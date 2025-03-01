Про «море», жереха, голавля - и не только Алексей Коломиец | 28 мая 2025 г.

Пожалуй, пришло время рассказать о своей практике ловли белого хищника с берега на Волгоградском водохранилище. Каждый год с конца мая и весь июнь мы с приятелем вглядываемся в гладь воды до самого горизонта в ожидании увидеть всплески жереха. А ведь на больших просторах – и рыба большая! Но не всегда мы видим эти всплески, не всегда «джигиты» готовы к ловле жереха. И, собственно, именно он виноват в том, что мы начали ловить еще и голавлей. Хотя - пусть сами там разбираются, кто из них виноват, я просто расскажу, как это всё происходило.

Жерех на нашем Волгоградском «море» вырастает до солидных размеров. Но есть один неприятный нюанс. Чем крупнее жерех, тем он осторожнее. И предпочитает держаться на расстоянии от потенциальной угрозы.

То есть – рыболовов. А на море с расстояниями – всё хорошо. Так что, всплески-то видим издалека, а что толку? Добросить не можем. Но кушать жереху всё же хочется, и он делает эдакие набеги на отмели, где пасутся стаи малька. И делает это без регулярных всплесков.

Например, первых своих жерехов я поймал случайно, причем на джиг. То при падении приманки этот типчик вдруг дёрнет в толще воды, то во время быстрого выматывания (когда надо миновать коварную каменистую бровку с ракушками) атакует. Специально же стоять и метать 30-граммовые пилькеры в наивной надежде, что жерех таки соизволит подплыть поближе – как-то обидно и несолидно.

«Вот они подъехали — показали аспиду!»

Заголовок я поставил неспроста. Кто знаком с творчеством Владимира Семёновича Высоцкого и кто знает, что жерех на английский язык переводится как asp – поймут мою иронию. В общем, с некоторых пор я начал брать на джиговую ловлю с берега еще и тяжелые пилькеры. Я об этом уже писал пару раз на страницах журнала, поэтому не буду повторяться про длинный мощный спиннинг и дальние забросы.

Я лучше расскажу про то, как иногда мы мечемся с товарищем между двумя рабочими точками, поскольку трудно угадать, в какой именно жерех подойдет к берегу на расстояние заброса. А если ухожу вниз по течению – там тихо. Возвращаюсь - приятель говорит, что жерех только что такие кульбиты выдавал! Пробую ловить… А что ловить-то? Кульбиты жереха, которые были и уже закончились? В общем, с некоторых пор я перестал гоняться за его всплесками. И начал просто выделять время на охоту за ним.

Есть всплески, нет всплесков – минут сорок я обязательно прохожу вдоль берега, обстреливая акваторию Кастмастером. И тем чаще я это делаю, чем ближе подходит период цветения чабреца (тимьяна). По времени это совпадает с периодом от середины мая до конца июня.

Были рыбалки, на которых мы отказывались от ловли судаков и бершей на джиг и полностью посвящали себя охоте на жереха. Приезжали еще затемно, и это было некоторой гарантией, что жерех плавает в доступных пределах. Часто бывало, что жерех «растворялся в море» сразу после того, как солнце поднимается над горизонтом. Буквально, как только отрывается диск нашей звезды от противоположного берега – жерех будто бы ждет этого момента. Словно будильник прозвенел - и ему на работу пора.

Получается так: ночь не спать, примчаться на водоем, пройти 2 км пешком по камням, чтобы за каких-то предрассветных 40 минут поймать парочку жерехов (или не поймать) – это, знаете ли, утомительно и иногда оскорбительно. Никакого уважения к моему возрасту! Да еще сводит на нет мой богатый опыт ловли спиннингом! Потому-то я и перестал унижаться. Теперь это проблема жереха – оказаться в нужное время в нужном месте, т.е. там, где я пытаюсь его поймать. Только так! И, знаете ли, это работает!

У меня сейчас порядок такой. Я сначала прицепляю проверенную блесну (например, оригинальный Kastmaster от Acme бронзового цвета) и прохожу метров 100 по берегу. На обратном пути я вешаю что-то другое. Ведь глупо надеяться на какую-то одну-единственную приманку. Какую другую? Не так важно – как бог на душу положит. Главное, что жерех об этом точно не догадывается. Своего рода сюрприз - и для него, и, как ни странно, для меня.

В последнее время таких «сюрпризов» нарисовалось два. Один – это «колебалка» под названием «Mamba». Название знакомое, не правда ли? Форма – очень похожа на лодочку с хорошим килем. Весит 35 граммов - тяжелая. Но всё же парусящая в полёте. И вот ради прикола я цепляю свою «тёзку» - и буквально на втором забросе ловлю жереха! Я просто уверен, что тот не ожидал от меня такого коварства!

Второй сюрприз – это девон. Он весит чуть меньше «Мамбы», только 29 г. И, скорее всего, тоже полетит не очень-то далеко. Но вдруг жерех опять не ожидает никакого подвоха? Ведь кто, кроме меня, мог даже подумать соблазнять жереха на такую приманку в этом месте? Не помню с какого заброса повезло – врать не стану. Помню лишь, что просто забрасывал девон что есть силы - и тянул, пытаясь понять, крутятся лопасти или не крутятся. Закручивает приманка плетеную леску или не закручивает. И тут - бац! Сидит!

Мне иногда кажется, что такая ловля смахивает на охоту вслепую за жерехами-одиночками. Всплесков нет, поклевки редкие. Будто я участвую в лотерее в чистом виде. И мне это нравится! Ведь мы всегда радуемся счастливому лотерейному билету, правда?

Однако, тем не менее, самое главное – ни в коем случае не подсаживаться на эту непредсказуемость. Так ведь можно и без улова остаться! По этой причине я начал класть в коробку всевозможные приманки, а не только пилькеры и девоны. И однажды, в прошлом году, мы с приятелем практически полностью перешли на ловлю воблерами. Ловлю голавля.

Голавль и «море»

Два года назад, повествуя на страницах журнала о рыбалке на Волгоградском водохранилище, которое мы называем «морем», я закончил повествование следующей фразой: «Поведение голавля в нашем «море» мной пока не изучено. Я всего лишь вычислил места, где он регулярно берёт джиговые приманки, и места, где иногда ловится на блесны и воблеры. Но пока что жерех мне был интереснее и ловле голавля я не уделял достаточно времени». Пожалуй, теперь-то мне есть что рассказать про ловлю голавля, потому как, уделив этой рыбе достаточно времени, мы с приятелем добились некоторых результатов.

Начну с того, что отвечу на извечный вопрос: зачем он вообще нужен, этот голавль? Ведь рядом ловится берш и судак. Попадается крупный окунь. Такая рыба однозначно вкуснее голавля, если рассматривать кулинарный аспект. Мой простой ответ - ловлей! Не знаю, согласитесь вы или нет, но ловить рыбу лайтовым спиннингом с берега на бескрайних просторах – это что-то из ряда вон выходящее. А судаки с бершами – они уже слегка надоедают. Поскольку мы их начинаем ловить джигом еще в апреле.

И еще надо отметить, что судаки берут и на воблеры. Более того, если у судака, вытащенного из глубины, глаза на лоб лезут и воздушный пузырь норовит изо рта вылезти, то пойманного в прибрежье на воблер судачишку можно безболезненно отпустить безо всяких конфликтов с совестью. К тому же и крупные окуни иногда преподносят сюрпризы, чем делают ужение голавля еще ярче и… вкуснее, если мы продолжаем говорить о кулинарных аспектах рыбалки.

Начну с того, что раньше голавли попадались нам при ловле на джиговые приманки. Они выдавали свое присутствие злыми поклевками где-то под ближней бровкой, но засекались редко. Видимо, размер крючков был великоват. А может, им неудобно было подбирать приманку со дна. Груз ведь тяжелый. И вот однажды я специально взял с собой лайтовый спиннинг и коробку с воблерами и блеснами. То есть, решил поехать не «за рыбой», а на рыбалку!

Не буду кривить душой – больше всего надежд я возлагал на жереха. Но часто бывает, что жерех так и не удосуживается явиться на поле брани. Для него я приготовил небольшие пилькеры, но… Всплесков нет как нет и пяток контрольных забросов ничего не дали. Значит – пришло время ловить голавля и всё остальное, что плавает в пределах заброса воблеров.

Сразу скажу о спиннинге. На первую рыбалку я взял Stinger Whiter Sensor 862M (тест 3 – 18 г, рост 2,59 м). Причин тому несколько. Первая – это самый длинный бланк в моем арсенале для указанного теста. Для ловли с берега на больших просторах это важно.

Вторая причина – очень информативный кончик. То, что он контрастно выделяется белым цветом – это не самое главное. Важно, что он четко отслеживает игру воблера, и я понимаю, касается воблер камешков на дне или нет. Другими крэнковыми спиннингами, разумеется, тоже можно ловить, и я это делал, что видно на фотографиях. Но для своего роста такая информативность и кидучесть – то, что нужно для больших просторов над каменным дном.

Есть еще один положительный момент в этом спиннинге – это не очень «злой» строй. После поклевки жестким спиннингом получается слишком брутальная подсечка. А что, если это не поклевка вовсе, а просто камень повстречался на пути воблера? Тогда резкий рывок скорее всего скажется на «плетенке». А более мягкий кончик Whiter Sensor даст понять, что это не рыба и, если ослабить шнур, воблер скоро освободится от зацепа, просто всплыв наверх. Не думаю, что это так уж сильно важно, но этот момент я особенно прочувствовал, когда на следующей рыбалке со спиннингом с более жестким бланком оторвал два своих воблера.

«Плетенка», разумеется, тонкая и скользкая. Да, было опасение, что о какой-нибудь торчащий под водой камешек с ракушкой шнур я испорчу. И это пару раз произошло. Но зато я понял, что голавль атакует воблеры не на самом дальнем выбросе, а гораздо ближе - там, где воблер уже играет над каменистым дном. Надо сказать, что мой приятель не рисковал дорогими шнурами, ловил на обыкновенные бюджетные. И что бы вы думали? Он поймал самого большого нашего голавля. Но об этом чуть ниже.

Морская воблероматика

Атаки голавлей начались почти сразу. То есть, пока приятель проверял наличие судаков и бершей и довольствовался редкими поклевками и откровенной мелочью, у меня на кукане уже сидели два голавля и шикарный окунь, которого я никак не мог не сфотографировать. Эх, ловились бы такие всегда!

В принципе, я знаю любителей ловли окуней на водохранилище на «Отводной поводок». Именно они забросают меня вопросами: где, на что и когда. И фокус в том, что на таком каменистом дне на «Отводник» ловить – это грузы отрывать. Тут использовать надо «Тирольскую палочку».

Возможно, я в этом сезоне попробую так ловить. Ведь наряду с окунями берут еще и судачки. Да, много небольших, но их легко можно отсортировать, отпуская обратно. Впрочем, я об этом сразу написал. Но мне это очень нравится, как ответственному налогоплательщику.

Воблеров мы с напарником перепробовали довольно много. Я прекрасно понимал, что голавль может клюнуть как в момент приводнения приманки, так и догнать воблер около дна во время проводки, так что мне важно было подобрать воблер с таким заглублением и такой темп проводки, чтобы он чётко шел над дном и лишь изредка касался камешков. В этом случае и случались поклевки судачков и окуней.

Всю первую рыбалку я отловил воблерами Smith. И убил, как говорится, сразу двух зайцев. Во-первых, проверил работу новых для меня моделей Super Camion SR, а во-вторых - как разные виды хищников на них реагируют. Крэнк черной расцветки, который я прозвал «уголёк» - долго не хотел возвращаться обратно в коробку. Ловит и ловит себе, понимаешь… Потому и фотографий с ним больше всех.

А еще Super Camion SR более нарядной расцветки (под кодовым названием «маковый бочок») пошел в ход, и тоже отлично ловил, но уже эйфория фотографирования как-то поиссякла. Просто хотелось ловить, а не фотографировать. Ведь хотелось поймать что-то солидное! Эдакое за килограмм, хотя бы. У обоих воблеров масса 5,5 г и «игра» одинаково безупречная. Но и стоят они, извините меня, далеко не 150 рублей, а на порядок выше.

Еще один воблер, который по своим параметрам подошёл лучше других - Mottomo Smurf 40F. Он и весит на 1,5 г больше (т.е. летит чуть дальше), и рабочее заглубление у него как раз такое, что я искал – над самыми камешками. На него чаще вешались судачки и окуни. У этого воблера заглубление примерно метр, и на него я стал ориентироваться в дальнейшем. Этот воблер и пострадал первым из-за камней. Но не будем о грустном… Жирную точку в наших изысканиях поставил Юра, он тоже постоянно перебирал различные воблеры.

Если коротко, дело было так. На вторую рыбалку взяли с собой всяких крэнков. У Юры очередной голавль заглатывает Mottomo Chubber в самые гланды. Воблерочек-то ведь крохотный, для малых речек. Лезем в рот корнцангом – глыбоко-о-о! Пытаемся высвободить тройник и ломаем один крючок.

Ну, бывает. Юра не поленился, пошел и поменял на этом крэнке тройник. И вовремя! Я стою рядом, а он кого-то тянет! Кого? Неужто жерех? Или окуняра зачётный? Подводит ближе - голавль огромный! Вода блики кидает, трудно рассмотреть, что рыба вытворяет и куда ломится. Я снимал на видео и всё боялся, что монстр чешуйчатый мне в ноги кинется. А сидит-то он на одном крючке! Выдержит или не выдержит? Выдержало всё! И «плетенка», и новый тройник, и фрикцион был отпущен как надобно!

Давненько столько эмоций нам водохранилище не дарило! Для порядка напишу о приманке: крэнк Mottomo Chubber 36F 3,8г Pearl Ayu. (Тройник сняли с такого же воблера, но другой расцветки). Таким образом выясняется, что не главное – дорогая у тебя приманка или бюджетная. Главное – с головой погрузиться в воблерную ловлю и быть готовым вот к таким трофеям.

Что касается других приманок других видов – конечно же, мы пробовали ловить и на «вертушки», и на уокеры. Но практика показала, что на классические воблеры ловить веселее. Когда кто-то клюёт и ты не знаешь кого вываживаешь – это сильно интригует!

Остался последний вопрос, который мне тоже частенько задают рыболовы: для чего кроме спортивного интереса еще нужен голавль? Ну, ладно, поймал ты - молодец. И это всё? Отвечу так: и правильно, что вы так думаете! Вам голавль не нужен – вот и не надо его ловить! Говорить банальную фразу инопланетянина Альфа из смешного телесериала «вы их просто готовить не умеете» - уже моветон. У меня подход следующий.

Где-то на малой речке, на которой охота за голавлем – это действительно охота, я почти всегда рыбу отпускаю. Пусть растет и плодится. А на водохранилище этого голавля очень много. Можно взять и на котлеты. А вы знаете, из какой рыбы получается самый прозрачный бульон? А вы запекали голавля в креветочном соусе? Хотя… Чего я разошелся? Ведь его надо сперва поймать, причем не одного-двух, а штук пять хотя бы. Вот тогда можно подискутировать и о вкусовых предпочтениях в кулинарии, и о ловле голавля в целом.