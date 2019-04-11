Загадки щучьего клёва Андрей Швец | 11 апреля 2019 г.

Чем дольше ловишь щуку спиннингом, тем больше убеждаешься, что никаких закономерностей и правил-аксиом - даже на основе многолетних наблюдений - вывести нельзя, можно лишь составить для себя общую схему ловли. Наша хищница ведет себя совершенно непредсказуемо и задает всё новые загадки, заставляя каждый раз искать свой, особенный подход к ней.

Рассмотрим для примера пик щучьей активности - так называемый жор: сколько раз на него ни попадаешь, всё равно выявить в нём какую-то логичность при всём желании не получается. Вот взять хотя бы его длительность – она может составлять и десяток минут, а может - и несколько часов – и это в одном и том же месте ловли.

За последние годы я оказывался на таком «празднике души» всего 5 - 6 раз. Зато лет десять назад, когда я выбирался на рыбалку гораздо, гораздо чаще - за сезон как минимум 3 - 4 раза удавалось попадать на пики активности, во время которых рыба хватала приманку как сумасшедшая – но не любую, будь то воблер или блесна, а строго определенную.

Рассказы о том, что щука в период жора бросается на всякую движущуюся приманку – абсолютная ахинея, основанная на поверхностном знании вопроса. Более того, недостаточно с нужной приманкой оказаться в нужном месте и в нужный момент, её еще надобно и соответствующим образом преподнести. Но если уж все условия соблюдены, то щелкает выключатель щучьего клёва - и начинается…

Все мои попытки проанализировать такие случаи временного щучьего умопомешательства привели к полному провалу. В каждой конкретной ситуации не совпадал ни один фактор, сопутствующий всплеску активности – ни атмосферное давление, ни скорость и направление ветра, ни температура и прозрачность воды, ни освещенность водоема и тому подобное, поэтому любое прогнозирование будет подобно гаданию на кофейной гуще. В одних случаях клёв «как из пулемета» начинался ни с того ни с сего; в других - при замене приманки или изменении способа её проводки.

Нужно отметить одну любопытную деталь – рыболову гораздо легче заметить продолжительную активность хищника, чем кратковременную её вспышку, и это вполне понятно. Если щука длительное время (предположим, 5 - 6 часов) активно кормится и проявляет повышенный интерес к предлагаемым ей приманкам, этого не заметить просто нельзя, а вот короткие по времени выходы пропустить легче легкого.

Например, мы переплываем от одной точки ловли до другой, переход этот длится, скажем, 10 - 15 минут - и именно в это период может начаться и незамеченным окончиться бурный всплеск активности. Или, скажем, при бесклевье мы ненадолго вышли из лодки на берег пообедать и размять ноги на твердой земле, но именно в эти полчаса щука будет на воде хватать воблер или «силикон» на джиге как сумасшедшая – а мы этого не увидим. Так что некоторая доля везения здесь тоже присутствует. Для примера приведу несколько случаев из моей практики – думаю, для многих спиннингистов это будет интересным.

Первый пример относится к тем временам, когда воблеров у нас еще не было и в помине, а все охотились за щукой с «вертушками» и «колебалками». Ловил я почти всегда на обширных мелководных плавнях, тянущихся на многие километры вниз по течению Днепра. Это был целый лабиринт проливов, заток и рукавов, густо заросших камышом и кувшинкой, глубина там колебалась от полуметра до двух с половиной метров максимум. Ловля велась с берега, а поскольку берега были заболоченными, дно же - илистым и топким, то приходилось ползать по воде в забродном комбинезоне или в высоких сапогах-болотниках.

Места те я знал досконально, до малейшей кочки, и, конечно же, у меня были свои наработанные точки. Что интересно, многие заливы при полном внешнем сходстве отличались друг от друга своей продуктивностью: если на одних щука хорошо брала почти каждую рыбалку, то другие раз за разом упорно «молчали», лишь изредка «выстреливая». Щуки и крупного окуня в этих местах водилось предостаточно, но это отнюдь не означало, что их можно было взять с кондачка - рыбалка всегда была трудовая. Да еще попробуй, полазь полдня в воде по топкому дну среди камышей и осоки, в которой так и норовят запутаться ноги – короче, всё было непросто.

В одну из весен, приблизительно через неделю после вскрытия водоемов ото льда, я решил провести на плавнях разведку боем - посмотреть, насколько активна щука после зимы. Честно говоря, особой надежды на успех у меня не было: мелководные заливы только-только освободились от ледяного панциря, а вода оставалась еще очень холодной - никогда ранее в такое время щук спиннингом я не ловил. Так что ехал я, в основном, с целью выяснить обстановку на водоеме и подышать свежим воздухом, да и просто побросать блесну после зимнего простоя.

Но в первом же небольшом заливе с максимальной глубиной до двух метров «выяснение обстановки» закончилось поимкой четырнадцати щук, пять из которых были от двух до четырех килограммов, и это за два - два с половиной часа! Причем только одна щука, самая большая, взяла на «колебалку», а остальные - на вращающуюся блесну небольшого размера. Закончился же активнейший клёв как по сигналу - после этого я трижды обловил заливчик, меняя блесны, но не заработал даже холостого удара.

Можно было бы подумать, что я попал на преднерестовый жор щуки, но все попавшиеся были пустые - уже отнерестились. Случай довольно показательный: если бы я приехал на водоем немного позже, то мог бы остаться совсем ни с чем, не увидев и поклевки, т.е. сыграла свою роль некая доля везения.

Второй случай произошел в другой рыболовный сезон, и не ранней весной, а в конце апреля на одном из плавневых заливов, узким проходом связанного с руслом Днепра. Той весной я ездил на рыбалку практически через день - так уж у меня отлично получилось. И раз я попал на очень активный клёв щуки, продолжавшийся в течение двух дней подряд: причем, что интересно, в первый день брала исключительно некрупная щука до восьмисот - девятисот граммов, а во второй мелочь вообще исчезла из улова - только солидные экземпляры. И в первый, и во второй день сумасшедший клёв так же внезапно заканчивался, как и начинался, а продолжался он не более полутора часов.

Реагировала рыба только на небольшую «колебалку» Efzett от DAM, отлитую из баббита - я специально ради эксперимента пробовал чередовать разные вращающиеся и колеблющиеся блесны, но немецкая моделька оказалась вне конкуренции. Причем атаковала рыба блесну исключительно с дальней дистанции, на выбросе – думаю, это происходило по причине высокой прозрачности воды в неглубоких плавнях.

Улов второго дня был наиболее впечатляющим - я поймал 9 щук, 3 из которых весили под 3 кг, а две - почти по 5 кило каждая. Что в это раз послужило причиной таких коротких вспышек активности щуки – оставалось только гадать: то ли как-то менялась освещенность водоема, то ли просто из Днепра в мелководные заливы массово заходила щука полакомиться нерестящейся «белью» - непонятно.

Следующие два примера активнейшего клёва щуки относятся к лету с его жаркой погодой и водой, прогревающейся до температуры парного молока. Если верить тому, что пишут в рыболовной литературе теоретики, то в жару щуку спиннингом ловить вообще бессмысленно, однако практика доказывает, что это далеко не так.

Июньским утром мы с товарищем выбрались на плавни. По утреннему холодку за три часа активной ловли в излюбленных местах заработали на двоих всего одну невнятную щучью поклевку, да и ту нереализованную. Высоко поднявшееся солнце стало уже вовсю припекать. Решаем обловить небольшое озерцо с выходящей из него узкой и длинной мелководной протокой - там мы всегда брали несколько дежурных щук; место было, как говорят теперь, перспективным.

Доходим по заливному лугу до озерца, расходимся метров на сто в стороны и начинаем ловить - я на свой любимый «Шторлек», товарищ - на чуть более широкую «Норвегу». И тут беззвучно щелкает выключатель щучьего клёва - и начинается просто цирк: у меня через каждые 5 - 6 забросов или щука, или сход, в то же самое время у товарища - вообще по нулям: щуки, буквально разрывавшие мою блесну, к его приманке даже не притронулись!

Мой товарищ - человек азартный, и его такой расклад буквально убивал: он стал судорожно менять приманки, но не смог поймать ни одной зубастой, хоть и ловил он спиннингом весьма неплохо. А я еще подливал масла в огонь - с шутками-прибаутками вытаскивал очередную щуку, всячески обыгрывая при этом тему кривых рук у некоторых рыболовов.

Но после того как я дал ему запасной «Шторлек» из своей коробки, он сразу начал ловить - вот вам и «хватает во время жора любую приманку»! Минут через тридцать «пулеметный» клёв стал стихать, а потом и вовсе сошел на нет, но товарищ всё ж успел поймать 6 щук, я же - 19 (большинство, понятно, мы выпустили), а количество сходов и ударов по блесне мы просто не считали. Продолжался этот праздник чуть более часа, он резко начался и так же внезапно закончился, хотя вокруг абсолютно ничего не изменилось - ни освещение водоема, ни скорость и направление ветра, ни температура воздуха или воды…

Другой случай непродолжительной гиперактивности хищницы произошел вообще в самый разгар летней жары - в июле месяце, когда температура воды даже в проточном Днепре была +23 °С, а в мелких плавнях стоячая вода вообще прогрелась сверх всякой меры.

В тот раз я вечером пришел к отцу, который всю жизнь был поклонником лещовой рыбалки, и стоял, как всегда, с палаткой на своем любимом месте на Днепре - до плавней оттуда было две-три минуты ходьбы. Я решил сходить на плавни на следующий день, забрался в палатку и честно проспал мертвецким сном аж до десяти утра. Когда проснулся, солнце уже жарило вовсю, ветра не было - погода явно не щучья.

Позавтракав и искупавшись в Днепре, я взял спиннинг, коробку с блеснами и налегке пошел на плавни - заливы в том месте были мелкими, так что забродных сапог мне вполне хватало для лазания вдоль стены высоченного тростника. Стоял полный штиль, жара просто давила на мозги - за два часа полоскания разных приманок удалось вымучить всего одного окунька и трехсотграммовую щучку. Закончив с этим неблагодарным занятием, я потихоньку побрел к лагерю, чтобы посмотреть, как отец ловит лещей – у него как раз начался неплохой клёв.

Между тем солнце скрылось за неизвестно откуда набежавшими облаками, а поднявшийся юго-восточный ветерок вызвал на поверхности воды приличную рябь; жара как-то сразу ощутимо уменьшилась. Я опять взял спиннинг и без рюкзака (всё равно не ловится) отправился на плавни, на этот - в другое место, на крошечное озерцо, от которого отходила узкая глубокая протока, впадавшая в один из заливов. И буквально через пару забросов пожалел, что не взял с собой рюкзак - на колебалку «Атом-2» села щука под два кило. Пришлось опять бежать в лагерь, нацепить рюкзачок и возвращаться обратно.

Вернулся - и сразу влетела щука за килограмм, начинаю с ловлей медленно продвигаться по протоке. Щуки словно озверели и бросались на блесну через каждые 3 - 4 заброса, половина из них сходила в первые же секунды после поклевки, но и тех, что удавалось вывести, оказалось более чем достаточно.

Но, как всегда, поклевки постепенно сошли на нет – и праздничная феерия закончилась, на этот раз клёв был коротким - всего около часа. На следующее утро к нам на берег пришел товарищ-щукарь, послушал мои рассказы, загорелся - и мы вместе «рванули в пампасы». Но, перехлестав плавни разными приманками в два спиннинга, сумели поймать лишь по одной щуке - аттракцион невиданной щедрости закончился.

Следующие два случая произошли осенью, однако в разные годы, и первый просто поразил меня коротким, но просто бешеным клёвом. Ниже одной из рыболовных баз параллельно основному тянулось старое русло Днепра, а разделяло русла несколько островов. Я любил ловить на «старике» - вдоль берега тянулась широкая полоса кувшинок, растущих на свале в глубину, и методичное облавливание этого свала почти всегда давало неплохой результат: трофеев особых, правда, не наблюдалось, но щук до пяти килограммов я ловил там не раз.

Внутри одного из островов имелась пара небольших заливов, соединявшихся и с Днепром, и со «стариком», щука там ловилась всегда - правда, некрупная, до полутора, редко до двух кило весом. И вот в один из сентябрьских дней я упорно, но безуспешно облавливал с лодки свалы в глубину на старом русле, заработав всего два холостых удара по блесне, потом проверил заливы внутри острова - там щука тоже не отзывалась, несмотря на все мои ухищрения. В конце концов, это занятие мне надоело, и я сел перекусить, бросив якорь на выходе одного из заливов в старое русло.

Слабый северо-западный ветерок еле шевелил водную гладь, погода стояла по-летнему теплая. Домой собираться еще рановато, но после целого дня пустого полоскания приманок азарт исчез, поэтому я нашел компромисс - решил далеко не плавать, а ловить на входе в залив и в нём самом. Начинаю методично обрабатывать свал, ведя блесну приблизительно в метре от дна в медленном темпе - и на пятом или шестом забросе ловлю щучку-килушку, а сразу же за ней - еще двух таких же. Уныния как не бывало - вот она, рыбацкая удача!

Делаю заброс за забросом, но выходов больше нет: переплываю в залив, якорюсь на границе травы и начинаю веером облавливать акваторию. Когда число забросов перевалило за полтора десятка, ловлю закилошную щуку, потом еще одна сестра-близняшка резво упирается и делает рывки из стороны в сторону. Вытаскиваю её, следующий заброс - снова есть! Успеваю сообразить, что «началось». Поймав одну за другой 8 щук, причем всех - одного размера, словно из инкубатора, решаю заканчивать - просто надоело. Поднимаю якорь, но ради эксперимента решаю выяснить - а будет ли щука брать на «дорожку»?

Забрасываю «вертушку» и сразу же начинаю грести со средней скоростью - глубина в месте ловли всего-то чуть более двух метров. Успеваю сделать максимум три гребка - бац, есть! Вытаскиваю рыбу, новый заброс, опять максимум три гребка - и еще одна щука забилась на другом конце шнура! Чтобы лодку не снесло в траву, бросаю якорь и вывожу рыбу, но всё - это была последняя моя щука в тот день. Я половил еще минут 40 - 50, сменив при этом две стоянки - хоть бы слабенький тычок по блесне! Продолжался клёв самое большее полчаса, и закончился резко - будто занавес опустили.

Еще один интересный случай произошел лет пять назад: дело было в октябре месяце возле одной из рыболовных баз южнее Киева. В тот раз, поймав с самого утра на Бомберовский составник полукилограммовую щучку и отпустив её подрастать, я безуспешно проплавал большую часть дня - рыба категорически отказывалась ловиться на какие-либо приманки. У встреченных коллег успехи тоже были нулевыми: как ни обидно, ничего не поделаешь - такие провалы в клёве у щуки бывают.

На обратном пути на базу заплываю в небольшой заливчик с глубиной до двух с половиной метров - время еще есть, можно немного побросать. Начинаю твичить, меняю воблеры, проводки - глухо как в танке. Видать, не судьба сегодня поймать рыбу. Решаю: последние пять забросов - и на базу. Бросаю, катушкой загоняю воблер на его рабочий горизонт и делаю недлинную плавную потяжку удилищем, выдерживаю паузу в пару секунд, во время которой как раз успеваю выбрать провисший шнур, начинаю выполнять следующую потяжку… А на том конце шнура уже туго ворочается неплохая щука, которая, увы, через пару секунд сходит. На сердце аж похолодело - после целого дня бесклевья такой шанс реабилитироваться, а я его позорно упустил, от неожиданности растерявшись и не сделав подсечку.

Кляня себя на чём свет стоит, бросаю в том же направлении, успеваю сделать три потяжки - и на паузе ощущаю отчетливое «бум» по воблеру, подсекаю - теперь не уйдешь! Беру красавицу-щуку под два кило в подсак - неплохой почин. Вновь забрасываю и опять веду воблер плавными потяжками, довожу до самой лодки - ничего. Перекидываю метров на десять левее, пара потяжек - есть! Щука попалась чуть меньше первой, но гораздо агрессивнее - у лодки стала выделывать такие кренделя, что я подхватил её подсаком лишь с третьего раза. О дальнейшем скажу коротко: с первого якоря я поймал 6 щук, со второго - 5, потом клёв как отрезало, словно его и не было вовсе.

Вот такие загадки, порой неразрешимые, задает нам щука, особенно это касается кратковременных вспышек бешеного клёва, но с чем это связано – для меня загадка: можно, конечно, гадая на кофейной гуще, строить различные теории, увязывая такие пики щучьей активности с различными метеорологическими и сезонными факторами, но, по-моему, это занятие малоперспективное.

Как по мне, так лучше чаще выбираться на рыбалку, увеличивая свой шанс попасть на один из таких щучьих сабантуев. К тому же, если бы ловля щуки была легко предсказуемой, она просто потеряла бы всякий интерес…

Опровержение от Андрея Швеца. В февральском номере журнала этого года в моей статье «Минимизация рабочего набора приманок» допущена досадная ошибка: подрисуночная подпись к фото 2 гласит «Тяжелый глайдер для ловли на средних и больших глубинах от Pavel NSK», а на самом деле на фотографии показана приманка другого умельца. Приношу свои искренние извинения новосибирскому мастеру Павлу Гречневу (Pavel NSK, vk.com/pavelgrechnev) и привожу фото джерков ручной работы, которые он на самом деле выпускает.