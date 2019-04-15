Исповедь продавца-консультанта Алексей Коломиец | 15 апреля 2019 г.

В нашем рыболовном мире существует две точки зрения. Одна – рыболовный магазин глазами покупателя, другая – рыболовы глазами продавца. Уж не знаю, повезло мне или нет, но я за свою бытность побывал как в шкуре покупателя, так и продавца-консультанта рыболовных магазинов.

Но не бойтесь за меня, я избежал раздвоения личности. Хотя, тихонько негодуя, пару раз сам же покупал приманки во вверенном мне торговом зале. Парочка рабочих воблеров, например, была приобретена потому как цена оставалась прошлогодней, а я точно знал, что новая поставка будет существенно дороже. Или еще пара приманок была взята по причине дефицитности одной правильной расцветки – про запас. И вы знаете, я не одинок.

Остальные продавцы тоже грешили подобным малодушием и с получки обязательно закупали себе кое-чего, что, скажем, горячо хвалили разговорчивые покупатели. Я даже начал шутить - мол, таким покупателям надо приплачивать или брать их на работу на полставки. Они ведь ходят в магазин как на работу. Некоторые через день, некоторые пару-тройку раз в неделю. И они знают весь ассортимент магазина ничуть не хуже, чем продавцы. Кто-то таких покупателей называет «постоянными», кто-то «чокнутыми». А я считаю, что это одно и то же, ибо сам когда-то был таким же, чокнутым на всю голову.

Было это в школьные годы. Я копил обеденные гривенники и двацульники. И точно знал, сколько стоит набор мормышек. Я наизусть выучил весь ассортимент магазина, благо в советское время это было нетрудным занятием. На прилавке лежали недосягаемые по цене спиннинги из клееного бамбука. Матово светились Невские катушки. Больше всего в память врезалась моя охота за Клинской леской 0,17 мм – такая тонкая была!

Узнав, что в одном рыболовном магазине работает продавцом мама одноклассницы, я начал ходить именно туда, хоть аналогичный магазин находился прямо рядом с моим домом. И всячески старался там произвести впечатление вежливого покупателя. И однажды одноклассница Ирина принесла в школу вожделенные два мотка лески. Сказала, что на прилавок они даже не попали. Я был на седьмом небе от счастья! Я победил эту социалистическую систему с её вечным дефицитом! Ну а мормышки и блесны – они стоили недорого.

И вы знаете, в один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что все уловистые блесны магазина у меня есть. Тем не менее, я продолжал ходить в магазин - просто для того, чтобы посмотреть, а не появилось ли что-то такое, чего у меня нету из того, что в мозгу сидит, но как выглядит – не представляю. Тот рыболовный магазин был недалеко от музыкальной школы, где я учился, и ничто меня не останавливало, даже отсутствие денег.

И вот после такого мощного мониторинга вдруг на прилавке появляется новый набор мормышек! Почти такие, как продают на рынке, только по цене за две рыночные мормышки я получаю целый набор. Вот оно, подумалось, ради чего я постоянно хожу в магазин… и в музыкальную школу! Но цена всё равно кусается. У родителей спросить? Да вы с ума сошли! Даже причины перечислять не буду.

Порка или постоять в углу – это справедливо за неудовлетворительное поведение и неуспеваемость в школе. Но просить денег на мормышки - исключено, только экономия! У многих взрослых даже сейчас остались такие убеждения или порядок жизни…

А еще вот это щемящее чувство «такую красоту завтра кто-то купит - и я останусь без неё» - уверен, должен пережить каждый рыболов. Так вот, такие повзрослевшие пацаны ходят по магазинам и по сей день. Кто-то из продавцов таких вычисляет «на раз», ибо он точно ничего не купит. Просто молча посмотрит на витрины - и уйдет, ничего не спросив.

Обыкновенный, казалось бы, вопрос «Вам что-то подсказать?» - явно их нервирует. Чем вы можете ему помочь, если у вас ничего нового нет? А что появилось – он и сам видит! Лично я отношусь к таким постоянным покупателям с уважением. От них пахнет музыкальной школой, если угодно. Им просто не надо мешать. Можно подмигнуть, поприветствовать, но ни в коем случае не спрашивать: «Опять без денег пришел?»

Век живи – век учись. И дураком помрёшь!

Со временем я перестал ходить по магазинам. Блесны «Атом-2» начал делать еще в школе на уроках труда, потом на заводе - почти в производственных масштабах. Были свои штампы, были станки, были отходы цветного металла. С мормышками – сложнее. Из всего многообразия магазинных мормышек самой уловистой считал «пульку», но всё время хотелось такую же, но тяжелее. В конце концов, сделал сам форму для литья и создал свою мормышку, на которую ловил потом многие годы.

На покупные мормышки перестал смотреть вовсе. К рассказам про уловистость каких-нибудь «клопов» или «личинок» относился скептически. Во-первых, этой «ветрянкой» я уже переболел, во-вторых, точно знал, что на моей мормышке крючок не сломается, а если и сломается, то это я сам переусердствовал с паяльной кислотой. Ну, или крючок продали бракованный, а я в этом не виноват.

А хлыстики для зимних удочек? После того, как их у меня на морозе сломалось 3 или 4, кто-то мне сказал, что крепкие хлыстики делают из винипласта. Уже вскоре мы с приятелем аккуратно распиливали винипластовую ванночку, обеспечивая себя хлыстиками на долгие годы. Про удилища - и говорить совестно. Какие, nothing, покупные удочки, если их можно разводить на даче?! Молодой побег сливы выращиваешь и формируешь два года. Затем срезаешь, чистишь, подсушиваешь, мажешь маслом, снова сушишь, снова масло… Получается легкое, упругое и вполне прочное удилище.

Для пацана – больше и не надо! Да что там пацана, я деда видел с такими удочками, который приезжал на инвалидной коляске. Он заезжал прямо в воду, но всё равно забрасывал свои поплавки ближе соседей. Однако это не мешало ему ловить рыбу.

Казалось даже, что рыба сама плыла к его самодельным поплавкам из гусиного пера. Сейчас у меня в кладовке есть большой посылочный ящик, в котором хранятся медные ленты, войлок, проволока, нержавейка, твердый пенопласт, трубочки и еще много чего. Лежит годами. Выбросить – рука не поднимается. Почему, спросите вы? А потому что, да, это мне пока не нужно, но ведь всего такого сейчас не купишь! А еще сколько интересных мыслей в голове! Ведь ту форму мормышки, которую я сам сделал, в продаже я так и не встретил…

Итак, вы представили себе рыболова, у которого в арсенале есть всё, что нужно для рыбалки, включая то, что уже купить нельзя. Теперь вообразите – он устраивается в крутой рыболовный магазин. Казалось бы, он знает всё. А вот и нет! Я ходил по огромному отделу, а в голове металась одна мысль: «В магазине почти ничего нет, на что я ловлю!» Из приманок те бренды, которые мною освоены и на которых построен фундамент моего арсенала – вообще отсутствуют. Приятным исключением был стенд с блеснами Kuusamo. Они как-то сами собой пробрались в мои коробки благодаря знакомым рыболовам из северных широт России.

Например, Kuusamo Rassanen просто вытеснили все «Атомы» из моего обихода. Спиннинги кое-какие у меня были. Какие-то я в руках держал. О каких-то читал, на какие-то ловят мои знакомые. Из продаваемых плетеных лесок я сам использовал только добрый старый Power Pro. Сейчас ловлю на достаточно дорогой японский шнур, который в розничном региональном магазине продавать – себе дороже.

Сперва я пребывал в некотором замешательстве. Это я так сильно отстал от жизни? Или магазин? Да нет, не может быть. Просто наши векторы развития в рыболовном мире оказались компланарными. И мне стало жутко интересно. Я - в теме, сценарий знаю наизусть, но декорации другие. Зрители живые! Я смотрю им в глаза, а не на их лайки под моими фотографиями и комментариями в сети. Я пару недель бродил по отделу и рассматривал каждый стенд. И вот тут вспомнил про постоянных покупателей.

Именно они мне открывали глаза на многие вещи. «Вот эти воблеры – дороговаты. Даже ваша дисконтная карта не поможет. Будем ждать акций. А вот эти позиции продаются в городе только у вас. И цена весьма вкусная, только… есть уже такие у меня».

За что я им благодарен, всегда предлагаю максимальную скидку и с некоторыми даже посчастливилось порыбачить.

Нудизм – это не только пляж

Есть особая категория нудных покупателей. Про таких продавцы говорят: «Все нервы вымотал. Всё перепробовал по два раза. Вопросов – масса! Начиная от того, какую рыбу можно этим поймать и заканчивая маркой ванадиевого покрытия опорного подшипника. А в результате ничего не купил». Ну что тут сказать…

Я пытался настроить продавцов на конструктивный лад. Да, это муторно, но это наша работа. Кто-то называет это «нудизмом», а ведь пословицу «семь раз отмерь, один раз отрежь» - никто не отменял! И не надо отсылать таких покупателей за консультациями в интернет. Мол, «Гугл тебе в помощь, потом приходи». Скорее будет наоборот - он покрутит катушку у прилавка, а купит её в интернет-магазине. А на самом-то деле именно благодаря дотошным покупателям продавец узнает о товаре в разы больше информации!

Есть еще одна категория покупателей, которых трудно вообще как-либо назвать. Представьте, приходит человек в рыболовный магазин. Вы ему улыбаетесь, приветливо здороваетесь. А он как будто бы вас не замечает. Быстро подходит к стенду с катушками, недолго их изучает – скорее, просто делает вид, что ему что-то интересно. И заявляет громко, во всеуслышание, что это всё туфта за большие деньги.

У его дядьки катушка «Дельфин» до сих пор работает и во-о-от таковских щук таскает. Около стенда со шнурами, соответственно, заявляет, что все эти «плетенки» рвутся как гнилые нитки. «Силикон» – вообще нет уловистых моделей.

На логичный вопрос продавца: «А какие модели вы считаете уловистыми?» - он отвечает примерно так: «Я же сказал, у вас такие не продаются, что неясно?» Ну, наверное, некоторые покупатели думают, что продавцы знают только те модели приманок и снастей, которые есть на их прилавках. Есть ли логика в таком ответе? Ха! Конечно! Я же именно с этого и начал! Но это не всё. Дальше - ошеломляющая фраза даже для такого терпеливого продавца-консультанта, как я: «А что, спиннинги в вашем магазине – как месяц назад стояли, так и стоят?» Вот тут я задумался. Что покупатель имел в виду?

Да, стоят, потому как на складе всегда есть небольшой запас именно продаваемых моделей. Смешно представить себе розничный рыболовный магазин, куда заходит тот же покупатель, а там вообще спиннингов нет, приманок нет, даже гнилых «ниток» из Японии нет. Потому что, видимо, этот магазин хороший - и всё продал к чертям собачьим! Но подобные покупатели достаточно редки, чтобы жаловаться на них. Скорее наоборот - я им рад. Потому как отношусь к подобным людям с юмором.

Возможно, просто человека не взяли на рыбалку по какой-то причине или жена не отпустила. А может, просто плохое настроение. Ведь есть народная мудрость «Если б рыбалка так не успокаивала – убил бы кого-нибудь!» Так вот, человек искал успокоения. И, возможно, наш магазин спас кому-то жизнь…

А еще есть покупатели, которых можно коротко и ёмко назвать «оголтелые». Мне про таких рассказывали знакомые предприниматели, которые сами стоят за прилавками своих рыболовных отделов. Главное отличие – они покупают всё поштучно! «Одну вот такую джиг-головку, одну вот такую. Вот такой твистер – тоже один! Пачкой продается? Да куда мне 10 штук?! У меня всего-то две джиг-головки! А зачем мне больше? Если что, я приду - и еще куплю». Таким людям всегда некогда, они вечно куда-то торопятся.

Есть подозрение, что на рыбалку. Своим поведением они резко отличаются от остальных посетителей. Этот покупатель может прибежать в магазин за пять минут до закрытия и с порога крикнуть:

- Красный твистер Relax с блестками есть?

– Вы же всегда на синий ловили…

- Кум звонил – говорит, у нас на стенке на красный попёрло!

Спорить с такими покупателями бесполезно, предлагать какие-то альтернативы – тоже. Остается только одно – ждать их очередного визита, и он обязательно расскажет, на что «попёрло» в этот раз!

Не все продавцы одинаково полезны

Про продавцов, конечно, много не расскажешь. Они люди, можно сказать, подневольные. Перед ними всегда стоит какая-то задача. Чаще всего - это вопрос увеличения продаж, который может выражаться через различные менеджерские инструменты. В каких-то магазинах практикуют выполнение плана, где-то придумывается другого рода мотивация. Обязательно есть какая-то работа по избавлению от непродаваемых позиций. Покупатели об этом подозревают, но когда заходят в магазин – абсолютно об этом забывают.

Тем не менее, именно продавец лучше всех знает, какая блесна на жереха «выстрелила» в этом сезоне. Например, я всю жизнь ловил жереха на Kastmaster от Acme, но вынужденно два раза заказывал колеблющиеся блесны «Делфи» от «РБ». Видя, как сметают эти блесны – я тоже себе купил. Человек – слаб! Кстати, знаю одну поговорку, родившуюся на просторах рыболовного Интернета: «Самая уловистая приманка всё равно останется в магазине».

Продолжая тему личностных и профессиональных характеристик продавцов рыболовных магазинов, обязательно хочу встать на их защиту. Чем крупнее магазин, тем труднее продавцам быть консультантами абсолютно во всем. Вот, например, я спиннингист, ловлю еще на поплавок, ну и сома на квок. Балуюсь нахлыстом. Имею представление о троллинге. А вот о фидерной ловле я не знаю почти ничего. И что я смогу посоветовать покупателю? Могу только сослаться на какие-нибудь известные фамилии или на каких-то своих знакомых, кто увлечен фидерной ловлей.

Иногда просто звоню приятелям и прошу проконсультировать. Кто-то скажет, что я продавать не умею, но я честно говорю, что выбор у нас не настолько богат, чтобы мучиться выбором. Надо понять для себя, какую хотите потратить сумму - и выбрать удилища с тем тестом, который подойдет для ваших условий ловли. Теперь уже покупатель включает мозги и начинает что-то рассказывать. Пока он рассказывает об условиях ловли – вы ему даете в руки то одно удилище, то другое, приговаривая: «Вот это посмотрите… вот это интересное…»

Живое общение ничем не заменить!

Любой магазин подтвердит, что обязательно существует зависимость между продажами и различного рода информационными потоками. Рыболовные форумы региональных сайтов, Ю-тьюб-каналы продвинутых рыболовов-блогеров, именитых спортсменов, просто убеленных сединами авторитетов в рыбалке – всё это помогает продавать рыболовные приманки и снасти. Пусть не видно явной зависимости, но свой ассортимент желательно поддерживать, оглядываясь на упомянутых законодателей рыболовной моды. А для этого нужно обязать менеджеров или продавцов отслеживать популярные форумы и аккаунты.

Представьте себе, кто-то работает две недели подряд. По рыбалке скучает, аж зубы ломит. Вечерами он просматривает ролики, прочитывает не один форум, зависает в соцсетях - и решается на поход в магазин, чтобы купить то, о чём шел спор. Приходит и спрашивает, есть ли новые раттлины фирмы Nord Waters, о которых говорили на семинаре Худяков и Коломиец? И слышит в ответ: «А это кто? Какой семинар? На какой выставке? В Москве?» И человек понимает, что пришел не в тот магазин. И, скорее всего, в следующий раз уже не придет, или придет в последнюю очередь. А еще лучше взять за правило выдергивать рыболов из интернета на свет Божий! Самим организовывать тематические семинары. Тут вам и долгожданные акции, тут и розыгрыши призов, тут и живое общение, которое ничем не заменишь.

От подобных мероприятий выигрывают все - и покупатели, и продавцы. На семинарах никто не делит покупателей на «дотошных», «оголтелых» и «чокнутых». Именно все вместе мы те рыболовы, благодаря которым кто-то имеет работу в вашем городе, а кто-то в Китае красит воблер, который вы завтра купите. Так что, дорогие мои покупатели и продавцы рыболовных товаров - наши взгляды на одни и те же вещи могут быть разными, а по сути, мы должны помогать друг другу, но не тратить или зарабатывать деньги, а помогать знаниями. Кто согласен – ставим лайк и делаем репост!