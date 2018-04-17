Когда сарган у самого берега Геннадий Шеляг | 17 апреля 2018 г.

В весенние месяцы все сочинские рыбаки с нетерпением ждут хорошей погоды. Они следят за морем, за метеопрогнозом. И вот, наконец, «море лягло», как говорят местные рыбаки. Тут же на берегу, на бунах и на причалах появляются любители своеобразной, неординарной и интересной рыбы – саргана. Чтобы успешно ловить эту рыбу на Черном море, нужно знать её повадки, пристрастия и места обитания.

Когда рыба в зоне досягаемости

Абсолютно точно предсказать поведение саргана невозможно, но какие-то общие правила всё же существуют. Скажем, чтобы начинать охотиться на саргана, нужно чтобы он был в зоне досягаемости ваших забросов. А если рыба крутится дальше 50 - 70 м от берега - ловить очень сложно.

Прозрачность воды также имеет большое значение: легкое замутнение моря нередко производит положительный эффект, т.к. сарган становится менее пуглив, не имея возможности хорошенько рассмотреть приманки.

Волнение моря допускается до 1 – 1,5 балла, а при волнении, например, в 2 балла рыбалка перестает быть эффективной, да и к тому же вода быстро становится мутной. Следует обязательно учитывать близость от мест вашего лова впадающих в море рек. Если в горах прошли дожди, реки несут в море грязную воду и места рядом с устьями становятся непригодными для лова.

Когда сарган кормится, на поверхности появляются характерные всплески от убегающей от него мелкой рыбешки. Если вы увидели такие всплески, нужно оперативно направлять свои приманки именно туда.

Когда же эта необычная рыба особенно досягаема для спиннингиста? Сарган стоит в 3 - 5 м от берега в ясные, солнечные и безветренные дни, при идеальной прозрачности воды и почти нулевом волнении.

Это случается в конце зимы и в первые весенние месяцы после продолжительной непогоды. Море еще очень холодное, температура не превышает 8 - 10 градусов. На поверхности можно наблюдать точки от сарганьих клювов, высунутых на поверхность - он как будто греется у берега, лениво охотясь на мальков. Требуется очень осторожно передвигаться по берегу и стараться как можно меньше шуметь.

В идеале нужно делать забросы, вообще не приближаясь к воде. Если вы ловите на искусственные приманки, от вас потребуется филигранное мастерство, чтобы провести приманку единственным верным на тот момент способом. Но случается такое, что мы видим рыбу, причем в немаленьких количествах, а поклевок почти нет. Это заставляет нас использовать самые деликатные оснастки, самые тонкие и сложные многоступенчатые проводки.

Глухая поплавочная снасть

Существует несколько основных способов ловли, каждый из которых стоит описать отдельно. Начнем с поплавочной снасти, которая издавна используется для ловли саргана. Это 7 - 8-метровое маховое удилище с основной леской 0,2 – 0,22 мм.

Поплавок - произвольной формы под грузило 1,5 - 3 г, само грузило - скользящее по леске, желательно в форме оливки. На конце основной лески - микрокарабин размером 1,5 – 2,5 мм, к нему крепится поводок диаметром 0,12 – 0,15 мм и длиной 40 – 60 см, предпочтительнее - флуорокарбоновый. Крючок №№ 10 - 14 с коротким или средним цевьем из тонкой проволоки. В качестве наживки используется мясо или кожа курицы, нарезанное тонкими полосками, мясо лосося или аккуратно срезанные с боков мелкой рыбешки полоски, местные называют их «стекляшки».

Тактика ловли очень простая. Выставляется глубина от 70 см до метра, делается заброс, а далее комель удилища укрепляется на берегу с помощью различных приспособлений. Обычно один рыбак использует пару удочек. После поклевки следует выждать паузу, чтобы сарган успел заглотить наживку, а затем делается очень мягкая подсечка.

Ловля с бомбардой

Популярной в последнее время стала ловля этой рыбы с бомбардами. Для этого используются длинные спиннинги с «безынерционками», на основной леске - плавающие или медленно тонущие бомбарды массой 15 - 20 г, на конце лески – бусинка-демпфер и вертлюжок, далее - поводок длиной 1 – 1,5 м. Диаметр и качество поводка, а также используемые крючки - такие же, как в маховой поплавочной снасти. И наживки используются те же самые.

Кроме того, есть одна суперуловистая наживка для саргана под названием «бутерброд». На крючок наживляется мелкий навозный червь длиной 3 – 5 см и протягивается вверх на леску выше крючка. На сам же крючок насаживется маленькая полоска филе курицы длиной 1 – 2 см. Этот «бутерброд» я увидел у одного местного рыбака. У него было больше поклевок, чем у всех коллег, стоящих рядом на берегу моря, и он чаще выуживал желанные трофеи.

Модное слово «рок-фишер»

Теперь перейдем к искусственным приманкам, разнообразие их может удивить. Сочинские спиннингисты всё чаще себя стали называть себя модным словом «рок-фишеры». Для рок-фишинга используются любые спиннинговые удилища длиной до 2,4 м и тестом до 20 г. Безынерционные катушки - типоразмера 1000 - 2000 по классификации Shimano и Daiwa. Для основной лески используют шнуры диаметром до 0,15 мм, а можно поставить обыкновенный монофил или флуорокарбон диаметром до 0,2 – 0,22 мм.

В качестве приманок используются воблеры, «колебалки», «вертушки», пилкеры. Кроме того, одной из самых уловистых является оснастка с пилкером размером 3 – 5 см на конце основной лески и повыше - двумя «мушками» или стримерками, имитирующими мелких рыбешек. Расстояние от грузовой приманки до первой «мушки» примерно 30 – 40 см, столько же - между самими «мушками». Сами «мушки» привязывают к основной леске, а можно использовать и короткие поводки длиной 2 - 3 см.

Можно ловить на «мушку» и с бомбардой, с этой же оснасткой можно использовать еще и самых мелких силиконовых «червей».

Общайтесь с единомышленниками

Очень важно подобрать правильное сочетание проводки и собственной «игры» вашей приманки. Как только удалось это сделать, работающий дуэт нужно зафиксировать в памяти и в дальнейшем придерживаться его. Но никогда не старайтесь перебрать все приманки, имеющиеся у вас в арсенале - потратите зря много времени и сил на перевязывание и пробы всего этого вашего богатства.

Намного проще следить за другими спиннингистами - и при необходимости подходить к ним и спрашивать, на что клюет. Большинство из них с удовольствием поделятся своим опытом. Я давно заметил, что любой спиннингист, нахлыстовик или поплавочник развивается как рыбак на порядок быстрее, когда он в окружении единомышленников. Тут помогут рыболовные клубы, интернет-общалки, тусовки или просто друзья по увлечению. Не старайтесь замыкаться и стараться до всего дойти самому. Это очень длинный и далеко не самый эффективный путь.

Серебристая змея с клювом цапли

Каждый сочинский рыбак выбирает свой метод ловли это замечательной рыбы, каждый знает свои тонкости ловли саргана. Одно можно сказать с полной уверенностью – это рыба, которая заставляет думать, пробовать, экспериментировать. И если вы хотите преуспеть в этой ловле, вам придется всё это делать. Но чтобы поймать эту красивую серебристую рыбу, которая сочетает в себе гибкость змеи, клюв цапли и скорость вихря, стоит постараться. Надеюсь, мои советы помогут вам.