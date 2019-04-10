Искусство рыболовной версификации Олесь Солевозов | 10 апреля 2019 г.

Версия 1. Звонок другу

Привет. Да, ездил… На Ахтубе был. Ушел от нуля окуньком ладошечным. Видел какую-то съемочную группу. Похоже, мой окунек был у них единственным в кадре.

Версия 2. Отчет на региональном форуме

Ездил джиговать на секретную речку. День выдался изумительный, но только в плане погоды. По рыбалке – очень трудовой окунь. Клевал, но не на всё - пришлось долго подбирать ключик к рыбе.

Версия 3. Информация в соцсети

Как же здорово всё-таки вырваться в распогожий денёк с любимым спиннингом на речку! И поуговаривать вредных пузатых окуней! Предложить им на выбор весь «силикон», какой есть в коробке. Да, и еще что-то подержать на самом выбросе – хотя, видимо, это был зацеп.

Версия 4. Расследование в стиле телеканала ТВ-3

Это уму непостижимо! Немалая часть рыболовов уверена, что на любой рыбалке незримо присутствуют некие сторонние силы, влияние которых бесспорно, но необъяснимо. И наверняка вы в курсе о множестве таких таинственных случаев, в которые трудно поверить. Но теперь такое встретилось и нам.

На рыболовных форумах кипят нешуточные страсти вокруг ловли полосатых окуней спиннингом. И многие авторитетные люди считают, что речной окунь не такой уж и простецкий хищник, как может показаться на первый взгляд. Чтобы разобраться с этим феноменом, наша съемочная группа выехала на реку, где по свидетельствам местных жителей окунь живет, питается и воспроизводит себе подобных. Другими словами, ведет активнейший образ жизни.

Но прибыв на место, наша съемочная группа сразу почувствовала что-то пугающе странное. Кроме одинокого спиннингиста, имя которого мы по известным причинам называть не будем, на берегу больше никого не оказалось. И это несмотря на хорошую погоду и выходной день!

Почему же местные удильщики не явились сегодня ловить окуня? Нет ответа. Тем временем наш единственный рыболов отрешенно искал рыбу. А может, делал вид, что ничего вокруг не происходит - и это нормальная ситуация. Делая заброс за забросом, спиннингист-исследователь, позабыв об осторожности, перемещался по берегу, сканируя неизведанные площади водной глади.

Изучив древние палеотипы, и в частности – знаменитый трактат Л.П. Сабанеева «Жизнь и ловля пресноводных рыб», наши студийные эксперты пришли к ошеломляющим открытиям. Оказывается, «всюду и всегда окунь, подобно щуке, ведет вполне дневной образ жизни и с сумерек до полного рассвета, т.е. вскоре после заката и незадолго до восхода, стоит неподвижно в своем убежище в полусонном состоянии и в это время не принимает пищи».

А если это так, тогда почему именно сегодня, в солнечный-то день, окунь отказывался брать предлагаемые ему одиноким спиннингистом приманки? Хотя, по многочисленным свидетельствам, он часто ведет себя непредсказуемо, как будто чья-то невидимая рука вопреки всему на свете пишет ему свой сценарий. Однако свидетельства об этом феномене либо преднамеренно умалчиваются, либо надежно засекречиваются.

Тем временем наш рыболов продолжал попытки изловить окуня, судорожно меняя приманки одну за другой. Его упорству мог бы позавидовать любой лентяй из провинции. Да что из провинции - и из миллионного города тоже. А дальше произошло то, что мы и представить не могли. Вдруг спиннинг резко вздрогнул и с хрустом согнулся под прямым углом! Какая-то неведомая сила пыталась утащить одинокого человека в воду вместе с удочкой.

Представить страшно, что бы случилось, если бы в один прекрасный момент всё вдруг не прекратилось. Спиннинг устало выпрямился - и рыболов как ни в чём не бывало продолжил вращать рукоять катушки. Так что же на самом деле произошло? Клюнула рыба-мутант? Или рыболов подцепил старый гнилой ранец немецкого парашютиста времен Великой Отечественной войны? А ведь ученые давно доказали, что мокрый ранец, занесенный донным илом или песком, может весить от 50 до 200 килограммов. В общем, что там было - остается только догадываться.

Однако то, что рыболов стал делать дальше, не могли потом объяснить даже опытные гуру от рыбалки. Наш продвинутый спиннингист продолжил менять одну желеобразную приманку за другой. И хотя полосатый разбойник, наводящий ужас на местную рыбью молодь, пытался игнорировать всё, на что его пытались поймать, в какой-то момент напряженная ситуация стала меняться. Недаром ученые говорят, что законы метафизики работают всегда и везде.

Важно лишь, чтобы концентрация желания была на определенной высоте. Проще говоря, источала окрест себя энергетические квантовые флуктуации, аподиктические для интерференции окружающего нас мира. Именно по этой причине рыболов всё же заставил коварного хищника взять в пасть приманку. Других объяснений у наших специалистов не нашлось. И хотя окунь значительно уступал в размерах 60-килограммовому сому, его вываживание иначе как чудом не назовешь.

А то, что мы увидели через поверхностную пленку воды, заставило нас содрогнуться. Попался действительно плотоядный окунь, описанный еще в XIX веке Леонидом Павловичем. Правда, когда мы пытались отснять видео, у нас ничего не получилось. Проверенная техника отказала в самый ответственный момент. Это не может не свидетельствовать о том, что без влияния неких сил тут не обошлось. Очевидно, Ахтуба мстит всему, что созвучно её имени - в том числе и каналам Ютуба…

Версия 5. Заголовок на Ютубе

СРОЧНО! Это удаляют из всех соцсетей! Читать до конца! Местные рыболовы в шоке! Максимальный репост!