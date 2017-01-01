История одной фотографии Алексей Коломиец, Волгоград

Вы когда-нибудь получали задание на предстоящую рыбалку? Не будем впадать в крайности, типа: «Брат Митька помирает. Ухи просит!» А, например, указивку наловить щук для фарша к приезду тещи? Или, скажем, ваш друг, не имеющий отношения к рыбалке, умоляет вас наловить мелкой плотвы для посолки, чтоб потом ему к пиву.

Вот мне, например, однажды матушка дала задание поймать и привезти домой живую щуку. Размер не важен. Важно привезти ее живой для совершения каких-то магических таинств, дабы снять алкогольную карму с одного её знакомого. И я это сделал! Правда, мужик тот пить так и не бросил...

Так вот, если имеется какое-либо задание, рыбалка приобретает совсем другой смысл. Добавляются новые устремления, переживания. Это уже сродни рыболовному спорту - в плане нацеленности на результат. Хочу рассказать о своем последнем «партийном поручении».

Не надо бояться ответственности

Если кто не в курсе, сверстанный журнал отдается в типографию до того момента, когда он попадает на прилавки. Скажу больше. Перед сдачей номера в печать в редакции кипит работа: борьба с неграмотностью, которую якобы победили еще в советские времена; споры по стилистике; творческая работа художников, которая в принципе не терпит ободряющих пинков ответственного секретаря. Не успеть к сроку – смерти подобно. И вот, поскольку я знаю всю эту кухню не понаслышке, мне дали задание сделать фотографию для обложки январского номера.

Прозвучали самые банальные требования: фотография должна быть вертикальной, яркой, но зимней, радостный рыболов находится в процессе ловли, на льду лежит рыба, только не окуни и щуки, которые уже набили оскомину. Очень желательно сфотографировать рыболова с «безмотылкой», потому как в номере будет две статьи на эту тему. Зная, что у меня на всё про всё дано 5 дней – я согласился.

Ура! Мне поручено важное задание! Я ведь умею ловить рыбу? Или я рыбу ловить не умею? Может, я фотографировать не умею? Отставить сомнения! Кто, если не я?! У меня свободный график, я могу выбрать любой из пяти дней. Вдохновленный заданием, я принялся изучать прогноз погоды. Оп-па, засада! А солнечных-то дней и нет в прогнозах. Есть пара с переменной облачностью, тогда солнце надо ловить - ну или ждать. А ведь каждый рыболов должен знать, что ловить и ждать – разные вещи.

Так или иначе, надо ведь еще и рыбу поймать, и не абы какую, а «не окуня». Дней с переменной облачностью – всего два. За ними последует оттепель, в которую весь зимний пейзаж растает в чертовой матери. На юге России мы привыкли Новый год встречать под дождем...

В быстром темпе выучили с дочерью уроки. Я теперь твердо знаю все этапы перехода Франции от монархии к республике. Остаток вечера колдовал с удочками. В прошлом сезоне у меня отлично выстрелила мормышка «гвоздешарик», и именно по плотве. Правда, сходов многовато. Но в этом году я успел пробрести «гвоздешарики» авторской работы нижегородца А. Зайцева. Привязал мормышку с латунной бусиной - и куда теперь плотва денется? А некуда ей деваться! Я знаю ерик, где ее ловили в прошлые выходные килограммами.

Российская действительность микрорайонов

Светает у нас поздно, в 8:30 (в советские времена местное время опережало на час московское). Есть смысл дождаться, когда дочь уйдет в лицей, а тогда уж собираться на рыбалку. Но - о ужас! - в кране нет воды. Ни холодной, ни горячей. Что делать-то? Обошлись с дочкой пока тем, что нашли в закромах. Пятилитровка покупной воды после какой-то рыбалки осталась, да на балконе стоит 18-литровка на всякие пожарные случаи в плане сантехники.

Вроде бы, все нормально, но надо еще и питьевой воды купить. Метнулся в ближайший супермаркет – воды нет! Одна газированная. Проехал дальше, в гипермаркет – то же самое! Заскочил в ближайшие продовольственные ларьки – оказывается, всю воду раскупили еще вчера. Они знали, они знали! А у меня еще матушка в соседнем квартале. Еду к ней. Нашел в кладовке «святую воду», которая стоит там уже пару лет. Вполне сгодится для кипячения. В общем, потерял драгоценное утро. Взял с собой две 18-литровых бутыли, ковш, приезжаю на ерик уже к полудню. Солнце садится в 17 часов. В 16 часов оно будет за деревьями. Надо успеть поймать рыбу за пару часов и успеть сфотографироваться.

Мороз. Ветер. Я на ерике практически один. Начинаю судорожно обсверливать пологий свал в яму. Там по первому льду иногда получается поймать хороших подлещиков. Или плотва проскакивает зачетная. Но длинный кивок парусит на ветру, ничего не могу понять. Мормышка, вроде, нормальной величины, вчера дома подобрал...

А вот не получается делать хорошую частоту – и все тут. Почувствовал пару поклевок, понимаю, что не вижу «прелюдий» к этим поклевкам и не могу толком сделать смену ритмов проводок. Кивок колбасит на ветру – как бог на душу положит. А время – идет! Хватаю окуневую удочку из ящика. Привязываю небольшого «Черта» на плотву. Все это на ветру, на морозе.

Вряд ли я стал бы это делать на обыкновенной рыбалке. Просто начал бы ловить окуня большим «Чертом». Но задание – есть задание! Крючки плотвиного «Черта» оснащаю желтой бусиной и силиконовым матовым шариком, опускаю в лунку – и сразу плотва! Да! Я это сделал! И всё начало получаться. И плавные кивания, и хорошая частота с малой амплитудой. Вот и вторая плотва. Эх, ну хотя бы пяток поймать! А плотва капризничает. Надо ее дразнить, а солнце клонится к верхушкам деревьев. Но ничего, совсем недалеко есть лысый берег, там солнце не будет откидывать тень на лед. А вот и пятую поймал, не считая мелкой «лаврушки».

Пора фотографироваться! Бегу к машине за треногой. Бурю лунку на солнечном месте. Всё подготавливаю, сажусь, фотоаппарат ждет, затем щелкает. Ну, все, я сделал это! Кто молодец? Я молодец! Только вот редактор, взглянув на фото, спросил: «А солнце-то где?» А яркого солнца-то и нету. Оказывается, легкая облачность свела на нет вечернее солнце. На небе солнце хоть и видно, но нужной яркости оно не дает. Что теперь делать, ведь солнца перед потеплением может и не быть вовсе? Приняли решение праздничность обложке придать новогодними атрибутами. Ну, это уже легче. Я метнулся в гипермаркет, купил украшения синего цвета, поскольку зимний костюм у меня красный.

Новогоднее фото, дубль два

Утром смотрю в окно – мокрым снегом облепило деревья. Красота, да и только. Прыгаю в машину, лечу на ерик. На тот, который ближе всего. К обеду уже всё может растаять. Приезжаю, а там не понятно, есть вода или нет. Вполне возможно, что где-то перегородили её дамбой. Вместо глубоких живописных бочагов ютятся мелкие лужи. Разворачиваю оглобли, мчусь на ерик, которые не пересохнет никогда. Правда, и рыбы там не особо много из-за удаленности от Ахтубы и запресованности рыболовами.

Приезжаю – точно, стоит машин пятнадцать (и это в будний день!). Рыболовы уныло бродят по ерику, пытаются ловить окуня балансирами, кормить лунки, ловить на мотыля - рыба не берёт… Все жалуются на смену погоды. Я из первой лунки выдергиваю ладошечного окуня. Но на этом - конец. Оббурил всё это место. Здесь когда-то джигом нащупал коряжину на середине водоема. Нашел свал, нашел бугорчик. Видимо, замыло корягу, но рельеф остался. Но окунь, паршивец, не хотел ловиться. Плотва тоже. Я в быстром темпе прошел по старым прикормленным лункам, но очень скоро понял, что это бесполезно. После выходных такая лунка встречается через каждые пять метров и расположены они в шахматном порядке по всему ерику. Видимо, в воскресенье действительно плотва поклевывала. Но сегодня не хочет. Ну что ж, не судьба. Решил попить чаю, успокоиться… Открываю ящик. О, боже!

Так у меня вчерашняя плотва еще почти живая. Ничего с ней, примороженной, на моем балконе не случилось. Оттаяла, только и всего! А с веток деревьев уже капает. Пейзаж тает на глазах. Бегом к берегу, выбираю нетронутое никем местечко, все устанавливаю, одеваю шапочку с бубенчиком… Щёлк, щёлк… Мимо тащится грустный рыболов, причитая: «У людей праздник. Плотвы хорошей наловил… А я целый день брожу, хоть бы поклевочку увидеть...»

Дома рассматриваю фотографии. Ну что, вроде ничё так получилось. Празднично. И снежок на ветках деревьев радует. Атмосфера праздника присутствует. Но так хочется солнца!

Ставлю на солнце, иду ва-банк

В редакции уже готовы взять одно из моих заснеженных фото, но согласны и подождать до последнего. Видимо, мое желание сотворить чудо вселило в них надежду. А у меня надежда осталась последняя - на воскресенье. По прогнозу после оттепели все утро снежок, затем выглянет солнце - и начнется мороз.

Держу кулачки, чтобы за два дня оттепели до плюс четырёх в городе в пойме снег не успел растаять. Всё же Прикаспийская низменность, как-никак – там всегда на пару градусов температура ниже. А вот если растаяло всё, то на заветное озеро даже проехать будет проблематично. Грейдерный путь отпустит - и всё. Без лебедки очень тяжко. А даже если и доеду до озера, обложка журнала будет не с радостным рыболовом, а с грязным поросенком.

Но есть еще надежда, что утренний снегопад все же сделает пейзаж приемлемым, а солнышко все это подчеркнет. Только вот одна проблема - резкое повышение давления. Когда с четырех градусов тепла в течение дня температура упадет до минус семи и выглянет солнце – представляете, как прыгнет давление? Плотва может свалиться в полный анабиоз. Правда, на этом озере можно поймать сазанчиков! Этим поросятам давление не помеха. Они, знай себе, роют в бровке лежбище.

Нужно только найти это место с точностью до дециметра - и тогда появляется шанс, что сазан возьмет мельтешащую букашку, чтобы сразу же выплюнуть ее в сторону. В этом году уже получалось такое сделать. Смогу ли повторить?

Мсье знает толк в извращениях!

Переезжая Ахтубу через понтонный мост, я вдруг почувствовал, что Господь слышит мои молитвы. «Грейдер» в пойме не то, чтобы расквасило – он даже не оттаял и покрыт снегом! Немножко скользко, только и всего. Быстро приезжаем на ерик – и на нём никого! Огорчает только, что на льду лужи. Зато радует, что много старых прикормленных лунок.

Начинаем с друзьями ловить рыбу. Сазаньи лунки сначала подарили надежду - в виде схода чего-то очень крупного. Я аж за темляком в машину побежал. Но только-то и всего. Лунки молчат. Но повалил обещанный снег. Ну, хоть лужи присыплет… А вот появится солнце или нет – большой вопрос. Уж больно плотно все заволокло облаками.

Ну что ж, надо верить в лучшее, а покуда наловить плотвы. Смещаемся с другом в сторону плеса, на «безмотылку» начинаем тупо колбасить плотву. Крупной нет, максимум - с ладошку. Я собираю самых крупных для фотосессии. Новогодние украшения со мной, в ящике. Я в полной готовности, а солнца все нет и нет. Но виден край облачности, за которым чистое небо. И этот край приближается. Ура, скоро будет солнце! И заметно морозит - снежок уже не тает. Как же томительно ожидание! А небо! Небо-то какое красивое! Скорей бы солнце!

И вот оно! Мне ничего больше не нужно. Выбираю живописный берег с кугой, припорошенной снегом, бурю лунку, наряжаю ледобур. Щёлк, щёлк… Друг проходит рядом и тихо так роняет: «Мамба знает толк в извращениях…» Я улыбаюсь. От того, что дождался наконец-таки солнца. Поймал рыбу, и не окуня! И даже с новогодними украшениями… Как же я долго шел к этой фотографии! Ну всё, мне остается спокойно ловить рыбу в свое удовольствие. Пусть «грейдер» еще подморозит.

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При скачке давления рыба капризничает, ее интересно поуговаривать «безмотылкой» – или я ловить не умею?!

Бонус за усердие

Друзья сетуют, что сазаньи лунки «молчат как рыба об лед». Сазан, наверное, уже погрузился в спячку. Я вспоминаю, что пару лет назад чуть в стороне ловил сазанчиков. Поклевок было много, но сазанчик был весь мелкий, в районе килограмма. Начинаю разбуривать предполагаемое место. Вроде показалось, что кто-то кивок выпрямил. Бурю рядом. Глубина сильно мельче. После постукиваний о дно «Чертик» стал проваливаться куда-то, затем плавно залип, подсекаю – сидит! Тащу! Небольшой, но упитанный.

С третьего раза только удалось завести морду в 130-миллиметровую лунку. Но пальцем под жабры попасть с первого раза не удалось, зато рассмотрел, что «Черт» двумя тройниками сидит в мясистой губе. Снова отпускаю клиента погулять, достаю зимний телескопический багорик. Снова завожу морду в лунку, аккуратно цепляю багориком… Со скрипом пролез в отверстие 130 мм. За спиной слышу: «Извращенец!

Вот с чем надо фотографироваться!» Я смотрю на солнце, на свой подготовленный подиум, где тренога так и стоит. И бегом туда. Кладу сазана, он ворочается с боку на бок. Я быстро наряжаю ледобур. Солнце уже откидывает длинную тень от треноги. Смещаюсь так, чтобы собственную тень спрятать. Тень должна знать свое место! Фотоаппарат щелкает, сазан прыгает. Я снова и снова делаю фото, меняю ракурс. Самому себя фотографировать достаточно муторно. В это время друзья на моих лунках уже поймали еще по сазану. Как и предполагал, я нашел место, где залегает более мелкий сазан, и его там в разы больше.

Но после фотосессии я уже и не пытался ловить рыбу. Старшина первой статьи запаса стрельбу закончил. Цель поражена. Товарищ командир, ваше приказание выполнено. Разрешите идти?!