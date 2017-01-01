Основы приготовления прикормки для фидерной ловли. Часть 2 Андрей Чепурный

(Окончание, начало в предыдущем номере)

Пожалуй, самое главное - научиться хорошо понимать, сколько воды и во сколько этапов необходимо добавить, чтобы ваша прикормка обрела желаемые физические свойства.

Слабоувлажненная прикормка

С виду - практически сухая смесь, т.к. в неё добавляется минимальное количество воды (фото 1). Но этого количества воды хватает даже для формирования прикормочных шаров, которыми в фидерной ловле закармливают с помощью рогатки. К слову, отличительная черта этих шариков - они легко распадаются при нажатии на них. Однако такие шары, пусть даже плотно слепленные шаролепкой (фото 2), способны доставить хлопоты. Ведь обычно их делают на берегу водоема минут через 20 после увлажнения и перемешивания прикормочной смеси (чтобы компоненты последней за это время как можно лучше пропитались водой и получили достаточную степень клейкости).

Но если этот временной промежуток получится меньше, шары могут попросту разбиться при приводнении, или, если они всё же останутся целыми, практически сразу подняться на поверхность - и уплыть от точки закорма. Правда, этот казус критичен только на водоемах с течением. А в случае с доставкой смеси фидерной кормушкой - не до конца пропитавшаяся водой прикормка может также вылететь из кормушки при ударе о водную поверхность, чего нам следует избегать.

Если же мы всё сделаем правильно, слабоувлажненная прикормка начнет работать сразу после приводнения, оставляя в воде шлейф из активных кормовых частиц (фото 3). Контактируя с водой, слабо намоченные частицы прикормки мгновенно набухают и, расширяясь, провоцируют своеобразный её «взрыв».

Таким образом, правильно замешанная прикормка будет быстро отдавать оставшиеся кормовые частицы, содержащиеся внутри кормушки, а то и практически полностью вымоется еще до падения на дно (зависит от глубины). Активное действие такой прикормки – до 10 - 15 минут при закорме шарами (зависит от размера шара) и до 2 - 3 минут при кормушечной закормке (учитывая размер кормушки и степень её открытости), после чего следует повторить закорм.

Всё это очень хорошо, если перед нами стоит задача в точке лова собрать много разнородной рыбы. Но если мы хотим поймать крупную рыбу - подобный фокус не сработает. Такая рыба весьма осторожна - и любая активность вокруг прикормочного «пятна» будет совсем некстати. Именно поэтому (в данном случае) нам следует применить менее активную прикормку, которая будет лежать на дне, удерживая кормовые частицы до тех пор, пока не подплывет долгожданный трофей.

Слабоувлажненная прикормочная смесь используется, как правило, для быстрого привлечения внимания некрупной капризной рыбы на близкой и средней дистанции, в неглубоких стоячих водоемах. Быстро готовится и, в принципе, не нуждается в просеивании через сито.

Среднеувлажненная прикормка (классическое увлажнение)

Применяется при ловле в неглубоких водоемах, стоячих или с минимальным течением. Обеспечивает достаточно быструю реакцию разной рыбы: мелкой - в приповерхностных и средних слоях водоема, более крупной - в придонных.

Классическое увлажнение прикормочной смеси производится в 2 - 3 приема (в зависимости от её состава) прямо на берегу водоема, при этом между этапами увлажнения прикормке следует дать постоять 10 - 15 минут. Завершающее увлажнение делается тонкой струйкой воды из подручной чистой посуды или пульверизатора, при этом энергично смесь перемешивается. Для этого очень удобно воспользоваться шуруповертом с венчиком.

Кроме того, использование данного устройства позволит сделать прикормочную смесь однородной, разбив все комочки, и насытит её кислородом. Но если его нет, вполне можно воспользоваться ситом с ячейкой, соответствующей размеру фракций прикормки. В итоге получается достаточно клейкая смесь (шары из неё лепятся легко), которая в основном работает, оказавшись на дне - из кормушки среднеувлажненная прикормка при приводнении не выбивается и, в сравнении с слабоувлажненной смесью, значительно меньше вымывается при погружении. Хочу заметить, что при правильном увлажнении прикормки кормушка при ловле в темпе заброс в 3 - 4 минуты возвращается пустой.

Если мы воспользуемся прозрачной емкостью с водой, то увидим ее работу уже через 10 минут (фото 4). Из прикормочного шара выходит воздух, а самые легкие частицы начинают всплывать. Постепенно набухая, часть из них на время становятся нейтрально плавучими и остаются в толще воды. Одномоментно более тяжелые частицы, осыпаясь, стелятся шлейфом, особенно под действием придонного течения.

Таким образом, смесь работает как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении, активизируя рыбу и быстро собирая её в точке ловли. Время действия среднеувлажненной прикормки с момента падения её дозы на дно до полного распада составляет до 30 минут - в зависимости от её объема и факторов, о которых мы поговорим ниже.

Инертная (хорошо увлажненная) прикормка

Отлично подходит для ловли осторожной крупной рыбы в стоячих водоемах и на течении. В отличие от выше рассмотренных способов замешивания смесей, при которых прикормка достаточно быстро отдает кормовые частицы, привлекая много мелочи и вскорости уже не представляя интереса для рыбы крупной, способ изготовления инертной прикормки подразумевает максимально долгое удерживание на дне питательных кормовых компонентов - до тех пор, пока не подойдет именно крупняк. Так что это - исключительно донная прикормка.

Методика увлажнения хорошо знакома тем, кто делает прикормку еще дома, перед рыбалкой – ведь чтобы получить прикормку, все частицы которой максимально пропитаются водой, требуется длительное время. Как правило - несколько часов. Сколько именно - зависит от состава прикормки, температуры воды, которую мы будем использовать для замеса, а также температуры воздуха (летом следует оставлять прикормочную смесь в прохладном месте, чтобы она не забродила).

Сухие компоненты смешивают, добавляя воду в большем количестве, нежели в предыдущих способах - даже с небольшим переувлажнением. Однако нельзя переувлажнять прикормку, доведя её до состояния жижи. Иначе для фидерной ловли она станет непригодной. У нас должна получиться нормальная, хорошо увлажненная смесь, в которую мы добавили воды немного больше, чем обычно. После замачивания, я, как и множество других знакомых рыболовов, перекладываю готовую смесь в герметичную посуду (вполне подойдет чистый плотный пластиковый пакет, из которого следует выпустить воздух перед завязыванием) и отставляю её на 5 – 6 часов в темном прохладном месте (но не в холодильнике).

Правда, перед использованием на рыбалке может возникнуть надобность еще немного доувлажнить её (в зависимости от состава и размера фракций прикормочной смеси количество «выпитой» прикормкой воды может быть разным), тогда воспользуемся деликатным пульверизатором, чтобы не переувлажнить смесь. В результате мы получим достаточно вязкую и тяжелую прикормку, которая не оставляет кормовых частиц при падении на дно, в итоге не привлекая мелкую рыбу.

Работа данной смеси будет проявляться лишь на дне, где она постепенно и медленно начнет распадаться. К примеру, бросив в прозрачную емкость с водой шар, слепленный из инертной прикормки, мы увидим, что около 15 минут он остается на дне практически целым. Лишь затем, понемногу осыпаясь, начинает медленно терять свои частички (фото 5). И даже через полчаса шар всё еще сохраняет форму.

Я уже упоминал выше, что лучше добавлять в прикормку воду из того же водоема, где проходит ловля. Но в данном случае мы этого сделать не можем. Потому либо берем воду из-под домашнего крана (если она не сильно хлорированная), либо разбавляем смесь любой питьевой водой, доступной нам. Это может быть родниковая вода или из колодезя, а также магазинная бутилированная негазированная вода без каких-либо добавок.

Температура воды, которой мы замачиваем прикормку, тоже влияет на качество последней. Во-первых, горячая вода быстрее пропитывает смесь, но зато время её работы на дне сократится – она быстрее потеряет питательные и ароматические качества. А, во-вторых, горячая вода придаст прикормке больше вязкости.

Инертная прикормка применяется в классических фидерных кормушках в условиях среднеглубоких и глубоких стоячих водоемов ввиду того, что будет оставаться в них достаточно долгое время и не вымоется при погружении. Кроме того, она подойдет для использования на водоемах с течением, где станет постепенно размываться, оставляя шлейф из кормовых частиц на дне. Ну и, конечно же, смесь подобной консистенции будет отлично удерживаться в кормушках типа Method (фото 6).

Жидкая прикормка, или так называемый «суп»

Возможно, название «суп» не совсем корректно, т.к. прикормка по консистенции больше напоминает пюре или густую манную кашу. Из неё не получится слепить шар и её не удастся использовать в классической фидерной кормушке, но вполне реально забросить рукой метров на пять. Кроме того, в любительской ловле (если глубина в точке закорма не превышает трех метров), используя небольшую ракету и мощное фидерное или сподовое удилище, всё же есть шанс закормить точку ловли подобной прикормкой.

Способ приготовления «супа» очень прост. Смесь можно переувлажнить сразу. Но через некоторое время, когда прикормка как следует напитается водой, её (в зависимости от состава) наверняка потребуется еще немного доувлажнить. В результате она должна стать похожей на пюре.

После приводнения «суп» тут же образует густое облако мути в воде. Частицы такой прикормки будут достаточно долго плавать как на поверхности, так и в толще воды (причем значительно дольше, чем частицы слабоувлажненной прикормки), удерживая рыбу в точке лова. Кроме того, часто под подобным облаком кормовых частиц собираются относительно крупные представители рыбьего семейства. Именно поэтому «суп» пользуется высокой популярностью у многих карпятников и является одной из эффективных прикормок при ловле амуров.

Факторы, влияющие на скорость распада прикормочной смеси

Итак, теперь мы знаем, что одна и та же прикормочная смесь может работать по-разному - в зависимости от того, как мы её приготовим. Наверняка, у большинства читателей еще останется несколько вопросов, но ответ на них можно будет получить только посредством практики. Тем не менее, вопрос выбора вида смеси, надеюсь, для вас уже решен, за исключением разве что узкоспециализированной ловли рыб некоторых видов. Теперь же нам следует поговорить о факторах, влияющих на скорость распада прикормки, которые, в свою очередь, оказывают непосредственное влияние на её физику. Основных факторов всего восемь.

Вязкость. Пожалуй, это одно из основных свойств прикормки и, в то же время, основной фактор, влияющий на скорость её распада. Чем она выше, тем сильнее частицы смеси связаны между собой и тем дольше прикормка будет распадаться. Прежде всего, вязкость прикормки зависит от состава и структуры первоначальной, базовой смеси, а уж потом - от того, что мы в неё добавляем. Чем мельче фракции прикормочной смеси и чем больше в ней связующих компонентов, тем более вязкой она получится. В зависимости от условий ловли, это свойство следует обязательно учитывать при приготовлении эффективных прикормок.

Что же касается непосредственно фидерной ловли, то фидерная прикормка должна быть несколько более активной, чем поплавочная: поскольку в точку ловли она доставляется с помощью кормушки, её консистенция будет более недоувлажненной.

Такая прикормка должна начать работать сразу же после опускания кормушки на дно. Именно поэтому очень вязкие составы окажутся малопригодными для фидерной ловли ввиду того факта, что классическая фидерная кормушка должна опустошаться в течении 3 - 20 минут (в зависимости от условий ловли и объема кормушки). Это также следует учитывать при замешивании прикормочной смеси.

Способ увлажнения. Наряду с вязкостью прикормки, способ её увлажнения является основным фактором, влияющим на скорость распада прикормки в целом. Чем суше мы приготовим прикормочную смесь, тем больше ее частицы будут поглощать воду - и тем стремительнее прикормка будет распадаться. Именно поэтому более сухая прикормка, быстро разрушаясь, выделяет огромное количество питательных частиц, которые по мере впитывания влаги активно перемещаются в толще воды.

Это достаточно быстро привлекает внимание рыбы, но, увы, чаще всего мелкой. А чтобы поймать крупную рыбу, мы применяем более увлажненные - инертные прикормочные смеси, которые не пользуются интересом мелкой поверхностной рыбы ввиду отсутствия «пыли». Правда, в таком случае количество поклевок также неизбежно уменьшится.

Плотность. Этот фактор связан, прежде всего, с тем, с какой силой мы формируем прикормочный шар или же запрессовываем прикормку в кормушку. От него также зависит эффективность работы самой прикормки. Чем сильнее мы спрессуем прикормку, тем больше времени потребуется на её распад. Этот фактор следует учитывать при стартовом закорме - например, используя шары разной плотности, мы можем увеличить общее время работы прикормки. Кроме того, он важен и при ловле на течении.

Условия ловли. Глубина водоема и наличие течения тоже непосредственно влияют на скорость распада прикормки. И если мы хотим, чтобы она начала работать именно там, где мы собираемся ловить, эти факторы следует обязательно учитывать при подготовке смеси. К примеру, слабоувлажненная прикормка, запрессованная в фидерную кормушку, или же шар, слепленный из такой прикормки, вряд ли вообще достигнут дна в глубоком водоеме или же на течении.

Просеивание. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, непросеянная разнокалиберная смесь работает совершенно не так, как однородная и насыщенная кислородом. Последняя и скорость распада имеет выше, нежели первая, и работает в воде и по вертикали, и по горизонтали, что намного быстрее привлекает рыбу. Однако если мы воспользуемся шуруповертом с венчиком при замешивании прикормки, просеивание через сито становится необязательным, т.к. нам и так удастся добиться тех же свойств готовой прикормочной смеси.

Наличие животных компонентов. Добавление в прикормочную смесь животного корма, такого как мотыль, опарыш и червь (рубленый), повышает её эффективность в разы. Но в то же время это имеет прямое влияние на скорость распада прикормки, особенно если животный корм добавлен в приличном количестве. Если его окажется многовато (особенно опарыша), это значительно увеличит скорость распада прикормочного шара или порции прикормки в фидерной кормушке.

Бывает, если по неопытности зачерпнешь кормушкой больше личинок, чем надо - прикормка может вывалиться из неё еще до заброса. Проблема решается просто: перед использованием, следует залить личинок кипятком, после чего они перестанут шевелиться и больше не смогут разрушать шар. Кстати, основываясь не только на личном опыте, но и учитывая отзывы множества рыболовов-спортсменов - могу сказать, что использование неподвижных личинок оказывается предпочтительнее для крупной рыбы и не влияет на работу прикормки.

Мокрые руки. Один из важных факторов, который, как правило, практически никогда не учитывается. К сожалению, множество рыболовов не задумываются над тем, что от того, какими руками - мокрыми или сухими - они забивают прикормку в кормушку или формируют прикормочный шар, зависит и время её распада. К примеру, слепленный мокрыми руками шар станет немного тяжелее, а его поверхность – более вязкой, из-за чего распадаться он начнет чуть позже.

Этим фактором следует воспользоваться, если мы не хотим привлекать внимание мелкой рыбы в верхних слоях воды - например, если перед нами стоит задача поймать осторожную или достаточно пассивную рыбу со дна на медленно опускающуюся приманку.

Активность рыбы. Этот фактор многие рыболовы также упускают из виду, что, несомненно, является ошибкой. В тестах с аквариумом или же у берега водоема мы можем наблюдать за работой прикормки, которая постепенно распадается сама по себе. Но достаточно хотя бы один раз увидеть воочию, с какой скоростью разваливается плотно слепленный прикормочный шар, когда вокруг него начинает копошиться рыба - уверен, вы будете чаще докармливать точку ловли.

В дополнение к вышесказанному, хочу указать несколько важных моментов:

- все крупные частицы прикормки (зерна кукурузы, скажем) следует замачивать отдельно и добавлять в прикормочную смесь уже после просеивания;

- животные компоненты добавляют тоже после того, как смесь просеяли через сито или же перемешали венчиком. Кроме того, они должны быть обязательно очищены от посторонних компонентов. К примеру, опарыша сперва следует отделить от трухи, с которой он продается, и лишить неприятного запаха, чтобы он не портил аромата прикормки. Для этого достаточно засыпать личинок манной крупой или (еще лучше) панировочными сухарями и оставить их на некоторое время в прохладном месте. Что же касается мотыля, то эта весьма нежная приманка легко склеивается и разминается, поэтому её достаточно сложно смешивать с прикормкой. Перед добавкой в прикормочную смесь его следует пересыпать сухой размельченной глиной или торфом (в соотношении 1:3). Глину и торф специально для этого можно приобрести в рыболовных магазинах, а стоимость их мала. Если же возможности пересыпать мотыля глиной или торфом нет, в крайнем случае подойдет и сухой песок.

Заключение

На этом наш разговор о прикормках и их свойствах не заканчивается. Как мы уже говорили выше, для различных условий ловли и для любой рыбы несложно приготовить эффективные прикормочные смеси, зная, как они сочетаются друг с другом, а также используя различные компоненты и добавки.

К тому же мы определили - прикормки сложно классифицировать, т.к. не существует общепринятых правил их приготовления. Именно поэтому не бывает универсальных прикормок, эффективных в любых условиях и гарантирующих стопроцентный улов. В следующий раз мы поговорим о нюансах приготовления прикормочных смесей необходимой консистенции и некоторых экспериментах над прикормочными смесями, об ароматических добавках и их свойствах, а также о прикормках для холодной воды.