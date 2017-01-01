Способы предварительной разведки места ловли. Часть 2 Андрей Чепурный

Несложно ловить на знакомом по предыдущим поездкам месте, когда вы примерно знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. Но если вы на водоеме впервые или, к примеру, ваш изученный участок ловли оказался занятым, быстро сориентироваться и подобрать ключик к новому, неизученному месту ловли на водоеме с небольшой плотностью рыбы - без определенной подготовки очень непростая задача.

Проанализировав многолетний опыт, мы можем с уверенностью сказать, что основной причиной неудач рыболовов является неправильно выбранное место ловли. Конечно, результат зависит от множества факторов – соответствия снастей условиям на водоеме, качества насадки и способа ее преподнесения, правильно выбранной тактики прикармливания и т.д. Однако ни качественные снасти, ни уловистая насадка, ни аппетитная прикормка не принесут успеха, если для ловли будет выбрано неудачное место.

Частая ошибка многих карпятников, фидеристов, поплавочников, и других любителей ужения рыбы заключается в том, что они выбирают место, где могут удобно расположиться сами, но при этом не задают себе вопрос: а есть ли вообще на этом участке рыба? Так, в зависимости от времени года, температуры воздуха и воды, направления ветра, приближения нерестового периода, рыба концентрируется на определенных участках водоема, которые рыболову следует искать. Эти участки можно разделить на пять типов.

Первый – места, где рыба находит укрытие и проводит там большую часть суток. Это затопленные коряги, травяные острова, заросли тростника, русла затопленных рек, сваи мостов и т.д. Часто рыбы находят здесь не только укрытие, но и «столовую» – коряги и сваи зачастую обрастают мелкой ракушкой, а в зарослях травы обитают различные личинки. Вероятность поимки рыбы тут очень высока. Она чувствует себя здесь в безопасности и смело берет насадку. Определить расположение таких участков часто удается визуально без использования специальных приспособлений и маркерных грузов. Здесь можно рассчитывать на успех даже при неблагоприятных погодных условиях, когда рыба тем более редко покидает укрытие. Однако для этого от рыболова потребуются определенные навыки и максимальное внимание.

Примечательно, что при ловле на искусственно созданных водоемах многие рыболовы даже не считают нужным задуматься о поиске места, полагая, что дно там должно быть абсолютно ровное и чистое, никаких иных вариантов быть не может. Но и на таком дне иногда удается найти незначительный перепад - высотой всего 10 - 15 см, где будет сосредотачиваться рыба. За неимением лучшего даже такая ступенька на рельефе может восприниматься как укрытие для рыбы, а значит – перспективное место для лова.

Второй - места, где рыба кормится с определенной периодичностью и продолжительностью, зависящей от ее активности в данное время. Подводные возвышенности, места впадения речек и ручьев, неровности дна, в которых скапливается корм – вот типовые участки водоема, где питается рыба. При достаточном содержании кислорода в воде и оптимальном температурном режиме, рыбы посещают их несколько раз в сутки и вероятность их поимки здесь также очень высока.

Третий - участки, на которых рыба нерестится. Чаще всего это мелководье, заросшее травой. Те же караси и карпы не только откладывают здесь икру, они посещают нерестилища до и после икромета. Здесь можно пробовать ловить, даже если глубина меньше чем полметра, а оснастка будет располагаться всего в пяти метрах от берега, не создавая помех нерестящейся рыбе.

Четвертый – рыбьи тропы, по которым она перемещается от укрытий к местам питания. Ее здесь можно приостановить с помощью прикормки. Иногда поклевки на таких тропах происходят в одно и то же время в разные дни, что особенно заметно при ловле на реках.

Пятый – искусственно созданное место кормежки. Если регулярно прикармливать изначально малокормный участок, рыба может предпочесть его тому, где присутствует естественный корм. Конечно, при условии, что она будет здесь чувствовать себя комфортно.

Итак, приехав на водоем, следует отыскать хотя бы одно из таких мест и ловить именно там. Нет смысла предлагать рыбе насадку на тех участках, где ее нет.

На сегодняшний день существует множество способов исследования незнакомого водоема. Одни - более информативные, но и более сложные технически, другие - попроще и позволяющие достаточно быстро изучить выбранное место ловли, но, в свою очередь, очень даже недешевые. Так или иначе - каждый выбирает себе наиболее подходящий. Таким образом, в данной статье мы поговорим о существующих способах предварительной разведки выбранного места ловли и, независимо от того увлекаемся ли мы классической карповой ловлей, предпочитаем матчевую или наша любимая снасть - фидер, научимся правильно выбирать перспективный для ловли участок водоема, а также составим нашу первую карту данного участка.

Пожалуй, проще всего исследовать водоем с лодки, используя эхолот. Это позволит довольно быстро составить представление о рельефе дна и перспективных местах ловли. Хотя, к сожалению, эхолот не показывает, какая именно рыба находится под вами, но зато некоторые модели позволяют примерно определить характер дна (ил там, глина или гравий, к примеру) и наличие травы. Если же лодки нет или на водоеме не разрешается ее использование - можно воспользоваться так называемым «прикормочным катером» с дистанционным управлением или же забросить беспроводной датчик эхолота удилищем. На сегодняшний день существует множество моделей беспроводных эхолотов (фото 1), которые, помимо основных функций, имеют в аппаратной части еще и полноценный GPS, позволяющий в автоматическом режиме создавать свои карты глубин водоемов. Правда, такое оборудования не каждому по карману.

Можно получить подробную информацию о месте ловли, используя специальное маркерное удилище с соответствующей оснасткой. Такой метод позволяет получить, пожалуй, максимально достоверную и полную информацию о характере дна (с помощью эхолота мы не определим, песчаное дно под нами или глинистое, усеяно оно камнями или ракушкой и т.д.) и составить подробную карту глубин исследуемого водоема. Правда, придется это делать вручную, что немного сложнее чем с помощью эхолота. Плюс к тому, в отличие от эхолота, установленного на лодке или радиоуправляемом кораблике и способного исследовать практически любую часть водоема, мы будем ограничены дальностью заброса нашей оснастки с берега. Как и маркерным удилищем, можно «прозвонить» дно фидерным и даже спиннинговым удилищем, однако использование таких снастей для исследования водоема имеет свои нюансы, о чем мы поговорим позже.

И, конечно же, перво-наперво рекомендую начинать выбор места с визуального осмотра водоема. Местонахождение рыбы можно определить по ее всплескам, крупным пузырям на воде, колебанию травы. Для этого можно воспользоваться биноклем, что значительно упростит задачу. Осмотреть стоит даже хорошо знакомое озеро, где рыба ловилась неоднократно, ведь под влиянием погодных условий лучшими могут оказаться совсем не те места, где был хороший клев в прошлый раз.

Примечательно, что при ловле карпа, карася, линя, усача и подобных крупных рыб, множество профессионалов рекомендуют не сразу использовать специальные средства предварительной разведки сектора водоема, т.к. шум от заброса, скажем, маркерного груза, скорее всего, распугает рыбу. Если место ловли вами выбрано, сначала лишь визуально исследуйте его. И, кстати, если обнаружите кормящуюся рыбу, попробуйте поймать ее сразу, забросив оснастку в это место. Поклевка может произойти через несколько минут или даже секунд. Конечно, на еще не прикормленном участке добыть нескольких карпов или линей подряд вряд ли удастся, но вытащить одного-двух красавцев вполне реально. А уж после этого можно приступать к тщательному изучению рельефа дна.

Изучение сектора ловли маркером

В современной карповой ловле существует три основных вида удилищ, которые рыболовы используют согласно своему назначению. Это, прежде всего, рабочие удилища, предназначенные непосредственно для ловли рыбы, а уж потом - и два вспомогательных: удилище для поплавка-маркера и удилище для кормушки-ракеты (сподовые удилища, предназначенные для закармливания точки ловли с помощью различных ракет, спомбов и т.п.). Вспомогательные удилища - не обязательный атрибут современного карпятника, но сильно повышают его шансы на успешную рыбалку. К тому же наличие этих снастей может здорово помочь в освоении нового места даже в том случае, если мы используем не классические карповые снасти, а, к примеру, тот же фидер, особенно при ловле на сверхдальних дистанциях. Добавлю, правда, что на спортивных соревнованиях по фидеру запрещено использование подобных инструментов.

Маркерные удилища предназначены для заброса поплавка-маркера с грузилом массой от 80 до 140 г. Внешне (фото 2) они похожи на рабочие, но характеризуются быстрым строем, специфической чувствительной вершинкой и наличием двух или трех специальных отметок на бланке. При определенном опыте и навыках можно по колебаниям чувствительного кончика определить состав дна, наличие травы, ракушек и т.п., а используя специальные отметки - глубину в точке, где находится оснастка маркера.

Первая отметка находится у самой ручки катушкодержателя удилища, а вторая - на удалении от первой в 1 фут (далее - ft), т.е. чуть больше 30 см. Иногда, для более точных измерений, производители маркерных удилищ добавляют третью отметку – 0,5 ft (примерно 15 см). Как правило, маркерные удилища имеют тест от 2,75 до 4 lb (от 80 до 140 г, соответственно) и длину от 12 до 13 ft (3,66 - 3,96 м).

(Небольшое отступление: у отечественных карпятников прижилась английская система классификации карповых удилищ, что вполне логично, ведь именно рыболовам из Туманного Альбиона принадлежит авторство в этом виде рыбной ловли, впрочем, как и фидерной, матчевой и не только. И далее мы с вами будем использовать в качестве единицы измерения длинны именно английский фут. Позже вы увидите, насколько оправданно будет подобное решение при расчетах глубин и дальности наших забросов, поскольку англичане уже всё сделали за нас, облегчив все расчеты и сведя к минимуму возможные ошибки в них.) ,

Состоят маркерные удилища только из двух частей. Хоть это и неудобно с точки зрения транспортировки, но разделение более чем на две части пагубно повлияет на рабочие характеристики удилища. Прежде всего, это коснется чувствительности, испортит строй удилища и негативно скажется на дальности заброса оснасток.

Катушка для маркера

Нам понадобится модель с хорошими тяговыми характеристиками (из-за значительной массы оснастки), с передаточным числом 4,8 – 5,2:1, качественной укладкой шнура (монолеска не применяется из-за ее малой информативности) и размера, позволяющего забирать большое количество шнура за один оборот ручки. Удилище у нас, к примеру, имеет длину 12 ft с тестом до 120 г - этому для более продуктивной и комфортной рыбалки соответствует размеры шпули от 5000 до 6000. Поскольку нам необходим сверхдальний заброс - у катушки должна быть металлическая шпуля типа Long cast или, что для шнуров лучше, ABS, или, как эту шпулю еще называют - с обратным конусом (фото 3).

И еще один момент: при силовом забросе тяжелой оснастки без защиты пальца, которым мы придерживаем леску, можем получить достаточно тяжелые травмы, поэтому, помимо приобретения специальной перчатки (фото 4), лучше использовать катушку, у которой фрикционный тормоз затягивается максимально туго, чтобы шпуля не прокрутилась во время заброса. Но здесь есть и еще один момент, который обязательно следует учесть - при частом промере глубин нам будет необходим принудительный сброс лески, а значит - потребуется наличие системы Baitrunner (фото 5) или Fightin’ Drag.

Правда, последняя подходит для данной снасти меньше, нежели Baitrunner – в виду ее сложности (Baitrunner мгновенно отключает фрикционный тормоз катушки), да и точная, быстрая установка основного фрикциона нам точно не потребуется (в основном он будет затянут полностью). И, конечно же, на шпуле катушки обязана быть клипса для зажима лески.

Говоря о надежности маркерной катушки, отмечу, что в отличие от катушек для ловли, а также от используемых на сподовых удилищах, при работе с маркером нет экстремально больших нагрузок, поэтому вполне возможно взять даже относительно недорогие варианты менее известных производителей, чем, к примеру, Daiwa или Shimano. Важно только соответствие вышеупомянутым требованиям.

Леска для маркера

На маркерной катушке, повторюсь, лучше не использовать монофильную леску, поскольку ее способность значительно растягиваться не позволит достоверно определить, каков характер дна, его состав, имеется ли там трава и т.д. К тому же «плетенка» при одинаковой разрывной нагрузке в разы тоньше «монофила», что позволит доставить нашу оснастку намного дальше.

Исходя из многолетней практики, шнур для маркера я беру четырехжильный. Почему? Конечно, восьмижильный шнур - более гладкий, потому доставляет оснастку дальше, пусть и немного, имеет разрывную нагрузку побольше, что дает нам возможность выбрать «плетенку» потоньше и тоже выиграть в дальности заброса, только вот при контакте с подводными препятствиями он быстро изнашивается, что может привести к потере довольно дорогого маркерного поплавка. Четырехжильный же - более абразивоустойчивый и, соответственно, прослужит намного дольше.

Для маркера хорошим выбором будут качественные шнуры японских производителей - такие как Daiwa, SunLine, YGK (фото 6). К слову, обратите внимание на специфическое обозначение диаметра лески по японской классификации (его имеют и шнуры, и монолески, и флуорокарбон японских производителей): для Западного рынка определенному числу предшествует символ «#», для японского - иероглиф. Это не фактический диаметр, а лишь номер, непосредственно связанный с площадью поперечного сечения лески, а также с массой ее определенного отрезка.

Чтобы не перегружать наш разговор историей возникновения данной системы измерений, мы опустим уточнение расчетов диаметра шнуров и заострим внимание на основном. Для наших задач лучшим выбором будет плетенка от #1.2 до 2, что примерно соответствует диаметрам от 0,18 до 0,23 мм (это расчетные показатели, и они не могут восприниматься как абсолютно достоверная информация, к тому же шнур никогда не бывает идеально круглым в сечении).

Разрывная нагрузка таких шнуров при этом должна составлять от 14 lb (6,35 кг) до 20 lb (9 кг), чего более чем достаточно, чтобы производить хороший дальний заброс и при этом иметь возможность провести оснастку по дну с минимальной вероятностью ее потери. Напомню, что чем тоньше мы возьмем «плетенку», тем дальше сможем забросить оснастку. Правда, если в секторе ловли есть вероятность присутствия коряжника, лучше изначально отдать предпочтение более мощному шнуру.

Оптимальное количество «плетенки» на шпуле должна быть не менее 150 м, а лучше - 200 или даже 300, т.к. иногда заброс нашей снасти может и превышать отметку в 150 м, а если даже вы не планируете изучать столь дальние точки, то возможность обрыва оснастки в коряжнике тоже никто не отменял. Таким образом, оборвав достаточно большой участок шнура, вы просто можете остаться без рабочей снасти. Поэтому, кстати, советую иметь и запасную шпулю.

«Плетенки» американского производства (например, Berkley, Stren, Power Pro и др.) обычно менее круглые в сечении, однако при относительно небольших диаметрах (до 0,22 мм) летят достаточно далеко, к тому же имеют весьма неплохие показатели по разрывной нагрузке. Хотя при интенсивной эксплуатации - все равно служат до двух-трех сезонов.

Я же остановился на качественных шнурах, разработанных специально для маркерных удилищ (например, от Fox, Korda, ESP, Nash, Climax и Total Fishing Gear), они обладают очень высокой износоустойчивостью (фото 7), практически никогда не путаются, служат намного дольше, нежели вышеприведенные, но, правда, и стоят в разы дороже.

Также следует учесть, что относительно тонким шнуром мы не сможем выполнить заброс очень тяжелых оснасток, из-за чего придется использовать шок-лидер (более толстый относительно основной лески отрезок шнура или лески, способный выдержать силовой заброс тяжелой оснастки). Для большинства маркерных оснасток, которые мы рассмотрим ниже, лучшим выбором будет конусный монолидер с разрывной нагрузкой 35 - 45 lb (фото 8). Кольцо маркерного отвода будет хорошо скользить по нему, что позволит поплавку легко всплыть. Еще одно преимущество состоит в том, что конусный лидер обеспечивает довольно дальний заброс. Обычный монолидер использовать можно, но дальность заброса сократится. А с шок-лидером из плетеной лески маркерный поплавок будет всплывать значительно хуже.

Маркерный поплавок

Для точного промера глубины применяют специальное приспособление - поплавок-маркер (фото 9). Как правило, такие поплавки изготавливаются их пластика – например, пенопласта или полистирола, обладают достаточно большой грузоподъемностью, а также аэродинамической формой и антенной-стабилизатором, обеспечивающими превосходные полетные характеристики, высокую точность заброса и максимально быстрое всплытие поплавка после приводнения.

Перечислю основные требования к маркерным поплавкам:

- Хорошая аэродинамика, позволяющая забрасывать его на максимальные расстояния. Таким свойством обладают так называемые «карандаши» - поплавки, не имеющие на теле утолщений (фото 10). Их недостаток состоит в том, что в силу небольшого объема тела им не всегда хватает грузоподъемности, чтобы показаться из воды. Особенно сильно это проявляется, если ловля идет в траве.

- Быстрое всплытие. Это может достигаться не только благодаря утолщению на теле, но и за счет увеличения грузоподъемности (например, поплавок изготовлен не из пенопласта, а из вспененного пластика, с воздухом внутри). Пластиковый маркер с утолщением - лучший выбор для ловли в траве (фото 11). Но любой маркерный поплавок должен утапливаться от грузила массой от 3 унций (или 85 г).

- Заметность на поверхности воды. Черный маркер хорошо виден при ярком солнце, красный - в пасмурную погоду, желтый - в сумерках. Существуют очень удобные поплавки, имеющие в комплекте сменное оперение, которое можно быстро поменять при изменении освещенности (см. фото 11).

- Прочность. К сожалению, вечных поплавков-маркеров пока не существует. Все они довольно хрупкие и требуют бережной перевозки в жестком контейнере. Во время рыбалки поплавки чаще всего ломаются при контакте с корягами, камнями и другими препятствиями на дне, так что запасной вряд ли окажется лишним. А в экстремальных условиях лучше использовать литые поплавки без сменного оперения (фото 12).

- Устойчивость к погодным условиям. Не все маркерные поплавки остаются видимыми при сильной волне, некоторые ложатся под действием сильного ветра. Но есть и те, которые благодаря своей форме с утолщением, а также яркому крупному оперению хорошо видны, тогда как тонкий аэродинамический маркер не удается разглядеть и в бинокль (см. фото 11).

Оснастка маркерного поплавка

Маркерный поплавок, как правило, имеет вертлюг в основании. Именно к нему впоследствии и крепится шок-лидер, на который сперва следует установить маркерный отвод с бусинкой-демпфером (фото 13).

Маркерный отвод - это не что иное, как лидер, соединяющий грузило с оснасткой маркера (фото 14). Некоторые производители иногда его изготавливают из плетеного металлического поводка (не самый лучший вариант из-за его тяжести и жесткости), флуорокарбонового лидера, лид-кора или же из отрезка толстой плетеной или монолески. К слову, лид-кор (lead core) делается из очень крепкого плетеного материала с полой сердцевиной, чаще всего - со свинцовым сердечником внутри.

Лид-кор применяется как противозакручиватель, который превосходно придавливает основную леску ко дну, делая ее незаметной для рыбы. Обладает хорошей абразивоустойчивостью, отчего является лучшим выбором для монтажа карповых оснасток. В последнее время выпускается как со свинцовым сердечником, так и без. «Плетенка» или монолеска не являются лучшим выбором, т.к. очень легко режутся об острые края ракушек, которыми бывает усеяно дно.

Таким образом, остается один из двух вариантов - использовать лид-кор или флуорокарбон. Какой материал предпочесть – дело ваше. К примеру, компания FOX изготавливает маркерные наборы, в которых помимо маркерных поплавков идет в комплекте маркерный отвод из флуорокарбона и маркерное грузило (фото 15). Но маркерный отвод можно и отдельно приобрести, и самому изготовить. Длина этого отвода в большинстве случаев делается такой, чтобы грузило находилось немного ниже оперения маркерного поплавка. Делается это для предотвращения разрушения грузилом поплавка при падении на поверхность воды. Но для точных измерений все же рекомендую сделать отвод длиной в 1 ft. Это поможет нам в дальнейшем при измерении глубины точки ловли.

Основными элементами маркерного отвода являются карабин для установки маркерного грузила (я использую очень удобный карабин типа Speedlink – фото 16); резиновый конус, который закроет наш карабин и уменьшит впоследствии вероятность зацепов, а также обеспечит защиту узлового соединения с флуорокарбоном; шарик-поплавок для маркерного отвода, который будет приподымать последний, дабы облегчить всплытие основного поплавка-маркера; силиконовый конус и кольцо, через которое будет проходить наша основная леска (см. фото 13).

Многие производители часто комплектуют маркерные отводы либо пластиковым кольцом, либо кольцом из металлической проволоки на вертлюге. А «плетенка» из-за своей шероховатости очень слабо скользит по ним. Соответственно, если вы используете подобную конструкцию - следует применять только конусный монолидер в качестве шок-лидера. Иначе маркерный поплавок может и не всплыть, что не даст нам шансов измерять глубину в точке лова. Лучшая конструкция, как показывает моя практика - это маркерный отвод с керамическим кольцом (см. фото 14). И даже если вы будете использовать плетеный шок-лидер, благодаря такому кольцу поплавок-маркер всплывет.

В целом, маркерный отвод позволяет приподнять оснастку над дном, отчего поплавок-маркер лучше всплывает. Это особенно важно, если на дне много травы, мусора или грузило проваливается в ил. Но если дно в месте ловли чистое и твердое, то вполне можно обойтись без поводка, прикрепив грузило непосредственно к кольцу.

Использование маркерного отвода увеличивает вероятность зацепа его рыбой при поклевке, да и сама леска в этом случае может насторожить ее. Поэтому не стоит использовать поводок на чистом твердом дне. Данное правило действует в случае, если вы собираетесь оставить маркер на точке ловли и впоследствии ориентироваться на него. Хотя, исходя из опыта многих рыболов, могу отметить, что крупная рыба подчас может завести вашу рабочую оснастку за маркерную, перепутав их. Так что лучше пользоваться другими методами обеспечения предельно точных забросов, о чем мы поговорим в дальнейшем.

(Окончание в следующем номере)