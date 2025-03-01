NE PAL: битва за трофеи и лодки | 2 июня 2025 г.

Готовы вы к адреналину, азарту и бескомпромиссной борьбе за самые желанные призы? Тогда вам дорога на регулярные любительские соревнования по спиннинговой ловле хищной рыбы с лодки – NE PAL! Сезон 2025 года обещает быть жарким, и вы не захотите это пропустить!

NE PAL – это не просто соревнования, это натуральная платформа для обмена опытом и демонстрации мастерства. И, конечно же, возможность сорвать крупный куш! Здесь встречаются как опытные спиннингисты-профессионалы, так и начинающие любители, объединенные страстью к рыбалке и жаждой победы. Независимо от вашего уровня подготовки, NE PAL – это шанс испытать себя, улучшить свои навыки и побороться за невероятные призы! Призовой фонд всего сезона-2025 - более 1 000 000 рублей.

За каждый этап – лодка

Победители каждого этапа получат лодку ALTAIR 460 с НДНД. Она надежна, маневренна и готова к любым рыболовным приключениям.

Приз сезона – мечта рыболова!

Главный приз по итогам сезона в 2025 году – алюминиевая лодка Wellboat-37, воплощение качества, долговечности и комфорта. Эта лодка станет вашим верным спутником на долгие годы.

BIG FISH сезона

Благодаря нашему партнеру Fishing Club, победитель по итогам сезона-2025 в номинации «BIG FISH» получит троллинговый электромотор HAIBO p65 и компас Fix Point 360.

Топовые спиннинги для профессионалов

Выражаем огромную благодарность постоянному партнеру наших соревнований - сети рыболовных магазинов «Рыболов Профи» (Эко Фиш) - за предоставленные призы: комплекты спиннингов и катушек бренда Stinger! Ассортимент товаров «Рыболов Профи» — это проверенные временем и многочисленными рыбалками высококачественные рыболовные товары.

Множество других призов от топовых брендов рыболовного рынка ждут вас в этом сезоне NE PAL!

Формат соревнований

Каждый этап NE PAL длится два дня, в течение которых участникам предстоит продемонстрировать свое мастерство в ловле хищной рыбы. Главная задача – поймать в каждый из дней этапа пять самых крупных рыб из числа судаков, щук или окуней. Побеждает тот, кто в улове наберет наибольшую суммарную массу.

Даты и места проведения этапов

Первый этап: 21 - 22 июня 2025 года. Традиционное место проведения – живописная Вуокса, база «Зелёный мыс».

Второй этап: 16 - 17 августа 2025 года. Место проведения – излюбленный многими питерскими рыболовами Выборгский залив, район деревни Подборовье (формат «дикарями»).

Тайминг мероприятия

Первый день: 12:00 – старт. 20:00 – финиш. Подводим промежуточные итоги.

Второй день: 07:00 – старт. 15:00 – финиш. Подводим суммарные итоги первого этапа. Награждаем победителей. 19:00 – отправление с базы.

NE PAL – это настоящая битва спиннингистов: конкуренция, азарт и борьба за трофеи. А также возможность выиграть ценные призы: лодки, рыболовное снаряжение и многое другое. Обмен опытом и общение с единомышленниками, новые знакомства и полезные советы. Незабываемые эмоции и впечатления - яркие моменты, которые останутся в памяти надолго.

Не упустите свой шанс стать чемпионом NE PAL и обладателем новенькой лодки! Следите за новостями и регистрируйтесь на сезон 2025 года! Удача ждет самых смелых!