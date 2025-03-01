Хариус Полярного Урала Дмитрий Колеров | 12 июня 2025 г.

Сплавная рыбалка — особый вид искусства, а одна из лучших площадок для её осуществления - Полярный Урал. По крайней мере - на наш с друзьями взгляд. Почти каждое лето мы отправляемся туда в поисках трофейного хариуса. И самым любимым считаем сплав по реке Собь, одной из многочисленных горных рек Уральского хребта. Об особенностях уральской сплавной ловли и пойдёт речь в предлагаемой статье.

Природа Уральских гор поистине уникальна, а многочисленность горных рек делает её особо привлекательной для рыболовов. Моё общение со множеством туристов и любителями рыбной ловли как вживую, так и в интернете подтверждает, что Полярный Урал — это практически единственное место на границе Европы и Азии, где можно половить трофейного хариуса в большом количестве и без разных ухищрений в приманках и снастях. Для рыболовов мегаполисов Северо-Запада и Москвы этот факт особенно хорош, поскольку добраться до уральских рек можно за сутки – максимум двое на ж/д транспорте с минимальными издержками на логистику.

Подготовка к рыбалке и начало сплава

А теперь давайте по порядку разбираться – что делать, как и почему. Первое, что я бы порекомендовал при сборах на такую рыбалку — это найти себе единомышленников, пусть даже одного человека - вдвоём всегда сподручнее. Хотя лучше собрать компанию из шести человек. Это будет идеально. Ниже объясню почему.

Теперь - куда и на чём нужно ехать. К примеру, начало нашего сплава начинается в ЯНАО в поселке Харп с одноименной ж/д станцией (Харп – по-ненецки значит «северное сияние»). Добраться туда можно на поездах прямого сообщения «Санкт-Петербург – Лабытнанги» или «Москва – Лабытнанги». Река протекает довольно близко от станции.

Лучшее время для сплава по реке Собь — первая половина августа. Именно этот период выверен нашим многолетним опытом. Как правило, сплав по Соби с учетом продолжительности трансфера, самой рыбалки и прочих мероприятий занимает порядка двух недель. Билеты на обратную дорогу лучше сразу не брать, т.к. в процессе сплава всякое может случиться, а проблем с обратным билетом обычно не возникает - поезда идут практически пустые.

На почти что полумесячный сплав у нас набирается огромное количество рыбацких пожитков, поэтому нужно либо купить под них место в грузовом вагоне, либо, если собралась большая компания, дополнительно приобрести пассажирское место-два в купе поезда, куда можно будет сложить весь скарб. Лично мы, когда едем компанией из шести человек, покупаем еще пару мест, чтобы полностью занять два купе, тогда легко утрамбовываются все пожитки. Да, еще добавочно приобретается за несколько сотен рублей разрешение на провоз спортивного инвентаря (у нас этот самый инвентарь – надувная лодка).

В процессе следования, особенно при движении по Уральским горам, открываются прекрасные виды на множество горных речушек. И на толпы туристов на станциях, пытающихся за несколько минут стоянки десантироваться в нужном им месте. Зрелище это поистине впечатляет, но, как правило, мало кто справляется в срок с задачей, поэтому проводницам приходится выставлять красный флажок для того, чтобы все успели выгрузиться. И пусть объем снаряжения порой достигает немыслимых значений, но всё это компенсируется комфортом на сплаве.

После приезда на ж/д станцию в случае нужды мы осуществляем дозакупку необходимой провизии в прилегающих магазинах. Однако на Крайнем Севере выбор на прилавках довольно скудный, да и цены заоблачные, поэтому всё необходимое лучше везти с собой из родного города. Единственное исключение — это хлеб и соль. Их мы покупаем непосредственно в поселке Харп.

Чтобы преодолеть несколько километров до стартовой точки сплава, удобнее всего воспользоваться услугами местного такси. По приезду на реку следует, как правило, ночёвка и небольшой сабантуй. А утром уже начинается сам сплав.

Про снасти

Основным объектом ловли на нашей рыбалке является сибирский хариус. У него есть два основных отличия от хариуса европейского — это две желтых полосы на брюшке и несколько меньшая масса. Однако поимка килограммовых увальней на такой рыбалке - практика ежедневная. А ближе к завершению сплава в прилове начинает появляться щука.

Хариуса в уральских реках мы с друзьями обычно ловим либо «вертушками», либо «мушками». Поэтому я рекомендую брать с собой два комплекта снастей. Первый - спиннинг класса light с тестом до 15 г и ростом 2 – 2,1 м, оснащенный катушкой 2000 - 2500 по японской классификации. Я его использую под блёсны. Ну а кто-то ловит хариуса на тейлспиннеры, небольшие воблеры и даже микроджиг. Второй комплект – мощное удилище с тестом до 30 г и ростом 2,7 м (а лучше - 3 м) с катушкой-четырехтысячником - используется для ловли на нахлыстовых «мух» с помощью поплавка или бомбарды.

Плетеную леску для легкого спиннинга лучше ставить не сильно тонкую, где-то PE ## 0,8 – 1 (0,148 – 0,165 мм). Это обусловлено, во-первых, необходимостью бороться в струе с сильной рыбой, а, во-вторых, тем, что леска так или иначе подвержена абразивным воздействиям, что приводит к потере её прочности. Дальние забросы не особо требуются поэтому такое огрубление снасти прощает множество ошибок, а на клёве практически не отражается.

Подробнее о приманках. Главной на наших харьюзовых рыбалках выступает «вертушка» №2 по классификации MEPPS. Моя любимая модель — это медная, серебристая или золотистая «двойка» с лепестком типа Aglia и черно-красной «мушкой», которая, к слову, на всех водоемах нашей страны работает безотказно как автомат Калашникова. Кто-то использует кислотные цвета или другие типы «мушек», тут всё индивидуально и подбирается экспериментально. Зачастую это выстреливает, когда выше по течению прошли дожди, поднялись уровень воды и муть со дна. К слову, характерным признаком такого явления являются пенные шапки на воде.

Но следует учитывать неприятный нюанс, свойственный «вертушкам» – это перекручивание основной лески. Лично я знаю два способа минимизировать влияние данного фактора. Первый – это использовать блёсны с встроенным вертлюжком с качественным подшипником. И хотя такие модели достаточно дорогие, но они того стоят. Второй способ я подсмотрел в интернете и до последнего времени изготовлял приспособу для него самостоятельно. Это антизакручиватель с грузом, к свободному концу которого присоединяется «вертушка». Однако функционально данная оснастка в настоящее время легко дублируется тейлспиннером.

Основные места стоянок хариуса — это перекаты и плёсы (поливы). Если замечена большая концентрация рыбы, то рекомендую остановиться, выйти из лодки на берег и оттуда начать ловлю на «мушки». Понятно, что заморачиваться с нахлыстовой снастью нет необходимости - подойдет, что называется, народный метод. Это использование длинного спиннингового удилища и поплавка (водоналивного или пенопластового) или бомбарды на конце основной лески. Выше поплавка привязывается несколько «мушек» на своих поводках.

Поплавок должен иметь массу где-то 25 - 30 г. Его лучше выбирать из материалов, мало поддающихся растрескиванию (пенопласт, бальза, силикон), т.к. при проходе по стремнине пластиковые поплавки очень часто сильно ударяются о камни. Обязательным требованием к спиннингу для «мух» является запас прочности бланка, т.к. при проводке в струе частенько садятся одновременно два, а то и три килограммовых увальня, с которыми справиться очень сложно. Касаемо «мушек» - тут, как говорится, на вкус и цвет. Лично я использую «мушки» в черно-красной расцветке, связанные на тройниках.

Хитрости ловли

Сам способ ловли на «мушки» достаточно прост. Оснастка забрасывается на стремнину, и пока её несёт течением, рыболовов слегка подыгрывает удилищем, тем самым дополнительно анимируя «мух». Зачастую регистрация поклевки происходит визуально, что называется «на всплеск», а не тактильно, т.к. на сильном течении выдувает петлю из основной лески, что не позволяет почувствовать поклевку «в руку».

Особенно пристально следует обратить внимание на устья впадающих в Собь средних и крупных рек, таких как Ханмей, Харматалоу, Луппайёган и др. Там можно смело останавливаться с ночевкой и пробовать искать хариуса непосредственно в месте впадения и ниже по течению на протяжении пары километров. Именно на этих участках мне попадались самые крупные хариусы. Нередко в прилове оказывались и небольшие таймешки, но я их всегда отпускал, что и всем советую. Несколько раз я попадал в такие ситуации, когда в основной реке (Соби) крупного хариуса не находилось, изредка брали лишь небольшие харьюзята. Тогда я шёл несколько километров вверх по течению впадающих рек и там нередко обнаруживал крупные стаи хариуса.

Такое случается при различных катаклизмах, и не обязательно природных. К примеру, если в основную реку попадает какая-нибудь промышленная нечисть, то рыба это сразу чувствует - и удирает во впадающие реки. Поэтому именно там её и стоит искать. А летом 2024 года я попал в ситуацию, когда на Соби производили массовое зарыбление, так что в реку попало 11 миллионов мальков муксуна. В тот год харьюзиные желудки были набиты дополна, и хариус лишь изредка поклевывал на небольшие воблерки. В общем, из года в год ситуация на сплаве складывается непредсказуемо, но общие принципы поиска рыбы я описал. И, конечно, нелишним будет поизучать новости региона перед началом сплава, чтобы быть в курсе местной обстановки.

Гегемония щуки

Во второй половине сплава к поимкам хариуса добавляется в прилове щука. Поэтому лично я ставлю в этот период на лайтовый спиннинг для «вертушек» поводок из гитарной струны. Он еще и предохраняет леску от перетирания о камни, позволяет более оперативно менять приманки, а на клёве рыбы практически не сказывается. Стаи щуки следуют за косяками лососёвых рыб, которые, в свою очередь, мигрируют на зимовку.

Хитро придумано: приплыл на зимовальную яму «белой» рыбы - и голова не болит, что покушать – и первое тебе, и второе, и компот. Однако точных признаков участков, где может встретиться первая стая зубастой, нет - у природы свои капризы, от которых зависит ход рыбы. Добавлю лишь одно: обычно в августе максимальный размер вылавливаемой щуки составляет 5 - 7 кг, а в октябре месяце, когда по Оби несёт шугу и начинает движение маточное стадо, размер щук, по рассказам местных, достигает 15 - 17 кг.

После того, как поймана первая зубастая, надо сделать несколько выводов, а именно: скоро хариуса практически не станет, поэтому если есть желание часть улова увести с собой, то это последняя возможность его заготовить. Второй: теперь на лёгкий спиннинг надо обязательно ставить металлический поводок, если это не делалось раньше. Третий вывод: можно снимать оснастку с «мухами» и оборудовать длинный спиннинг для ловли щуки.

Касаемо приманок на зубастую, то тут она клюет на все, что попадается ей на глаза. Поэтому дам лишь одну рекомендацию: чем меньше на приманке будет крючков, тем лучше - проще будет доставать приманку из агрессивной хищницы. Щука здешних акваторий обладает превосходным вкусовыми качествами, значительно превосходящими те, что у особей средней полосы России, т.к. питается исключительно лососёвыми породами рыб. С поиском мест, где стоит зубастая, мудрить не стоит: любая яма, которая встретится на пути – потенциальное место.

Обратный трансфер

Стоить добавить несколько слов по поводу трансфера от места финиша сплава до ж/д станции. Тут есть два варианта. Первый – это прибегнуть к услугам местных жителей, с которыми надо договориться еще до начала сплава, и из того места, где появится телефонная связь, вызвать судно в нужную точку, чтобы оно отвезло вас до «железки». Либо дойти сплавом до поселка Катравож, откуда ходят речные паромы до Салехарда. Но у последнего варианта есть одна особенность.

Во-первых, километров за 10 - 15 до этого самого поселка течение реки сильно ослабевает, и при наличии встречного ветра надувнушку придётся тащить вдоль берега. Есть вариант взять с собой небольшой лодочный мотор, подойдёт любая «двойка», но это дополнительный транспортировочный объем и споры с проводницами, поскольку перевозить бензин к мотору в поезде нельзя.

Как сохранить рыбу

С таким большим разнообразием рыбы и её вкусовыми качествами велик соблазн увезти часть улова домой. Сделать это можно без особых проблем, нужно лишь знать несколько основных моментов.

1. Та рыба, которая поедет с вами домой, должна быть обработана и присолена не позднее двух часов с момента поимки.

2. Потрошить хариуса и иную рыбу следует особым образом: чешую не снимать, голову отрезать, а тушку выпотрошить и дополнительно изнутри прорезать хвостик и вымыть оттуда остатки крови. Это обязательный момент и на него следует обратить особое внимание.

3. Рыбу, которая будет предназначена в пищу, сразу после поимки устанешь чистить по одной, поэтому её лучше разместить на кукане и опустить в воду, так она не будет обветриваться. А уже на ближайшей стоянке обработать весь улов.

4. Потрошенную рыбу следует присолить чуть сильнее, чем обычно это делают для малосола. И уложить в ведро с герметично закрывающейся крышкой.

5. На всех последующих остановках ведро с рыбой надо сразу опускать в воду, там температура воды порядка десяти градусов даже в жару.

6. К дальнейшей транспортировке (перевозке домой), а это со всеми пересадками, как правило, около двух суток, при температуре окружающего воздуха 20 - 25 °С подходят только ведра, полностью заполненные рыбой и тузлуком (солевым раствором), с минимумом воздуха внутри. Закрываются с выдавливанием крышкой избытка тузлука, так что получаются своего рода пресервы.

7. По приезду домой рыбу сразу следует промыть от тузлука, расфасовать по отдельным пакетам и заморозить. Так сохранятся все вкусовые качества.

Особенности быта и экипировки

Быт на сплаве не сильно отличается от того, что характерен для ночевок в средней полосе России. Поскольку лес (а это дрова) присутствует в избытке, каждый вечер разбивается лагерь с костром.

- Палатки лучше выбирать побольше. Удобнее всего в 4-местной палатке расположиться втроём, а еще лучше - вдвоём. Спать приходится на камнях, поэтому лучше отдавать предпочтения надувным коврикам значительной толщины (5 – 7 - 10 см), чтобы сглаживать неровности рельефа.

- Спальный мешок должен быть исключительно с синтетическим утеплителем, с диапазоном температурного комфорта от 0 до минус 10 °С. Пуховые спальники не подойдут, т.к. за первые пару ночей они наберут конденсат и практически перестанут греть, а высушить их будет негде. Хранятся при транспортировке палатка, коврик и спальник в гермомешке, чтобы не намочить их.

- Не стоит забывать и про личную гигиену. Удобнее всего взять железное ведро, нагреть воду на костре, также нагреть можно несколько камней и соорудить небольшую баню. По этой теме есть очень много информации в интернете, поэтому рекомендую изучить матчасть. При таком подходе проблем с помывкой не возникнет.

- Все съестные припасы удобно хранить в пластиковых ведрах (или бочках) с герметичной крышкой. Это одновременно и транспортировочная тара, и сиденье. По мере расхода провизии освободившиеся емкости могут быть заполнены рыбой.

- Снаряжения на такую рыбалку набирается много, поэтому плавсредство должно быть большое и вместительное. Мы использовали лодки длиной 360 см. Мореходными качествами можно пренебречь, т.к. лодка поплывет под воздействием течения. А вот на ширину судна стоит обратить внимание, чтобы при прохождении порогов и перекатов держаться устойчивее. Удобнее всего располагаться в лодке на достаточно высоком кресле со спинкой, чтобы иметь возможность удобно подсачивать рыбу и выполнять точные забросы в перспективных местах во время сплава.

Сплавы по рекам горного Урала — это как отдельное направление в рыбалке. Один раз попробуешь и будет очень сложно остановиться. Со временем у меня лично появилось желание побить собственные рекорды по хариусу. И пройти по более сложным маршрутам, благо Полярный Урал — это место, где количество вариантов сплавной рыбалки исчисляется сотнями, так что для среднестатистического рыболова их не перепробовать и за всю жизнь. По особенностям сплава есть много информации и видеороликов в интернете, поэтому во время подготовки к сплаву я их тоже рекомендую к обязательному изучению.