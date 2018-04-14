На весенних тягах с поплавочной удочкой Николай Линник | 14 апреля 2018 г.

Для меня апрель – всегда очень хороший в плане рыбалки месяц. В первую декаду, когда по ночам еще стоят серьезные морозы, условия ловли, да и уловы, больше напоминают зиму. Но стоит лишь немного пригреть солнышку, как тут же начинают оживать все подводные обитатели. Казалось бы, еще несколько дней назад за рыбалку можно было увидеть всего несколько осторожных поклевок.

И вдруг – прорвало! Косяки рыб начинают активно мигрировать в более теплую воду многочисленных речных стариц и временно образовавшихся весенних тяг. При наличии определенных навыков поиска рыбы весной, в устье иной старицы можно нарваться на настоящий парад речной рыбы: плотва, красноперка, уклейка, чехонь, лещ и, конечно же, густера.

Красивая, красноперая, весенняя густера. При всей своей многочисленности и доступности на протяжении почти всего года именно густера является для меня самым желанным трофеем первых апрельских рыбалок. После длительного осенне-зимнего поста захватывающая ловля 300 – 800-граммовых рыб на поплавочную удочку – настоящий праздник для истосковавшейся по ощущениям души рыболова.

Верным признаком того, что в старице или на тяге вскоре появится крупная речная рыба, является бойкий клев уклейки. Эта рыба движется в авангарде рыбьих стай и старается попасть сюда перед тем, как в старицы на нерест устремится плотва, а потом лещ, чехонь и густера. Рыбачить в подобных местах на фидер практически невозможно - мешает прошлогодняя трава, которая, к весне превращается в своеобразный подводный ковер, состоящий из полусгнивших стеблей и запутавшихся в них веток деревьев.

Так что ловля на поплавочную удочку поверх травы – это единственный способ поймать рыбу. По сравнению с донками, поплавочная оснастка и поклевки фиксирует более четко, и приманка на ней дополнительно привлекает рыбу своим движением, да и шумит поплавок при забросе намного меньше, чем самая легкая кормушка. А для достижения успеха на мели этот факт имеет не последнее значение.

Оснащаемся правильно

Для ловли крупной рыбы поверх травы в мелководных заливах я бы посоветовал обзавестись достаточно мощным матчевым удилищем. Имея немалый опыт ловли линя и карася в сильно заросших травой мелководных озерах, я пока остановился на удилище Browning Commercial King2 Pellet Waggler 3,3 м и тестом до 20 г. На весенних старицах дистанция заброса оснастки небольшая – 10 - 15 метров.

Зато очень часто приходится рыбачить из-под нависших над водой деревьев - и столь небольшая длина удилища как раз оказывается той, что надо. Кроме того, для меня очень удачным решением оказался параболический строй этого удилища. Весенние рыбалки очень азартны, а подсечка часто получается размашистой. При использовании тяжелых оснасток (а рыбачить приходится и с 16-, и с 18-граммовыми поплавками) «быстрое» удилище может просто сломаться.

Для рыбалок на тягах с течением чаще всего я использую 6-метровую болонскую удочку. Это очень хороший вариант, когда оснастку приходится отпускать на дистанцию в 10 и более метров и когда требуется проводка с притормаживанием.

Чтобы рыбалка была в удовольствие, а после двух-трех часов непрерывного махания удилищем рука не отваливалась бы от усталости, в комплекте с удилищем хорошо иметь при себе качественную и легкую матчевую катушку, которая не нарушала бы общий баланс снасти.

Требования к этим катушкам стандартные: высокая скорость подмотки, тонко настраиваемый фрикционный тормоз и безупречная работа ролика лесоукладывателя (особенно, если работать приходится с оснастками массой 2 - 3 г). Вот уже несколько сезонов я рыбачу с катушкой Allux Ruthenium Match Evo SLR. Соответствуя всем вышеперечисленным требованиям, эта катушка очень легкая - всего 235 г.

Основная леска

Рыбалка на весенних тягах – это почти всегда ловля крупной речной рыбы. С учетом этого в качестве основной лески чаще всего я использую «монофил» диаметром 0,2 мм. Иногда, когда в уловах ожидаются крупные лещи, я ставлю еще более мощную леску диаметром 0,22 мм. С такой основной леской можно использовать поводки сечением 0,18 мм. Толстая леска не только дает дополнительные гарантии успеха при вываживании рыбы - она и путается меньше.

Еще одна веская причина для использования толстых лесок – наличие коряг и молодых порослей травы в зоне ловли. Тонкая леска, даже если она качественная, всегда более чувствительна к всевозможным царапинам и задирам, которые неизменно появляются при контакте с препятствиями. И чтобы не омрачать себе настроение регулярной потерей оснасток, а то и трофея, я советую просто увеличить диаметр лески. На количестве поклевок это никак не сказывается.

Огрузка оснастки

Долгие годы оптимальным вариантом огрузки снасти для ловли в проводку я считал цепочку из убывающих по массе дробинок. В процессе рыбалки эти дробинки то и дело перехлестывались между собой, что приносило мне массу неудобств. Но эта схема позволяла очень тонко настраивать снасть под конкретные условия рыбалки - и я терпел.

Всё изменилось, когда в моем арсенале появились превосходные съемные грузила-оливки Drennan Olivetti. Они крепятся к леске с помощью силиконовых трубочек, а при необходимости могут легко сниматься или передвигаться вверх-вниз, не деформируя при этом леску. Основное грузило, масса которого составляет не менее 70% грузоподъемности поплавка, крепится в метре от места соединения основной лески и поводка. Чуть ниже на леску крепится еще один промежуточный груз-оливка.

А у самого соединения основной лески и поводка имеется еще несколько дробинок. Они составляют так называемую «тонкую огрузку», с помощью которой я точно настраиваю снасть. Таким образом, при сохранении общей чувствительности опасность перехлестов оснастки сводится к минимуму.

Подбор и крепление поплавка

При ловле на большой дистанции в момент подсечки поплавок испытывает большие перегрузки. Раньше, когда все поплавки изготавливались только с ушком для продевания лески, их иногда хватало всего на несколько рыбалок. Чаще всего вырывалось проволочное колечко для пропускания лески. Но бывало и так, что леска постепенно прорезала лаковое покрытие корпуса - и поплавок, «напившись» воды, приходил в негодность.

Поэтому когда в продаже появились поплавки Cralusso, у которых леска пропускалась через ось корпуса вместе с графитовым килем, я с радостью перешел на их использование. К леске эти поплавки я традиционно креплю с помощью трех силиконовых кембриков. Для ловли на медленном течении и глубине до трех метров пока это лучшие поплавки, с которыми мне доводилось рыбачить.

Чтобы поплавок четко выполнял свои функции, нужно научиться правильно подбирать его размер. Есть два основных правила.

1. Грузоподъемность поплавка в граммах должна соответствовать глубине водоема в метрах плюс 0,5 – 1 г на ветровое течение. Так, если глубина в выбранной точке равна 2 м, то грузоподъемность поплавка должна равняться 2 + 0,5 г.

2. Чем сильнее течение, тем ближе по форме к шару должно быть тело поплавка.

В последнее время на прилавках магазинов появились поплавки с округлыми вмятинами по всей поверхности тела. Сделано это для того, чтобы стабилизировать поведение поплавка на неравномерном течении с завихрениями и водоворотами. Подобные условия на рыбалках случаются часто, и я советую держать несколько таких поплавков в своем арсенале.

Мощные крючки

Для ловли крупной речной рыбы нужны мощные крючки. Чаще всего я пользуюсь крючками от 14-го до 10-го номера. Для большинства рыболовных ситуаций я выбрал для себя две основные модели крючков: Kamasan B 525 и Cobra Maruka. Обе модели кованые и оснащены бородкой.

Рыболовная сессия на реке Припять

Для того чтобы проиллюстрировать вам, насколько азартной может быть весенняя рыбалка с поплавочной удочкой, я отправился в устье большой речной старицы. Несколько лет назад река намыла здесь обширную песчаную косу.

Сейчас коса спрятана под водой, но из-за неё течение на этом участке немного медленнее, чем на основном русле. Между косой и берегом реки проходит узкая и глубокая (около трех метров) канава, в которой я намереваюсь половить густеру, а может быть - плотву и леща. Довольно сильный порывистый ветер сегодня дует в спину. И на поверхности воды часто возникают завихрения. Для таких условий ловли я решил использовать 6-метровую болонскую удочку Team Salmo Tournament Bolognese, оснащенную классическим болонским поплавком с формой тела «перевернутая капля» грузоподъемностью в 3 г и антенной толщиной в 2 мм.

Предварительный промер дна показал, что глубина здесь плавно понижается с 2 до 2,5 м. Большая площадь этого участка реки покрыта плотным ковром прошлогодней травы, в которой имеются небольшие прогалы. Так что и насадку нужно будет проводить в нескольких сантиметрах выше травы.

С учетом этих условий готовлю прикормку. Чтобы сделать её более заметной для рыбы, даже если прикормочные шары провалятся под траву, я замешал довольно рыхлую смесь из Minenko «Плотва» и Minenko «Универсальная». Обильно сдобрил её разведенным в воде Minenko Aroma Vanilla. В уже увлажненную смесь также добавил около килограмма серого грунта.

На стартовый закорм точки я использовал около четырех литров этой смеси с добавлением 200 мл кастеров (опарыша окуклившегося) и такого же количества мертвого белого опарыша-пинки (мелкого). По моему замыслу именно эти животные составляющие будут в основном привлекать рыбу к прикормке.

Слепленные из прикормки шары я забросил в воду, ориентируясь по кончику удилища. Важно, чтобы они опустились на дно прямо напротив меня, тогда насадка большую часть проводки будет двигаться в кормовом следе. Оснастку я забрасывал в воду с таким расчетом, чтобы к моменту, когда она займет в воде рабочее положение, крючок с приманкой проплывал бы над лежащими на дне шарами прикормки.

Основной приманкой в этот раз служили белые и красные опарыши. Личинкам какого цвета рыба сегодня отдаст предпочтение - сказать трудно. Но крупная речная густера садилась на крючок регулярно. Независимо от частоты поклевок, через каждые 10 минут в воду отправлялся нашпигованный опарышами шар прикормки размером с большое яблоко. И это оказалось лучшей тактикой. К концу рыбалки я израсходовал 10 л прикормки, около литра кастеров и опарышей.

Самое интересное, что как только я прекращал подбрасывать прикормку, поклевки сразу прекращались.

Я закончил эту рыбалку с общим уловом в 10,5 кг, у меня был прекрасный день практической работы с болонской удочкой на большой реке. Это отличный метод для ловли крупной рыбы на течении. Попробуйте его в следующий раз - и вы об этом не пожалеете.