Прогнозируемый бонус Владимир Клень | 9 июня 2025 г.

В современном рыболовном сленге прочно укоренился термин «бонус». Обычно с ним связывают трофейный экземпляр пойманной рыбы, которой даже не грезил рыболов. Но бонусная и трофейная рыба – не одно и то же, поэтому есть резон глубже разобраться в вопросе. Это позволит сформировать более ясное представление о бонусах с целью увеличения прогнозируемых, а не только случайных поимок таких рыб.

По мере своего взросления я стал относиться к рыбной ловле не как к бездумному времяпрепровождению, некой релаксации после напряженной городской жизни, а как к захватывающей естественной науке с присущим ей исследовательским аппаратом, и в частности – со своим сводом понятий и терминов. И хочу в этой связи предложить уважаемым читателям небольшое лингвистическое исследование.

Вы не замечали, что несмотря на распространенность употребления термина «бонус», обоснованных понятий, что же это такое, в современном рыболовном сообществе обнаружить как-то не удается. «Бонус» чаще всего употребляется как синоним понятия «трофей», подчеркивая выдающийся результат в виде крупной рыбины, которой неожиданно отметился рыбак на реке, озере или водохранилище. Справедливости ради отмечу, что «бонус» и «трофей» в отдельных случаях бывают тождественны, однако это не значит, что они идентичны.

К примеру, один мой знакомый уже давно набил руку на спиннинговой ловле довольно крупных (до 8 кг) карпов перед ледоставом. Ловит он их на хорошо изученном водоеме с лодки, используя 2 – 4-дюймовые силиконовые твистеры. По итогам рыбалок соотношение пойманных за выезд достойных карпов и неизбежных щук бывает разным, но назвать бонусом при таком раскладе ни одну из указанных рыб язык не повернется.

А как надо воспринимать леща на кило-полтора, пойманного на легкостройную поплавочную удочку с основной леской 0,15 мм и поводковой 0,08 мм? До ранга трофея такому экземпляру далеко, но на фоне уклейки он выглядит реально гигантским. С моей точки зрения, это пусть и не трофей, но зато классный бонус.

Даже двух указанных примеров достаточно, чтобы уяснить разницу между трофеем и бонусом, а ведь есть и иные интересные нюансы. Перечислять их пока не стану, предложу сперва заглянуть в словарь иностранных слов, чтобы получить четкие определения употребляемым терминам.

Под «трофеем» (от греческого «тропион» - букв. обращение врага в бегство) в общем плане понимают имущество противника, захваченное победителем во время войны. А на бытовом уровне - как любую добычу охотника или рыболова. Однако рыбакам такая размытость не пришлась, видимо, по душе, поэтому они используют термин «трофей» более узко - только для обозначения крупных рыб.

Причем за критерий для отнесения рыб к числу трофейных обычно берется их величина (масса или размер), связанная с превышением среднего показателя по каждому виду. Правило это хоть и неписанное, но распространенное повсеместно. И уважающие себя рыбаки прекрасно ориентируются в цифрах. Конечно, есть у нас в стране регионы, в которых поимка щуки на 10 кг – рядовое событие, а в иных и «двушка» за счастье, но тут уже ничего не попишешь.

Что касается «бонуса» (bonus — букв. добрый, хороший), по латыни он означает поощрение, дополнительный плюс. Выходит, это своего рода премия сверх основного «дохода». То есть термин этот в рыбалке тоже не имеет четких рамок, но он однозначно более широк по сравнению с «трофеем». А раз так, то бонусными могут являться как рыбы одного, так и разных видов, причем не всегда выдающиеся по массе и размеру.

Бонус и трофей

Затронув первую, самую простую параллель между «бонусом» и «трофеем», продолжим разбираться в этом вопросе. Я нахожу три варианта их соотношения друг с другом и обрисую это на практических примерах.

Первый из таких примеров: на одной из рыбалок я весь вечер и ночь успешно ловил «болонкой» подлещиков и плотву в широком прогале меж зарослей высокого тростника. Когда около четырех часов ночи последовала очередная поклевка, я не сразу понял, что засек крупную рыбу, хотя фрикцион и опасливо затрещал. Рыба пошла в сторону без рывков, но уверенно. Вскоре мне удалось развернуть её, подвести к берегу, дал походить почти у самых ног и аккуратно завести в подсак. Пойманный бронзовый лещ оказался внушительных размеров, потянув на 3,1 кг. Так вот, это точно трофей, но никак не бонус, ибо вся рыбалка была заточена на рыб этого вида.

А вот пример иного плана, когда бонус попутно оказался еще и красивым трофеем. Открытие очередного лодочного сезона мой хороший друг ознаменовал выездом на знакомое ему как его пять пальцев озеро. Несмотря на изнуряющую жару хищники активно атаковали искусственные приманки. В результате он сумел поймать пару увесистых окуней-килошников, а также несколько щучек. Рыбалка вроде бы уже удалась, но он всё равно остался ночевать, чтобы испытать свою удачу еще и следующим утром.

Однако, несмотря на ожидания, на рассвете щуки и окуни на приманки не реагировали. Стало ясно, что за улов придется сражаться. Полагаясь на свои знания и интуицию, приятель начал методично облавливать знакомые точки, которые чаще всего приносили ему удачу. Одной из таких стало место впадения в озеро едва незаметной речушки. Тот факт, что глубина в устье составляла всего 30 см, его не смущал: дальше за песчаным наносом начинался свал на глубину.

Хищники любят подобные закутки, устраивая в них засады на мелюзгу. Первый заброс окуневого виброхвоста удачи не принес. Зато после второго заброса приманка едва опустилась ко дну, как невидимый визави схватил её и стремительно поволок в сторону. Рыбина принялась уходить всё дальше и дальше, вымотав почти весь шнур со шпули. Пришлось экстренно снимать лодку с якоря, чтобы не упустить шустрого противника.

Сперва приятель решил, что засеклась крупная щука. Однако спустя десяток минут, когда рыбину удалось приподнять к поверхности, её чешуя дала понять – на крючке сазан. Не форсируя событий, опытный рыбак утомил мощного соперника и вынудил его покориться. При взвешивании сазана стрелка весов остановилась на отметке 9660 г. И вот это уже самый настоящий бонус, хоть и имеющий формальные признаки трофея.

Приведу еще третий вариант взаимоотношения бонуса и трофея, когда бонусом становится как раз не трофейная рыба. Наглядный пример – итоги рыбалки моих друзей зимой на спиннинг. Да, именно так: вследствие аномального потепления водоем не покрылся льдом полностью, так что приятели смогли использовать спиннинги и лодки. В одной из прогалин со свободной водой они принялись джиговать на глубине около двух метров у прибрежной черты. И в итоге поймали шестерых приличных щук и… двух карасей по кило каждый. Причем мирные рыбы не были забагрены, а засеклись в момент «дегустации» ими силиконовых приманок на дне. И даже то, что потом у одного из рыбаков прямо с обруча подсачека сошла пятнистая хищница где-то на 6 - 7 кг, его не расстроило: неудача со щукой не смогла перебить карасёвые бонусы.

Таким образом, «бонус» и «трофей» могут в жизни и совпадать, и разниться. Кроме того, описанные случаи помогают понять, что пойманная по уму рыба иного вида, нежели та, что изначально виделась в улове, является бонусом. При этом её масса и размер могут как уступать экземплярам основного улова, так и превосходить его. Тут на первый план выступает нетипичность бонусных рыб для времени года и даже снасти. Однако еще важнее, что эти успехи обоснованы, а значит не случайны.

Очевидно, что количество неординарных трофеев, которыми гордятся рыбаки, исчисляется не более как единицами. По моим наблюдениям, больше всего их в активе рыбаков-карпятников, что неудивительно и связано с целенаправленной ловлей именно крупных рыб. Пожалуй, перчатку вызова им способны бросить спиннингисты-щукари. А вот лидеров в ловле «задуманных», или как я назвал их выше – прогнозируемых бонусных рыб определить нереально. При этом главное, что роднит обладателей таких бонусов, – особые подходы и усилия для поимки. Прежде всего в части досконального знания условий водных объектов, особенностей поведения рыб в разное время года, смелое применение разнообразных, часто не самых традиционных оснасток и приманок.

Конечно, не исключены и случайные бонусы - типа окуня, пойманного на тесто, но пусть они останутся приятным дополнением. Сегодня речь именно о прогнозируемых бонусах, получение которых способно стать закономерностью. Да, как и в случае с трофеями, гарантий успеха бонусных рыбалок никто и никогда не даст, но увеличить шансы на достижение результата можно. Тогда радость от получения бонуса будет не меньшей, а то и большей в сравнении с трофейным экземпляром.

Бонус и прилов

Следующий напрашивающийся вопрос — это взаимоотношение бонуса с приловом. Ответ на него довольно прост: любой бонус всегда является приловом, но не каждый прилов – бонус. Некрупный одинокий линёк, пойманный на фидер во время карповой ловли – это приятный прилов, но не более. Однако если линька поймать в пруду во время целенаправленной ловли живцовых пескарей, то линёк замахнется на титул «бонусный». Другое дело, что в обоих случаях его надо выпустить, ибо толку от такого недомерка мало.

В числе бонусной обычно оказывается рыба, ловля которой изначально представляется маловероятной, хотя и не исключается. Прилов же – гораздо более распространенное явление, связанное с разнообразием рыб, о котором частенько известно еще до выезда на водных объект. Другое дело, что возникают и неожиданные ситуации. К примеру, отправляешься на озеро ловить плотву, а та и носа не кажет. Лещи после нереста еще «болеют» и на них надежда слабая.

Зато активными оказываются окуни, которые лихо бросаются на опарыша и клюют взаглот. Их место изначально должно быть в прилове, а они путают все карты, формируя основу улова. Ну а когда меж этой полосатой братии всё же удается вытянуть неплохого одинокого подлещика, он не иначе как бонусным становится. Причем не случайным, ибо место, оснастка и приманка являются заточенными как раз под него.

По моим наблюдениям, в списке бонусных выделяются рыбы, любящие определенное постоянство, либо активность которых определяется сезонными факторами. К ним относятся упомянутые лини, усачи, рыбцы (сырти) и пр. А в последние годы даже караси выдают те еще фортели. Прошедшей зимой в моём регионе их периодически ловили в проводку на незамерзшей реке. Про озера и говорить не приходится. Приезжаешь на знакомое место за плотвой с красноперкой, а в голове постоянно крутится мысль: «А вдруг карась выскочит?» И тогда в ущерб клёву берёшь удилище посерьезнее, насаживаешь на крючок пучок красных червей и забрасываешь.

Плотва с красноперкой ловятся теперь реже, хоть и покрупнее. Зато, когда после очередной поклевки поплавок уходит под воду, а затем над водой показывается пусть не трофейный, но упитанный карась, душа ликует. Это отличный бонус, и если в садке их оказывается еще и несколько, то прилов становится превосходным.

Забавный, но показательный случай в плане бонусных рыб произошел со мной на одном из соревнований. У всех участников клевала в основном плотва, но при этом экземпляры попадались очень мелкие - 40 - 50 г. Получив информацию, что ближе к финишу соперники отметились поимками крупных карасей и даже карпа в районе «полторашки», я стал искать решения, чтобы их обойти. И, меняя количество на качество, перешел на более крупный крючок с «бутербродом» из пары мелких червей и одного опарыша.

Как результат – несколько 100-граммовых плоток, но главное – тройка окуней за 200 г каждый при одном сходе очень хорошей рыбы. А мой сокомандник умудрился поймать на опарыша щучку, достигшую зачетной длины. Вот так мои прогнозируемые бонусные рыбы и его случайный бонус обеспечили нам общекомандное первое место.

Как упоминалось выше, в числе бонусных способны оказаться рыбы не только одного вида, но и разных. Когда их количество малое или они не имеют выдающихся размеров, то за пределы понятия «прилов» эти рыбки не выходят. Но при этом добавляют рыбалке разнообразия, раскрашивая её яркими красками. Но бывает и так, что в улове по итогу рыбалки наблюдается паритет и тогда не стоит гадать, что есть улов, что прилов, а что бонус. Это скорее сборный улов с неплохими разными рыбами.

Учитывая климатические качели последнего времени, активность всех рыб по временам года серьезно меняется, а посему можно предположить, что количество бонусных рыб будет только возрастать. Соответственно, стоит проводить разные эксперименты, планируя смелые рыбалки для неожиданных открытий. В частности они включают проверку тех мест, которые ранее являлись или казались бесперспективными. Уже несколько лет на одной из некрупных речек мой знакомый результативно ловит не только увесистую плотву.

В качестве бонусов попадают язи и голавли. Не трофейные, но масса в 1-2 кг впечатляет. И что интересно, наибольшая активность этих рыб отмечается в феврале - марте, затем в середине лета и поздней осенью. В остальное время года за день можно увидеть одну-две поклевки, не более. Лещ заглядывает в эту речку только на пару недель в нерест, но зато стали чаще брать, переходя в категорию бонусов, сазаны массой до 4 кг.

Бонус и количество

Частично сравнения количественного соотношения бонусных рыб в объеме всего улова я коснулся в предыдущих подразделах. Оно может быть самым разным, но, как правило, связано с каким-то одним, выделяющимся на общем фоне пойманным экземпляром. Максимум в садке их присутствует несколько.

Вообще, рыбалка полна неожиданностей. Порой так случается, что сначала попадается рыба, которую и предполагалось ловить как основную. Затем влетает особь иного вида, которая лишь грезилась, но виделась маловероятной в силу разных причин. Например, при ловле в жару на мелководье брала красноперка, а затем подцепился лещ. Казалось бы, вот он, замечательный бонус. Но дальше – больше. Лещи, пусть и не самые крупные, теперь выдавливают красноперок и начинают бойко клевать.

В результате они формируют основу улова, и в такой ситуации уже никто не станет называть их бонусными рыбами. Выходит, что критерий размера, определяющий бонус, поглощается количеством крупных рыб по отношению к остальным. Но главное всё же иное: лещи пойманы по уму, на характерную для них приманку – червя. Если бы изначально красноперка ловилась на тесто или хлеб, не факт, что лещи вообще дали бы о себе знать.

Забавная ситуация возникает в плане оценки одной-единственной рыбы, всего-то пойманной за рыбалку. Гадать тут не стоит, ибо она точно является уловом, никак не бонусом, а к числу трофеев её способна отнести разве что выдающаяся масса или размер. Впрочем, если смотреть на жизнь с улыбкой, бонусом окрестить всё же можно. Это награда за усердие, выдержку, терпение и веру в успех.

В общем, бонусные рыбы однозначно заслуживают к себе повышенного внимания, занимая особое место в структуре уловов, влияя на остроту ощущений и градус эмоций. Особенно в процессе их не случайной, а задуманной прогнозируемой ловли. Такой награды, как бонус, удостаивается точно не каждый, а значит её надо заслужить. Основа этого – опыт, мастерство и надежда. Ну и, как пела Анна Герман, должна быть удача – награда за смелость. Так что искренне желаю всем читателям весомых бонусов и выдающихся трофеев!