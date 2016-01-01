World Crank Cup 2017. Кубок мира по ловле крэнками. Часть 2 Михаил Никишатов

(Окончание, начало в № 11-2017)

Судак ценой в 5000 евро

В прошлом номере журнала я начал свой рассказ о первом Кубке мира по ловле кастингом на крэнки - WCC (World Crank Cup), проходившем в начале октября в Нидерландах в небольшом городке Маде, который находится в самой «голландской дельте» на реке Холландс-Дип. Участие в соревнованиях приняли 15 лучших европейских рыболовов-спортсменов. Соревнования проходили два дня. По итогам каждого дня назначались призовые очки, а затем определялся победитель всех соревнований. Мне довелось быть маршалом (судьей) на этом увлекательном турнире и провести оба дня в лодке вместе с её участниками. Я побывал в самом центре происходивших событий, получил массу незабываемых впечатлений, увидел для себя много нового и интересного, чем хочу поделиться и с вами.

В день первый я был судьей в лодке Мики Ворнанена – профессионального рыболова, признанного лучшим рыболовным гидом Финляндии в 2016 г., в том числе за вклад в ряде экологических проектов, заботе о щуках и поддержании принципов спортивного рыболовства. По итогам первого дня лидировал Кевин Эрнандес из Франции, вторым был бельгиец Жан-Марк Брисон, на третьей позиции расположился поляк Томаш Крушак.

Не буду еще раз подробно погружаться в регламент соревнований, но чтобы стать победителем, надо было поймать двух крупных окуней, двух судаков и еще одну крупную рыбу - щуку, язя или жереха. В зачет шли только пять рыб каждого из спортсменов в каждом отдельном дне соревнований, а затем подводился итог. При этом ловить можно было воблерами типа «крэнк» длиной не более 15 см (вместе с лопастью) и только взаброс.

И если с крупными окунями дела у участников еще обстояли неплохо, и некоторым из них всё же удалось уговорить увесистых щучек, то поймать крупного судака в это время года на крэнк - задача была совсем не из легких. В это время судак держится на глубине около трех метров, он малоактивен и предпочитает скорее дроп-шот и мелкую «резину» на «офсетнике», чем крэнк. Да и особенности голландских судоходных рек, имеющих плавный свал на глубину от линии тростника и каменистых берегов, предполагает всё же проводку от берега на глубину.

В таком стиле проводки поклевки, как правило, происходят у берега, у которого в своей массе держится крупный окунь и щука. По итогам первого дня было поймано всего 5 судачков. В целом клев был достаточно вялый, да еще и непогода вносила свои корректировки в ловлю.

День второй

Я полностью вымок и замерз в лодке в первый день, находясь в роли пассивного наблюдателя, и молился о том, чтобы день второй послал нам немного солнышка и удачи. Но как оказалось утром – не в этот раз. По прогнозу нас ожидал шквалистый ветер и дождь. Столбик термометра едва добрался до отметки в 12 градусов. В общем – мы испытали полный набор пришедшего холодного атлантического циклона. Ну что же, где наша не пропадала! Назвался судьей - полезай в лодку.

Сегодня мне предстояло быть вместе в лодке с голландцем Виллемом Столком. Собственно, он и пригласил меня и многих других на этот турнир, был его организатором, душой и сердцем. Виллем работает рыболовным гидом в этих местах, а также совместно с Shimano разрабатывает профессиональные удилища и выступает в Team Shimano на различных значимых соревнованиях.

Рыбалка с Виллемом полна позитива. Он веселый и жизнерадостный человек с хорошим чувством юмора. Видно, его обворожительной улыбке и золотистой шевелюре, напоминающей солнечные лучи, и суждено было сегодня согревать меня вместо солнца.

Старт был намечен на 9 утра. Без пяти девять все 15 судов уже нетерпеливо курсировали в акватории яхт-клуба в ожидании начала баталии (фото 1). Надо сказать, что здесь я понял, как важна хорошая и быстрая лодка для подобных соревнованиях.

Виллем выступал на новеньком «Лунде» с румпельным двухсотсильным движком Mercury (фото 2). Конструктив лодки Виллема значительно отличался от судна моего вчерашнего оппонента. Не было здесь так привычной для нас рубки с защитным стеклом и прочих деталей, мешающих перемещению в лодке во время ловли, но создающих комфорт. Весь рыболовный скарб умещался в удобных потайных рундуках, находящихся в носовом отсеке и бортах судна. А надо сказать, что умещалось там немало.

Помимо двадцати полностью снаряженных спиннингов, больших коробок с приманками и бытовых девайсов, производитель умудрился уместить там встроенный бензобак, место для дополнительного бака, лайв-бокс для пойманной рыбы с компрессором и большую аккумуляторную батарею. Также на лодке были установлены два телескопических якоря Talon (в переводе с английского - коготь) от Minn Kota. Честно скажу, что впервые воочию наблюдал подобные устройства.

Революционно новый мелководный якорь обеспечивает высокий уровень управления судном. Благодаря выдвижной телескопической штанге, якоря легко можно опустить на глубину до 3,7 м (фото 3) и при необходимости также быстро убрать. Устанавливаются они на транец. Удобные технические характеристики и беспроводное управление позволяют остановить судно практически в любом удобном для ловли месте - конечно, не более глубины выдвигающихся «когтей».

Поднятие и опускание «когтей» можно осуществлять при помощи пульта с любого места в лодке, либо через панель управления на самом устройстве. При этом лодка спокойно может колебаться на волнах, не оказывая никого негативного воздействия на сами штанги. Изготовлены штанги («когти») из композитного материала, который гнется, но при этом не ломается. В устройстве имеются автоматическое управление, индикатор глубины, встроенная плавающая подвеска, сигнализатор опускания и подъема и корректировки угла наклона.

Преимущественно якоря применяются здесь при стоячей ловле на дроп-шот. Два симметрично установленных якоря, слева и справа от мотора, обеспечивают большую устойчивость. Больше информации можно получить в YouTube по запросу - The new Minn Kota Talon Shallow Water Anchor.

Я хорошо понимал, что сегодня якоря нам вряд ли пригодятся, ведь о спокойной ловле на одном месте не приходилось даже и мечтать. Особенно при виде урчащих на старте скоростных болидов, рвущихся в бой.

И вот он старт! Несколько лодок, особо заряженных на скорость, рванули вперед к местам ловли, и мы были одни из них. Скорее, к нетронутым секретным местам, где ожидает утренняя рыбка! Сразу образовалось три лидера в гонке: Ranger Кевина Эрнандеса (фото 4), Nitro и спортивная вариация Виллемского Lund. Причем первые две лодки нас явно опережали, оставляя лишь небольшое водяное облако за собой.

Признаюсь, сидеть в полностью открытой посудине, продуваемой всеми ветрами, несущейся под сотню километров, да еще и под проливным дождем, удовольствие не из приятных. Но, как мне показалось, Виллем получал от этого драйва какое-то удовольствие, облачившись в очки дантиста и лихо закладывая виражи (фото 5). Мне же оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие, подпрыгивая то и время на сумасшедшей скорости на волнах, обдуваемому холодным ветром и омываемому брызгами по бокам и дождем сверху, а вскоре и вдруг откуда-то взявшимся обжигавшим лицо градом.

Самый дальний участок ловли находился примерно в 30 км от точки старта. Это было примерно 20 минут хода с такими вот запредельными ощущениями. При этом всё это происходило на ручном управление мотора. Оставалось лишь только надеяться на небольшой спасжилет на плечах и опыт Виллема. Всё же это должно было когда-то закончиться, и оно закончилось. Мы прибыли в потайную «гавань» - и первый же заброс принес Виллему увесистого окуня.

Вот уж поистине - кто первый, того и рыбка. Виллем, не долго думая, попытался закинуть его в лодку концом удилища - и тут же непростительный сход. Небольшая улыбка сарказма на лице - и тут же следующий заброс со словами: «Не беда, сейчас поймаем еще». И вот в течение 10 минут уже два зачетных красавца длиной 30 (фото 6) и 38 см (фото 7) были отправлены в лодку, теперь уже при помощи подсачека. Они были замерены, сфотографированы и благополучно отпущены на волю. По регламенту соревнований обязательным условием было фото рыбы на измерительной линейке, отправленной через телефон посредством WhatsApp главному судье турнира. Немного настораживал телефон в мокрых руках Виллема, да еще под периодически моросящим дождем.

Теперь надо было поймать, что-то еще. Недалеко было неплохое место с течением и «обраткой» вдоль берега. Со второго же заброса был пойман жерешок на 37 см. Небольшой дрейф вдоль берега - и еще парочка серебристых красавцев были пойманы на крэнк Rapala DT 6 из бальзы (фото 8). По мнению Виллема, это один из немногих воблеров, который отлично работает в местах с течением вдоль берега.

Конструкция воблера хорошо сбалансирована и гарантирует стабильную «игру» воблера при ловле поперек течения, что не скажешь о многих других моделях, которых я привез Виллему в подарок на тестирование. Жаль, что эта приманка, выпускаемая «Рапалой» почти 30 лет, неожиданно была снята с производства – возможно, по причине глобального перехода компании на производство пластиковых приманок. Я бы посоветовал поискать и приобрести эти уловистые приманки в интернете, они еще остались в ряде магазинов, а скоро станут раритетом.

Это место оказалось очень уловистым, здесь было поймано еще нескольких зачетных окуней, пока туда не подтянулись и другие отставшие спортсмены. Надо было менять дислокацию, подумать о щуке и судаке, которые явно обитали в другой акватории. Старт, полный газ и опять 20 минут экстремального драйва, но теперь в обратном направлении. Как сказал мне Виллем, неплохие щучьи места находятся недалеко от старта. Но клёв щуки начинается ближе к полудню, когда вода немного прогреется. Хотя сегодня прогреться ей явно было не суждено.

Мы прибыли на место и встали в небольшом отдалении от польского экипажа Salmo – Томаша Крушака (фото 9). Встали вдоль самой линии тростника. Узнав, что Томаш уже два часа безуспешно макает приманки, Виллем хитро улыбнулся и сделал первый заброс. Атака, рывок, тишина. Щука сопровождала приманку, но не взяла. Со второго заброса садится зачетный окунь 39 см. И вскоре, после небольшого подбора приманок, и красавица щука на 79 см. Похоже, мы окончательно испортили настроения Томашу, который раздосадовано сорвался с места и куда-то в сердцах рванул.

Мы же продолжили ловлю. Пару неплохих окуней + щука. Но настало время судака, и мы отправились на его поиски, уступив место следующим претендентам, уже ожидавших наше заветное местечко, наблюдая с фарватера.

Виллем понимал, что судак может склонить чашу весов в его сторону, и методично, в течение пяти часов, прочесывал бровки и свалы, подбирая необходимую расцветку и фартовую приманку. Все мои подарки, включая Bomber, Yo-Zuri, Strike Pro и Lucky Craft, уже побывали в воде. Здесь я понял о необходимости одновременной ловли на несколько спиннингов. На каждом перспективном месте Виллем делал не более трех забросов каждым из них, экономя время на смену приманок.

Вкупе с электромотором на ручном управлении, с просмотром деталей дна, отображаемых на двух экранах эхолота, всё это выглядело достаточно динамично (фото 10). Спиннинги были расставлены по всей лодке, Виллему, подобно человеку-пауку, оставалось лишь быстро перемещаться от одного до другого (фото 11). Все козыри уже были испробованы, в азарте он пробовал то, что даже внешне выглядело странновато, приговаривая: «Порой эту рыбу не поймешь, может клюнуть и на елочную игрушку».

И вот за час до окончания соревнований - небольшой толчок, и спиннинг Виллема наконец-то согнулся. Есть! Быстрое вываживание, фотоссесия на линейке (фото 12) - и на всякий случай доставка судака в контейнер с водой. И вот то, что должно было случиться, о чем я так долго думал, рассуждая о ненадежности мобильной связи и самого телефона - всё же случилось. Сообщение никак не хотело отправляться, интернет глючил, WhatsApp не работал.

Бедный судак несколько раз прокурсировал из лайв-бокса на измерительный «столик». Паника, стресс и веселая улыбка от радости улова на лице голландца остались теперь в прошлом. Пожалуй, никогда ещё я не видел такого озадаченного Виллема. Он протирал намокший телефон, что-то пытался сделать, но всё было тщетно. Но кто, как не маршал должен был вернуть спокойствие на лодку и в душу рыболова.

Я предложил перезагрузить телефон - и всё получилось. Пожалуй, после подтвержденного сообщения из судейского штаба и зачета улова он был более счастлив, чем от поимки самого судака. При этом он сказал: «Возможно, это самый дорогой мой судак в этом сезоне, хоть он совсем и небольшой». Да, эти слова были пророческими - как оказалось позднее, он вывел Виллема, выступавшего под флагом Shimano, на первое место по итогам двух дней и принес ему главный приз – чек на 5000 евро.

Пока шел окончательный подсчет итогов, нам предложили ужин в круизном корабле, который курсировал во время всех соревнований, демонстрируя их прессе и зрителем. Там, ужиная перед церемоний награждения, мне и удалось пообщаться с некоторыми участниками. Мне, как представителю судейской бригады, уже были известны предварительные результаты.

Этот шальной судачок, пойманный Виллемом Столком – вывел его в победители. С другой стороны, кто, как не он, и должен был выиграть этот турнир, ведь он знает здесь каждый закуток. Справедливости ради, хочу сказать – многие участники, не так хорошо знающие эти места, неплохо отловили и развернули достойную борьбу за победу. Кевин Эрнандес переместился на второе место, а третьим стал Арно Бриер (команда Shimano). В дальнейшем Кевин Эрнандес, также по итогам соревнований, получил приз за самого крупного пойманного окуня – 45 см (фото 13).

Kevin Hernandez

М.Н. Как прошли соревнования – думаешь, ты победил?

К.Э. Нет, я, к сожалению, второй. Виллем обошел меня в последний момент. Сегодня я отловил хуже, чем вчера.

М.Н. Кевин, ты достаточно известная персона в европейских рыболовных кругах. Но информации в России достаточно мало и о подобных соревнованиях, и о её участниках. Не мог бы ты рассказать, откуда ты? Чем занимаешься? Рыбалка это твое хобби или профессия?

К.Э. Я живу во Франции в небольшом городке Массонжи (Massongy) в области Рона-Альпы (Rhone-Alpes), примерно в часе езды от Женевского озера. Рыбалка - это мое любимое хобби. Я работаю механиком в области высокоточной техники, но только два дня в неделю. Всё остальное время я отдаю рыбалке. Работаю только в субботу и воскресенье (улыбается).

М.Н. Расскажи, почему ты здесь? Просто пообщаться с друзьями, показать себя или хочется выиграть? Ведь за второе место ты получишь 2500 евро – думаю, это неплохой дополнительный бонус? Сегодня я видел твои горящие глаза и большое стремление победить!

К.Э. Для меня это, в первую очередь, неплохая возможность показать себя в личном зачете. Мне симпатична концепция данных соревнований, ведь обычно команды выступают парами. Здесь же всё зависит только от твоего личного мастерства и умения. Очень сложные соревнования: много вопросов в выборе места ловли, в подборе приманок, в технике, анимации и проводке. Надо поймать несколько разных рыб, используя различную тактику ловли. Очень сложно и поэтому очень интересно.

М.Н. Я читал твою историю про ловлю щуки на Женевском озере. И даже планировал её напечатать в нашем журнале. К сожалению, она ушла в другое издание. Вот небольшой отрывок из твоей статьи.

«2014 год был необыкновенным. До сих пор не могу полностью осознать всего, что произошло; пока вижу только результаты. Вот данные о моем пребывании на Женевском озере в этом году: 120 дней рыбной ловли на озере, поймал примерно 1000 щук, около 180 щук от 90 до 99,9 см, 100 щук больше 100 см, средняя длина щук - метр-плюс, 109,22 см. Если выложить всю пойманную мной рыбу в длину, то получится 750 м… Во рту рыбы риппер Giant Ripple выглядит просто крохой.

О, кажется, я установил новый рекорд! Рыба была самой большой из всех моих прежних, если не самой большой из выловленных во Франции рыболовами-спортсменами. Измеряю и взвешиваю добычу. Руки трясутся от радости. Длина 135 см, масса – немыслимо! – целых 22 кило!»

Щука - твоя специализация? Может, хочешь что-то рассказать из первых уст?

К.Э. Я владею практически всеми методами спортивной ловли. Я люблю рыбалку. Да, ловля щуки действительно моя любимая специализация. Эта щука, пойманная мной в 2014 году на Женевском озере (фото 14), до сих пор является моим рекордом. Я участник различных европейских соревнований. Я люблю ловить в разных местах, в основном в Европе (в Германии, Голландии, Франции и Испании). Мне нравится экспериментировать и познавать ловлю всё больше и больше. Два года назад я дважды становился третьим в турнире Predator Tour.

М.Н. Ты, наверно, очень опытный рыболов со стажем?

К.Э. Да, я уже опытный рыболов, но мне еще 28 лет!

М.Н. Прекрасный возраст, впереди еще так много времени, чтобы когда-то стать абсолютным чемпионом!

Dustin Schone

Также мне удалось познакомится с победителем одного из самых престижных рыболовных турниров WPC 2017 (World Predator Classic) Дастином Шоне (на фото 15 он справа).

М.Н. Выглядишь очень молодо - и уже победитель столь престижного турнира. Мог бы рассказать немного о себе?

Д.Ш. Мне 32 года. Я точно не помню, когда начал ловить рыбу. Возможно, когда мне было около 4 лет. Сначала я, как и многие дети, начинал с поплавочной удочкой. Моими первыми рыбами была некрупная плотва. Но мне очень нравилось ловить рыбу. Я не профессиональный гид, как Виллем, у меня есть основная работа, которая отнимает у меня много времени.

Я работаю в Saltwater Films, где мы делаем рекламные ролики, в том числе и для Mercedes Benz, BMW и Porsche. Я сам из Берлина, сейчас работаю в Дюссельдорфе, но в Берлине бываю тоже, когда есть работа.

М.Н. Да, неплохие заказчики. Я заметил, что время у тебя не хватает. Ты даже немного опоздал к началу соревнований?

Д.Ш. На самом деле, я хотел отменить поездку из-за большого объема скопившейся работы, но затем всё же решил поехать. Это неплохое место увидеть знакомых, пообщаться с друзьями и не так уж далеко от Германии. Рыбалка есть рыбалка - сегодня ты победил, завтра проиграл, всякое случается. Я уже побеждал, и также занимал второе место в команде Shimano. Всегда есть, к чему стремиться и чего-то добиваться. Надеюсь на успех в будущем турнире.

К нашему разговору присоединился Угис Гросс из Латвии (на фото 16 он в центре в оранжевой футболке). Дав мне возможность поговорить на русском и немного отдохнуть от работы переводчика.

М.Н. Угис, расскажи, как ты оказался здесь и какие у тебя впечатления от турнира.

У.Г. Примерно две недели назад освободилось место, кто-то отказался от участия. Виллем позвонил и пригласил меня. Я увидел в этом соревновании много интересных для себя моментов. Это и общение, и возможность посоревноваться, ну и, конечно же, неплохая реклама для спонсоров.

М.Н. Ты уже многих здесь знаешь, и это, возможно, твои не первые соревнования?

У.Г. Да, я катаюсь сюда уже четыре года, и не только на рыбалку и соревнования. В основном по бизнесу. Я продаю Lucky John в Европу, рыбалка же помогает мне расширить круг общения в бизнесе. Я участвовал и в World Predator Tour, и в World Predator Classic – конечно, без таких успехов, как у Дастина.

М.Н. Я, к сожалению, не был ни на одном из этих соревнований, и вообще первый раз участвую в чем-то подобном. Как тебе организациях этого соревнования по сравнению с более известными, перечисленными тобою?

У.Г. Всё понравилось, всё было организовано очень хорошо. Конечно, такой формат соревнований требовал бы больше участников. Я готов участвовать в любых соревнованиях. Мне это интересно. Мне очень понравилась идея этих соревнований. Здесь можно было ловить одному в лодке вместе с судьей. Такого, пожалуй, нет нигде в Европе. Привлекает, что ты можешь соревноваться в личном зачете.

Приближалась церемония награждения, которая прошла в официальной и, в то же время, уже в более расслабленной обстановке в летнем баре, прямо на берегу марины. Многие рыболовы и судьи могли теперь расслабиться, выпить бокальчик голландского пива и обсудить турнир и свои ощущения от рыбалки. Награды победителям вручил сам губернатор города (фото 17).

Я же был счастлив оказаться здесь и представлять российский журнал на этом турнире среди еще тридцати пяти европейских медиа. Надеюсь побывать здесь и в следующем году.