Современная английская донка: оценим флэт-метод. Часть 3 Андрей Чепурный | 12 апреля 2019 г.

(Продолжение, начало СР №2-2019, СР №3-2019).

Особенности наземной части Method flat feeder

Вначале напомню, что метод-фидер как отдельное направление фидерной ловли появился относительно недавно, в связи с чем пока не является официальной спортивной дисциплиной и, соответственно, не имеет каких-либо четко установленных международными спортивными организациями правил и норм. Именно поэтому в интернете и СМИ мы находим огромное количество противоречивой информации по данному виду ловли, после прочтения которой остается множество так и не выясненных вопросов.

Например, в чём отличие удилищ для Method flat feeder от фидера классического; какие катушки подходят для метод-фидера; как правильно закармливать точку ловли; нужны ли несколько комплектов снастей для успешной ловли (как это принято в классическом карп-фишинге) и множество других.

Ранее мы с вами уже определились, что основное предназначение флэт-метода - это ловля средней и даже трофейной рыбы семейства карповых. А если речь идет о такой сильной рыбе – соответственно, и удилище должно быть более мощное, нежели в классическом фидере. И еще одно: рыбалка с метод-фидером - как правило, более поисковая, чем с фидером классическим. И забросы метод-монтажей нам иногда придется делать на 70 – 80, а то и 120 м. Поэтому удилище должно быть еще и более дальнобойным, чем в классическом фидере.

К слову, не обязательно на нём должна красоваться надпись Method feeder (фото 1) - только самые продвинутые производители рыболовных снастей могут позволить себе указать на бланке подобную характеристику.

Исходя из вышесказанного, а также учитывая опыт как личный, так и множества рыболовов, активно развивающих данное направление, я выделю несколько основных характеристик удилищ для Method flat feeder.

1) Если есть необходимость совершать дальние забросы - это будет удилище длиной 13 - 14 футов (приблизительно 3,9 – 4,2 м). Если же наличествуют стесненные условия ловли (нависающие над водой ветви деревьев, рядом стоящие высоковольтные линии электропередач, небольшой водоем, где не требуется дальний заброс, и т.п.), то подойдут и более короткие удилища - к примеру, 10, 11 или 12 футов (приблизительно 3, 3,3 или 3,6 м).

2) Удилище должно быть посылистым и достаточно мощным в комле, но при этом - ни в коем случае не колообразным - нам очень понадобятся вяжущие свойства удилища для ловли карповых. Так что лучший выбор - бланк с «прогрессивным» строем.

3) Для начала понадобится удилище с тестом до 120, 150 или 180 г - в зависимости от условий ловли.

Конечно же, данные характеристики не являются всенепременно обязательными. К примеру, если на маленьком прудике легкую кормушку надо забрасывать недалеко, а объект рыбалки - некрупный карп или карась, то вполне подойдет 10 – 11-футовое удилище с тестом до 60 г.

Но если придется ловить на большом удалении от своего берега и вываживать сильную рыбу, попавшуюся, допустим, прямо у подводного коряжника или стены камыша, то с этой задачей успешно справится только мощное удилище, ведь необходимо не пускать рыбу в те самые коряги или траву.

Другая сторона медали - закармливание точки ловли. Об этом мы еще поговорим, но сейчас отмечу, что для дальних забросов тяжелых флэт-кормушек и закормочных ракет – сподов (spod) и спомбов (spomb) - подойдет удилища класса Extra Heavy с тестом до 150 - 180 г и с кольцами увеличенного диаметра в усиленных рамках (фото 2).

Поначалу многие новички стараются либо найти какое-то одно, но максимально универсальное удилище, либо, если кошелек позволяет, собрать в своем арсенале несколько удилищ под разные условия ловли. Но не это сейчас главное - приоритет следует отдать технике и тактике работы со снастью. Очень важно научиться правильно выбрать точку ловли, должным образом её закормить, а затем точно укладывать рабочую оснастку на закормочное «пятно».

Да и сделать правильную оснастку - это тоже немалая работа. Со временем вы поймете, какое именно удилище понадобится для конкретно ваших условий ловли. А на первых порах вы сможете успешно ловить и на снасть, соответствующую основным характеристикам, что я перечислил выше.

Катушка для метод-фидера

В предыдущих статьях цикла мы уже рассматривали нюансы выбора катушки для классического фидера. А чем отличается катушка для метод-фидера? Давайте снова вспомним, что ловим мы крупную и сильную рыбу, применяем более тяжелые кормушки и запрессовываем в них немало корма. Таким образом, наши катушки должны быть в первую очередь готовыми к тяжелой и трудовой рыбалке.

Далее: катушки для флэт-метода как и в классическом фидере будут работать и со шнурами, и с монофильными лесками, здесь они похожи. Соответственно, у нашей катушки обязана быть металлическая шпуля для шнура и пластиковая – для монолески, а желательно, чтобы обе были металлическими.

Кроме того, следует уделить отдельное внимание еще одному важному элементу шпули - клипсе для фиксации лески. Она должна быть максимально качественной, без заусенцев, и не пережимать основную леску, которую мы постоянно будем заправлять под неё в процессе ловли. Хорошим вариантом будет подпружиненная округлая клипса с пластиковым основанием (фото 3).

Следующим, и, пожалуй, самым ответственным узлом, непосредственно контактирующим с леской или шнуром, выступает ролик лесоукладывателя катушки. Плохо вращающийся ролик пропиливается очень быстро (особенно шнуром), после чего выходит из строя. Казалось бы, ответ прост: нужно покупать катушку с качественным шарикоподшипником в ролике лесоукладывателя - и дело с концом. Но тут есть один нюанс.

Если для классического фидера уместно, чтобы ролик был поставлен на шарикоподшипник, то для метод-фидера это вовсе не обязательно, и даже наоборот – лучше, если он будет опираться на качественную втулку (фото 4). А дело тут в огромной нагрузке на ролик лесоукладывателя, которая возникает в процессе вываживания крупных карпов или амуров. Да и служит ролик с втулкой в разы дольше, ведь последняя не так подвержена деформации под нагрузкой и не заклинивается в ответственный момент.

Также очень полезно, если ролик лесоукладывателя обладает свойством «раскручивания» лески при укладке на шпулю. О наличии такого ролика в конструкции информируют надписи на торговой упаковке - Anti-Twist, Twist buster или Power Roller (фото 5). Такая катушка, безусловно, стоит потраченных денег, поскольку запутывание лески или шнура при забросе становится менее вероятным.

Но все эти «фишки» будут бесполезны, если у нашей катушки неподходящая укладка лески. Чтоб уменьшить или же полностью исключить запутывание шнура, катушка должна обладать может и не безупречной, но хотя бы правильной укладкой. Но если в катушках «плетенка» наматывается виток к витку, то под переменной нагрузкой верхние её витки обязательно провалятся между лежащими ниже. А мы уже знаем, что шнур имеет хорошую «цепкость».

И когда мы станем забрасывать снасть, «плетенка», цепляясь за несколько нижележащих витков, вылетит со шпули, спутанная в узел. Так что будем искать катушку с системой перекрестной намотки (фото 6), сводящей на нет количество «бород». В таких моделях витки шнура укладываются крест-накрест с определенным интервалом, что исключает проваливание верхнего витка лески под нижний. Обычно производители указывают такую технологию укладки на торговой упаковке или прямо на катушке - к примеру, Cross Wrap.

Понятно, что катушками без системы перекрестной намотки тоже можно ловить. И при работе с монолеской у них могут и не возникнуть проблем. Но попади такие катушки на несколько активных рыбалок с использованием «плетенки» – и сложности появятся. И так будет постоянно.

Продолжим далее. В фидерной катушке один из самых важных узлов - фрикционный тормоз. Правда, в условиях флэт-методных рыбалок и использования крепких поводков уже не нужна сверхтонкая настройка фрикциона. Главное, чтобы он достаточно быстро регулировал усилие отдачи лески, чтобы во время вываживания трофея, во-первых, не оборвалась снасть, а во-вторых, не сошла рыба. Ведь если вы будете ловить со шнуром, не имеющим амортизационных свойств, исход вываживания будет прямо зависеть от вашей работы с фрикционом катушки. Фрикцион может располагаться спереди или сзади катушки. И тот, и другой вариант одинаково функционален. Здесь выбор зависит от предпочтений рыболова, его привычек.

Что касается использования вторичных тормозных систем типа бейтраннер (Baitrunner, фото 7) в катушках для Method flat feeder, то скажу лишь одно: как в классическом фидере, так и в метод-фидере эта система не сможет гарантировать, что ваше удилище останется на подставке (скажем, типа Rod-pod) в случае поклевки сильной и бойкой рыбы.

Вероятность, что оставленное без внимания удилище слетит в воду очень высока, т.к. ослабление фрикциона полностью не даст вам привести квивертип удилища в рабочее положение, а в остальных случаях рыба так или иначе сорвёт его с подставки. Таким образом, бейтраннер вовсе не обязателен в катушках для флэт-метода, он больше подходит для карп-фишинга.

Другое дело - система Fighting Drag (фото 8), она как раз и создавалась для ловли на деликатную снасть крупной рыбы. Рычаг системы позволяет очень быстро ослаблять и затягивать фрикцион катушки в случае, если, например, тот же белый амур захочет резко уйти от вашего подсака куда-нибудь подальше. Переключив рычаг, вы тут же ослабите фрикцион - и у вас не случится схода трофея. А затем вы его переместите обратно - и продолжите борьбу с рыбой.

Но, как показывает мой опыт, и в классическом фидере, и в метод-флэте эти вторичные системы торможения вовсе не обязательны. Они создают комфорт лишь новичкам, а опытные фидеристы с легкостью настраивают и основной фрикцион катушки. Важно только, чтобы шаг регулятора фрикциона не был чересчур длинным. В общем, бывалые рыболовы отдадут предпочтение минимальной массе катушки при максимальных её мощностных характеристиках, а не наличию у неё вторичных систем торможения.

Катушку для метод-фидера следует обязательно выбирать, учитывая её тяговые характеристики. Высокоскоростные (с передаточным числом выше 5,5:1) катушки применять нежелательно. Лучшим выбором будет катушка среднескоростная или с немного пониженным передаточным числом – 4,6 – 5,0:1. В связи с постоянными высокими нагрузками на снасть такие катушки прослужат дольше и будут более комфортными при вываживании трофейного экземпляра, а также при вымотке не такой уже и легкой оснастки. При этом размер шпули следует выбирать от 3000 и выше.

Закармливание точки ловли в метод-фидере

По большому счету, снова напрашивается фраза: что может быть сложного в этом вопросе? Но и тут есть свои нюансы.

В целом, мы должны определиться, как мы собираемся закармливать точку ловли, учитывая предполагаемое время на рыбалку. Это может быть рыбалка краткосрочная (на полдня или световой день) либо продолжительная - на 2 - 3 дня. Чаще всего метод-фидеристы, в отличие от карпятников, едут на рыбалку краткосрочную (дневную сессию). Поэтому, как и в классическом фидере, стартовый закорм в точку ловли вносится достаточно быстро - сразу после изучения дна водоема и выбора точки ловли.

Корм вносится с помощью большой прикормочной кормушки (фото 9), рогатки (фото 10) - при условии небольшой, до 3 м, глубины в точке ловли и относительно небольшой дистанции заброса, коброй (фото 11) - если в качестве прикормки используются бойлы, закормочной ракетой – например, небольшим спомбом (фото 12).

Что представляет собой стартовая прикормка для метод-ловли?

Это, как правило, базовая смесь из молотых сухарей, печенья и бисквитов, круп, отрубей, злаковых с добавками различных привлекательных компонентов, таких как пеллетс, резаные бойлы, горох и тот же геркулес. Её чаще всего смешивают с готовыми базовыми прикормками, которые продаются в магазине. Но эта прикормка не должна оказаться привлекательнее рабочей метод-прикормки (ту, которую мы запрессовываем в кормушку), а также самой насадки. Это обязательно следует учитывать при её приготовлении.

В отличие от классики (как карп-фишинга, так и фидера, где закорм осуществляется одной и той же прикормкой), рабочая метод-прикормка, запрессованная вместе с насадкой в кормушку, обязана выделяться на фоне основного закорма. А насадка, в свою очередь, обязана выделяться на фоне рабочей метод-прикормки (фото 13). В этом случае рыба найдет нашу приманку очень быстро - и мы получим долгожданную поклевку.

И еще одно важное замечание. В метод-флэте, после того, как мы определимся с точкой ловли и закормим её, нам необходимо будет укладывать нашу флэт-кормушку именно в эту точку с максимальной точностью. Для этого нам придется клипсоваться. Но, после приводнения оснастки, основную леску мы будем вынуждены снять с клипсы. Если этого не сделать, то при вываживании резвого карпа мы в лучшем случае просто лишимся нашей клипсы, в худшем - всю оснастку потеряем.

Как мы помним, существует много способов для фиксации дистанции ловли, а также повторной настройки снасти на определенный заброс. Кто-то устанавливает маркерные колышки (если есть возможность это сделать вблизи места ловли), кто-то делает специальным водостойким маркером отметки на основной леске, кто-то завязывает узелок из маркерной резины на леске и т.д. И не важно, какой метод вы выберете (каждый предпочитает наиболее удобный для себя), они все рабочие и достаточно точные в плане ограничения заброса на одну и ту же дистанцию.

Иногда возникает вопрос, не слетает ли часть прикормки с флэт-кормушки при ловле «под клипсу», а также как падает кормушка в воду, когда мы останавливает её удилищем (опять же при ловле «под клипсу»). А ответ оказывается достаточно интересным. Если мы будем забрасывать, не заклипсовав основную леску, то кормушка чаще всего приводняется под углом на большой скорости - и часть прикормки может оказаться сбитой в воду.

Напротив, если же мы ловим, заклипсовав основную леску на выбранную дистанцию заброса, то основная энергия летящей флэт-кормушки будет погашена вертикально поднятым удилищем (техника была описана в одной из предыдущих статей цикла). Таким образом, кормушка будет остановлена и упадет вертикально вниз, при этом - с минимальной скоростью. Прикормка в 99% случаях остается в кормушке (вместе с насадкой, соответственно), а сама флэт-кормушка ляжет грузом вниз - как по учебнику.

(Продолжение в следующем номере)