Как поймать сёмгу. Все способы Геннадий Шеляг | 16 апреля 2019 г.

Описать все способы спортивного лова сёмги – это как объять необъятное. Но за моими плечами - 30-летний опыт ловли этой царской рыбы на Кольском полуострове, и я всё же попытаюсь это сделать.

Леонид Павлович Сабанеев в своих трудах писал, что рыбак, поймавший лосося – это как охотник, добывший льва. И тот, кто имел хотя бы поклевку лосося, может считать себя настоящим рыбаком. Ничуть не принижая профессионалов в ловле другой рыбы, думаю, что это правильно и вполне справедливо.

Продолжительность сезона

Лов сёмги в Мурманской области осуществляется только по специальным именным разовым разрешениям – лицензиям. Узнать подробную информацию о правилах лицензионного лова, списке семужьих рек, условиях рыбалки там и продолжительности сезона можно в интернете - эта информация совершенно открытая. На севере и северо-востоке Мурманской области на большинстве рек сезон начинается в конце мая и заканчивается в середине сентября.

Одним из исключений является река Кола, где открытие сезона может состояться в первой декаде мая, а закрытие - в конце октября. Продолжительность сезона в Южной части полуострова - на реках Терского берега - значительно больше. На отдельных реках сезон иногда начитается в последних числах апреля, а заканчивается в первых числах ноября.

Два или три вида ловли?

Когда-то, давным-давно, я начинал ловлю сёмги с естественными наживками. Тогда это было разрешено правилами лицензионного лова, но сегодня это можно делать можно лишь на искусственные приманки. Теперь разделить спортивную ловлю сёмги можно на два основных вида. Это спиннинг и нахлыст. При этом ловля спиннингом осуществляется со спиннинговыми приманками – блёснами, воблерами - и на «мушки» с различными носителями (водоналивными поплавками, бомбардами и т.п.), доставляющими их в рабочую зону.

В последнем способе, в свою очередь, существует ловля на «Концевую мушку» и на «Верхнюю мушку», так я обозначаю эти оснастки. Впрочем, для заброса некоторых очень мелких и легких спиннинговых приманок также требуются «доставщики» этих приманок. Если к этому добавить и то, что иногда, хоть и очень редко, отдельные экспериментаторы ловят нахлыстом с мелкими спиннинговыми приманками (силиконовыми, например), то можно окончательно запутаться во всей этой классификации.

Удочка для «Верхней мушки»

Первыми реками, которые подарили мне опыт ловли, были Титовка, Белоусиха и Большая Тюва недалеко от Мурманска. Там для «Верхней мушки» было необходимо удилище длиной 3,5 – 4 м с тестом не менее 15 - 20 г в верхнем пределе. При этом оно должно быть достаточно легким и хлестким, т.к. во время проводок им придется активно работать.

Специальных удилищ для такой ловли не выпускают, поэтому приходится подбирать по нужным параметрам удилище, предназначенное совсем для других видов ловли, чаще - поплавочной. Когда я начинал свою практику, выбор снастей был намного скуднее, чем сейчас, и мы использовали телескопические маховые удилища длиной 4 м (как сейчас помню, стоимостью 10 советских рублей) и сами оснащали такие удилища пропускными кольцами.

Почему не используется «плетенка»

Безынерционная катушка - четырехтысячник. Леску используют капроновую диаметром 0,35 – 0,4 мм, на вашей катушке должно быть не менее ста метров. Вообще, ловить сёмгу, имея в запасе менее ста метров – это безумие. Во время вываживания зачастую происходят такие непредсказуемые коллизии, когда ценишь каждый лишний метр лески. В подборе любой снасти всегда надо соблюдать баланс между легкостью, деликатностью, надежностью и прочностью.

Использовать катушку для ловли на «Верхнюю мушку» более крупного размера нежелательно. В то же время ставить «плетенку», которой можно было бы, соблюдая разрывную нагрузку, намотать больше, нельзя. В любой спиннинговой снасти нужно использовать только капрон, потому что при вываживании сёмги не избежать трения лески о надводные и подводные камни. Как вы сами понимаете, это чаще всего приводит к обрывам – проверено годами практики.

Зачем огруженный поплавок

Теперь об устройстве самой оснастки. На конце основной лески - плавающий поплавок округлой формы диаметром в максимальном сечении 3 – 4 см. Такие поплавки могут быть специализированными водоналивными. Наполнять их водой следует на ¾ объема, чтобы сохранялась плавучесть при погружении под поверхность воды. Кроме того, можно использовать прозрачные или почти прозрачные каучуковые пустотелые мячики, продающиеся в магазинах детских игрушек.

Если нет ни того, ни другого, можно сделать поплавок из белого пенопласта со свинцовым сердечником. На поверхности воды нередко плавает белая пена, поэтому сёмга не особо боится шарика белого цвета. Что касается водоналивного поплавка, то погружение его в воду нужно потому, что он создает хорошее сопротивление при натяжении лески. А это позволяет долгое время держать «мушку» на нужной дистанции в месте ловли – так, чтобы приманка не пролетала его с большой скоростью и успела раздразнить и соблазнить несговорчивую рыбу на выход и поклевку.

Свободно болтающийся поводок

На расстоянии 3,5 м от поплавка выше по леске расположен поводок длиной 25 – 30 см и диаметром 0,3 – 0,35 мм. На нём - «мушка» на двойнике с укороченным цевьем №№ 4 – 8, в редких случаях № 10. Иногда поводок прикрепляют к специальному плоскому диску из оргстекла или стеклопластика. Диаметр такого диска 3 – 4 мм, толщина - тоже 3 – 4 мм. В середине диска просверлено отверстие диаметром максимум 0,5 мм, а по окружности прорезана канавка глубиной 1 мм.

Сквозь диск пропускается основная леска и на расстоянии 3,5 м выше поплавка его перемещение с двух сторон ограничивается с помощью стопорных узлов, расположенных в 1,5 – 2,5 см друг от друга. Леска поводка с «мушкой» охватывает диск по канавке и фиксируется узлом.

Тактика ловли на «Верхнюю мушку»

Для чего такая сложная конструкция? При забросах поводок не захлестывается за основную леску, а при проводке «мушки» по поверхности воды приманка ведет себя очень естественно, подпрыгивая на поверхности воды. Заброс осуществляется намного дальше того места, где стоит рыба. Далее, выбирая правильный угол удилищем и используя течение, медленно подматывают леску так, чтобы «мушка» шла по поверхности воды и создавала бурунчик.

Подыгрывая кончиком удилища, можно сымитировать прыгающее на поверхности насекомое, что особенно провоцирует сёмгу на поклевку. Если прорабатывают длинные ямы, то всегда движутся снизу вверх по течению.

Хитрость этой снасти заключается в том, что рыба совершенно не замечает поводок и поплавок, а прежде видит перед собой «мушку», соблазнительно играющую на поверхности. На эту снасть можно ловить с момента, когда вода прогреется до 8 °С - и сёмга начнёт появляться на поверхности, и до окончания сезона. Очень эффективная и работающая снасть, но всё же она считается снастью летней, и очень крупная сёмга нечасто берет «мушку» с поверхности.

«Концевая мушка»

Перехожу к следующей снасти для ловли сёмги. В ней лучше использовать спиннинговые удилища длиной 3 – 3,3 м с тестом до 40 г. Размер безынерционной катушки в весеннее время – пятитысячник, основная леска при этом может быть 0,45 мм. Снасть «Концевая мушка» используется от начала сезона и до его окончания при любой температуре воды и при всяком её уровне. Самая популярная ловля – с бомбардами массой 30 – 40 г.

Они могут быть плавающими, слабо тонущими, быстро тонущими и очень быстро тонущими. Ассортимент их огромный и описывать каждую нет смысла. Бомбарда надевается на основную леску, к которой затем привязывается вертлюжок диаметром 6 – 8 мм и разрывной нагрузкой до 15 – 20 кг. Все бомбарды скользят по леске - и чтобы не перебивалась и не перетиралась леска и узелок, с помощью которого привязан вертлюжк, между ним и бомбардой на леску надевают специальный амортизирующий кембрик (или пластиковую бусинку).

Индивидуальный подбор

Длина поводка зависит от времени сезона и от степени плавучести нашей бомбарды. С плавающей бомбардой длина поводка – 3,5 м, с очень быстро тонущей – 1 м. Диаметр самого поводка - от 0,25 до 0,42 мм. В самом начале сезона при температуре воды до 5 °С на такой снасти вместо бомбарды используется свинцовый груз массой 10 – 15 – 20 г, называемый «пломбиркой». Длина поводка при этом может сокращаться до 0,5 м. Принцип выбора составляющих этой снасти такой.

Чем выше температура воды, тем более плавающими должны быть бомбарды, более длинными и тонкими поводки, самыми мелкими и легкими «мушки». А чем ниже температура воды, тем тяжелее используются бомбарды, короче и толще поводки, крупнее и увесистее «мушки». Но в любом случае к каждому конкретному месту, каждому времени сезона, каждой реке и каждой ситуации нужно будет подбирать снасть индивидуально, используя вышеописанные принципы.

Спиннинговые приманки

Теперь перейдем к ловле спиннингом непосредственно на спиннинговые приманки. К ним относятся колеблющиеся блесны, воблеры и «вертушки». Изредка сёмгу ловят с использованием силиконовых приманок. Для спиннингиста невозможно обойтись одним удилищем и одной катушкой, если он ловит на протяжении всего сезона сёмгу на разных реках.

Например, для ловли в начале сезона на больших реках используются удилища 3 – 3,3 м длиной с верхним тестом до 50 г, а по малой воде на самых малых реках – лайтовые спиннинги длиной 1,8 м с верхним тестом до 8 г.

Хочу привести важный принцип, который лично я применяю при формировании любой снасти для ловли сёмги: всегда лучше брать более легкую и деликатную снасть, чем более мощную и надежную. Потому что лучше иметь проблемы с вываживанием и приземлением крупной сёмги, чем вообще остаться без поклевок. На семужьей рыбалке это именно так работает.

Запас прочности против вас!

Выбор катушки, соответствующей вашему удилищу - от 2000 до 5000. Основная леска - от 0,23 до 0,5 мм. Размер приманок – от самых мелких «вертушек» и «колебалок» с одинарным крючком длиной 2 – 3 см до крупных 10 – 15-сантиметровых воблеров и «колебалок» массой до 50 г. Самые мелкие приманки можно забрасывать на большие расстояния, монтируя оснастки с небольшими бомбардами. Обычно это слабо и быстро тонущие бомбарды массой 10 – 20 г.

Существует мнение, что сёмга по малой воде плохо берет на блесну, а лучше - на «мушку». Чаще всего это происходит потому, что мало кто пытается ловить её ультралайтом с очень мелкими приманками. А вот мой друг Сергей Давыдович, очень опытный спиннингист из Сочи, однажды очень удивил на реке Коле всех местных рыбаков тем, что в жаркий июльский день обловил всех с ультралайтом и очень мелкими воблерами и «колебалками».

Беда многих спиннингистов на семужьих реках в том, что они стараются ставить леску и крючки на приманках с огромным запасом прочности. Такая логика чаще всего приводит к полному отсутствию поклевок.

Ловля нахлыстом

Ну и, наконец, подойдем к нахлысту - самому зрелищному и сложному виду рыбной ловли. Много спорят, на что сёмга лучше ловится – на «мушку» или на блесну, нахлыстом или спиннингом? А что тут обсуждать? Всё зависит от того, насколько хорошо вы владеете снастью, которую выбрали, насколько вы вникаете в тонкости и детали ловли – и никак иначе.

Итак, в начале сезона на самых крупных реках сёмгу можно ловить двуручным удилищем 10-го класса длиной 15 – 16 футов (4,5 – 4,8 м). А в середине лета по самой малой воде - одноручником 4-го класса длиной 9 футов (2,7 м). Чем ниже температура воды, тем глубже подается «мушка», т.е. тем ближе ко дну она должна проходить. Летом же можно использовать «мушки», плавающие на поверхности.

Видов «мушек», способов и приемов их подачи столько, что об этом можно написать многотомный роман. Я же хочу показать общие принципы выбора снасти и тактики ловли в зависимости от времени сезона, размера реки и уровня воды.

Универсальные снасти

Существует два универсальных удилища, которые позволят вам ловить на любых реках в любое время сезона. Это 14-футовый (4,2 м) двуручник 9-го класса и 9-футовый одноручник 5 – 6-го класса.

Соответственно, для двуручника нужна катушка с хорошими тормозами, вмещающая 200 м бэкинга с разрывной нагрузкой 30 – 40 lb, нахлыстовый шнур со всеми его компонентами и поводок. Относительно универсальным комплектом на все случаи жизни является комплект шнуров, состоящий из плавающего спей-шнура, с комплектом 12 – 15-футовых (3,6 – 4,5 м) лидеров (подлесков) разной степени плавучести (от плавающего до очень быстро тонущего).

Если вам точно придется ловить с самого начала сезона на большой реке, то потребуются стреляющие головы разной степени плавучести или стреляющая голова со сменными концами также разной степени плавучести. К ней в комплекте необходимо иметь удлиняющий шнур типа Shooting line или Running line.

Что касается одноручного удилища, то потребуется катушка соответствующего класса, вмещающая 150 м бэкинга с разрывной нагрузкой 30 lb и плавающий торпедообразный шнур. Мягкая подача «мушки» при ловле сёмги чаще всего не пригодится, поэтому главное качество нашего шнура – это способность пробивать ветер. Если вы используете спей-забросы, то стоит приобрести шнур с удлиненной головой. Комплект лидеров разной степени погружения для одноручника вам будет требоваться крайне редко, но можно его иметь на всякий случай. Достаточными будут лидеры длиной 9 футов (2,7 м).

Принцип подбора поводков и «мушек»

Поводки на различных нахлыстовых снастях при разных условиях ставятся длиной от 0,5 до 3 м. Диаметр поводков (я предпочитаю их из флуорокарбона) от 0,25 мм до 0,45 мм. «Мушки» – от самых мелких на одинарниках № 10 до самых крупных и тяжелых на медных трубках длиной до 10 см. Крупные весенние «мушки» также вяжутся на одинарниках № 1/0 и 2/0. Самые тяжелые «мушки» вяжутся с использование вольфрамовых конических головок.

Принцип подбора поводков и «мушек» очень простой. Чем ниже уровень воды и выше её температура, тем длиннее поводок, тем он тоньше и тем более мелкая «мушка» используется. И наоборот, чем выше уровень воды и ниже её температура, тем короче поводок, тем он толще и тем более крупная и тяжелая «мушка» нужна. Конечно, существуют исключения и разные варианты подбора работающей системы и конструкции, но, в общем, это главное правило.

Не спешите давать волю эмоциям

Хочется сказать пару слов о вываживании и приземлении серебристых красавиц. В этом вопросе большинство новичков совершают много ошибок. Дело в том, что сёмга должна утомить себя сама, так что необходимо позволить ей сделать это. Никогда не стоит форсировать события. Ваша задача - контролировать процесс и сохранять монотонную нагрузку на снасть, что бы ни вытворяла рыба. Два главных условия: удилище - всегда вверх перпендикулярно поверхности воды и выдерживать одинаковая нагрузка на снасть.

Нужно иметь терпение и выдержку, особенно когда зацепили достойный трофей. В завершающей стадии вываживания нужно быть как можно ближе к рыбе, и если необходимо - зайти в воду как можно глубже. Никогда не старайтесь вытащить крупную сёмгу на мель и не отходите от береговой линии во время приземления рыбы. Всегда помните, что вы ловите царскую рыбу – ведите себя спокойно и достойно во время вываживания. Еще успеете дать волю своим эмоциям, когда рыба будет уже приземленной.

Удачи вам, мои дорогие читатели!