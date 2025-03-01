Ловля белого хищника в Черноземье Александр Гнеушев | 25 мая 2025 г.

Есть среди рыбаков-спиннингистов каста, фанатеющая от особенных видов хищных рыб – тех, что без зубов в пасти. И это, конечно же, страстные поклонники ловли белого хищника - жереха и голавля. Всю зиму они тоскуют по ловле на перекатах с сильным течением и с неистовыми поклевками этих рыб. А каждый, кто хоть раз получал такую поклевку, уже никогда не сможет её забыть, и это факт!

Поклевки белого хищника отличаются особой хлесткостью и резкостью. Именно за эти яростные удары люди и любят данный вид ловли на спиннинг. А некоторые становятся завзятыми фанатами ловли исключительно жереха и голавля. Рыбалка на рыб этих видов обычно происходит на участках рек с сильным течением. Это придает особую красоту и привлекательность рыбалке.

На могучих перекатах всё перекрывает шум бурного потока, и это не сравнится с расслабляющей тишиной на водоемах без течения. Зимой такие энтузиасты докупают новые приманки вместо утерянных, приобретают свежие модели. Кто-то обзаводится новым комплектом снастей, а может - и не одним. Профильная рыба требует и особых снастей. Но про это чуть позже.

А пока на дворе завершение зимы. Морозцы хоть где-то и крепки по ночам, но днём солнышко приятно пригревает, а птицы начинают петь уже совсем по-весеннему. Дальше теплом весеннего светила растопит лед. Чтобы снять зуд по поклевкам на спиннинг, можно успеть половить щуку до наступления половодья, ведь руки так чешутся после зимней спячки. Конечно, это не та самая долгожданная ловля, но всё же. А потом наступит половодье.

Так хочется, чтобы реки наконец-то вошли в свои русла, а вода побыстрее просветлела, чтобы начать охоту на белого хищника. Да, это далеко не лучшее и не совсем типичное время для рыбалки, поскольку жерех и голавль - очень теплолюбивые рыбы, но поймать после зимнего простоя их вполне реально.

Типаж места ловли ранней весной следующий. Это глубокие ямы или приямки с приличной глубиной, располагающиеся в относительной близости к перекатам. Рыба с зимовальных ям начинает движение вверх по течению в сторону перекатов и задерживается на глубине. В таких местах голавль и жерех уже могут клюнуть на спиннинговые приманки. Конечно, рабочие приманки для ловли на летних перекатах не подойдут. Воблерам здесь не хватит силы течения, и самое главное - их не загнать на нужную глубину.

В данное время года лучше всего будут работать, во-первых, джиговые приманки, которые следует проводить классической джиговой проводкой с касанием дна, либо на снос в придонном слое. Для поимки голавля в подобных условиях подойдут силиконовые приманки длиной до 5 см (реже до 7 см) натуральных или темных расцветок с грузами массой 2,5 - 7 г. Отлично станут работать в размерах 2,5 - 4 см различные имитации насекомых, личинок, червяков, ну и лучше всего - рачков с болтающимися клешнями. Сгодятся и не очень объемные виброхвостики и твистерки длиной 4 – 5 см.

По жереху чаще всего срабатывают необъемные виброхвостики оптимального размера 5 - 7 см в естественных расцветках. Лучше всего работают модели под уклейку и с блестками, т.к. уклейка — это основной рацион жереха. Чисто белый считается максимально универсальным цветом для ловли ранневесеннего жереха. Если вы знаете место, где точно стоит белый хищник, то можно некоторое время там задержаться и перебором приманок попробовать соблазнить хищника на поклевку. И только потом следовать на новую точку.

Если же под типаж правильного места подходят несколько участков реки, то ставьте белый виброхвостик длиной 5 см. После нескольких забросов смените его на 3 – 4-сантиметрового «рачка». Если поклевок не произойдет, то смещайтесь дальше. Тут работает активный поиск. Ведь недаром говорят, что спиннингиста ноги кормят. Ну и, вообще, несколько очень похожих мест по перспективности окажутся очень разными по клёву. Одни будут пустыми либо с малым количеством рыбы. На других можно стоять и, перебирая приманки, ловить чуть ли не весь день.

Второе место в списке эффективных приманок занимают «колебалки», тяжелые для конкретного места. Они могут быть разной массы: для небольшой речки тяжелой блесной считается и 4-граммовая, а для более крупной реки – 7 - 12 граммовые. Но при этом они должны быть компактной формы, с не очень размашистой собственной «игрой». Проводить блесну следует максимально близко ко дну и как можно медленнее.

Далее к середине апреля мало того, что вода становится всё более чистая и прозрачная, так она уже может прогреться до плюс десяти градусов, что свидетельствует о приближении нереста жереха. Обычно в это время зацветает мать-и-мачеха. Не знаю, насколько повсеместна эта народная примета, но мой личный опыт это подтверждает. Например, просматривая фото рыбалок за многие годы, я обнаружил, что на многих весенних снимках вытащенный из воды жерех позирует на фоне именно желтых цветочков мать-и-мачехи.

Нерестится жерех на каменистых перекатах с сильным течением. Для этого он и начинает выходить на них. Перед нерестом можно застать короткий период, когда он очень активен и агрессивен. Глубина в подобных местах на перекатах обычно бывает от полуметра до полутора с обязательным наличием сильного течения. Вот в описанных условиях и выходят на первое место тонущие воблеры типа минноу и удерживаются в лидерах всё лето. Расцветка их также максимально схожа с уклейкой - серебристые бока и темная спинка. Длина воблерков - 5 - 7 см.

В этот период на такие перекаты в поисках корма могут выходить и крупные голавли. Тут приманки для ловли жереха и голавля совпадают на 100%. Оба белых хищника будут одинаково охотно отзываться на «миношки» в натуральных расцветках. Однако ж из-за небольшой глубины и хорошей видимости жерех очень настороженно себя ведет. Поэтому для удачной охоты на него не рекомендуется заходить в воду в вейдерсах или сапогах-забродниках.

Имея в виду это осторожное поведение рыбы, коснемся немного снастей. Спиннинги используются для такой ловли класса лайт или даже ультралайт. Удилищем с тестом до 7 г удобно ловить и крупного жереха, ведь перекат полностью свободен от прошлогодней травы, так что побороться с речным пиратом на равных доставит просто фантастическое удовольствие. Спиннинг должен быть с быстрым или среднебыстрым строем. При проводке игра упористого воблера на течении должна академично и четко показываться только вершинкой спиннинга, а не сгибать бланк удилища до середины. А при вываживании спиннинг должен обладать определенной упругостью для сдерживания стремительных рывков рыбы вниз по течению.

Длина спиннинга при ловле на небольших речках может быть от 2 до 2,3 м. Можно и длиннее, но удилище должно остаться «строгим» по строю. А если река по берегам сильно заросла кустами, то не советую брать спиннинг длиной более двух метров. Иначе удилище доставит массу неудобств, а то и вовсе произойдет поломка при забросе или случайном зацепе за береговую растительность.

Шнура диаметром 0,12 – 0,13 мм вполне достаточно. «Плетенка» такого диаметра позволит довольно далеко и точно забросить легкую приманку в поле зрения жереха или голавля. Позже, когда перекаты зарастут травой, толщину, однако, придется увеличивать.

Ловля на перекате, с одной стороны, проста, но, с другой - довольно много нюансов. Заброс следует делать даунстрим (down-stream) под углом 45 градусов к течению, как бы перекидывая струю. Далее дужка катушки закрывается - и воблер сразу же включается в работу. Такая проводка называется «на снос». Если воблер изредка чиркает по дну или вы ощущаете, что воблер идёт близко к донной поверхности – значит, подача приманки идеальна. Если же воблер проходит слишком высоко, необходимо опустить вершинку спиннинга ближе к поверхности воды или поставить модель с большим заглублением. И наоборот: если воблер пашет дно, а поднятие вершинки ничего не даёт, нужно поставить приманку с меньшим заглублением.

Воблер играет активно и сносится к нашему берегу сильно ниже по течению. Поклевки могут случиться как в центре переката, так и у самого берега, особенно если там также присутствует сильное течение. Поэтому при облове переката следует спускаться со спиннингом сверху вниз по течению. Если поклевок на снос не произошло, то, прежде чем сменить приманку, можно изменить проводку. Например, заброс под 45 градусов вниз по течению, воблер сразу заводится, - и потом вы можете проводить его мягким или жестким твичингом. Смена проводки одного и того же воблера часто сопровождается поклевками.

Небольшие «вертушки» с тяжелым сердечником и 5 – 7-граммовые «колебалочки» могут составить конкуренцию воблерам по уловистости. Конечно, и джиговой приманкой тоже реально поймать в таких условиях, но это будет несколько нерационально.

Поклевка - как правило, на струе в перекате, она как удар током! Приманка играет на сильном течении, вы, возможно, иногда разнообразите игру плавными протяжками вершинкой спиннинга. И вдруг ба-бах! Подсечка - и вы даже не успеваете оценить размеры рыбы, как она с дикой скоростью уже несется вниз по течению, сматывая подчас десятки метров тонкого шнура. А иногда поклевка сиюминутно синхронизируется с началом бешеной смотки шнура. Тогда, особенно в первые секунды, в кровь рыболова выбрасывается колоссальное количество адреналина! И именно эти эмоции и влюбляют в данный вид ловли раз и навсегда.

Представьте только: стоя на перекате и наслаждаясь шумом реки, ощущаешь через бланк спиннинга дрожащую игру воблера. Или гул вращающейся блесны передается четко в руку. Или посматриваешь на вершинку, как она отрабатывает вибрации «колебалки». И тут резко и неожиданно – удар! Кровь мгновенно вскипает, ты просыпаешься от утомляющего монотонного контроля над приманкой при проводке. Вываживание крупной и сильной рыбы на сильном течении — это особый вид удовольствия! На изящной легкой снасти такое действие может длиться долгими минутами - в зависимости, конечно, от размера рыбы.

Обычный размер жереха на малых и средних реках - от одного до трех килограммов, но попадаются и матерые шересперы по 4 - 5 кг. Такие рыбы, конечно же, можно поистине считать трофеями, но встреча с ними, к сожалению, происходит не так часто. На более крупных реках типа Волги такая рыба встречается чаще, но и снасти для её ловли используются более мощные, что уменьшает кайф от борьбы с жерехом.

Начало золотой поры для ловли голавля в Черноземье — это конец апреля - начало мая. Вода уже прогревается вплоть до 17 градусов. Белый хищник выходит на перекаты и начинает активно кормиться. В это время он очень жалует небольшие крэнки и «микроколебалки» массой 2 - 4 г. Атаки голавля или жереха в такую пору следуют максимально мощные и хлесткие. Удары бывают такой силы и агрессии, что на поклевке отчаянно взвизгивает фрикцион. Так что тому, кто еще не поймал своего первого голавля или жереха на перекате, искренне желаю испытать новые эмоции от спиннинговой ловли.

Тому же, кто давно болен темой ловли белого хищника, пожелаю новых трофеев в этом сезоне и невероятно быстрого сматывания шнура. В моем же случае к ловле белого хищника всё готово. Шнуры намотаны на обслуженные катушки. Арсенал пополнился новыми воблерами и блеснами. Утерянные приманки куплены заново. А самые уловистые продублированы. Всё это богатство покоится в моих коробочках в предвкушении первых забросов и весенних поклевок. Весна пришла - весне дорогу!