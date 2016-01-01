От мормышки к блесне Максим Перов

Часто бывает, что ездит рыболов-зимник годами на Ладогу или Финский залив, ловит на мормышку. Вид ловли, конечно, интересный, спору нет, нюансов и тонкостей столько, что до старости не разберешься. Разумеется, я имею в виду активную рыбалку с мормышкой, а не полусонное сидение весь день над одной лункой. Так вот, ездит наш мормышечник, потаскивает потихоньку рыбку, порой и неплохие уловы случаются, но давно уже с завистью поглядывает в сторону блеснильщиков, охотников за стайным окунем. Поглядывает, но попробовать не решается.

Что же нужно, чтобы преодолеть консерватизм, нерешительность, а то и банальную лень - и приобщиться к свободолюбивому племени, представители которого не пялятся с утра до вечера на кивок, а любуются окружающими пейзажами, не возятся с черпаком, вычищая лунку до последней льдинки, не цепляют негнущимися замерзшими пальцами мотыля на малюсенький крючок? Я попытаюсь дать простые и легко осуществимые советы рыболову-зимнику, которого новичком назвать нельзя, но перейти к блеснению он никак не решается.

Для начала расскажу, как произошло мое собственное приобщение к блесне. Дело было, кажется, в 2005 году. В январе поступила проверенная информация от знакомых, что на Ладоге, в районе Лаврово, вчера отлично ловили крупного окуня. Стоит ли говорить, что ранним утром следующего дня наш экипаж уже мчался по Мурманской трассе. С рассветом вышли на лёд и вскоре заметили невдалеке небольшую группу рыболовов, от силы человек тридцать. Рыболовы - на некотором расстоянии друг от друга, и почти все стоят. Даже мне, тогда ещё заядлому мормышечнику, стало ясно, что это блеснильщики.

Подошли ближе - и поняли, что происходит то, что на жаргоне заядлого питерского рыбака называется «раздача». Вокруг каждого рыбака шлепали хвостами по льду не меньше десятка черноспинных, по-настоящему крупных ладожских мордатых окуней. Да и, несмотря на ранний час, в санях-корытах уже лежали окоченевшие от крепкого мороза полосатые хищники. Засверливаясь на приличном расстоянии от ближайшего рыбака, я лелеял мысль, что если тут на блесну такой клёв, то уж на мормыху я сейчас таа-ак надеру!

Однако, первая моя лунка не принесла ни единой поклёвки, вторая, третья... Стало тревожно: ведь клёв может выключиться в любую минуту, а что же я, так и останусь с позорным нулем, когда у других полные санки?! И тогда я решился. Достал из рюкзака свой неуклюжий блеснильный удильник - и прицепил, помнится, финскую «Аляску» (фото 1).

Опустил блесну ко дну, сделал несколько первых в жизни взмахов, смешных и неуклюжих - и вдруг ощутил не тычок, и даже не удар, а рывок типа «отдай удочку»! От неожиданности я аж удильник на лёд уронил! Но тут же схватил леску, потащил, чувствуя тугие потяжки - и вот возле лунки заплясал горбач явно за полкило! Я помнил из ранее прочитанной в «СР» статьи, что нужно не медлить - и как можно скорее опускать блесну снова. Сделать это оказалось, однако, не так-то просто - семисантиметровую блесну окунь заглотил в самые жабры. Кое-как освободив её, трясущимися руками отправляю «Аляску» в новое плавание - и после первого же взмаха снова удар, и еще один полосатый красавец на льду. Так я поймал штук пять подряд, а потом обидный сход - и лунка замолчала.

Но это было уже неважно, впереди была дюжина лет купания блесен подо льдом. Ибо главное было сделано - вера в свои силы пришла, блесна больше не казалась чем-то загадочным и элитарным. Мне повезло - окунь в тот день категорически не ел мормышку, а объяснялось это просто - подо льдом была стая малька, которого пойманные горбачи даже отрыгивали при извлечении блесны или балансира (фото 2).

Однако так везет не всем. Часто полосатый ловится и на мормышку, и на блесну, поэтому отказаться от привычной снасти с мотылем психологически сложно. Вот первый и главный совет мормышечнику, желающему приобщиться к блесне - просто оставьте свою излюбленную снасть дома. И мотыля не берите. Чтобы на льду не было уже никакого выбора - теперь только ловить на блесну, делать нечего. Да, я понимаю, что это непросто, но вот так вот, титаническим усилием воли, возьмите да и оставьте мормулет дома. И всё у вас получится. А теперь перехожу к обещанному руководству по пунктам. Читайте и запоминайте, всё просто.

Про бур, одежду и обувь подробно говорить, наверное, не стоит - раз человек давно ловит на мормышку, у него всё это есть. Хотя некоторые моменты всё-таки отличаются, пожалуй. Ловля на блесну намного более динамичная, перемещаться и пересверливаться вы будете гораздо чаще - поэтому одежда из тёплых, но «дышащих» материалов крайне желательна.

И, разумеется, коль уж вы оделись в современные технологичные материалы, то из них должно быть всё ваше облачение - от белья до куртки. Одевать под верхнюю одежду с мембраной майку х/б - мягко говоря, нелепость. Насчёт бура - не будем забывать про наличие песка в ладожском льду, а лунок сверлить придется много, поэтому запасные ножи и отвёртка для их замены обязательны.

Возьмите в любом приличном магазине удильник для блеснения. С мотовильцем (фото 3) или катушкой, с угольным или стеклопластиковым шестиком, с кольцом-«тюльпаном» или просто резинкой для прижима лески - для начала не так важно, потом, когда втянетесь, сами поймете, что вам удобнее. Вот только не надо пытаться блеснить корюшиным удильником и тем более мормышечным! Я такое шоу наблюдал своими глазами, честное слово. Ничем хорошим такие попытки не кончаются и лишь укрепляют мормышечника в мнении, что «блесна - это не моё».

Леска подойдёт с диаметром около 0,2 мм. Особо дорогую брать не надо, но и не за три копейки, конечно. Дорогие лески нужны в мормышке, когда мы на 0,06 мм ловим, а 0,2 и среднего уровня - вполне нормальная. Лучше всего, если леска будет темного цвета - окуню всё равно, а вам удобнее - на снегу она будет хорошо заметна. На леску привяжите застежку, но только самого минимального размера. Просто застежку, вертлюжок не нужен (фото 4).

Из приманок для начала возьмите три. Из них два балансира: скажем, Rapala 5 см цвета «жаба» (в официальном каталоге расцветка BYR – фото 5) и, допустим, Nils Master Jigger 3 расцветки 85 (синяя спинка – фото 6). У «Нильса» нижний тройничок - с очень длинным цевьем, но не надо его ни на что менять, как вам наверняка посоветуют на интернет-форумах. Просто снимите тройник (в случае с «Нильсом» это просто), наденьте на цевье два-три поплавочных стопора и сдвиньте их вплотную к крючкам. Это заменит «каплю», которой обычно оснащают тройнички зимних приманок, чтобы создать точку прицела для окуня.

Еще купите вышеупомянутую финскую вертикальную блесну Puustjarven Alaska 7 см. Она оснащается одинарным крючком на цепочке (фото 7), на который финны подсаживают опарыша и разную другую наживку. Но мы ведь говорим о ловле на искусственные приманки, не так ли? Поэтому цепочку сразу снимаем и меняем на тройничок с «каплей» (как на фото 1), такие зимой продаются во всех приличных рыбацких магазинах. Упомянутые выше размеры приманок актуальны для ловли на Южной Ладоге. Для Финского залива всё то же, но крупнее: балансиры 8 - 10 см, блесны от 10 см. И не гонитесь с самого начала за большим ассортиментом приманок.

Поверьте, на перечисленные мной вы непременно поймаете окуня. Просто надо учиться правильной игре, а не менять блесны и балансиры поминутно, как делают некоторые нервные новички, когда у них не клюет.

Итак, всё необходимое куплено - и вы вышли на лёд. Видите группу людей, ловящих на блесну, которые время от времени полавливают окуня. Вам нужны именно блеснильщики, это важно: блеснить рядом с ловящими на мормышку - занятие чаще всего бесперспективное. Так вот, нашли товарищей по оружию - и сверлитесь в метрах в 50 от ближайшего рыболова. Только, чур, реально в полусотне метрах, а не в десяти шагах!

Тут дело даже не столько в рыбацкой этике, а в том, что «в толпе» поймать реально сложнее, чем неподалеку от неё. Лучше всего находиться с наветренной стороны от коллег - потому что все сидят или стоят к ветру спиной, нос отморозить никому не хочется. Таким образом, вы будете видеть других рыбаков, а они вас - нет.

Тщательно вычерпывать шугу из лунки, как вы привыкли на мормышечной рыбалке, нужды нет. Достаточно, чтобы балансир или блесна свободно проходили через ледяную крошку. Если глубина подо льдом в пределах 3 - 4 м, цепляйте «пятерку» от Rapala, а если глубже – «Нильс», он тяжелее. Взяли в руку удильник и сразу придали ему правильное положение - кончик наклонен вниз на 45 градусов (фото 8). Опустили балансир ко дну, тюкнули им по грунту пару раз для создания мути - и приподнимите на несколько сантиметров.

Дайте приманке успокоиться, поддержите удильник неподвижно секунд пять. И теперь пришло время главного - освоения игры. Сделайте короткий, но резкий подброс кончиком удильника, после чего сразу верните его в начальное положение, т.е. чуть выше дна. Кончик удильника во время подброса должен пройти не больше 10 - 12 см. Во время подброса правильный балансир отклоняется в сторону, после чего разворачивается, возвращается в исходное положение под лункой и постепенно замирает. Это я объясняю, чтобы стала понятна важность паузы. 90% поклёвок происходит именно во время паузы, и неучтение этого факта как раз и есть причина неудач очень многих новичков в зимнем блеснении.

Люди трясут удильником, практически не давая приманке остановиться, при этом окунь может даже и собраться под лункой, но поклевка вряд ли случится. А пауза нужна обязательно, в среднем – 3 - 4 секунды. Выдержали паузу - следующий подброс, пауза, подброс, пауза... тынц в руку! О-па! Есть жизнь подо льдом! Короткая подсечка - и через считанные секунды упитанный черноспинный ладожский горбач отправляется в специальное отверстие ящика. Про скрытное вываживание рассказывать не буду, если на мормышку ловите, и так всё уже знаете.

Конечно, поклевка при первых же взмахах - большая удача, и хотя, согласно поверьям, новичкам везёт, рассмотрим более реальный сценарий. Поиграли вы возле дна около минуты, и если поклевок нет, поднимаем удильник на полметра вверх (положение должно в любом случае сохраняться правильное - кончиком вниз) и играем минуту на этом горизонте. Если опять не клюет, подмотайте полметра лески и обловите уже уровень в метре от дна.

Поклевок нет - делаем сброс, т.е. возвращаем балансир ко дну. И делаем еще несколько подбросов приманки. Нередко окунь провожает играющий балансир по мере подъема, не решаясь на атаку, но после сброса частенько бьёт почти сразу. Однако если этого не произошло, пора менять точку, идти пересверливаться. В среднем на облов лунки тратится пять минут, если нет поклёвок - перемещаемся. Вот тут вам и поможет то, что вы всё время наблюдали за рыбаками, сидящими впереди. Здесь, кстати, уместно сказать, что никакие кивки на зимнем удильнике не только не нужны, но и вредны - отвлекают от наблюдения за другими рыбаками.

А поклевку не пропустите - она прекрасно передается в руку. Так вот, пока вы облавливали свою лунку, вы заметили, к примеру, что у народа заклевало справа - и рыболовы начали постепенно смещаться туда. И вы пересверливайтесь правее! Но ближе не подходите, у матёрых блеснильщиков вы рыбу не переманите. Ваша задача - найти отбившуюся стайку и втихую ловить в одиночку (это в идеале) или просто дождаться смещения стаи в вашу сторону. Конечно, в последнем случае вас обсверлят, но пока остальные прибегут, вы успеете наловиться. Да и не обсверливают блеснильщики так жестко, как в мормышечных толпах, особенно если речь идёт про Финский залив. Есть шанс, что даже когда справа и слева уже будут сверлить лунки, ваша еще поработает.

Описанная мной игра - это, конечно же, самые азы. У опытных блеснильщиков есть множество хитростей: медленные протяжки блесны вверх или вниз, двойные подбросы, игра на повышение, на опускание и многое, многое другое. Но не надо сразу пытаться объять необъятное. Базовая техника тоже ловит рыбу, а нюансы, если увлечетесь всерьез, освоите потом.

Совсем не знакомый с рыбалкой на водоемах-гигантах рыболов может возмутиться: что это я советую новичку искать рыбу не самому, а по другим рыбакам. Однако если есть достаточно большой опыт ловли на Ладоге и Заливе с мормышкой, человек понимает, что найти здесь окуня самостоятельно очень сложно. И это уж точно не то, чем стоит заниматься новичку в блеснении: будет совсем не понятно, то ли с техникой ловли что-то не так, то ли рыбы в округе попросту нет.

Так что нет ничего зазорного в ориентировании по нашедшим рыбу. Главное - не сверлиться близко, тогда и сами не поймаете, и другому рыбалку испортите. Генеральная же заповедь зимнего блеснильщика – «волка ноги кормят». Не ленитесь, не сидите слишком долго на одной лунке, чаще пересверливайтесь, следите за окружающими - и вы обязательно поймаете.

В завершение статьи хочу сказать, что освоение зимнего блеснения вовсе не предполагает обязательного и полного отказа от мормышки. Во-первых (и в-главных), потому, что окунь лучше всего ловится на блесны в первой половине зимы, а ближе к концу ледового сезона реагирует на «железки» всё хуже и хуже. Особенно ярко это выражено на Ладоге. Во-вторых, в конце зимы лед становится толстым, сверлить его тяжело, а лунок нужно делать даже больше, чем по перволедью, ведь окунь стал капризнее. Поэтому лично я делаю так: первый месяц после ледостава целиком посвящаю блеснению, а потом постепенно начинаю и к мормышке возвращаться.

Особенно удобно, что можно приехать пораньше, еще в утренних сумерках прикормить лунки и аккуратно присыпать снегом, чтобы было не заметно. Занести точку в GPS. А после темноты придти на них и несколько часов половить плотву. Темнеет ведь зимой рано, и даже задержавшись на 2-3 часа - домой всё равно можно вернуться не поздно. И еще несколько слов: местами на Ладоге, в частности - в устье Свири, вперемежку с крупным окунем может ловиться судак. Техника игры для него принципиально не отличается, разве что паузы можно делать немного дольше. А на Финском заливе ловля крупного окуня вперемежку с судаком - вообще самое обычное дело, они там часто вместе ходят.