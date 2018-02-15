Глухозимье — не порок. Глухозимье — это хобби Алексей Коломиец | 15 февраля 2018 г.

Заголовок статьи, конечно же, не пословица. Он просто созвучен с народной мудростью «Любопытство не порок, но большое свинство». Некоторые рыболовы примерно так же относят глухозимье к некоему свинству от природы - де, рыба не ловится.

Лед толстый, снега много и очень холодно. Однако я знаю эдакую производную от пословицы про любопытство, которую услышал в институтские годы. «Любопытство не порок, любопытство – это хобби!» Так вот, если подменить понятия «глухозимье» и «любопытство», то в плане нашего хобби такое сравнение звучит достаточно заманчиво. Так что же любопытного в глухозимье?

Одно из главных достопримечательностей глухозимья – это выход на передний план безмотыльной ловли. Именно про это я и написал два года назад. Уговаривать зловредную рыбу – очень интересно. И когда на фоне тотального бесклевья на отборного мотыля, крашеного опарыша и ароматизированное тесто вы с «безмотылкой» показываете пусть скромный, но вполне достойный результат – это, знаете ли, западает в душу надолго. Но это еще не всё. Кроме «уговоров» глухозимье еще интересно выбором места борьбы с бесклевьем.

Когда-то давно, на заре моего погружения в трясину под названием рыбалка, я вел дневник, куда записывал… Вы будете смеяться – я записывал дату, где был и что поймал. Буквально три строчки. Например: 15 июня, эстакада водокачки, 23 бычка и 1 окунь. С тех древних времен мало что изменилось. Сейчас мой дневник рыболова выглядит примерно так же, но только в виде архива фотографий. Ключевые слова такие же – дата, место, вид рыбы. Так вот, просматривая свои рыбалки конца января – начала февраля, т.е. календарное глухозимье, неудачные рыбалки в плане улова стоят бок о бок с такими, о которых не стыдно рассказать даже самым искушенным в рыбалке приятелям.

Глухозимье в закрытых водоемах

Да, есть такое понятие. В Волго-Ахтубинской пойме озер и ериков без течения – не счесть. Бытует мнение, что рыба в них ведет себя чуть иначе, чем в затонах рек, протоках и ериках со слабым течением. Под слабым течением я подразумеваю такое, которое не чувствуется мормышкой массой 1 г на глубине 4 - 6 м, но этот ерик точно проточный, поскольку соединяется с другим ериком трубой под дамбой, через которую таки течёт вода.

Так вот, глухими водоемами я называю те, из которых совсем ничего не вытекает. Самое интересное, что в них в феврале клёв очень слабый - по понятным причинам. Однако даже самый отвратный клев – но присутствует! Мы прекрасно знаем, что рыба в озере есть, что она неактивна, что она клюет, но плохо. В других озерах мы уверены, что рыба есть, что ей есть чем дышать, но найти её гораздо сложнее.

Проточные ерики весьма длинные. В них чередуются глубокие и мелкие места. Много пологих и крутых свалов. Казалось бы, рыбу найти достаточно просто. Ан нет! Не забываем, что лед уже толстый, что снегу по колено, что под снегом выступила вода - и ты идешь по всей этой подмороженной каше, продавливая своей тяжестью наст. Буришь толстый мокрый лед. Через десяток лунок энтузиазм куда-то улетучивается. Ты понимаешь, что просто сегодня день такой... Садишься там, где больше всего набурено старых лунок и пытаешься уговаривать рыбу, которой нет.

А вот в пользу глухих водоемов могу еще сказать такой интересный факт, что судачок в них начинает клевать именно в середине зимы. Я не стал бы это называть аксиомой. Просто мой архив фотографий говорит именно об этом. При этом судачки ловятся на обыкновенную «безмотылку» в тех же лунках, что и окунь. Мелкий или крупный – не важно. Главное, что по первому льду он практически не попадается, а вот осенью на джиг и в середине зимы на мормышку – нате-здрасьте!

Ну и еще парочка нюансов, толкающих меня в глухозимье на глухие озера: отсутствие рыболовов и отсутствие надобности далеко ходить. Как я уже говорил, часто бывают такие промежутки времени, когда на водохранилищах и речках особо не походишь и не поездишь на «мотособаке» или снегоходе.

На знакомом закрытом озере все свалы и глубины известны. Там устанавливаешь жерлицы, тут прикармливаешь мелкую плотву, а сам, не торопясь, облавливаешь «безмотылкой» границу глубин или водорослей.

Всё происходит неспешно, со знанием дела, хотя и без особой надежды на большой улов. А он и не нужен вовсе. Главный кайф - в осторожных поклевках. Если жерлица стрельнула – начинаешь не тащить щуку, а провоцировать её на более решительные действия. Я когда-нибудь напишу об этом интересном способе, но не сейчас. Сейчас - не о способах, а о глухозимье как о хобби. В заключение о глухозимье на озерах скажу следующее. Самая классная рыбалка на жерлицы была у меня 4 февраля.

На этом же озере ровно через год отлично половил молодых лещей 19 февраля. Надо сказать, что каждый год весна к нам приходит в гости по-разному. То спешит, то запаздывает. Иногда конец февраля – это сродни последнему льду. И, тем не менее, февраль – есть февраль.

Зимний паводок

Не знаю, есть ли такое понятие в других регионах России, а у нас ниже Волжской ГЭС есть. Причин повышения уровня воды много. Это может быть увеличение сброса воды через генераторы ГЭС для выработки большего количества энергии в самое холодное время. Это может быть целенаправленная подача воды, чтобы «продуть» глухие водоемы и спасти рыбу от замора. Это может быть вызвано становлением льда на руслах рек (Волги или Ахтубы), что влечет за собой уменьшение пропускной способности водотока - и вода выходит из привычных зимних берегов. Может, какие-то еще причины, я не знаю. Главное для нас – зимний паводок существует.

Каждый год он разный по силе и по времени. Мы научились жаловаться на него, как на всё неизбежное, и мы научились находить плюсы для рыбалки. В момент повышения уровня, как известно, лед выгибается, вода у берега выступает и зайти на лед утром весьма проблематично, если к этому не готов. Плюс ко всему, выйти со льда бывает не менее сложно. На речках в такое время большая вероятность появления торосов. Именно по этим причинам я вожу с собой в машине миниатюрную бензопилу. С её помощью наладить гать – минутное дело. Ну и еще могу посоветовать выбирать место выхода на лед около какой-нибудь рыболовной или базы отдыха. Там всегда можно рассчитывать на людей, готовых придти на помощь.

Помню, на одной рыболовной базе мы долго думали, как клиентам преодолеть 30 м водной преграды и выйти на толстый лед ахтубинской протоки. Казах Миша нашёл в сарае маленькую лодку «Романтика», переплыл на крепкий лед, привязал длинную веревку к дереву - и таким образом соорудил нечто вроде переправы. Это позволило нам организовать целую неделю отличной рыбалки для клиентов.

Гипотеза, которую сложно доказать

У астрофизиков есть пресловутая М-теория струн. Она многое объясняет, но никакие эксперименты её подтвердить не могут. Пока что всё объясняется либо образно, либо с помощью математических фокусов. У меня тоже есть такая теория, но в рыбалке. Давно известно, что как только уровень воды зимой поднимается, рыба массово идет в затоны и там отменно ловится практически на всё. Как только уровень воды устаканивается - рыба клевать перестаёт.

С падением уровня воды в затонах – совсем всё плохо. Туда ехать на рыбалку бесполезно. Так вот, интересно, почему рыба массово идёт в затоны? Есть расхожее мнение, что рыба спасается от ледохода (самого льда или шума) в затоне, словно в гавани. Моя гипотеза такова, что толстый лед, в который вмерзли кусты, камыш и прочие растения, растущие на берегу или на мели, с повышением уровня норовит вырвать их с корнем из мягкого грунта. Видимо, рыбы ждут этого момента - и устремляются к оголившимся корешкам, где можно найти пищу, будь то мотыль, рачки, личинки или еще какой корм.

Вполне возможно, что лед при этом сдирает кору с деревьев, где также зимовали какие-нибудь личинки типа короедов. Всё это должно привлекать рыб как мирных, так и хищных. В подтверждение моей гипотезы при повышении уровня воды на Ахтубе уловистыми становятся мелководья на косах, поросшие ивняком.

То есть, не конкретно затон привлекает рыбу, а именно выдираемые льдом корни растений. Вот такое интересное время бывает в глухозимье, и вот такая у меня «М-теория» поведения рыбы. Она, вроде бы, многое объясняет, но с другой стороны доказать её очень непросто.

Буквально в прошлом году было две рыбалки, которые вписались в мою «М-теорию» четко, как собственная фамилия в зарплатную ведомость. Мы приехали на Подстепку (одна из ахтубинских проток). На легком повороте речки с противоположной стороны от яра отменно ловился окунь с частым проскакиванием крупных экземпляров.

Прибрежные кусты стояли в воде, которая выступила сантиметров на пять. Но к самим кустам идти не было надобности. Окунь ловился на чистом месте с глубиной 1,5 – 2 м. Мне тогда показалось, что ничего необычного нет. Меня пригласили именно на окуневую рыбалку. То есть, на заведомо окуневое место.

Кусты - рядом, глубина – подходящая, почему бы ему тут не зимовать, охотясь на мальков, которые скрываются в кустах? Рядом - яма, пологий песчаный свал – всё как по Сабанееву. Помню, я там легко и непринужденно разловил балансир Usami Dansa 50, который на сравнительно небольшой глубине резко шнырял в сторону при небольшой амплитуде рывка. Когда разлавливаешь какую-нибудь приманку, непременно хочется поймать что-то увесистое и сделать фотографию. Так вот, всё получилось.

Однако уже через три дня я вновь туда приехал. Но вода чуть упала, выступившая вода замерзла, образовав у кустов двойной лед. Окуня стало в разы меньше. Я всего лишь в одной лунке сделал неплохую серию полосатых на тот же упомянутый балансир - и всё. А товарищ практически ничего не поймал.

Спрашивается – что случилось? Давление не такое, как надо? Луна не в той точке орбиты? Кто-то из нас забыл ледобур, вернулся домой и не посмотрел в зеркало? Может быть просто «день такой»? А вот моя «М-теория» объясняет, что вода упала, лед перестал тревожить кусты, рыбешке стало нечего делать в этом месте - и окунь начал искать альтернативу старой столовой.

Глухозимье на Волгоградском водохранилище

Почему именно про Волгоградское водохранилище пойдет речь, а не про остальные в области? Дело в том, что водохранилища Волго-Донского судоходного канала не такие глубокие, не такие крупные и в них больше «белой» рыбы. Волгоградское водохранилище со стороны нашего города лещом не балует зимой. Чаще всего объектом ловли в середине зимы у нас судак и берш. Так вот, в конце января и весь февраль судак на водохранилищах ловится хуже, чем по первому льду.

Прослеживается простая зависимость – чем толще лед, тем хуже клёв. Поклевок судака меньше, зато судак крупнее. Думаю, что именно этот факт заставил меня в свое время искать альтернативу мормышке с подсадкой малька. Я небезуспешно ловил бершей и судаков тяжелыми «Чертями», начал осваивать ловлю судака на раттлины. Весь прошлый зимний сезон я посвятил этой ловле. Приходил на водоем с пониманием того, что любой завсегдатай этих мест меня обловит легко и непринужденно.

Ведь у него проверенная снасть, живой малёк на крючке, подвеска с червем. А что я сделаю с железяками? Кто на них клюнет? Но вот близится тот момент, когда Волгоградское водохранилище будет сковано льдом. Я с нетерпением этого жду только по одной причине – хочу продолжить практику ловли судака раттлинами. Так получается, что я поверил этим приманкам. Мне удалось укрупниться по судаку, пойманному на этом водоеме зимой. Создалось впечатление, что именно «игра» приманки провоцирует судака на хватку шибче живого малька.

Вибы (vib) показали себя и в самые бесклевые дни: давление, луна, день такой… Бывало так, что я уходил от нуля в те дни, в которые у других и поклевки-то не было ни одной. В общем, мой арсенал пополнился новыми моделями от Mottomo, Nord Waters, Storm и Usami.

Мне просто не терпится – когда же наступит проклятое глухозимье? Ведь это так интересно!