О рыбалке в устьях ладожских рек Владимир Соколов | 3 июня 2025 г.

Случилось так, что устоявшаяся десятилетиями география моих рыболовных вылазок в прошедшем сезоне как-то вдруг расширилась. Ранее-то значительную часть рыбалок я проводил на самом Ладожском озере. Иногда добавлялась охота на Балтике за судаком и поздней осенью за щукой. И до пяти выездов на Онежское озеро. Прошлый же год оказался совсем уж разноплановым: помимо посещения одного из самых крупных озёр в Европе - Белого, непонятного пока для меня, несколько раз я отправлялся на реки бассейна Ладожского озера в Ленобласти.

Ранней весной главными рыболовными орудиями на реках у меня становились, понятно, поплавочные или доночные/фидерные снасти. И объектом лова была идущая на нерест мирная «белая» рыба. А в середине лета, убегая от ладожских штормов, я заходил уже со спиннингом в относительно спокойные места в устьях рек, предварительно получив информацию от друзей и из интернета об активизации там хищника. Расскажу обо всех этих «устьевых» изысканиях в хронологическом порядке.

Итак, начало сезона. И старт нерестового хода «белой» рыбы. Мы с товарищами совершили несколько выездов на Волхов. Располагались в нескольких локациях в зависимости от погоды, уровня воды в реке и от поступающей информации о местах успешного лова. Это было и у автомоста вблизи Иссада, и в среднем течении реки неподалёку от Старой Ладоги (фото 1). Там обычно рыбачат с берега или взабродку на поплавок или фидер (фото 2). Хотя лично мы за последние пару сезонов пришли к пониманию, что значительно удобнее поплавочная ловля с 4-метровой ПВХ-лодки (фото 3).

В ней для двоих-троих вполне хватает места, да и как-то веселее и результативнее проходит такая рыбалка. В уловах оказывалась у нас в основном крупная плотва, немного попадалось густеры и чуть реже некрупных язей. Иногда клевала и сопа, но по нынешним правилам её необходимо отпускать.

И третье козырное место – это устьевая часть Волхова в районе протоки Волховец у Крениц. Там обычно рыбачим, когда позволяет погода и нет сильных ветров северной четверти (фото 4).

Иначе нагонная волна с Ладоги превращает такую рыбалку в экстремальную с элементами борьбы за выживание. При благоприятных же погодных раскладах вполне хватает утренней зорьки, чтобы выйти на суточные нормы вылова «белой» рыбы (фото 5). Ну и стоящий на входе в Волхов дежурный катер Росрыболовства расслабиться не даст (фото 6).

И уже к обеду рыболовы-любители обычно оказываются дома, чтобы заняться обработкой улова.

В среднем течении Волхова при поплавочной ловле можно легко обходиться без прикормки – «белая» рыба если там идёт, то достаточно плотно, прижимаясь к прошлогодней прибрежной растительности. А вот в волховском устье без постоянной прикормки дело, как правило, не ладится. И меньше двух-трех пакетов для постоянного привлечения рыбы мы обычно за зорьку не тратим.

Не буду останавливаться на снастях, потому что для общего результата их качество особого значения не имеет. Народ ловит и пафосным итальянским «углём», и стареньким, еще дедовским стеклопластиком. И результаты не шибко различаются. То же весной касается и лесок, поводков и крючков. Поскольку рыба обычно заглатывает всё чуть ли не «в жабры», лично я выбираю ухватистые для пальцев крючки (иногда – мормышки). И ставлю всё на лески 0,16 - 0,2 мм. Зато обрывов из-за зацепов за оставшийся с прошлого года тростник на толстых лесках заметно меньше.

Чуть позднее чем на Волхове начинается ход «белой» рыбы в Свири. До нас дошла информация, что там шла крупная и даже очень большая густера вперемежку с крупной же плотвой. Но чтобы хорошо отловиться, на воде надо быть с самым рассветом (фото 7).

Учитывая расстояние от нашего дома, логично было бы устроить ночёвку в гостинице в Паше´ (фото 8).

Но всё повернулось так, что нам пришлось ночевать в городе и на реку мы смогли приехать не очень ранним утром, что, понятно, снизило наши шансы на хороший улов.

Поскольку Свирь - река с довольно активным судоходством, там надо четко считаться с разметкой судоходной обстановки. А береговой вариант ловли в устье малоэффективен от слова совсем, т.к. всё самое интересное происходит на некотором удалении от берега и поблизости от границ судового хода.

Я сам видел неподалёку от нашей якорной стоянки рыбаков, пытавшихся ловить на фидер с берега, но не могу сказать, что коллеги были довольны результатом. Просто оптимальный заброс там не поперек течения, а по течению. И, соответственно, реализовать его можно только с лодки.

Хотя постановка на якорь сопряжена с рядом трудностей: надо найти зону наибольшего перепада глубин и поставить лодку «по струе» на два якоря, чтобы её не болтало. И при этом не залезть за границы судового хода. При ловле такого типа место стоянки и, особенно, постоянная прикормка играют определяющую роль. Хорошо, что мой товарищ взял 4-литровое прикормочное ведро, куда мы и сложили все наши домашние и покупные заготовки, их хватило аккурат на всю рыбалку.

В выбранном нами участке на Свири присутствовало ощутимое течение, глубина под лодкой была чуть за 4 м, а в месте заброса - свал с 5 на 7 м, поэтому оптимальной снастью являлся либо фидер, либо донка. После нескольких экспериментов с оснастками я смонтировал простенькую ходовую донку на своём спиннинге, поставив скользящее по леске 15-граммовое грузило со сквозным осевым отверстием. В качестве основной лески использовал шнур 0,23 мм. Но при этом поводок сделал из лески обычной.

Не заморачиваясь, поставил «монофил» диаметром 0,2 мм, чтобы не особенно церемониться при подсечке и вываживании. После того, как удалось правильно и относительно неподвижно установить лодку и настроить снасть, началась рыбалка, очень интересная и динамичная. Спиннинг из рук выпускать практически не пришлось: только настораживал снасть, как тут же следовала мощная поклевка. Ловилась в основном «белая» рыба разного размера, но начиная от 300 г. И хоть вся рыбалка длилась не очень долго, улов порадовал своим объемом и разнообразием. Так что оказалось, что не было необходимости по темноте выходить на воду.

На следующей свирской рыбалке мы уже расчехлили спиннинги. Правила разрешают ловлю щуки в реках с 20 мая. А именно к этому сроку неплохо прогрелись отдельные затишки на Свири и её притоках, что и давало некоторую надежду на успех этого мероприятия. Как правило, важно не только найти тихий плёс или бухту, важно и тихо туда подъехать. И чтобы ветер нёс лодку с нужной скоростью и в нужном направлении.

Учитывая, что основная глубина у тростниковых зарослей находится в диапазоне 0,5 - 1,6 м, нужны либо совсем легкие блесны, чтобы не класть их на дно на ковер прошлогодней травы. Либо различного рода незацепляйки, которые в зависимости от траектории движения лодки, её скорости и положения в тростниковом редколесье также не опускались бы на дно. В общем, нужна была пелагическая проводка. И чтобы блёсны хорошо отбивались от тростника - и вместе с тем привлекали бы зубастую. Как выяснилось уже в процессе ловли, щуке оказались интересны разноплановые приманки (фото 9).

Она их атаковала зло, с бурунами и с визгом фрикциона. Однако для меня весенние щуки не представляют гастрономического интереса, лишь спортивный. Летом иногда забираем по «хвосту» на каждого, но не более. Поэтому, стараюсь не хватать их голыми руками (фото 10), обходиться без травмирующих приспособлений (типа зевников) при освобождении от крючка и аккуратно отпускать щук в родную стихию.

Первая проверка свирских зубастых не выявила среди них «крокодилов», но несколько «подпятерок» нам личину свою открыли. Было просто удивительно, насколько четко срабатывает правило: бухточка или бочажок с теплой водой – получите активную поклевку. А попробовали обкидать пару бухт, где вода имела невысокую температуру - на уровне средней в реке, и в итоге ничего не получили. И в дальнейшем, проходя подобные локации, на них даже не задерживались.

На участках, свободных от растительности, попробовали мы и большие воблеры приповерхностного горизонта проводки. Тоже сработало, причем выходило (или так совпало – пока еще скудна статистика), что на них брала самая крупная щука (фото 11).

Рыбалка наша проходила просто в идеальных условиях - солнечно, слабый ветерок западной четверти. Но к обеду солнце закрыли тучи и почти сразу задуло с севера. И тут же щука «закрыла рот» - ни поклевок, ни даже выходов в бухтах и на участках с теплой водой. Мы это восприняли как сигнал к окончанию рыбалки.

В устье Волхова мы открывали и судачий сезон. Начали с утра, причем таких как мы любителей там собралось много. Приличная волна шла с Ладоги и, встречаясь с течением Волхова, преобразовывалась в весьма неприятные стоячие волны.

Ловить взаброс в подобных условиях не особо приятно, особенно учитывая большое число коллег рядом. Да плюс к тому за те пару часов, что мы там отстояли, ни одного хотя бы 40-сантиметрового клыкастого ни у нас, ни у соседей поймано не было. Поэтому, увидев, что прогноз обещает затихание ветра ближе к вечеру, решили пройти «дорожкой» вверх по Волхову до автомобильного моста, а там уж посмотреть, что делать в зависимости от погоды.

И уже возвращаясь, встретили на воде знакомого, который нам популярно объяснил «всю местную диспозицию». Снасти, по его мнению, у нас правильные, приманки – рабочие, траектория нашего движения по реке проходит как раз над самыми перспективными точками. Вот только в дневное время в Волхове никто не ловит.

Обычно клюет или поклевывает, кому как повезет, совсем ранним утром или ближе к ночи. Сия радость длится 2 - 3 часа, не более. После такого заявления, посовещавшись, мы решили, что волнение уже стихает и лучше проверить на наличие судака саму Ладогу. Там как-то всё более знакомо, а шанс нарваться на пищевого судака есть 24 часа в сутки.

Рыбацкий народ, почувствовав перемену в погоде, тоже начал выходить из Волхова и соседней Сяси в район 8 – 11-метровых ладожских «полян». Пока еще этот относительно небольшой пятачок не превратился в настоящее Вавилонское столпотворение, мы решили нарезать парочку кругов. И если в Волхове обычно в приоритете глубинные воблеры типа дип-раннеров от Rapala, Halco, Bomber или Bandit, то в открытой озерной части уже обязателен воблер с заглублением 2 - 3 м: к вечеру судак предрасположен подниматься в верхние слои воды, так что там уже вне конкуренции выступают либо бальзовые приманки – например, от Nils Master, либо – авторские (фото 12).

Или современный «пластик» с седловидной лопастью (фото 13).

Но при этом очень важно «попасть в цвет». Я заметил, что в последние годы ладожский судак заметно реже выбирает натуральные расцветки, имитирующие реальную рыбу, а чаще предпочитает фантазийные сочетания. Вполне эффективны на протяжении трех прошедших сезонов оказались приманки в расцветках, аналогичных Нильсовым №№ 90, 137, 430 и Халковской R19. Этот самый «психоделик» на некоторых рыбалках вообще оказывался вне конкуренции по всему хищнику. Особо порадовал Zif 90 от LureMax в расцветке № 047 (фото 14).

Кстати, к такому выбору стали склоняться окуни и щуки. Поэтому не надо особо суетиться, копаясь в своей коробке, если с судачьих глубин в 7 - 12 м решили пройтись к берегу. Очень часто стаи судака смещаются и туда. А показателем отсутствия клыкастого в берегу будет средний, ближе к мелкому окунь: если он начал цепляться по мере приближения к берегу, судака там с огромной степенью вероятности нет.

По мере отхода клыкастого из Волховской губы начала поступать информация о том, что он появился в устье Свири. Как раз Ладога штормит, а пройтись с «дорожкой» по реке вполне возможно. Хотя и в акватории лова на отдельных волнах виднелись пенные барашки, но в целом всё было довольно комфортно. И здесь опять понадобился новый подход. Весь судак - на глубине, но на шэды и мелкие дип-раннеры он не реагирует. Как, впрочем, и на крупные. Перебрав весь свой арсенал, я остановился на 120-миллиметровых «Зифах» (фото 15), в то время как мой товарищ ловил на разновидности «Бандитов».

Рыбалка получилась довольно-таки трудовой, что мне не совсем понравилось. И весь оставшийся сезон мы, можно сказать, уже не вылезали с Ладожского озера, иногда чередуя её с Балтикой и разок с Онежским озером.

На этих рыбалках я продолжал активные эксперименты с двумя эхолотами, которые стояли у нас на лодке. Один локатор Н1 у нас выполнял в первую очередь функции глубиномера и уже потом рыбопоискового устройства. Без такой информации я себя как-то не очень уютно чувствую на открытой воде, несмотря на многочисленные рабочие точки в GPS-навигаторе. А второй эхолот Н2 — это уже Calypso, он работает как рыбопоисковый сонар бокового обзора (фото 16).

Это, конечно, не пресловутый паноптикс, но, тем не менее, во время «дороженья» всё, что происходит с одного борта и на довольно приличном расстоянии, он показывает (цифра 0,86 на схеме – коэффициент разницы в показаниях глубины разными эхолотами). Для этого я даже немного переделал уже готовую штангу крепления датчика, чтобы тот мне «светил» в сторону левого борта с отклонением от вертикали около 30 градусов (фото 17).

И если он показывал «некую жизнь» - или реальную рыбу, или стаи кормовой базы, или косвенные признаки в виде утолщенной линии дна, то это давало нам повод насторожиться. Мы либо повторно проходили по этому месту, чуть сместив трек, либо, используя силу ветра, сплавом, уже в две или в три приманки обкидывали этот участок. И что самое интересное - во многих случаях именно там и удавалось поймать рыбу. Правда, это были не трофеи, но несколько крупных щук и стаи мордатых окуней вычислить таким способом удавалось.

«Калипсо» я использовал в паре и со стареньким «Хамминбёрдом» (фото 18), и с достаточно продвинутыми «Лоуренсом» (фото 19), и «Гармином» (фото 20). И во всех случаях «Калипсо» очень удачно дополнял своих навороченных собратьев именно как сонар бокового обзора.

Ладога до конца сезона радовала практически в каждый наш приезд. На исходе августа удавалось находить судака. Иногда отличались своими злыми поклевками крупные щуки. Причем большая часть поклевок приходилась на крупные 120 – 130-миллиметровые воблеры в расцветке RH («красноголовики» - фото 21), причем не так важно, лопасть какой формы имелась у приманки.

А уже ближе к окончанию сезона несколько раз удалось попасть на беспримерные «раздачи» крупного окуня, хотя тот был весьма привередливым и обычно клевал строго по часам. Зато оказался не просто «мордатым», а изысканно «мордатым» (фото 22).

Наиболее рабочими среди воблеров оказались небольшой Рапаловский «Шадрап» (фото 23) и ЛюреМаксовый «Панчер» (фото 24).

Осенью в штиль довольно частые туманы своей молочной плотностью скрывали весельные лодки так, что по несколько часов удавалось ловить в полном одиночестве. И лишь когда туман спадал или поднимался, в мгновение ока налетали моторизованные «помощники». Но сливки уже были сняты, и даже близкий подход чужой моторки кроме улыбки ничего не вызывал.

В целом же сезон получился интересным и результативным. Я постарался учесть все нюансы, которые были выявлены в его течении. Но остались несколько вопросов по воблерам. К примеру, как могут сочетаться формы приманок, их «игра» и наиболее привлекательные для хищника расцветки. И в новом сезоне, думаю, эти проблемы будут решены.