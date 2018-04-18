Нюансы весенней джиговой ловли судака с берега. Водохранилище Сергей Акулич | 18 апреля 2018 г.

Когда-то я считал, что на водохранилищах весенняя охота за судаком с берега практически невозможна. Но с более полным изучением мест обитания и повадок этого прекрасного хищника, а также с изменением приоритетов в спиннинговой практике понял, что она вполне осуществима и может быть очень интересной.

Предварительно хочу отметить, что дальнейшие мои выводы и умозаключения основаны исключительно на личном опыте ловли на нескольких пригородных и двух городских водохранилищах. Важнейшие данные я привык фиксировать в моем дневнике, который веду уже два десятка лет.

Март

Ранней весной, как только освобождаются ото льда локальные, небольшие по площади участки водохранилищ в местах впадения в них речушек и каналов, я совершаю свои первые вылазки на водоемы.

После долгого зимнего оцепенения происходит долгожданное пробуждение природы, в том числе подводных обитателей водохранилищ. Многочисленные стаи всевозможной «бели» смещаются из-под ледяного панциря на открытую воду. За ними, конечно же, подтягивается и хищник, в том числе и судак. В таких местах глубины не превышают 2 – 2,5 м, поэтому здесь наиболее многочисленными являются окунь и щука.

Клыкастый же в силу своей природной осторожности и как хищник, придерживающийся в течение всей своей жизни глубоководных акваторий водоема, находится здесь в численном меньшинстве. Да и судака свыше полутора килограммов на таком относительном мелководье мне еще поймать не довелось.

Суточную активность клыкастого в виде различных по продолжительности его выходов можно в этот период условно разделить на несколько интервалов. Первый выход начинается с рассвета и продолжается нескольких часов. Второй происходит ориентировочно около полудня и длится не более часа. Следующая вспышка активности хищника случается днем, временной её интервал с 15.00 – 15.30 до 16.30 – 17.00. Ну и последний выход можно охарактеризовать как сумеречно-ночной, когда рыба проявляет свою активность за полчаса до темноты и затем в течение получаса после её наступления.

Здесь сделаю небольшую оговорку: ночью судака в это время не ловлю, т.к. у нас в Беларуси действует весенний (с 1 апреля по 30 мая) запрет на любую ночную ловлю в период нереста. Что касается дневных выходов хищника, их продолжительность может существенно сокращаться или увеличиваться, а сроки начала и окончания активизации судака - смещаться в ту или иную сторону.

И зависит это, прежде всего, от погодных условий. При спокойной ветровой обстановке и малой облачности активность клыкастого днем крайне низка. Его выходы при таких комфортных для рыболова условиях могут продолжаться 10 – 15 минут, а то и вовсе отсутствовать. А в пасмурную дождливую погоду со сложной ветровой обстановкой на водоеме порой доводилось наслаждаться поклевками судака в течение довольно продолжительного времени.

Дальнейшее разрушение льда под воздействием тепла на водоемах нашего региона обычно происходит во второй половине марта - начале апреля. Кормовая рыба, а за ней и судак появляются на всё более доступных для ловли участках водоема. Джиговая ловля в это время становится еще увлекательней, но и требует от рыболова максимальной концентрации.

Апрель

В апреле в числе наиболее перспективных мест являются участки, где глубина умеренно круто понижается от берега водохранилища в его глубь. Наличие уступов при таком понижении существенно повышает шансы рыболова встретить здесь массового судака.

Полагаю, что ступенчатое дно позволяет судаку лучше маскироваться при охоте за кормовыми объектами, а в периоды отдыха небольшие по площади ступеньки-уступы прекрасно ему подходят для переваривания пищи. На тех водоемах, где мне приходится практиковать джиговую ловлю, рабочие глубины в таких местах составляют 3,5 – 5 м.

Нельзя обойти вниманием и участки водохранилищ непосредственно в самом его русле. На некоторых пригородных водоемах я знаю несколько таких мест, где глубоководные акватории подходят практически к самому берегу. Весной мне частенько удается ловить здесь именно крупного судака.

Обязательным условием встречи с хищником в русловой части водохранилищ является наличие в ней разнородного по составу дна, т.е. такого, где участки мягкого дна чередуются с небольшими по размеру твердыми «пупками». На них, как правило, и отстаивается клыкастый.

Также в этот период представляют интерес для ловли входы в различные ямы и выходы из них. Джиговик может рассчитывать на ту самую заветную поклевку судака, если он предпримет облов более крутых таких понижений и возвышений возле донных впадин. А если эти свалы имеют твердый состав дна с обилием ракушечника, то поклевка крупного хищника здесь практически гарантирована.

К перспективным местам можно причислить и участки, где глубины понижаются очень плавно от берега в сторону основной акватории. Вероятность встретить клыкастого хищника на таких относительных плато существенно увеличивает соседство с ними основного русла либо различных ям и глубоководных впадин, откуда судак периодически выходит для охоты за мелкой рыбешкой на более мелководные участки водоемов. Мои рабочие глубины на этих подводных столах находятся в диапазоне от 3,5 до 4,5 м.

Несмотря на довольно приличное количество перспективных для ловли судака точек и его преднерестовую активизацию, в апреле рыболову рассчитывать на поклевку этого хищника с того или иного места можно лишь зная периоды его активности. Первый выход клыкастого начинается с рассвета и продолжается около часа, иногда чуть дольше. Следующая вспышка активности происходит ориентировочно с 9.30 – 10.00 до 10.30. В дневное время хищник себя проявляет сразу несколькими, примерно одинаковыми по продолжительности выходами: с 12.30 до 13.30 и с 15.30 до 16.00 – 16.30.

Особого внимания заслуживает вечерняя активизация судака, которая является самой долгой и порой длится более двух часов, а находится в интервале с 18.30 до 20.30. Как и ранней весной, в апреле временные рамки всех этих периодов активности относительны и зависят они, прежде всего, от погодных условий на момент ловли и характеристик конкретной точки.

При теплой стабильной погоде со спокойной ветровой обстановкой и без каких-либо резких скачков атмосферного давления стаи «бели» выходят на относительно мелководные участки водохранилищ. В таких местах верхние слои воды уже порядком прогреваются, так что рыба чувствует себя здесь комфортно.

Под стаями потенциального корма будет шастать и судак. Рыболову нужно быть особенно внимательным и наблюдательным - и попытаться обнаружить косяки уклейки или плотвы, которая плавится на поверхности. Но как только происходит похолодание, меняется и усиливается ветер, перемешивающий большие объемы воды, стаи «бели» смещаются на глубоководные акватории водоемов и опускаются здесь в водную толщу.

За ними двигается и клыкастый хищник. Лучших результатов при прохождении холодных фронтов мне удавалось достичь при облове выходов из ям и непосредственно самого русла.

Джиг-спиннингисту также следует учесть, что активность судака на многочисленных перспективных точках может быть абсолютно разная в течения дня ловли. В моей практике случалось так: до обеда проверял интересные места – тишина, а во второй половине дня проходил по этим же точкам - и везде следовали поклевки. Или из всех проверенных мной мест лишь на одном локальном участке я находил активного хищника. Вариантов может быть ну очень много.

Приведу немного статистики по размеру вылавливаемого в середине весны судака исходя из периодов его активности. На рассвете и несколько позже поклевками радует в основном небольшого размера клыкастый. Именно в середине дня у меня чаще всего происходят поимки крупного судака, а порой и трофейного.

К слову сказать, мой рекордный хищник при береговой джиговой ловле на 5,150 кг был пойман в 13.10. В вечернее же время попадается, как правило, разнокалиберный судак. Можно на одной точке ловить в течение получаса малышей, затем следуют одна-две поклевки приличного по размеру хищника. Но рыболову всегда следует быть готовым к сражению с крупной рыбой.

Май

За окном - последний весенний месяц. Происходит дальнейший прогрев водохранилищ, судак готовится к самому главному событию в своей жизни – нересту. Здесь хочу оговориться: у нас в республике действует дополнительный весенний запрет на ловлю именно этого хищника с 15 апреля по 30 мая. Ну а я с друзьями уже на протяжении многих сезонов, вне зависимости - до запрета или во время него, всего пойманного весной судака отпускаем в родную стихию!

Теплых и солнечных дней становится всё больше - и активность клыкастого падает буквально с каждым днем. Оно и не мудрено, ведь для рыбы сейчас главное - процесс воспроизводства. Но изучая повадки этого хищника, а также имея в своем распоряжении приличный запас перспективных точек, можно продолжать успешно ловить его даже в это непростое время. В мае рассчитывать на поклевки судака на утренней зорьке можно лишь в исключительных случаях. В дневное время происходит лишь один два коротких (не более получаса, а порой и меньше) выхода хищника. К тому же они носят нерегулярный характер.

Как показывает практика, наибольшего числа поклевок можно ожидать ближе к вечеру, в интервале с 17.00 до 19.00 – 19.30. Я связываю это, прежде всего, с максимальным прогревом воды к этому времени. Конечно же, при условии стабильно теплой устойчивой погоды. При смене же погодных условий даже вечером можно надеяться лишь на единичные поклевки с многочисленных точек. Исходя из такой активности судака, с середины последнего весеннего месяца стараюсь организовывать выезды на близлежащие водохранилища во второй половине дня.

Наиболее привлекательными для ловли судака в это время являются участки водохранилищ, где глубины на расстоянии заброса джиговой приманки меняются относительно плавно, понижаясь до рабочих значений в 4 – 5 м. Наличие на таких донных акваториях коряжника только приветствуется. А обилие колоний ракушки-дрейссены, которые выступают превосходными природными фильтрами, очищая воду, существенно повышает шансы рыболова встретить в этом месте клыкастого.

Плавные выходы из русла и различных впадин и ям со средними значениями глубин также в той или иной степени представляют интерес для джиговика в конце весны. На тех водохранилищах, где я охочусь за судаком с берега, в мае его поклевки на глубине свыше пяти метров у меня вообще не происходили.

Материальная часть

За несколько сезонов я подобрал оптимальный комплект снастей, с которым и сейчас продолжаю совершенствовать джиговую ловлю судака с берега.

Спиннинг Maximus Dueler MTSSDX 802L (тест 3 - 14 г). Благодаря своей приемлемой жесткости, удилище без проблем просекает твердую костистую пасть судака. А удачное сочетание его длины, строя и материала бланка позволяет, начиная с середины тестового диапазона, показывать превосходные бросковые качества, что немаловажно при ловле с берега.

Катушку использую Shimano Twin Power 15 2500S. Что тут можно сказать – превосходный агрегат. За два года (где-то 120 полноценных рыбалок) ни малейшего намека даже на минимальные люфты механизма. А хищника выловлено при помощи «Твина» за это время приличное количество. Запас мощности в катушке чувствуется, при вываживании крупных судаков и щук проблем никогда не возникало.

Агрегат зарекомендовал себя как эталон надежности. Некоторые знакомые рыболовы сетуют на отсутствие переключателя обратного хода, но мне такая конструктивная особенность, наоборот, пришлась по душе. Да и привык я к отсутствию этого узла довольно быстро, хотя в моем арсенале еще имеется Twin Power 11 2500S (использую под окуня), где такой переключатель предусмотрен.

В течение трех сезонов применяю «плетенку» Sunline PE EGI ULT #0.8 (0,148 мм) на относительно чистых акваториях водохранилищ. При ловле же в коряжнике и на крутых бровках с обилием абразива использую шнур этого же бренда, только в большем диаметре - #1 (0,165 мм), которая хранится на запасной облегченной шпуле. Применение более толстого шнура в таких условно экстремальных местах позволяет быстрее форсировать вываживание крупного хищника.

Шнур зарекомендовал себя только с лучших сторон, он плотного плетения, относительно круглый, тонкий. После обработки жидким силиконом приобрел еще большую скользкость, позволяя тем самым несколько увеличить дальность заброса. Особого внимания заслуживает износостойкость PE EGI ULT: лишь после нескольких многочасовых джиговых рыбалок появляются первые, не влияющие на прочность «плетенки» признаки износа в виде легкого разлохмачивания её рабочего участка длиной до метра.

В качестве поводка использую отрезок флуорокарбона длиной 40 – 50 см и диаметром от 0,3 до 0,37 мм. Известно, что этот материал практически не виден в воде, поэтому его применение в джиговой оснастке позволяет в некоторой степени уменьшить её заметность в пока еще относительно прозрачной весенней воде, что является значимым фактором при ловле хищника, обладающего превосходным зрением.

Также использование флуорокарбоновой лески в качестве поводка обусловлено её лучшей износостойкостью по сравнению с обычным монофилом. При ловле на абразивных участках дна это очень актуально и позволяет сократить потерю приманок.

При ловле судака с берега использую довольно узкотелые силиконовые приманки в размере не более трех дюймов. В основном это виброхвосты и всевозможные не очень объемные «черви». Применение в оснастке такого относительно некрупного «силикона» сводит её парусность к минимуму и позволяет производить приличные по дальности забросы, что при береговой ловле очень важно. Силиконовые приманки оснащаю одинарными крючками и «офсетниками» только известных производителей, таких как Decoy, Varivas, Owner, Lucky John и некоторых других.

До новых встреч, берегите природу!