня, когда он загоняет малька в пелагические или поверхностные «котлы». Такая ловля весьма динамична и позволяет добиться хорошей результативности. Равномерная протяжка также хороша для поиска хищника, который настроен кушать.

Равномерно тейлспиннеры можно проводить и у самого дна. Но тогда рыболов обязан хорошо знать и чувствовать характер дна в месте ловли, чтобы избежать сбоев в проводке и обрывов приманок. А еще лучше, если участок ловли будет представлять собой практически ровный стол (плато) или иметь незначительные перепады в рельефе дна.

Равномерная проводка с остановками. Забрасываю тейлспиннер, он опускается в водной толще. Равномерно его веду, после двух - четырех полных оборотов рукоятки катушки делаю остановку. Приманка падает - и у проводки появляется вертикальная составляющая с амплитудой до одного метра, которую корректирую исходя из настроения хищника.

Затем снова равномерно вращаю катушку (скорость регулирую) - и тейлспиннер движется в заданной мной горизонтальной плоскости. Цикл повторяется. Когда окунь активен, атаки его происходят в процессе подмотки. Если же полосатый неохотно преследует приманку, то хватает её, как правило, на падении. Такая ловля также весьма динамична.

Разновидностью этой проводки может быть ведение тейлспиннера невысоко ото дна, причем настолько, чтобы во время паузы приманка касалась донного грунта. И так повторяется снова и снова. Получается аналогия джиговой «ступеньки».

Твичинговая, или рывковая проводка. Забрасываю, жду пока тейлспиннер перейдет в нужный мне водный горизонт. Затем делаю два-три резких и коротких рывка удилищем, выматываю катушкой «плетенку». Выдерживаю непродолжительную паузу в секунду-три, во время которой приманка вертикально падает, планируя. Цикл повторяется.

Данная проводка - весьма скоростная и агрессивная. Поэтому часто её применяю при облове новых мест с целью обнаружения именно активного окуня. Такой тип анимации позволяет использовать тейлспиннеры с существенным перегрузом, у которых лепесток большего размера, обладающий лучшей заметностью, привлекательностью и вибрацией. Более крупный тройник также весьма кстати - для уверенной засечки хищника.

Проводка с двойным подбросом, её я называю джиговой. Этот тип анимации рассмотрю подробнее, т.к. применяется он мной наиболее часто и практически во всех перспективных местах ловли. Итак, заброс, тейлспиннер опускается на дно. Спиннинг располагаю под углом в 45 градусов к поверхности водоема. Совершаю относительно плавный и размашистый, до 0,5 – 0,7 м, подброс тейлспиннера удилищем. Как только приманка начинает падать, делаю вторую такую же анимацию. Получается двойной подброс, после чего выжидаю паузу, пока «тейл» не коснется донного грунта. Практически все поклевки - на остановке. Далее цикл повторяется.

Такая проводка позволяет обловить придонную часть подводных столов (плато), рельефные вершины донных возвышенностей типа обширных банок и локальных горок. Эта анимация также идеально подходит для работы как по крутым бровкам, так и пологим, довольно протяженным склонам, причем независимо от направления проводки – с глубины на мель или наоборот.

Проводка в виде двойного подброса является у меня всесезонной и позволяет спровоцировать на поклевку самого пассивного окуня, будь то летом или в начале осени. Исходя из настроения окуня на момент ловли, глубины и рельефа перспективного места, использовать тейлспиннеры в этой анимации можно как с перегрузом, так и с недогрузом. Просто удилищем и катушкой я регулирую амплитуду и плавность подбросов, добиваясь, чтобы та или иная приманки дольше находились в поле зрения окуня, дополнительно его провоцируя на атаку. Свидетельствует о разноплановом характере проводки и её уловистости один из множества личных примеров, который приведу ниже.

…Начало августа. Жара, воздух - плюс 32, ясно. Антициклон господствовал уже неделю. Выезд организовали на столичное море. Цель – крупный окунь. Тем более двумя днями ранее на этом водохранилище мы уже попадали на раздачу полосатых горбачей. На воде в 8 утра. По плану обширная донная возвышенность, а точнее - её более крутой склон. Первая постановка на якорь принесла хорошего окуня и несколько качественных, но холостых поклевок. Встали на новое место - на «силикон» поймали лишь мелочевку.

К десяти дня перешли на весьма перспективную, как оказалось, точку. Забрасывали под углом 45 градусов к слегка ломанной крутой бровке. На первом же цикле подбросов - мощный удар, окунь за 500 г в активе. А дальше понеслась душа в рай! Роскошные поклевки горбачей шли на каждой проводке. Атаки - как в этом секторе, так и с более мелководной локации подводной горки.

Активный хищник охотился в придонной части, поэтому лучше работали 14-граммовые тейлспиннеры с перегрузом, которые создавали более сильную вибрацию и были визуально заметнее. Проводка с двойным размашистым и умеренно плавным подбросом. Глубина в секторе ловли – 3,5 – 4,4 м. «Раздача» продолжалась около трех часов. Затем ветер сменил направление на противоположное, с юго-запада на северо-восток, и клёв прекратился. Сделали еще несколько постановок, но в итоге лишь невнятные тычки и подвисы некрупных «полосатиков».

После обеда вернулись на локацию, где была хорошая «раздача». Постановка такая же – у основания донной возвышенности на глубине около шести метров. На сей раз я поставил более легкий 10-граммовый тейлспиннер и стал осуществлять проводку практически вдоль крутого свала. Благодаря размашистым и плавным подбросам, а также существенному увеличению глубины проводки и более легкой приманке, время её зависания над дном увеличилось в 2-3 раза. Во время такой продолжительной паузы и стали следовать одиночные мощнейшие удары крупного окуня по тейлспиннеру. Да, поклевки не очень частые, но весили вылавливаемые горбачи около килограмма!

Был и еще один нюанс ловли. После поимки нескольких окуней я заменял рабочий тейлспиннер приманкой другой расцветки, но такой же массы. Перебирал цвета в течение нескольких часов, пока активность хищника полностью сошла на нет.

Освоение ловли на тейлспиннеры позволяет существенно пополнять багаж бесценного рыболовного опыта и всё больше узнавать про повадки окуня в водохранилищах. И в рыбалку привносятся новые положительные эмоции и незабываемые моменты!

До встречи на водоемах, и берегите природу!