Спортивное рыболовство №3 март 2017

В номере – Академия спортивного рыболовства, выпуск 25

И. Евдокимов. Мормыш. Личный опыт использования.

Ф. Мухарев. Время ловли: март – апрель.

А. Гнеушев. Командный чемпионат Форелевой лиги 2016 г.

А. Дьяченко. Кубок Республики Беларусь-2017.

Рыбалка. Северо-Запад

А. Десятов. Жизнь на любимой реке. Молога, ощущение весны

ЧКакую рыбу рациональнее ловить на границе зимы и весны, на какие снасти - в очерке автора.

Методы ловли

А. Коломиец. Мутное дело. Весна, паводок

Иногда приходится рыбачить в мутной воде. На малых реках это может произойти из-за дождей, на больших – из-за паводка. Есть водоемы, благодаря своей небольшой глубине мутнеющие из-за сильных ветров. А бывает, что в воде интенсивно размножаются микроорганизмы. У автора накопился опыт ловли рыбы в подобных условиях.

Обзор рынка

Yamaha представляет партнеров

Партию новых судов под моторами Yamaha протестировали журналисты в ходе «покатушек», организованных в Петербурге.

Возвращение легендарного Fenwick в Россию

Хотим познакомить читателей журнала с современными удилищами, созданными для российских условий ловли. Эти спиннинги строились с учетом пожеланий и мнений ведущих российских экспертов и спортсменов.

По родным просторам

К. Козлов. Айсджигинг на малых реках

Всё чаще нас радуют лучи солнца, грея и ласково намекая, что наступает календарная весна. Большие реки Центра России скованы пока ещё толстым ледовым панцирем, да и снега на берегах так много, что до заветных мест добраться практически невозможно. Но выход есть - это малые реки.

Снасть и тактика

А. Швец. Охота за щукой в редком тростнике: некоторые неочевидные тонкости

Автор занимался темой спиннинговой ловли хищника в травяных зарослях многие годы. Его советы и рекомендации – читайте.

А. Чепурный. Классическая и современная английская донка. Кормушки

Секрет результативности работы любой оснастки напрямую зависит от важного элемента подводной части фидера - от кормушки.

А. Коломиец. Кормить или не кормить?

Если принять во внимание, что речь пойдет о безмотыльной ловле, то по значимости вопрос звучит почти как в монологе Гамлета. Известна сентенция «Как покормишь, так и половишь», но частенько бывает, что прикормка привлекает лишь мелочь, а подчас и просто отрезает клев намертво. Автор высказывает свою точку зрения.

Уроки Мастера

Т. Виноградова. Тенкара: простота во всём

Рыбалка - единение с природой, отдых от цивилизации и, конечно же, азарт. Все эти качества успешно сочетает в себе ловля рыбы со снастью тенкара, японским аналогом европейского нахлыста.

Семьей на рыбалку

А. Голунов. Большое ледовое побоище 2016

Под конец 2016 года прошли соревнования по ловле хищника зимними жерлицами под названием «Большое Ледовое побоище». Они состоялись на популярном среди питерских рыболовов озере – Большом Раковом.