Спортивное рыболовство №1 январь 2019

Снасть и тактика

А.Коломиец. Судак и раттлин навсегда меня поймали в сети

Автор долгое время ловил судака на мормышку с мальком, считая, что лучше приманки в этом виде ловли не существует. Но вот случилось так, что он давно уже не покупает мальков; не ловит их впрок, как когда-то; не хранит их в холодильнике, как бывало. Он серьезно подсел на подледную ловлю на раттлины.

К.Кузьмин. Снасти года минувшего

По прошествии очередного календарного года автор обычно делится в нашем журнале своими впечатлениями о некоторых из тех снастей, что обратили на себя внимание в истекшие двенадцать месяцев. Не нарушил он традицию и в этот раз.

А.Швец. В ледяной водице малых рек

Казалось бы, по студеной воде задача по поимке зубастой упрощается: ни тебе травы под водой и в воде, ни других препятствий - знай себе перебирай приманки и на какую-то из них она рано или поздно отзовется. Однако нужно учитывать и специфику водоема, и особенности поведения местной щуки – без этого не видать успеха как своих собственных ушей.

Методы ловли

Н.Линник. Не разменивайтесь на мелочи

Крупный окунь – мечта любого рыболова-зимника. Но почему-то считается, что добыть горбача на мормышку очень сложно. Однако с безнасадочной мормышкой, если обладать упорством и почаще включать главную снасть любого рыболова – мозги, поимка трофейного «полосатика» может сделаться закономерностью.

В.Сальников. Плотва. Секреты успеха

У каждого рыболова обязательно должны быть в запасе какие-то «фишки», приёмы и снасти, которые он может пустить в ход в периоды бесклевья. И гораздо эффективней будет вместо того, чтобы упрямо сверлить лунку за лункой, присесть на ящик и прикинуть, чем в этот раз получится удивить рыбу.

В.Клень. Караси на льду

Современные тенденции рыбалки таковы, что скоро не останется рыб, которых нельзя было бы поймать из-подо льда. Среди них - даже всегда считавшиеся «спящими» зимой караси. И это следствие не только изменений климата, но и развития рыболовного спорта.

Рыбалка Северо-Запад

М.Перов. Трофейный окунь Ладоги и Финского залива

За последние 10 - 15 лет количество окуня в Ладожском озере и Финском заливе сильно не убавилось, но в среднем он стал мельче. Однако есть места на Ладоге и Заливе, где шанс побороться с черноспинным горбачом всё еще достаточно высок.

В.Соколов. Эксперименты с «безмотылкой»: итоги минувшего сезона

В зимнем сезоне 2017-18 гг. у автора состоялось около полусотни рыбалок на Ладоге. И в статье он делится с читателями журнала некоторыми практическими выводами на основе наработанного там опыта в ловле на безнасадочные мормышки.

Советы Мастера

К.Шорин. Тапочный режим. Как самому разнообразить зимний джиговый арсенал

Разговор пойдет о том, как сделать зимнюю джиговую приманку своими руками. Названий у неё много - «мышка», «тапка», «мандула» и т.д. Приманка простая, в её составе - два рыболовных крючка, немного мишуры и тело из мягкого пористого полимера.