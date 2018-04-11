Голавлевая специфика секретной речки Алексей Коломиец | 11 апреля 2018 г.

К голавлевой ловле, точнее - к её моментам подобрано много ярких эпитетов, характеризующих их специфику. Верный выбор места и времени ловли; ладная снасть; осторожный подход и точный заброс; уловистая приманка и её правильная подача; умелое вываживание. Тут важно всё, и самое интересное, что у каждого заядлого голавлятника все эти перечисленные моменты – исключительно свои. Но все мы сходимся в одном: ловля голавля – это интрига, это интересно, это адреналин, это погружение в таинства природы.

В нашей области голавль водится, но не пользуется такой популярностью, как в верховьях Волги, например. У меня друг-пенсионер постоянно вспоминает свои младые годы, когда ловил голавля на реке Ветлуга. Его жена до сих пор считает эту рыбу самой вкусной! Именно по этой причине я парочку голавлей с рыбалки забираю, чтобы закинуть им к столу.

Хотя и сам я без ума от запеченного голавля в креветках, но именно крупных голавлей я предпочитаю отпускать именно в малой речке, о которой и хочу рассказать.

Почему именно маленькая речка? Почему не Волга или Дон? Ведь на Большой воде и рыба крупнее! Да, всё верно. Так и есть. Но рыбалки абсолютно разные. Снасти другие. Приманки, методы ловли, стратегия, тактика – всё разное. Свою голавлевую речку я считаю достаточно универсальной. Она представляет собой чередование бочагов, медленно текущих плесов, перекатов и стремнин, что зовутся «трубами». То есть, можно найти место на любой вкус.

Иногда вода бывает мутной (о чем я уже как-то писал), но чаще я нахожу там прозрачную водицу. Ну и еще одно: с середины апреля и весь май – самое голавлевое время в году для этой речки. В июне речка начинает зарастать водорослями - и поймать голавля воблерами с каждой неделей становится всё более проблематично. Правда, нахлыст никто не отменял.

Кроме голавля в речке еще водятся уклейка, карась, язь, окунь, щука и краснокнижные шемая и елец Данилевского. Разумеется, из Дона в речку заходит всякая рыба, тут и жерех, и судак, и рыбец (сырть), и даже сомята попадаются. Но перспектива ехать именно за ними на малую речку – весьма туманная. Ну и довольно о самой речке. Всё остальное вы поймете по фотографиям, которые сделаны именно в период апреля-мая.

Где он, родной и непокорный?

Я не буду приводить прописные истины, что, дескать, голавля надо искать там-то и там-то. На мой взгляд, его можно встретить везде. Именно по этой причине я обязательно трачу время на перекаты, на повороты, на ямы и плёсы. Облавливаю знакомые мне коряжки. А еще почти каждую рыбалку я исследую какой-то новый участок речки.

Иногда удается с косогора разглядеть через поляризационные очки голавлевые спины. Иногда - неожиданно поймать лобастого воблером. Или вдруг станешь свидетелем, как кто-то другой его поймал. Вот так, постепенно, любое место на речке, куда можно выйти со спиннингом, становится вполне рабочим.

Могу отметить несколько моментов. Самый крупный голавль чаще всего попадается около ям, т.е. не в самой яме, а выше или ниже её. Почти всегда работают так называемые «сливы». Это когда течение разгоняется по узкой «трубе» и врезается в поворот речки, где образует омуток с обратным течением. Такие места – наперечёт.

Еще есть «волшебная трава». Представьте себе плёс со спокойным течением, один из берегов которого порос густой травой, свисающей до самой воды. В тени этого берега очень часто любят стоять толстые красавцы.

Они не реагируют почти ни на что, кроме как на то, что падает буквально в пяти сантиметрах от нависшей травы, либо на крэнк с приличным заглублением. Иногда мне просто кажется, что голавли под «волшебной травой» кушают всё, что с неё падает, и пытаются отогнать всё, что агрессивно приближается к ним, т.е. тот же крэнк (могу ошибаться, но именно отгоняет, а не пытается съесть). По этой причине «волшебную траву» я люблю облавливать нахлыстом, а К.Кузьмин делает это спиннингом, используя такую приманку, как «таракан». А вот на воблеры я чаще получаю бешеную поклевку, но с низкой реализацией.

Сплавлять воблер до нужного места – очень интересно. Особенно на знакомых местах, где я уже вынужденно плавал за воблером и поэтому знаю, какая глубина и что находится в непосредственной близости, скажем, от поперечного бревна, которое собрало перед собой всякий плавучий мусор.

Мне очень нравится делать филигранную проводку. Находясь выше по течению от такого завала, забрасываю воблер поперек течения, жду, когда он сплавится почти до самого мусора, затем торможу шнур, воблер начинает работать - и медленно подматывая, я добиваюсь такой траектории проводки, при которой воблер борется с течением, т.е. играет и медленно движется вдоль границы мусора.

Правда, часто окуни мешают или щучки вешаются. Но когда такая проводка заканчивается бешеным рывком – ощущения трудно передать словами. Когда поклевка происходит неожиданно – это одно. А вот когда на неё надеешься, и она случается – такое можно сравнить разве что с тем, когда джигом перевалил корягу и больше ждешь поклевку судака, чем касания дна.

Часто бывает, что из-за смены направления течения, заструг и водоворотов сплавить воблер практически невозможно. Это тот случай, когда водоворот находится на удалении - и воблер может доплыть только до него, но не дальше. А ведь так хочется воблером пройти весь водоворот! Вот тут уже думаешь про дальний заброс, про баллистические характеристики приманок, более тонкий шнур и более длинный и посылистый спиннинг.

Скамейка запасных и дублеров

С каким спиннингом я езжу на голавля? Это сложный вопрос. Я за несколько лет перепробовал много разных. И с каждым годом в мой арсенал добавлялся какой-то новый, который в определенных условиях был лучше других. Например, находка прошлого года – это 270-сантиметровый спиннинг с тестом 5 - 18 г. Ни одна модель из моего арсенала не пуляет воблер дальше. А ведь есть места, где до голавля надо добросить.

Речка петляет, не всегда можно добраться до вкусного места через камыш или сплавить до него воблер. А когда есть такой дальнобойный инструмент, можно попытаться дострелить дотуда если не воблером, то, скажем, уокером или стикбейтом. Еще один спиннинг, который я «открыл» в прошлом году – это трэвел-вариант длиной в собранном виде 58 см (а так – 2,1 м и 3 – 15 г). Я его приобрел исключительно для поездок по России. Он спокойно помещается в стандартный чемодан в своем оригинальном тубусе.

Я его проверил как на Большой воде, так и на малой речке. Меня всё устроило! Возможно, кто-то возьмет это на заметку - ведь за голавлем иногда приходится лететь на самолете, я-то знаю.

Основной состав для противостояния крупному голавлю

Любимых, проверенных голавлевых спиннингов у меня два. Первый – это СD Extrasense Nano CDEXN-702ML Extra Fast Action (2,13 м/3 - 14 г). Я много моделей перебрал, прежде чем выбрал именно эту. Если двумя словами охарактеризовать, это нападающий основного состава - он стоит своих денег и «забивает голы», причем может дать фору другим спиннингам.

«Чуйка» - на высоте, хорошо лежит в руке, надёжен, запас прочности внушает доверие. Голавли с ним справиться пока не могут. Возможно, пока еще соперники достойные не встретились. С этим спиннингом у меня большинство голавлевых фотографий. Этот спиннинг я не беру на Большую воду, чтобы где-нибудь в лодке не повредить. Берегу его именно для малых речек, где водится крупный голавль.

Если в основном составе есть нападающий, то есть и полузащитник – это SM Black Bass S-672MLMF (2,05 м/5,5 - 17,5 г). Это рабочая лошадка для большинства воблеров, которыми я ловлю голавлей и язей. Спиннинг в моем «гардеробе» появился случайно в числе многих, но с первого раза лег в руку, как говорится, всерьёз и надолго. И всё же этот спиннинг по тесту больше подходит для более крупных крэнков, чем которые я использую на малой речке.

Мои голавлевые воблеры

Мои – это не фамильные воблеры, а те, на которые я чаще ловлю голавля. Перечислять все, что лежат в моих коробках – не вижу смысла. Подобных хит-парадов уловистых голавлевых воблеров можно массу найти в интернете, и они подчас будут более объективными, чем мой список. Я расскажу о последних, которые хорошо сработали в прошлом сезоне.

Кроулеры Tiemco. У меня таких два. Один «ушастый», лопасти из мягкого пластика (Trick Trout Cicada Noisy). Это для меня весьма ценно. Дело в том, что я уже умудрился сломать лопасти других кроулеров. Чаще всего это происходит прямо в коробке. Где-то неправильно уложил, не до конца закрыл, а потом нечаянно придавил – «уши» обламываются. У Tiemco лопасти гнутся, но их упругость не мешает приданию необходимой анимации при проводке воблера.

В прошлом году он меня просто удивил. Мы про такие приманки обычно говорим – «выстрелила», т.е. на фоне других проверенных приманок показала свою уловистость, лучшую в разы. Был тут один казус. Я сначала негодовал после нескольких обидных сходов крупной рыбы. Затем К.Кузьмин обратил моё внимание на то, что тройники у кроулера без бородок. Ах, вот в чем дело! Правда, озарение затем сменилось некоторым сомнением.

А может и хорошо, что крупная рыба срывалась? Сейчас мне совсем этого не жаль. Переживания я получил - и голавль в речке остался. Этот голавль еще вырастет и уже будет более осторожным. Крючки без бородок воспитывают наших будущих соперников? Но это всё философия, доступная для понимания только голавлятникам и, возможно, форелятникам или нахлыстовикам. Я сам еще не определился. Мне ведь, как мужчине, хочется-таки победить в схватке, сфотографировать трофей, а потом отпустить. Наверное, всё же я заменю тройники на нормальные, с бородками.

Есть у меня еще один кроулер Tiemco - Soft Shell Cicada. Тот, у которого лопасти складываются при забросе. Разумеется, это хорошо сказывается на дальности и точности полета. Только вот после приводнения воблера его надо поддёрнуть, чтобы «уши» расправились. Ну, или оттопырились, если говорить по-русски. На него тоже было много поклевок за тот короткий промежуток времени, которое я ему посвятил. Кто будет таким пользоваться – не забудьте, вынув его из коробки, разработать лопасти.

Намочить и подвигать туда-сюда. Всё-таки пластик и летние микроорганизмы способствуют залипанию, а при ловле голавля иногда архи важен именно первый заброс и начало работы приманки. И имейте ввиду - на этом кроулере тоже крючки без бородок.

Крэнки, снимающие пенки. Часто бывает, что разловленному воблеру мы рады больше, чем, собственно, поимке рыбы. Как я уже говорил, в охоте на голавля – всё специфично и всё индивидуально. Уж сколько раз я слышал, что один уловистый воблер у кого-то «косит» рыбу, а у кого-то «молчит»... как улитка.

Так вот, однажды мы шли по речке с моим приятелем, который только-только начал познавать таинства охоты на голавля. Разумеется, я советовал ему облавливать все самые вкусные места, а сам бродил по речке - искал новые места и пробовал новые воблеры. Совсем неожиданно в том месте, где обычно голавль очень редко себя показывал, сработал воблер Usami Purin 38F DR.

Красавец-голавль появился, как он умеет это делать, неожиданно и уверенно атаковал воблер. Я получил три радости в одном флаконе: теперь это место числится как перспективное, в коробке уловистых воблеров появился еще один, ну и само удовольствие от вываживания неплохого голавля.

Воблером Mottomo Chubber DR меня угостили на прошлогодней выставке в Москве. Точнее, не меня угостили, как выяснилось, а местных голавлей. В принципе, я сразу увидел в этом воблере классические формы. Осталось только проверить, как крэнк держит струю, как летит, не сбивается ли «игра» при смене струй и т.п.

Разловил его довольно быстро. Важно, что в моей коробке с этим воблером пополнилась цветовая гамма. Я сам пока еще не верю в цвета приманок, но прислушиваюсь к мнению рыболовов, которые в это свято уверовали. Для них какие-то цвета являются весенними, какие – летними или осенними. Я же пока ловлю на те, которые у меня есть - и не особо страдаю от бесклевья.

А воблеру Usami Spicy Crank 35F DR повезло меньше. Я его разловил в день, когда голавль кидался на всё, что шевелится. Этот крэнк был проглочен голавлём целиком, поэтому красиво сфотографировать получилось только то, что было видно в глубине пасти. После извлечения тройников из глотки рыба уже имела абсолютно неэстетичный вид - и её пришлось забрать для пенсионера, о котором я говорил в самом начале.

Надо отметить, что на моих рыбалках очень хорошо работают небольшие воблеры с большими лопастями. Часто бывает в таких пропорциях (малая масса и большая лопасть) воблеры часто кувыркаются и не держат струю. Но из множества воблеров со временем отбираются те, которые меня устраивают своей работой. Например, воблер Haira Tiny Plus One 33F торговой марки Lucky John.

Я рассказал о тех воблерах, которые разловил совсем недавно. Однако перечислить остальных своих любимчиков нужно непременно, ибо они этого заслуживают. Lucky Craft Clutch с различным заглублением, Raiden Maguro Crank и Maguro Active Crank, различные Jackall Chubby, Owner Cultiva. А также San-Crank Malvina от SanSan, на котором советую заменить бюджетные тройники на более достойные.

Краткие советы по технике безопасности

Завершая свое повествование про основные компоненты ловли голавля в моем исполнении, нужно непременно напомнить о клещах, которые подстерегают рыболовов именно в весенний период. Меня пару раз кусали. Я находил их на себе уже напившихся кровушкой. Место потом опухало и проходило медленно. Когда заживало – чесалось. Последние два года я обрабатываю свою одежду спреем Ultrathon. Делаю это от ступней до пояса. Где-то прочитал, что клещи забираются на жертву не выше, чем на уровне коленей, а дальше ползут вверх, тщательно выбирая место, чтобы присосаться.

Так вот, все эти два года я не снял с себя ни одного клеща. Штаны я всегда заправляю в носки, ну и постоянно напоминаю всем, что надо чаще осматривать друг друга.

Кроме клещей есть еще одна опасность – это сам голавль, который может в любой момент выйти из оцепенения и дернуться так, что крючки приманки вонзятся в руку – глазом моргнуть не успеете. Я уже выдергивал из своих рук крючки, знаю как это непросто, поэтому со мной всегда лип-грип и корнцанг. Недавно я еще приобрел в недрах интернета раскладной подсак.

Он носится в специальной кобуре на поясе и совсем не мешает, когда приходится пролазить через кустарники или камыш. Легким движением руки превращается в достаточно удобный подсак.

Последний год я успешно использую отцеп «Омут». Я о нем уже писал, но обязательно хочу напомнить ещё раз. За прошедшую осень спасено еще пяток воблеров как минимум. Единственный случай, когда он не спасет – это если закинуть воблер на дерево противоположного берега.

Во всех остальных случаях отцеп спасает, если перед воблером стоит вертлюжок или карабинчик. В общем, благодаря отцепу я начал первыми в бой пускать те воблеры, которыми сильно дорожу. Ну и те, которые у меня появились недавно и жалко их терять, не проверив в деле. И это еще не всё. Благодаря отцепу теперь и более тонкую «плетенку» использовать стало спокойнее.

Соответственно, дальность заброса возросла, появились новые возможности. Говорят, голавля пугает поводок перед воблером. Лично я такого не заметил. Раньше всегда у меня был короткий поводок из струны. Теперь использую титановые поводки для ультралайта. Разницы абсолютно не почувствовал, а положительных моментов нашел для себя массу.