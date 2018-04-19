Охота за щукой в начале сезона. Заметки спиннингиста Андрей Швец | 19 апреля 2018 г.

В годы, когда весна бывает ранней и дружной, ледяной покров сходит быстро, в затяжные же весны даже в начале апреля многие водоемы скованы прочным панцирем, на котором даже кое-где сидят рыболовы-зимники. Но рано или поздно среднесуточная температура воздуха уверенно переваливает за плюсовую отметку, а довершают дело весенние дожди и туманы, съедающие ледовые поля буквально на глазах.

Вот тут-то, казалось бы, и можно отвести душу нашему брату-спиннингисту: всюду открытая вода - лови не хочу, однако, как обычно показывают первые же выезды на водоемы, с этим далеко не всё так просто.

Начнем с того, что в более-менее крупных реках в этот период обычно прёт просто сумасшедшая струя, делающая возможной ловлю разве что хэви-джигом, и то далеко не везде. На зарегулированных же реках струя еще сильнее - из водохранилищ, находящихся выше по течению, обычно сбрасывают (иногда – залпово) огромные запасы избытков воды, поэтому уровень скачет очень сильно, причем по несколько раз за сутки.

Плюс талая вода несет с собой в реку массу различного мусора, делающего поток крайне мутным, цвета кофе с молоком, ловля в таких условиях некомфортна - и большинство спиннингистов предпочитают рыбачить в этот период в местах со стоячей водой.

В «стоячке» ловить, разумеется, проще, но и здесь весеннее половодье и колебания уровня воды вносят коррективы в ловлю, делая её иногда очень непростой. Водоемы выходят из берегов, а рыба разбредается по затопленным лугам, где найти её проблематично, поэтому в это время многие выезды бывают холостыми - у меня лично время весеннего половодья всегда самое нерезультативное.

Не будем рассматривать период преднерестовой активности щуки, т.к. попасть на него довольно-таки сложно - для этого нужно ездить на рыбалку практически через день, к тому же он довольно скоротечен и на разных водоемах приходится на разное время.

Рассмотрим тот благодатный для нас период, когда щука отнерестилась, успела оклематься после процесса размножения, отнимающего много сил, и потихоньку начинает интересоваться предлагаемыми ей спиннингистами приманками.

Обычно этот период приходится на конец апреля - начало мая, хотя его сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону в зависимости от того, дружная ли весна или, наоборот, поздняя, поэтому легче обозначить не календарные сроки, а фенологические. Весеннее половодье идёт на убыль, со дна поднимается и разворачивается из трубки лист молодой кувшинки, камыш пускает зеленые побеги, на прогреваемом солнцем мелководье появляется малёк - словом, водоемы пробуждаются после зимней спячки и начинают наполняться разнообразной жизнью.

Нерест рыб одних видов благополучно завершился, другие же только готовятся дать потомство - всё в природе идёт по раз и навсегда определенному плану. Как раз в этот момент и начинает активничать щука - о том, где её искать в этот период и на что ловить, и пойдет речь.

Отметав икру, щучье стадо не спешит покидать мелководья с хорошо прогреваемой весенним солнышком водой: здесь хищник находит и множество прекрасных мест для засад среди начинающей подниматься водяной растительности, и обилие пищи - мелкая кормовая рыба тоже стремится на теплую воду к местам своего предстоящего нереста. И именно на эти места в это время нужно обратить самое пристальное внимание при поисках щуки. Но мелководье мелководью рознь, и в двух, на первый взгляд, совершенно идентичных заливах с практически одинаковой глубиной клёв щуки может отличаться как день и ночь.

Дело в том, что в двух неглубоких заливах, даже расположенных один возле другого, вода в течение дня может прогреваться с разной скоростью. Например, по той простой причине, что один из них полностью закрыт для воздействия ветра (скажем, защищен крутым или лесистым берегом), а второй, открытый, продувается насквозь. Следовательно, тихое место будет прогреваться значительно быстрее - и как магнитом притягивать к себе малька, ну а на скопление мелкой рыбы подтягивается и щука - всё тесно взаимосвязано.

Вот, к примеру, в мелководных плавнях, представляющих собой цепь связанных между собой больших и малых заливов с протоками, где я отловил много лет, весной самыми продуктивными по щуке были именно тупиковые неглубокие заливчики-тупики, максимально укрытые от ветра. Еще в преддверии нереста щука в большом количестве набивалась в них и, дружно отметав икру на прошлогодней траве, долгое время не уходила далеко от мест своих брачных игрищ - ведь сюда перед предстоящим нерестом точно так же устремлялась масса мирной рыбы, служившей кормом для щуки.

Та же картина наблюдается и на мелководьях в верховьях многих водохранилищ. Причем искать наиболее активную рыбу следует даже на полуметровой глубине - практически все мои выезды на рыбалку в эту пору тому подтверждение. Бывает, целый день ловишь без особого результата, но в процессе натыкаешься на какой-нибудь мелкий заливчик-кишку, который в летнее время полностью зарастает травой, и именно в этом месте и начинается азартная ловля, делающая выезд запоминающимся.

Самым правильным при поиске щуки это время (впрочем, как и в любой другой период) будет ориентироваться на скопления малька - около него стопроцентно держится и хищник. Очень многое зависит от упорства спиннингиста: можно проходить в поисках целый день и не заработать и поклевки, зато под вечер попасть на саму настоящую раздачу, от воспоминаний о которой впоследствии будут трястись руки и ноги.

В любом случае, в весенний период как никогда актуален активный поиск рыбы, т.к. щука в это время может быть сильно рассредоточена по водоему, образуя временами более или менее значительные скопления.

Какую тактическую схема предпочесть весной, заранее не скажет никто: успех рыбалки зависит от множества факторов, самый главный из которых – активность щуки в данный момент. Если мы выбираем активный поиск и много перемещаемся по водоему, то, как правило, ловим только активную рыбу, т.е. «снимаем сливки». Со стороны это выглядит так: на точке выполняется по 5, максимум - 10 забросов – и пошли дальше, на новое место. Активная щука проявит себя на первых же проводках приманки, если же её нет или рыба пассивна, мы, не заморачиваясь, просто продолжаем поиск активных особей.

Другая схема – это более тщательный облов точек со сменой приманок и проводок в надежде подобрать ключик к рыбе – такая тактика обычно выигрышна в случаях, когда щука неактивна и стоит, не двигаясь и не обращая внимания на предлагаемые ей приманки. И нужно очень постараться, чтобы всё-таки уговорить её на поклевку, а для этого нужно время – и тут неторопливый и тщательный облов точек нам в помощь. Но, повторюсь, какая тактика в конце концов окажется в выигрыше в тот или иной день, заранее никогда не известно.

С размером применяемых приманок стесняться не стоит – даже для килограммовой щуки любой биг-минноу не является избыточно крупным объектом: заглотить, например, плотву такой же величины для неё является рядовым делом.

Для взрослой щуки нормальных кондиций нецелесообразно охотиться за мальком, пусть и кишащим в это время на мелководье, т.к. полученные при переваривании такой мелочи калории не восполнят энергии, затраченной на бросок за добычей. Постулат, кочующий из статьи в статью еще с советских времен про забитый икрой живот, якобы мешающий в это время питаться крупной рыбой, тоже нежизнеспособен: часть щуки мечет икру еще подо льдом, к тому же наличие икры нисколько не мешает щуке с аппетитом охотиться именно на крупную добычу.

Я не раз ловил весной щук по 3 – 5 кг с животами, просто распираемыми созревшей икрой, причем не на мелкие приманки, а на полноценные джеркбейты массой 70 – 80 г и до 15 см длиной. Зато крупная приманка, создающая при проводке мощные колебания, нужна, в первую очередь, для того, чтобы щуке было легче её обнаружить с большого расстояния, поскольку вода в это время во многих водоемах мутновата.

А вот как раз приманки небольшого размера в такой ситуации окажутся в проигрыше, т.к. создают при проводке недостаточно сильные колебания и оставляют за собой слабый вихревой след, а именно на них ориентируется хищник при поиске добычи.

В каждом конкретном случае с подбором приманки, в том числе и с её размером, нужно экспериментировать, чтобы максимально быстро найти ключик к настроению рыбы. И часто бывает, что именно по пассивной рыбе очень хорошо работает, например, агрессивный твичинг, хотя, надо признать, бывает и наоборот - только вялая «игра» приманки вкупе с замедленной её подачей приносит успех.

А на малых и сверхмалых глубинах, где весной скапливается большое количество хищника, альтернативы воблерам практически нет, поскольку только они позволяют разнообразить проводки - например, плавающими моделями удается облавливать в сколь угодно медленном темпе такие участки водоема, где другие типы приманок просто неработоспособны. Поэтому я начну именно с них, подробно описав все нюансы их применения – для многих, особенно начинающих, спиннингистов это будет интересно.

На первом месте при ловле на участках с небольшой, иногда с совсем радикально малой, глубиной, безусловно, стоят плавающие воблеры - как всевозможные минноу, так и крэнки.

Суспендеры тоже можно применять, но только с малым заглублением - мы ведь ловим на мелководье, где даже идущий в полутораметровом горизонте воблер сразу наберет на тройники прошлогодних водорослей. Это может быть, например, Tiny Magallon или Magallon Jackall. Но последний имеет уже метровое заглубление, так что при проводке лучше поднимать кончик спиннинга вертикально вверх - такой нехитрый прием позволяет уменьшать горизонт хода любого воблера с нейтральной плавучестью примерно на полметра, а иногда более.

Единственное замечание - суспендер должен быть оттюнингован таким образом, чтобы с поводком на паузе он четко зависал в толще воды.

Если же он будет медленно тонуть, как это делают многие модели, то это окончится зацепом за лежащую на дне отмершую или растущую молодую траву. Именно суспендеры отлично работают при ловле капризной пассивной щуки, т.к. позволяют выдерживать паузу необходимой продолжительности в проводке - это их главный конёк.

Позволяют делать более или менее длинные паузы и медленно всплывающие воблеры (slow floating), имеющие небольшую положительную плавучесть и по факту приближенные к суспендеру - иногда они работают даже лучше. Словом, весной при облове участков водоема с малыми и средними глубинами нам понадобятся модели или строго зависающие на паузе в проводке, или медленно всплывающие.

Медленно тонущими приманками тоже можно работать, но паузы в проводке нужно будет делать минимальными, а это не всегда хорошо - особенно, если щука пассивна. Тонущие воблеры вкупе с активной проводкой можно использовать как поисковые приманки, пробивая ими большие площади на предмет обнаружения активной щуки - с этой задачей они справляются отлично.

Глубины до метра-полутора наиболее эффективно облавливаются с помощью воблеров с высокой плавучестью (high floating), которые на паузе вылетают на поверхность как пробка. Многие считают такие модели малоприменимыми в наших условиях, однако нужно просто понять сам принцип работы с ними при ловле щуки - и тогда для многих явится настоящим открытием, насколько они полезны при мелководной ловле. В использовании таких воблеров есть свои неочевидные тонкости, о них я и хочу рассказать.

Самый первый момент - это заброс приманки: нам нужно четко контролировать сам момент приводнения воблера - со временем это входит в привычку и выполняется на уровне автоматизма. Если приманка летит не по настильной, а по навесной траектории, то она за счет набранной в полете кинетической энергии по инерции входит в воду на некоторую глубину.

И если глубина в месте ловли минимальна, то это автоматически несет за собой зацеп за подводную растительность и испорченную проводку вкупе с распуганной в этом месте рыбой. Избежать такой неприятности довольно просто: перед моментом приводнения притормаживаем сход шнура со шпули почти до максимума.

Шнур натягивается - и воблер, летящий хвостом вперед, принимает горизонтальное положение, падая на воду уже плашмя и погружаясь на минимальную глубину. При этом он издает характерный шлепок, на который может среагировать рефлекторной атакой находящаяся тут же щука - или, как минимум, шлепок привлечет внимание стоящей неподалеку хищницы к месту падения приманки. Стоит поработать над техникой заброса, чтобы свободно ловить на самых малых глубинах, не тратя времени на очистку тройников приманки от водорослей.

Второй важный момент - сама работа с приманкой на небольшой глубине и регулировка горизонта её хода во время проводки (к слову, тут нам очень пригодятся поляризационные очки). На глубинах до полутора метров я использую воблеры, всплывающие со средней скоростью, а на совсем мелких местах - до метра максимум - у меня в любимчиках модели с «пробочной» плавучестью. Для многих вообще непонятно, как можно ловить воблером на такой малой глубине, если только он не имеет очень маленькое заглубление - между тем нужно только понимать принцип работы с плавающими приманками, всё остальное крайее легко.

Проще всего привести небольшой пример - допустим, нам нужно обловить большой мелководный полив с метровой глубиной: выбираем для этого плавающий минноу с паспортным заглублением до метра. Заброс, даем воблеру приводниться и выжидаем пару-тройку секунд, чтобы дать потревоженной падением приманки водной глади успокоиться, после чего начинаем проводку. Выполняем два резких сдвоенных «твича», приманка заходит под поверхность на несколько десятков сантиметров и, рыскнув влево-вправо, начинает быстро всплывать.

Снова два, максимум - три «твича» - и снова пауза, чтобы дать воблеру немного всплыть, т.е. мы ведем приманку под поверхностью, делая её заметной для щуки, и в то же время не даем ей занырнуть слишком глубоко и набрать на тройники травы. На пути воблера может встретиться какое-то препятствие типа кустика водорослей, возвышающегося над дном - в этом случае просто останавливаем проводку и даем приманке подвсплыть, а затем аккуратно проводим её над помехой. Со временем рука набивается - и участки с подобными глубинами облавливаются без проблем. А я в местах «воробью по колено» неоднократно ловил щук на 5 – 7 кг.

На минимальных глубинах, до полуметра максимум, тоже можно ловить - тут зачастую стоят такие здоровенные щуки, что только диву даешься, как она вообще туда залезла: здесь тоже используем воблеры класса high floating. Я люблю такие модели, у которых в спокойном состоянии над водой возвышается чуть не треть тела - плавучесть у них просто чудовищная, но это нам и нужно. Во-первых, такие воблеры легко и быстро заводятся, буквально с первых же сантиметров проводки, во-вторых, обладают очень живой и активной «игрой».

Я такие минноу даже не твичу, а веду катушкой, делая подобие потяжек или своеобразного стоп-энд-гоу: пара оборотов ротора - воблер, заглубляясь, успевает активно сыграть под поверхностью - даю ему полностью всплыть. Много щучьих поклевок случается в тот момент, когда приманка уже полностью всплыла и лежит на поверхности - её затухающие колебания часто заставляют стоящую неподалеку щуку атаковать.

Весьма эффективна проводка, когда воблер, активно колеблясь, идёт под самой поверхностью, оставляя на ней характерный «горбатый» след - такие возмущения водной глади щука обычно замечает с большого расстояния. И хотя многие спиннингисты считают воблеры с «пробочной» плавучестью досадным недоразумением, при умелом использовании они ловят прекрасно.

На втором месте в моем рейтинге приманок для мелководий стоят неогруженные вращающиеся блесны с лепестками крупного размера - на такие приманки немногие сейчас ловят щуку, и совершенно напрасно.

Нам не подойдет первая попавшаяся модель - такие блесны должны иметь сравнительно небольшую массу, мгновенно заводиться и сохранять стабильное вращение лепестка на сверхмалых скоростях проводки. Из фабричных блесен хорошо работает по щуке (и окуню тоже) в условиях тотального мелководья модель Lusox от всемирно известной фирмы MEPPS.

Правда, Lusox из-за того, что его лепесток отштампован из чересчур, на мой взгляд, толстого металла, не обладает свойством заводиться с первых же сантиметров проводки и не работает на сверхмалых скоростях - чтобы его завести, требуется придать ему небольшое начальное ускорение - именно по этой причине он у меня не прижился. А сам я уже много лет использую неогруженные блесны кустарного изготовления, прекрасно подходящие для мелководной ловли и стабильно ловящие рыбу.

Неогруженные «вертушки» отлично подходят для мелководной ловли еще по той причине, что лепесток при вращении создает подъемную силу, позволяющую блесне четко держаться в одном и том же горизонте и осуществлять проводку в самом замедленном темпе, а медленная подача блесны раздраконивает находящуюся в плохом настроении рыбу.

С той же целью - заставить «вертушку» стабильно выдерживать при проводке постоянный горизонт - тройники неогруженных блесен оснащаются большой кисточкой из кроваво-красных шерстинок или объемной «мухой», которые при движении блесны как бы оттягивают крючок назад. Такая проводка занимает много времени – она, как минимум, раза в два раза длительнее обычной среднескоростной: можно вести блесну так медленно, что со стороны может даже показаться, что блесна просто зависла в толще воды.

На неогруженные «вертушки» часто клюет даже тогда, когда по каким-то причинам хищник полностью игнорирует даже самые «породистые» воблеры - проверено не раз. Вращающиеся блесны собирают активную рыбу с большого расстояния - для мелководья, например, идеален вариант крупного широкого лепестка типа «Колорадо», который очень громко звучит под водой.

Эта способность крупного лепестка создавать при проводке сильные колебания, издалека улавливаемые боковой линией хищника, полезна при ловле и в замутненной воде, а в весенний период в любом водоеме вода далека от прозрачности.

В большинстве случаев хорошо работает элементарная равномерная проводка, но её можно разнообразить (особенно при плохом клёве) «срывами» лепестка, действующими на щуку просто неотразимо: для этого просто периодически замедляем проводку до такой степени, чтобы лепесток начал потихоньку сбиваться с «игры», или же на долю секунды ослабляем шнур - этого мига вполне хватает для создания сбоя в работе блесны.

Единственный недостаток таких «вертушек» - это их малая масса и очень высокая парусность, однако чуткой и сбалансированной снастью 5 – 6-граммовую блесну без огрузки вполне реально забросить довольно-таки далеко: как бы то ни было, достоинства этих приманок с лихвой компенсируют их недостатки.

Второе место с неогруженными «вертушками» у меня делят чаттербейты - они отлично подходят для ловли на небольших, даже метровых глубинах, т.к. хорошо держат заданный горизонт проводки. С подачей приманки мудрить ничего не нужно: чем медленнее будет темп ведения чаттербейта, тем лучше – щука атакует его всего жадно и в большинстве случаев самоподсекается. В моей практике было достаточно случаев именно весной, когда щука не реагировала абсолютно ни на какие приманки, однако стоило пристегнуть к поводку чаттербейт – и начинались уверенные поклевки.

Весной вообще ловить особенно приятно – природа оживает, зеленеют деревья, в водоемах вовсю кипит жизнь, а в прибрежном лесу оглушительно поют соловьи и кукуют кукушки… И без улова в эту пору не останется даже самый «зеленый» спиннингист – нужно только иметь немного наблюдательности и настойчивости, а остальное придёт с практикой: опыт - дело наживное...