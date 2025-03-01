Густера речных стариц Николай Линник | 5 июня 2025 г.

Современные поклонники фидера, для которых поимка леща является основной целью рыбалки, густера – это нежелательный прилов. Эта рыбка быстро реагирует на прикормку и успевает расправиться с ней задолго до подхода более крупной рыбы. Страдают от набегов густеры и наиболее популярные среди рыболовов речные насадки - черви и опарыши. Помятую насадку ни лещ, ни язь брать не желают. Так за что её любить? Но так говорят те, кому не доводилось подержать на крючке поплавочной удочки густерку массой под кило...

Я вырос в небольшом городке на юго-востоке Полесья, где до середины 90-х годов прошлого века треть населения составляли евреи. Непередаваемый колорит соседства с этим интеллигентным и очень умным народом живет в моей памяти и по сей день. Ах, какие чудесные были среди них портные, стоматологи, учителя и парикмахеры! Сейчас таких нет и в помине. А как евреи умели вкусно готовить!

Я до сих пор отчетливо помню тот запах, который разносился по всей улице каждую субботу. Это тетя Фира сходила на рынок - и теперь готовит для своей семьи густеру под шубой из овощей. Именно густера, а не лещ, и тем более язь или карп, являлась для местных евреев деликатесом. Особенно ценилась густера, пойманная перед нерестом, во второй половине мая.

Мы, местные ребятишки, хорошо знали про эту слабость наших соседей и активно зарабатывали «на конфетки», продавая евреям только что пойманную рыбу. И если удавалось доставить её покупателю еще живой, «цена вопроса» заметно возрастала. С тех пор прошло уже 40 лет, а страсть к ловле весенней густеры живет во мне и по сей день. И каждый год в мае или начале июня я обязательно посвящаю несколько рыбалок ловле этой замечательной рыбы.

Отыскать в реке мелкую, массой до 100 г, густеру не составляет проблем. Вместе с другой «белью» такого же размера, она в большом количестве обитает вдоль зарослей прибрежной травы или на речных поливах с замедленным течением. А крупная густера большую часть года живет вдоль фарватера реки, где глубина три с лишним метра и сильное течение.

Интересно, что густера массой более 200 г почти никогда не появляется в малых речушках, разве что по весеннему разливу непосредственно перед нерестом. Связано это, прежде всего, с характером питания этой рыбы. В отличие от того же леща, который очень любит лакомиться мотылем и оттого часто появляется на заиленных мелководьях, крупная густера питается моллюсками-дрейссенами и водяными червями, которые на илистом дне не живут. Кроме того, в поисках корма эта рыба постоянно мигрирует, чем по поведению сильно напоминает крупного речного окуня. Но, как и за крупным окунем, гоняться за густерой по реке практически бесполезно.

Эффективнее всего поджидать её в нужном месте и в нужное время. О точках, где проще всего можно встретить густеру, мы поговорим чуть позже. А вот относительно лучшего времени её клёва скажу так: в году есть несколько периодов, когда охота за крупной густерой бывает наиболее эффективной. Первый раз это случается в мае - июне, когда густера идет на нерест или только отнерестилась. Второй раз она становится легкодоступной для удильщиков в конце августа.

Правда, августовский ход густеры менее заметен, поэтому большинство рыболовов о нём даже и не подозревают. А вот весенний ход густеры хорош тем, что удается не только относительно легко найти рыбу, но и ловить её на легкие поплавочные снасти. Есть категория водоемов, где весной густера появляется с вероятностью в 100%. Это большие речные старицы. Об этом и будет мой рассказ.

Где её искать?

В большие речные старицы густера заходит уже в конце зимы. И в некоторые годы весьма активно клюет здесь вместе с лещом и синцом по самому последнему льду. Потом, когда начинается нерест у других рыб, густера переходит на поедание икры, так что из уловов почти исчезает. Более-менее стабильный клёв этой рыбы возобновляется в третьей декаде апреля, приблизительно через неделю после первого нереста леща. И с коротким перерывом на нерест продолжается до середины июня, покуда она сама не отнерестится и начнет массово выходить в реку.

Казалось бы, во второй половине весны, когда прибрежная растительность буквально кишит всевозможными водяными организмами и рыба с удовольствием отъедается ими, найти уловистую точку большого труда не составит. Ведь плотву и даже леща сейчас можно встретить на глубине всего в один метр. Но только не густеру! Для ловли этой рыбы я бы посоветовал искать участки, где рабочая (3 - 4 метра) глубина начинается у самого берега. Являясь рыбой сумеречной, крупная густера избегает яркого света и до самого нереста не забывает об осторожности. Мне ни разу не доводилось ловить эту рыбу на мелководных поливах.

Монтаж оснастки

Одной из особенностей поведения густеры является то, что рыба эта всегда очень точно встает на «пятна» заброшенной прикормки, а это значит, что её можно легко подтянуть на дистанцию 6 - 7 метров от уреза воды и ловить, используя маховую удочку.

Монтаж оснастки для ловли крупной густеры в устьях глубоких затонов имеет некоторые тонкости. Являясь вообще-то приверженцем легких, грузоподъемностью до 1,5 г, оснасток и многоточечной схемы огрузки, я при ловле густеры накоротке отступаюсь от этих правил: грузоподъемность всех моих густериных оснасток колеблется от 3 до 5 г. Перепробовав множество всевозможных схем огрузок, я остановился на самой простенькой: массивный груз-оливка, составляющий 70 - 80% массы всей огрузки, крепится на леске в метре от поводка.

Его назначение – быстро доставить крючок с приманкой в придонные слои воды. Между «оливкой» и достаточно массивным «подпаском» на основную леску крепится промежуточная разрезная дробинка. Эту дробинку сильно зажимать на леске не нужно. Передвигая её вверх-вниз, рыболов может существенно корректировать поведение крючка с насадкой в воде.

Если я рыбачу на шитика или опарыша, поводок ставлю длинный - около полуметра. С таким поводком на придержках оснастки крючок с насадкой начинает соблазнительно парить в придонном слое воды, что очень нравится густере. А если в качестве насадки используются зерна пареной пшеницы или гороховая мастырка, тогда лучше всего работает поводок покороче - длиной в 5 - 7 см.

Удилище, оборудованное монолитным хлыстиком-вершинкой, который очень хорошо амортизирует рывки крупной рыбы, позволяет использовать основную леску диаметром всего 0,12 – 0,14 мм. Но я не советую увлекаться столь чрезмерным минимализмом. Потому что леска толщиной 0,18 – 0,2 мм рыбу тоже особо не настораживает, зато намного меньше подвержена запутыванию, чем более тонкие лесочки. Вот наиболее оптимальная, на мой взгляд, толщина поводка для ловли крупной густеры – как раз эти 0,12 – 0,14 мм.

Толщина антеннки на поплавках традиционно выбирается в зависимости от размера насадки, глубины и скорости течения в точке ловли, она может варьироваться от 2 до 4 мм. Главное, чтобы собственной плавучести антеннки хватало на то, чтобы рыболов без труда смог отличить поклевку, которая в большинстве случаев происходит «на утоп», от легкого, но постоянно происходящего цепляния приманки за дно. Крючок для ловли густеры выбирается по приманке. А поскольку в большинстве случаев в её качестве выступают один-два опарыша, то и максимальный размер крючка не превышает 14-го номера по классификации, скажем, Owner.

Прикормка и насадки

Основу моей прикормки для ловли весенней густеры в речных старицах составляет смесь запаренных по отдельности пшена и гороха. В качестве ароматного связующего элемента применяется любая сухая прикормка из магазина, даже молотое печенье или сухари. Земля в прикормке обязательна. С помощью её рыболов может очень тонко откорректировать вязкость смеси в зависимости от условий рыбалки. Использование основы из пареных злаков считаю самым удачным решением для ловли рыбы у дна на умеренном течении.

Распаренные злаки тяжелы и, кроме того, они питательны. Крупная речная рыба любит вкусно покушать, поэтому отзывается на подобное угощение весьма охотно. Опасения, что рыба, наевшись прикормки, перестанет интересоваться приманкой, напрасны. Много раз мне приходилось ловить рыбу, у которой прикорм буквально вываливался изо рта. И это нисколько не мешало ей интересоваться опарышем на крючке. Вот пылящих элементов в прикормке для ловли густеры должно быть как можно меньше. В прибрежной зоне речных затонов всегда много уклейки. Как и густера, она готовится к нересту и активно питается. Чтобы не ловить уклейку вместо густеры, от использования жмыхов масляничных семян я рекомендую отказаться.

Добавка в смесь животного компонента значительно увеличивает эффективность прикармливания, но здесь есть несколько моментов, которые нужно обязательно учитывать. Если добавляем живого опарыша, то делать это нужно порционно, непосредственно в слепляемые шары прикормки. Но лучше использовать умерщвленного опарыша, который для рыбы не менее привлекателен, чем живой, но при этом совершенно не разрушает прикормочные шары. А вот рубленого червя можно добавлять сразу, еще при замешивании смеси. Но червь бывает особенно хорош, если в прилове ожидается лещ. А вот густера всё-таки лучше отзывается на опарыша. Хороши бывают в прикормке и кастеры, и если есть возможность их приобрести, то я всегда пользуюсь этой великолепной добавкой.

И, на конец, моим секретным оружием для избирательной ловли крупной густеры является чёрная пиявка. В начале лета множество таких пиявок чёрного цвета появляется на берегах реки. Днем они прячутся под прибрежными камнями и корягами, а вечером выползают на охоту и массово разносятся течением по реке. Насаженная на крючок пиявка или даже её кусочек без проблем выдерживает по нескольку поклевок рыбы и является великолепным средством избавиться от поклевок мелочи. Наиболее эффективной эта насадка бывает при сумеречной ловле

Подготовка точки ловли

Тщательный промер дна при ловле густеры на свалах прибрежных ям просто необходим. Цель этой операции не только отыскать наиболее удобную для рыбалки зону, но и тщательнейшим образом откорректировать предварительный её закорм. Поскольку малейшая неточность при заброске прикормки в водоем запросто может испортить всю рыбалку. При работе с глубиномером следует постараться отыскать точку, где рыбе будет удобно кормиться. Это может быть подводный уступ, какая-либо аномалия на дне или небольшой подводный перекат с перепадом глубины в 15 - 20 сантиметров.

Для стартового закорма обычно хватает шести - семи шаров размером с яблоко. При сложном рельефе дна шары прикормки нужно класть очень точно, не добрасывая до линии движения поплавка где-то до полуметра. Если допустить даже небольшой переброс, появляется вероятность того, что скатившийся по склону шар «уведёт» за собой рыбу на глубину, не доступную снасти. Чтобы не промахнуться, пристрелку шарами я рекомендую производить, ориентируясь по поплавку заброшенной в воду удочки.

Постоянный контроль ситуации

Совершая стартовую проводку с приманкой на крючке, я всегда стараюсь запомнить точку, где произошла первая поклевка. Не знаю почему, но плотва и густера, особенно крупная, предпочитает брать наживку в какой-то определённой точке. И эту точку нужно вычислить как можно скорее, чтобы потом на этом участке проводки совершить придержку оснастки. Для каждой рыбалки, даже если она происходит на хорошо знакомом месте, «точка клёва» своя.

Обычно сперва на прикорм реагирует мелкая плотва, которая живет по соседству с густерой. Но потом, минут через 15 - 20, густера оттесняет её. Этот момент выглядит как пауза в клёве. Причем иногда она может быть достаточно продолжительной. На одной из рыбалок я около получаса впустую гонял поплавок вдоль травы, и уже начал грешить на то, что прикормка всё ж таки скатилась вниз по обрыву. И тут на очередной проводке поплавок остановился и плавно пошел под воду, словно оснастка зацепилась за дно.

Стая густеры на прикорм встает плотно. Практически на каждой проводке следует уверенная поклевка. Но ситуацию нужно постоянно контролировать. Дело в том, что прикормку густера выедает очень быстро. Стартового закорма обычно хватает минут на 40 ловли. Чтобы не пропустить момент, когда рыба, расправившись с прикормкой, отойдет от приманки, каждые 20 минут в воду подбрасывается один-два прикормочных шара. Шума от падающих в воду шаров раззадоренная прикормкой рыба не боится. А вот сходы её с крючка могут надолго прервать рыбалку. По статистике, большинство сходов происходит из-за того, что рыболов вовремя не заменил поводок, ведь при многократном протаскивании тонкой лески по острым краям ракушек, которых в этих местах обитает великое множество, на поверхности поводка образуются заусенцы. Так что на густериной рыбалке я меняю поводок каждые 20 минут.

Будьте готовы к приятным сюрпризам

Как правило, ближе к полудню к прикормке подходит лещ. Большой любитель покушать, лещ очень долго осторожничает, подбирая плывущие по течению частицы прикормки. Но потом осмеливается и оттесняет густеру. К этому нужно быть готовым, и часов с одинадцати постепенно увеличивать количество забрасываемой в воду прикормки. При благоприятном стечении обстоятельств лещовые поклевки происходят одна за другой, буквально на каждой проводке. За одну рыбалку мне удавалось вылавливать до пяти-шести полновесных лещей. А вот язь эти участки реки не жалует. За всё время увлечения ловлей весенней густеры, мне не удалось поймать ни одного язя.

В устьях больших речных стариц существует расписание выхода различных пород рыбы на кормежку. Так, самая крупная густера всегда клюет рано утром, потом, часов с семи, начинается клёв плотвы, которая ловится попутно с густерой, а вот лещ подходит к прикормке не раньше обеда. Иногда при ловле густеры на крючок садится какая-нибудь «экзотическая» рыба типа чехони или молодого жереха.

Как видите, весной густера вполне предсказуема, а ловить её на поплавочные снасти очень интересно. Рыбачьте в удовольствие!