Петр Денисов: соревновательный дух прочно вшит в мою натуру | 14 июня 2025 г.

Мой читатель! Сегодня не о приключениях-путешествиях, природных красотах и рыбацких секретах, сегодня – о человеке, который если и не перевернул рыболовный мир с ног на голову, то точно сильно раскачал его. О Петре Денисове. Точнее - он сам о себе. А беседовала с Петром - Алиса Янелис.

Мне довелось познакомиться с Петром лично около полугода назад, но слышала я о нём задолго до этого, и очень много. Это и «самый скандальный участник рыболовных турниров», и «невероятно харизматичный парень», и «вечный искатель неприятностей», и «самый дорогущий рыболовный гид», и «заклинатель щук и трофейных судаков», и много еще всякого разного.

А в последние пару месяцев в рыболовном сообществе не умолкают разговоры, как и зачем Петр собрал и возглавил медийную группу Объединенной спортивной лиги рыболовов (United Sport Anglers League - USAL), и чего вообще ждать от этого проекта.

Так что, как вы понимаете, с журналистской точки зрения, да и просто по-человечески, Денисов - априори любопытный персонаж для интервью, которое наконец-то случилось. И вот для вас из первых уст - о том, почему в детстве Петр хотел стать поваром, о лицемерии принципа «поймал-отпусти» и о том, чем грешат нынешние рыболовные турниры. И что может дать обновленная Лига USAL спортсменам и болельщикам.

У меня не было «нормального» детства

- Петя, логично начинать с вопроса про истоки твоей тяги к рыбалке. Всегда интересно узнать - пришел ли спортсмен в рыбалку в осознанном возрасте или его еще несмышленым затянул в это дело, скажем, дедушка на деревенском прудике?

- Как давно уже заметили психологи, все наши привычки и проблемы идут из детства (улыбается – прим. ред.). Если у других детей были пионерлагеря, уличные игры с друзьями, какие-то кружки, то моё детство было бедноватым на досужие развлечения, потому что папа при любой возможности тащил меня на рыбалку, не спрашивая, хочу я этого или нет.

И получалось, что весенние школьные каникулы – это рыбалка по последнему льду на мормышку на Рузском водохранилище. А каникулы летние – дни и ночи на берегу с донками на леща да ловля судака ранним-преранним утром. А на осенние каникулы куда? Ну, конечно же, на жор щуки и еще и за грибами в довесок! Ну хоть какое-то разнообразие (смеется – прим. ред.). Про зимние каникулы вы уже понимаете, наверное. Вот такое детство. Ну а что из меня могло вырасти, если не рыбак? Вопрос риторический.

- А где была мама в те моменты?

- Хороший вопрос! Так вот, мама была с нами и в плюс тридцать, и в минус тридцать. Помню, как летом она иногда говорила: «Мальчики, как я хочу от вас отдохнуть», забиралась в лодку и уплывала одна ловить на кружки – такая своеобразная медитация.

- В одном из своих видео ты обмолвился, что в детстве хотел стать палеонтологом. А думал ли ты когда-то, что станешь профессиональным рыболовом и будешь зарабатывать рыбалкой деньги?

- Палеонтологом хотел стать, когда был совсем еще маленьким, это мне рассказывала мама. Впрочем, мне и сейчас интересно – что скрывает земная толща, чего мы еще не знаем о происхождении жизни на нашей планете.

В юности, проводя время на рыбалках, у меня даже мысли не возникало, что этим делом можно зарабатывать. В конце 90-х - начале 2000-х не было даже намека на индустрию коммерческой рыбалки. Наверное, потому, что еще не появилось крупных компаний и как следствие – денег на рыболовном рынке. Только зарождались «Мида», «Москанелла», «Рыбачьте с нами». Не было егерства, коммерческих рыболовных соревнований, поэтому голова просто не могла работать в этом направлении. И мысли мои о способах прожития были тогда более приземленные. Например, что профессия повара классная, потому что буду рядом с едой - и, по крайней мере, всегда буду сыт.

Родители у меня работали на Московском карбюраторном заводе, были с утра до вечера заняты своими железками, но иногда у нас в семье остро вставал вопрос с питанием. Так что профессия повара была в семье востребованной. В итоге я честно отучился на повара и проработал по этой специальности несколько лет.

«Ты, наверное, занимаешься каким-нибудь бандитизмом»

- Но всё ж таки судьба как бы там ни было, а привела тебя к работе в рыболовной сфере. Насколько я знаю, полтора десятка лет назад ты трудился в рыболовном магазине в Москве и егерствовал в Астраханской области.

- Моё поколение застало то время, когда абсолютно нищенский до того вид деятельности превратился в серьезную коммерческую структуру, породил новые сферы занятости.

В далёком 2011 году я с моим другом Сашей Фроловым стояли у истоков профессии рыболовного гида - по сути, основали её. До нас было так: базы отдыха, а на них полупьяные егеря на дырявых «Казанках», которые знали разве что пару ям недалеко от базы. И общались они с клиентами на вербально скупом, но выразительном русском языке. А в то время мы уже пережили кризис 2008-го года, в стране у многих людей появились деньги - и они хотели их красиво потратить. Работая в рыболовном магазине, я был свидетелем того, как мужики с толстыми барсетками закупались снастями на сотни тысяч рублей, чтобы просто на недельку сгонять в Астрахань. А подчас бывали чеки и на миллионы. И вот мы с Сашей поняли, что нужно изучать акватории и оказывать егерские услуги высшего класса за достойную оплату. Мы собирали свой первый катер у мамы на огороде. Это, к слову, был красавец Alumacraft Trophy 205. А на дачном участке и своими руками потому, что не было тогда еще никаких тюнинг-ателье.

В общем, в те времена мы с Саней полгода работали в ТЦ «СпортХит», а другие полгода - егерями на Нижней Волге. Мой отец тогда еще был жив, и помню, как я сказал ему, что за месяц работы егерем могу заработать 300 тысяч рублей. Он мне не верил, говорил: «На рыбалке невозможно сколько заработать! Ты, наверное, занимаешься каким-нибудь бандитизмом или финансовыми пирамидами!»

— Это фантастический заработок, особенно для тех времён, да и еще в любимой сфере. Вот и жил бы да не тужил. Но что-то тебя дернуло пойти в коммерческий спорт?

- В спорт я пришел в 2014 году, к тому моменту мы с Фроловым считались лучшими егерями на Нижней Волге. Это без хвастовства. Жили там с ним три года вахтовым методом и чувствовали, что тотально доминируем над всеми другими рыболовами-профи. Также временами работали на Яузском водохранилище и на Вазузе.

И вот тогда мы стали всё чаще слышать от своих коллег про некий PAL. И в этом-то 2014 году решили помериться силами с профессиональными спортсменами. Отборы в основной турнир как раз проходили на нашей любимой Нижней Волге. Нам с Сашей казалось, что мы - повелители рыб, так что можем уложить на лопатки любого спортсмена. И, вправду, заняли первое место в первом отборочном туре, как и во втором. И лишний раз получили повод посчитать, что лучше нас рыбаков не существует… Но PAL быстро приземляет. Блестяще пройдя отборы, мы поехали на первый этап в Сызрань, на второй - на Чебоксарское водохранилище и на третий - в Конаково в Тверской области. И вот на этих-то водоемах показали весьма и весьма скромные результаты. И поняли, что мы не можем конкурировать в этой тусовке, потому что нет опыта ловли на других водоемах. Однако сразу включился азарт, желание разобраться в теме и стать первыми.

- Петр, рыболовный спорт с лодками сейчас стоит дорого, но и 10 лет назад дешевым он не был. Откуда вы взяли средства на катер, мотор, возможность посвящать месяцы тренировкам?

- Благодаря работе гида я смог не только жить в достатке в моменте, но и формировать на всякий случай какой-то финансовый резерв. Но вот своей лодки, как и машины, у нас не было, их благодушно предоставил на время клиент, с которым мы ловили рыбу. За что я, кстати, поплатился – когда мы были поглощены тренировками, он внезапно позвонил и сказал, что «послезавтра надо срочно с людьми половить», так что мне пришлось бросать всё и пилить две тыщи километров, чтобы вернуть ему технику.

После того случая я точно понял, что должен выступать на своём катере. Поэтому в следующем 2015 году я провел на воде с клиентами 240 дней и заработал денег на достойную лодку и машину. Саша Фролов тогда пошел выступать с Андреем Кругловым, и они стали лучшими рыболовами года. А в 2016-м я вернулся подготовленный до зубов, и мы с Олегом Маракушевым с большими отрывом от соперников заняли первое место.

- И так ты ввязался в эту выматывающую гонку под названием «PAL» аж на целых 10 лет. Не надоедало каждый сезон заниматься одним и тем же?

- Когда приходишь в спорт, особенно в самый крупный на тот момент турнир в стране, очень затягивает атмосфера, признание коллег, медийная составляющая, азарт. Нравится показывать спортивные результаты, которые говорят, что ты сильнее других. И потом ты просто перестаешь задумываться о том, зачем тебе это нужно. Просто перед сезоном в твоём мысленном графике жизни по умолчанию стоит галочка, что ты снова идешь туда. И ты вынужден идти, потому что без этого уже не можешь жить, потому что понимаешь, что есть еще над чем работать и к чему стремиться.

-А чем ты занимался зимой?

- Когда я пришел в спортивную тусовку, в рыболовном магазине уже не работал. Зимой была стагнация, безденежье, невозможность перестроиться и чем-то себя занять. А весной я мобилизовывался, находил деньги на грядущий спортивный сезон - и всё закручивалось заново: взлеты, падения, опять взлеты…

И так продолжалось много лет, пока не возникло понимание, что коммерческий спорт, который принадлежит одной компании — это всё-таки не настоящий чемпионат, а чужая история, в которой ты – всего лишь шоумен.

Я не ловил окуня 13 лет…

- И вот в 2024 году ты снова был готов пойти в PAL, но не прошел отборы. И, насколько я понимаю, благодаря этому открыл для себя Объединенную спортивную рыболовную Лигу USAL. Ты вообще знал что-то о турнирах Лиги до прошлого года?

- Ничего, вообще-то, по большому счету. Но мой природный соревновательный дух никуда не денешь, так что передо мной всегда стоял выбор - чем заниматься? Кто-то из знакомых подсказал, что в Казани на Волге проходит турнир «Triera Cup Open». А это одна из моих любимых акваторий в России. Поехал. А потом, также от знакомых, узнал про турнир «Волжский хищник» на Чебоксарке - и помчался туда.

Поучаствовав в нескольких соревнованиях, понял для себя, что состав соперников сильнее, чем в PAL, их больше, плюс разные акватории и интересные правила. А еще при удачном выступлении можно попасть на «Кубок Чемпионов», где должны сразиться разноплановые сильнейшие рыболовы. И я посчитал, что такие турниры дают гораздо больше в профессиональном плане.

В общем, свой 2024-й год я решил разделить пополам между работой на воде с клиентами и турнирами, которые, как оказалось, все находятся внутри Лиги USAL.

Пока я ездил по разным акваториям как участник, познакомился со всеми владельцами турниров и узнал у создателя Лиги Дмитрия Шабалина, что существует очень большое непаханое поле для медийной деятельности Лиги.

- Насчет сильных соперников это точно. Смотрела на твоём канале ролик «Как [профукать] турнир». Расскажи нашим читателям, почему, на твой взгляд, в прошедшем сезоне у тебя не получилось добраться до кубка хоть одного из соревнований USAL?

- Расскажу, как глупо наша команда (я выступал с Ильей Окуневым) проиграла в «Триере». В одном из туров я самонадеянно выпустил (а точнее сказать – демонстративно выкинул из лодки) судака на три килограмма, посчитав, что это как-то несерьезно. И на следующий день я точно поймаю рыбу посолиднее. А в итоге мы проиграли победителям одну рыбу. Причем, не надо было, чтобы она была на 3 кило, хватило бы граммов 800…

Да и на следующих соревнованиях происходило плюс-минус то же самое. Но я бы не был самим собой, если бы так не поступал. Я не спортсмен-продуман, который будет высчитывать, как лучше сыграть по стабильной рыбе.

Я хочу выигрывать только с трофеями, а не со среднестатистическими рыбами. И если для этого мне понадобится еще полсотни турниров, чтобы проиграть, я это сделаю.

- Насколько я понимаю, правила турниров Лиги USAL сильно отличаются от правил PAL. Может быть, и в этом тоже дело?

- Ну конечно! Десять лет я варился в PAL и боролся с одними и теми же людьми, охотясь только на щуку и судака. А на других турнирах нужно было ловить и полосатого, и голавля, и сома. До смешного доходит: прошлом году я впервые с 2011 года целевым порядком ловил окуня, представляешь?! Это же 13 лет прошло! Оказалось, что это бывает не менее увлекательным, чем гоняться за мамкой-щукой. Необходимость ловить разную рыбу заставляет шире смотреть на рыбалку и сильнее развивает тебя как спортсмена. А еще для меня оказалось открытием, что в разных турнирах разные системы зачета, всякие бонусные и штрафные баллы. И для успешного выступления нужна продуманная тактика и стратегия.

Рыба всегда была и будет едой!

- Петь, как ты относишься к ловле по принципу «поймал-отпусти»? Следуешь ли ты этому принципу или считаешь, что это блажь?

- «Поймал-отпусти» — это очень крутая движуха, которую хотелось бы развивать и поддерживать, но не слепо. Сейчас некоторые спортсмены оперируют такими выражениями типа «Рыба – не еда, рыба - друг». Извините, но мне хочется сказать: «Ты дурак?!» Рыба всегда была и будет едой, её ловили чтобы есть!

- Вспоминаю недоуменное лицо моего папы, когда на рыбалке я первый раз чмокнула щуку в нос, сфоткала на телефон и отпустила. Кажется, он сказал что-то типа: Алис, ты что совсем ку-ку?! Я в молодости далеко не всегда ел досыта, мне как ножом по сердцу смотреть на эти твои «поймай, полапай, отпускай».

- Я отношусь к рыбе по принципу разумной достаточности. Когда я прохожу в Мосмаркетах мимо витрин с рыбой, меня просто выворачивает наизнанку от запаха. Я не знаю, сколько и в каких условиях она там хранилась. Поэтому я считаю желание, чтобы моя семья ела свежевыловленную или свежемороженую рыбу, вполне нормальным.

Но мера у меня была не всегда. Как-то в молодости мы с другом попали на жор щук и набили рыбой полную ПВХ-лодку, а потом приехали домой - и не знали, что с ней делать. В итоге настойчиво раздавали щуку соседям как дачные кабачки в августе. Хотя эта рыба могла бы жить и давать потомство в моём «домашнем» водоеме. Но тогда я этого не понимал.

- И всё-таки сейчас многие компании и их амбассадоры-спортсмены агрессивно пропагандируют принцип «поймал-отпусти». Как думаешь, насколько чисты их помыслы?

- Думаю, что у всех по-разному. Я знаю спортсменов, которые трясутся за жизнь рыбы как за любимую собаку. И если она всё-таки погибла после поимки, они чуть не плачут. Я не понимаю этого: а зачем ты тогда дырявил ей рот и подвергал риску гибели?

А как-то я был свидетелем, как владелец одной крупной компании сказал что-то вроде: «Мне наплевать на рыбу, но пока её в водоеме достаточно, у меня будут покупать спиннинги и приманки, поэтому, ребята, активно напоминайте своим подписчикам, что рыбу надо отпускать».

Дорогой читатель, не обессудь. Я сама по большей части отпускаю рыбу, особенно хищную, ведь у меня в родной реке её мало. Но мне вспомнился отрывок из выступления одного комика: «Во рыбаки - чудной народ, стали ловить рыбу ради азарта и отпускать. Хорошо, что уголовный розыск так не работает, а то бы висела в отделении фотография, где сотрудники держат за руки Чикатило – поймали, сфоткались с ним и отпустили!»

Когда болеешь своим делом, изыскиваешь все ресурсы в организме

- Как вы с президентом Лиги Дмитрием Шабалиным пришли к тому, чтобы дальше вместе развивать USAL? И чем ты руководствовался, когда решил ввязаться в «очередную авантюру», как бы сказали твои хейтеры? Ведь не только из-за безбедного будущего и престижа?

- С Димой мы пересекались на нескольких турнирах и говорили о том, что объединить разные турниры в единую лигу — это очень крутая идея, но для её полноценного запуска не хватает освещения в сети, медийности и стандарта проведения соревнований.

Мне лично хочется, чтобы про рыболовный спорт узнали как можно больше людей, чтобы его воспринимали всерьез. Я, как практикующий гид, много общаюсь с увлеченными рыболовами, и большинство из них не знает про существование рыболовных турниров. Спрашивают: «Это что, какие-то рыбьи конкурсы?»

И вот при общении с Димой появилась идея развить эту индустрию в России до нового уровня. Я хочу, чтобы рыболовным спортом гордились, а не задвигали его на третьи ряды и посмеивались над спортсменами, которые участвуют в «каких-то рыбьих состязаниях». Дима принял мои идеи в позитивном ключе.

Ведь рыболовный спорт может быть смотрибельным не только для заядлых рыбаков, но и для не столь увлеченных этим делом людей. Далеко не каждый, кто смотрит биатлон, им занимается. Или автогонки, например, согласись. Вот так же можно транслировать и рыболовные соревнования.

Нужно сделать так, чтобы люди ждали следующего турнира, переживали за участников, смотрели видео об их тренировках по вечерам, а с утра обсуждали увиденное на работе с коллегами.

Пока же собственным безбедным будущим не пахнет, в начале пути я встречаюсь с огромной кучей проблем, с недопониманием со стороны некоторых организаторов турниров, даже с притиркой в нашей команде. Но я уже сейчас вижу плоды наших трудов. Суммарно на разных площадках трансляции первого турнира посмотрело 650 тысяч человек. А ведь мы только начали раскручиваться.

- Много лет ты был спортсменом на турнирах, а сейчас - организатор. Каково это оказаться «по другую сторону баррикады»?

- Очень классно, потому что я понимаю, как это должно быть сделано. С точки зрения спортсмена знаю нюансы, которые должны быть обязательно учтены. А с позиции организатора буду делать всё, что нужно для комфорта зрителей и болельщиков.

И вообще я думаю, что именно из-за многолетней насмотренности у меня и возникло желание заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Сейчас, в период становления USAL media, мне нужно вникать в работу каждого подразделения. И я это делаю.

На момент записи этого интервью мы готовим совершенно новый турнир Лиги «Мама-Волга» в Сызрани. Там потрясающие места для рыбалки, очень красивая природа, но раньше спортивные турниры там никто не проводил, потому что нет необходимой инфраструктуры – например, причала для лодок, благоустроенного берега, устойчивого сигнала сотовой сети и интернета для трансляции, соответственно. И вот сейчас приходится вникать, думать, как сварить причальный понтон, как организовать радиомост. И еще сотня всяких «как».

- Я подписана на твои социальные сети и вижу, как ты работаешь ну прямо в бешеном режиме: совещания, встречи, где-то и работа руками, бесконечные звонки… Насколько я понимаю, это длится с декабря, с того момента, когда вы с Дмитрием Шабалиным поговорили о медийных перспективах USAL и пожали друг другу руки, так?

- Когда болеешь своим делом, изыскиваешь все ресурсы в организме, чтобы быть эффективным. Да, сейчас такой период, много работы и много коммуникаций с совершенно разными людьми: бесконечные звонки, полотнища деловых переписок, встречи до поздней ночи. Но на своё дело силы всегда найдутся. Главное - не опускать руки и понимать, что с первого раза не получится идеально, и это нормально. Не надо грызть себя за ошибки, лучше с холодной головой провести над ними работу и идти дальше.

Многие зимы я сидел дома в ожидании сезона открытой воды и звонка от крутых мужчин, с которыми хотели делать совместные проекты. В итоге я мог прождать несколько месяцев и услышать «сейчас не время, давай позже». А мне 36 лет, и я понимаю, что ждать больше никого не надо, необходимо просто брать - и делать.

Сейчас я налаживаю работу нашей команды, чтобы в будущем самому выйти на воду и посоревноваться со спортсменами из разных уголков страны. И всё это потому, что соревновательный дух во мне не угаснет никогда, он просто вшит в мою натуру.